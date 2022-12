Program Guide 11-03-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:21:26 Wolfgang Amadeus Mozart Oboe Concerto in C major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi John Mack, oboe Decca 443176

00:25:00 00:41:58 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

01:09:00 00:41:59 Antonín Dvorák Symphony No. 6 in D major Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430204

01:53:00 00:31:48 Jennifer Higdon Violin Concerto

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Hilary Hahn, violin DeutGram 14698

02:27:00 00:30:53 David Diamond Symphony No. 3

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3103

03:00:00 00:43:32 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D major Op 61

German Chamber Philharmonic Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin Sony 733400

03:45:00 00:25:37 Dmitri Shostakovich Symphony No. 9 in E flat major Op 70

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 2487

04:12:00 00:38:22 Peter Tchaikovsky Suite No. 2 in C major Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

04:52:00 00:27:09 Béla Bartók Divertimento for Strings

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

05:21:00 00:16:14 Gabriel Fauré Dolly Suite Op 56

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

05:39:00 00:06:12 Mario Castelnuovo-Tedesco Paraphrase on 'Largo al factotum'

Sol Gabetta, cello; Mihaela Ursuleasa, piano RCA 735962

05:54:00 00:04:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Minuet

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:56 Sergei Taneyev Scherzo from Piano Quintet Op 30

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Ilya Gringolts, violin; Nobuko Imai, viola; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

06:15:00 00:08:36 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies

Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Jean-Pierre Leroy, trumpet EMI 64100

06:29:00 00:05:25 Auguste Franchomme La Norma de Bellini Op 17

Louise Dubin, cello; Hélène Jeanney, piano Delos 3469

06:40:00 00:08:29 Vincenzo Bellini Oboe Concerto in E flat major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

06:51:00 00:03:49 Dieterich Buxtehude Fugue in G major

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

06:55:00 00:03:27 John Philip Sousa March 'The Pathfinder of Panama'

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:04:49 Claude Debussy La plus que lente

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

07:10:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

07:24:00 00:02:45 Zoltán Kodály Háry János: Entrance of the Emperor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

07:25:00 00:02:02 Ambroise Thomas Mignon: Gavotte

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

07:29:00 00:05:54 Henry Purcell Trumpet Sonata No. 2 in D major

Chamber Ensemble Genevieve Leclair Josh Rzepka, trumpet Rzepka 2010

07:40:00 00:07:11 Alfredo Casella Finale from "Italia" Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

07:50:00 00:02:04 Sir Edward German Henry VIII: Torch Dance

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

07:55:00 00:03:50 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

07:58:00 00:01:40 Leroy Anderson Jazz Legato

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

08:07:00 00:06:06 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tsar's Bride: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

08:15:00 00:10:59 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Kalender Prince Op 35

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

08:25:00 00:01:05 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

08:29:00 00:05:29 Walter Gross & Joseph Kosma Tenderly & Autumn Leaves

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

08:40:00 00:07:02 George Frideric Handel Concerto Grosso in G major Op 3

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

08:50:00 00:02:51 André Campra Idoménée: Rigaudon

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

08:51:00 00:02:43 Percy Grainger The Lost Lady Found

City of London Sinfonia Richard Hickox Joyful Company of Singers Chandos 9554

08:55:00 00:04:23 John Barry Out of Africa: Love Theme

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:15:50 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 4 in G major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Olivier Brault, violin; Francis Colpron, recorder; Kathie Stewart, recorder ApolloFire 2005

09:27:00 00:08:41 Max Steiner They Died With Their Boots On: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 912

09:35:00 00:04:09 Emmanuel Chabrier Habanera

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

09:40:00 00:07:54 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 6 Op 60

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

09:50:00 00:06:23 Robert Ramsey How Are the Mighty Fallen

Stile Antico Harm Mundi 807544

09:55:00 00:04:00 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Maidens' Dance Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:01:33 Samuel Scheidt Galliard Battaglia

