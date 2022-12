Program Guide 11-04-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:21:36 Franz Schubert Fantasy in C major

Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67403

00:26:00 00:31:28 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 36 in C major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

00:59:00 00:36:07 George W. Chadwick Suite symphonique

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 2104

01:37:00 00:37:25 Albert Roussel Bacchus et Ariane Op 43

Stéphane Denève Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 570245

02:16:00 00:44:51 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

03:03:00 00:38:15 Giuseppe Verdi Four Sacred Pieces

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Donna Carter, soprano; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80254

03:43:00 00:33:16 Benjamin Britten Piano Concerto Op 13

Orchestre National de France Marek Janowski Barry Douglas, piano RCA 68127

04:18:00 00:26:04 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires

Almeda Trio Albany 1386

04:46:00 00:33:14 Bohuslav Martinu Symphony No. 4

Neeme Järvi Bamberg Symphony Bis 363

05:21:00 00:15:36 Erik Satie Parade

David Porcelijn BBC Symphony Orchestra BBC 293

05:39:00 00:06:12 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Prelude

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

05:50:00 00:07:23 Ludwig van Beethoven

Variations on "God Save the King" Olli Mustonen, piano Decca 436834

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:49 John Ireland A Downland Suite: Minuet

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

06:15:00 00:10:31 Ludwig van Beethoven Allegro from Symphony No. 6 Op 68

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

06:25:00 00:09:38 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 2 Op 45

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

06:40:00 00:08:23 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

06:51:00 00:03:34 John Lennon/Paul McCartney Penny Lane

Canadian Brass Ensemble Robert Moody Ryan Anthony, piccolo trumpet OpeningDay 7347

06:55:00 00:02:20 John Philip Sousa March 'El Capitán'

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:05:13 Alexander Borodin Petite Suite: Intermezzo

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

07:10:00 00:06:59 Ludwig van Beethoven Rondo from Cello Sonata No. 1 Op 5

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

07:18:00 00:04:32 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein:

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

07:25:00 00:01:47 Fritz Kreisler Schön Rosmarin

Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

07:30:00 00:04:28 Claude Debussy Rêverie

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

07:31:00 00:04:07 Georges Bizet Carmen: Toreadors' Entrance 'Les voici,

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

07:40:00 00:07:47 Richard Rodgers Carousel: Waltz

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

07:51:00 00:03:04 Giacomo Puccini Turandot: Nessun dorma

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor; St Cecilia Academy Chorus Sony 509249

07:55:00 00:03:11 Máximo Diego Pujol Preludio No. 2 "Tristón"

Jason Vieaux, guitar Naxos 553449

08:07:00 00:05:05 Carl Orff Carmina burana: Fortune Empress of the

Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

08:15:00 00:09:01 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

08:27:00 00:05:40 Johann Sebastian Bach Fugue from Prelude & Fugue in D major

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

08:37:00 00:02:11 Frédéric Chopin Mazurka No. 15 in C major Op 24

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

08:40:00 00:10:55 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

08:51:00 00:03:01 Rev. Robert Lowry Shall We Gather at the River?

Anonymous 4; Bruce Molsky, vocal Harm Mundi 807549

08:55:00 00:05:26 Hans Zimmer Gladiator: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:05:00 00:17:26 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2

Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 9772

09:27:00 00:03:32 Vangelis Chariots of Fire: Theme

Boston Pops Orchestra John Williams Randy Kerber, synthesizer Sony 62592

09:35:00 00:03:33 E. J. Moeran Serenade in G: Prologue

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

09:41:00 00:02:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Marionettes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

09:55:00 00:03:18 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 1 in C major Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:31 Adriano Banchieri Concerto No. 1 for Brass 'La Battaglia'

Empire Brass Telarc 80204

10:02:00 00:03:13 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

Canadian Brass Steinway 30008

10:07:00 00:12:18 Hector Berlioz Overture to 'Les Francs Juges' Op 3

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

10:23:00 00:06:06 Sir William Walton Coronation March 'Crown Imperial'

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

10:30:00 00:03:35 Clara Schumann Romance Op 22

Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

10:38:00 00:03:13 Fanny Mendelssohn-Hensel The Year: April "Capriccioso"

Sarah Rothenberg, piano Arabesque 6666

10:43:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

10:50:00 00:29:10 Florent Schmitt La tragédie de Salomé Op 50

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

11:21:00 00:10:31 Alexander Borodin Prince Igor: Overture

Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80039

11:34:00 00:08:26 Johannes Brahms Rhapsody in B minor Op 79

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

11:46:00 00:09:23 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 36

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

11:57:00 00:02:03 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 82849

12:06:00 00:11:34 Hector Berlioz The Trojans: Ballet Music

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Chorus LSO Live 40

12:20:00 00:06:40 Jean Sibelius Cortège Leif Segerstam

Turku Philharmonic Naxos 573300

12:28:00 00:03:37 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance

Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

12:34:00 00:10:35 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances

George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

12:46:00 00:09:56 Sir Malcolm Arnold Four Cornish Dances Op 91

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

12:58:00 00:01:32 Dmitri Kabalevsky The Comedians: Galop Op 26

Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:43:59 Franz Schubert Symphony 'Grand Duo' in C major