Canadian Brass Steinway 30008

10:04:00 00:04:01 Samuel Scheidt Canzona bergamasca

Paramount Brass Centaur 2355

10:10:00 00:07:04 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in F

Cyprien Katsaris, piano Sony 66272

10:19:00 00:10:05 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 7

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 417631

10:31:00 00:04:07 Jean Sibelius Karelia Suite: Alla marcia Op 11

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

10:39:00 00:03:00 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

10:45:00 00:04:19 Étienne Méhul Le trésor supposé: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

10:51:00 00:30:53 David Diamond Symphony No. 3

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3103

11:23:00 00:08:58 Frédéric Chopin Polonaise brillante in C major Op 3

Louise Dubin, cello; Hélène Jeanney, piano Delos 3469

11:34:00 00:07:32 Vincenzo Bellini Norma: Casta diva

London Philharmonic Sir Charles Mackerras Renée Fleming, soprano; London Voices Decca 467049

11:44:00 00:08:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 13

CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Alexander Schimpf, piano CityMusic 2013

11:55:00 00:03:39 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Intermezzo

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda John Bradbury, clarinet Chandos 10511

12:07:00 00:07:08 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: The Three Wonders

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

12:17:00 00:10:09 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Suite Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

12:29:00 00:05:46 Hubert Bath Love Story: Cornish Rhapsody

Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Santiago Rodriguez, piano Elan 82268

12:39:00 00:10:47 Virgil Thomson Acadian Songs and Dances

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

12:52:00 00:03:44 Isaac Albéniz Suite Española: Granada Op 47

Ruth Laredo, piano MCA 6265

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:34:39 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18

Warsaw Philharmonic Stanislaw Wislocki Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4793449

13:38:00 00:22:27 Sergei Prokofiev Summer Night Suite Op 123

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:01:27 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

14:03:00 00:02:01 Agustín Barrios Las Abejas

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

14:08:00 00:13:19 John Adams Slonimsky's Earbox

Kent Nagano Hallé Orchestra Nonesuch 79607

14:26:00 00:10:12 Franz Joseph Haydn Trio for 2 Flutes & Bassoon in C major

Jean-Pierre Rampal, flute; Wolfgang Schulz, flute; Gilbert Audin, bassoon Sony 48061

14:38:00 00:13:34 John Ireland A London Overture

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

14:51:00 00:05:01 Frédéric Chopin Nocturne No. 8 in D flat major Op 27

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

15:01:00 00:14:37 Georg Philipp Telemann Ouverture burlesque in B flat

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

15:18:00 00:08:04 Ottorino Respighi Suite for Strings: Burlesca & Rigaudon

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

15:28:00 00:05:37 Auguste Franchomme Caprice on Weber's 'Preciosa' Op 24

Louise Dubin, cello; Hélène Jeanney, piano Delos 3469

15:38:00 00:04:23 Auguste Franchomme Nocturne for 2 Cellos Op 14

Louise Dubin, cello; Julia Bruskin, cello Delos 3469

15:45:00 00:09:55 Hector Berlioz Benvenuto Cellini: Overture

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:06:19 George Frideric Handel Water Music Suite No. 3 in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

16:08:00 00:01:01 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

16:12:00 00:11:55 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: Finale Op 35

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

16:29:00 00:02:40 John Barry From Russia With Love: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80251

16:31:00 00:02:32 John Barry Goldfinger: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80251

16:35:00 00:02:59 Johannes Brahms Capriccio in C sharp minor Op 76

Alessio Bax, piano Signum 309

16:41:00 00:07:36 Frédéric Chopin Funeral March from Piano Sonata No. 2 Op 35

Louise Dubin, cello; Katherine Cherbas, cello; Saeunn Thorsteinsdóttir, cello; Julia Bruskin, cello Delos 3469

16:52:00 00:03:00 John Barry Dances With Wolves: Two Socks & John

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

16:57:00 00:02:06 George Gershwin Nice Work If You Can Get It

Opus Two Ashley Brown, soprano; William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

17:05:00 00:03:54 "PDQ Bach" Two Rounds 'The Mule' and 'O Serpent'

Michèle Eaton, off-coloratura; David Düsing, tenor profundo; Peter Schickele, vocal Telarc 80666

17:25:00 00:04:00 Hieronymus Praetorius Cantate Domino

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

17:29:00 00:02:43 Richard Nicholson Cantate Domino

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

17:32:00 00:03:31 Thomas Weelkes O vos omnes

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

17:40:00 00:05:28 Alexander Scriabin Waltz in A flat Op 38

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

17:47:00 00:02:29 Isaac Albéniz España: Tango Op 165

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

17:52:00 00:02:15 Frédéric Chopin Andantino from Ballade No. 2 Op 38

Louise Dubin, cello; Julia Bruskin, cello; Saeunn Thorsteinsdóttir, cello; Katherine Cherbas, cello Delos 3469

17:56:00 00:02:59 Peter Tchaikovsky None But the Lonely Heart Op 6

Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:08 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Suite Op 57

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

18:30:00 00:04:31 Auguste Franchomme Nocturne for 2 Cellos Op 15

Louise Dubin, cello; Saeunn Thorsteinsdóttir, cello Delos 3469

18:37:00 00:02:41 Frédéric Chopin Mazurka No. 24 in C major Op 33

Louise Dubin, cello; Hélène Jeanney, piano Delos 3469

18:43:00 00:10:38 Sir Thomas Beecham Dances from 'The Faithful Shepherd'

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

18:54:00 00:04:42 Auguste Franchomme Nocturne for 2 Cellos Op 15

Louise Dubin, cello; Saeunn Thorsteinsdóttir, cello Delos 3469

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:41 Franz Joseph Haydn Horn Concerto No. 1 in D

Hanover Band Roy Goodman Anthony Halstead, horn Nimbus 5190

19:21:00 00:34:08 Franz Schubert Symphony No. 2 in B flat major

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

19:56:00 00:02:59 Xavier Montsalvatge Fantasia for Guitar & Harp: Brasilado

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

19:57:00 00:02:44 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Bird's Dance

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:05:44 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

20:10:00 00:45:34 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35

Royal Philharmonic Sir Thomas Beecham Steven Staryk, violin EMI 66998

20:56:00 00:03:47 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Au bord d'une source

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Christian Macelaru, conductor; Keira Duffy, soprano; Pierre-Laurent Aimard, piano; John Lithgow, narrator - Beyond the Score: Schoenberg's

‘Pierrot lunaire’

21:06:00 00:37:00 Arnold Schoenberg Pierrot lunaire Op 21

21:47:00 00:57:22 Igor Stravinsky L'histoire du soldat

22:47:00 00:09:26 Igor Stravinsky Four Etudes for Orchestra

23:00 QUIET HOUR

22:58:00 00:01:05 Frédéric Chopin Prelude No. 19 in E flat Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

23:02:00 00:05:30 Claude Debussy Estampes: Pagodes

Emil de Cou San Francisco Ballet Orchestra Arabesque 6734

23:07:00 00:11:04 Jean Sibelius Rakastava Op 14

Mario Bernardi CBC Radio Orchestra CBC 5157

23:20:00 00:05:19 Auguste Franchomme Nocturne for 2 Cellos Op 15

Louise Dubin, cello; Saeunn Thorsteinsdóttir, cello Delos 3469

23:25:00 00:08:08 Alexander Glazunov Mélodie Op 20

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

23:35:00 00:11:00 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

23:46:00 00:06:49 Johannes Brahms Romanze from String Quartet No. 1 Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

23:54:00 00:03:13 Maurice Ravel Vocalise en forme d'Habañera

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

23:56:00 00:02:43 E. J. Moeran Serenade in G: Air

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034