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 423655

13:47:00 00:12:39 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 2 Op 72

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:01:50 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Ensemble

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

14:04:00 00:06:30 Joaquín Rodrigo Soleriana: Pastorale

Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

14:13:00 00:15:36 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 1 in D flat major Op 10

London Symphony Orchestra Michael Tilson Thomas Vladimir Feltsman, piano CBS 44818

14:46:00 00:11:05 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F major

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Julian Sommerhalder, trumpet Decca 139230

15:00:00 00:22:18 Wolfgang Amadeus Mozart Sonata for 2 Pianos in D major

Westhuizen Duo Westhuizen 2007

15:22:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

15:29:00 00:04:57 Carl Reinecke Arioso from Serenade for Strings Op 242

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

15:34:00 00:06:13 Max Bruch Scherzo from Symphony No. 3 Op 51

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

15:54:00 00:03:06 George Frideric Handel Rinaldo: Battle & March

Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5123

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:02:53 Giacomo Puccini Tosca: Recondita armonia

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor; Antonio Pirozzi, bass Sony 509249

16:06:00 00:02:37 Giacomo Puccini Turandot: Non piangere, Liù

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor; Kristine Opolais, soprano; Antonio Pirozzi, bass Sony 509249

16:12:00 00:12:25 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 1 in E flat major

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80256

16:28:00 00:06:18 Hans Zimmer Black Hawk Down: Leave No Man Behind

London Music Works Silva 1398

16:36:00 00:01:46 George Frideric Handel Minuet from Trio Sonata in G major Op 5

I Furiosi Baroque Ensemble Dorian 90802

16:41:00 00:07:42 Niels Gade Scherzo from Symphony No. 1 Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

16:52:00 00:02:39 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Ah! Manon, mi tradisce

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Kristine Opolais, soprano; Jonas Kaufmann, tenor Sony 509249

16:56:00 00:03:07 Frédéric Chopin Scherzo from Sonata No. 3 Op 58

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

17:05:00 00:05:23 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian March

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

17:26:00 00:08:07 George Frideric Handel Organ Concerto No. 5 in F major Op 4

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Matthew Halls, organ Avie 2055

17:40:00 00:05:39 Alec Wilder Air for Bassoon Manhattan Chamber Orchestra

Richard Auldon Clark Kenneth Pasmanick, bassoon Newport 85570

17:47:00 00:03:34 Alec Wilder Air for Oboe Manhattan Chamber Orchestra

Richard Auldon Clark Bert Lucarelli, oboe Newport 85570

17:53:00 00:01:59 Vincenzo Galilei Saltarello

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

17:56:00 00:03:38 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 28 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:25 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 7 in G major

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

18:28:00 00:02:03 Giacomo Puccini Gianni Schicchi: Firenze è come un

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor Sony 509249

18:33:00 00:01:55 Giacomo Puccini The Girl of the Golden West: Ch'ella mi

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor Sony 509249

18:37:00 00:15:50 Zoltán Kodály Dances of Galánta

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

18:56:00 00:02:26 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Donna non vidi mai

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor Sony 509249

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 36 in C major

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

19:29:00 00:26:16 Antonín Dvorák The Golden Spinning Wheel Op 109

István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Baldwin Wallace Conservatory Faculty Recital

featuring Christine Fuoco, piano, and winds of The Cleveland Orchestra:

Jeff Rathbun, oboe; Dan McKelway, clarinet; Jonathan Sherwin, bassoon; Jesse McCormick, horn

Wolgang Amadeus Mozart: Adagio, K. 261 and Rodno, K. 373, arr for Bassoon and Piano

RObert Schumann: Fantasy Pieces for Horn and Piano, Op. 73

Jeffrey Rathbun: Threnody for Oboe and Piano

Leonard Bernstein: Clarinet Sonata

Wolfgang Amadeus Mozart: Quintet for Piano and Winds, K. 452



21:27:00 00:32:21 Johannes Brahms String Quintet No. 2 in G major Op 111

Cavani String Quartet Donald Weilerstein, viola Azica 71216

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by tenor Vinson Cole



22:58:00 00:01:17 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Harlequinade

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:10:11 Jean Sibelius The Swan of Tuonela Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

23:12:00 00:06:48 William Grant Still Land of Romance from 'Africa'

Lara Downes, piano Steinway 30016

23:21:00 00:13:25 Franz Schubert Adagio from Octet

Cleveland Octet Sony 62655

23:36:00 00:07:10 Josef Myslivecek Grave from Cello Concerto in C major

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:43:00 00:10:26 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

23:55:00 00:03:10 Sergei Rachmaninoff Prelude in E flat major Op 23

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

23:55:00 00:03:45 Claude Debussy Petite Suite: En bateau Jun Märkl

National Orchestra of Lyon Naxos 572583