Program Guide 10-29-2015

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:20:51 Carl Maria von Weber Clarinet Concerto No. 1 in F minor Op 73 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

00:25:00 00:27:25 César Franck Violin Sonata in A major Kyung Wha Chung, violin; Radu Lupu, piano Decca 4785437

00:54:00 00:41:57 Wilhelm Stenhammar Symphony No. 2 in G minor Op 34 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

01:38:00 00:50:12 Franz Schubert String Quintet in C major Miró Quartet Matt Haimovitz, cello Oxingale 2006

02:30:00 00:33:11 Aram Khachaturian Piano Concerto Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Constantine Orbelian, piano Chandos 8542

03:05:00 00:18:36 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 3 in C major Emerson String Quartet Carol Wincenc, flute DeutGram 431770

03:26:00 00:35:05 Sir Granville Bantock A Hebridean Symphony Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

04:03:00 00:40:15 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 7 in B flat major Op 97 Gryphon Trio Analekta 9858

04:45:00 00:34:06 Dmitri Shostakovich Symphony No. 1 in F minor Op 10 Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 68

05:21:00 00:16:03 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 3 in F major Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

05:39:00 00:07:00 Manuel de Falla La vida breve: Interlude & Spanish Dance Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80149

05:48:00 00:10:10 Ralph Vaughan Williams Molto moderato from Symphony No. 3 Bernard Haitink London Philharmonic EMI 56564

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

06:08:00 00:06:01 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

06:17:00 00:06:58 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 4 in F major Op 46 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

06:27:00 00:07:55 Sergei Prokofiev Finale from Symphony No. 7 Op 131 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

06:40:00 00:08:32 Georg Philipp Telemann Whimsical Symphony in G major Apollo's Fire Jeannette Sorrell Henry Peyrebrune, double bass; Tracy Rowell, double bass Koch Intl 7576

06:52:00 00:02:32 Thomas Campion Never Weather-Beaten Sail Stile Antico Harm Mundi 807544

06:57:00 00:03:12 John Philip Sousa March 'Powhattan's Daughter' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:04:08 Leonard Bernstein Candide: Overture Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 63085

07:13:00 00:08:56 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 11 London Symphony Orchestra Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

07:25:00 00:09:50 Hamish MacCunn Overture 'The Land of the Mountain and Sir Alexander Gibson Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8379

07:40:00 00:02:40 Charles Gounod Meditation after Bach 'Ave Maria' Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

07:42:00 00:03:27 Fritz Kreisler La Gitana Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

07:49:00 00:03:44 Antonín Dvorák Legend No. 8 in F major Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

07:56:00 00:03:17 Domenico Scarlatti Sonata in C major Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

BBC NEWS

08:08:00 00:06:05 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 14 Chamber Players of Canada Janina Fialkowska, piano Atma 2532

08:17:00 00:07:08 Frédéric Chopin Prelude No. 15 in D flat major Op 28 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

08:27:00 00:07:00 Aldemaro Romero Fuga con Pajarillo Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

08:40:00 00:10:14 Domenico Cimarosa I due Baroni di Rocazzura: Overture Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

08:53:00 00:02:24 Edvard Grieg Two Elegiac Melodies: The Wounded Heart Op 34 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

08:58:00 00:03:18 Jules Mouquet Suite for Winds: Scherzo Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

09:05:00 00:15:24 Felix Mendelssohn Allegro from the Octet for Strings Op 20 Charles Rosekrans Royal Philharmonic Telarc 80562

09:24:00 00:05:38 John Williams Dracula: Night Journeys Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Los Angeles Master Chorale Philips 442425

09:33:00 00:05:56 Leonard Bernstein Candide: Glitter and be gay Metropolitan Opera Orchestra James Levine Renée Fleming, soprano Decca 460567

09:42:00 00:09:24 Ludwig van Beethoven Variations on 'Bei Männern, welche liebe Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

09:54:00 00:02:34 Giovanni Gabrieli Canzon per sonar No. 2 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

09:57:00 00:01:50 Anonymous Two Renaissance Lute Pieces Christopher Parkening, guitar EMI 54853

CLASSICAL MUSIC WITH JOHN SIMNA

10:00:00 00:01:45 Johannes Brahms Lullaby Op 49 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

10:02:00 00:01:53 Antonín Dvorák Songs My Mother Taught Me Op 55 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

10:06:00 00:10:16 Ottorino Respighi Fantasia slava BBC Philharmonic Sir Edward Downes Geoffrey Tozer, piano Chandos 9311

10:18:00 00:05:32 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Catalogue Aria 'Madamina, Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Erwin Schrott, baritone Decca 11838

10:26:00 00:07:51 Max Steiner The Adventures of Don Juan: Suite Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3009

10:39:00 00:07:31 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

10:50:00 00:26:33 Sergei Prokofiev Violin Concerto No. 2 in G minor Op 63 Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

11:18:00 00:08:09 Girolamo Frescobaldi Aria detto Balletto Eliot Fisk, guitar MusicMast 67130

11:29:00 00:09:09 Nikolai Tcherepnin The Distant Princess: Prelude Op 4 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

11:41:00 00:09:46 Frederick Delius La Quadroöne & Scherzo David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

11:53:00 00:04:04 Antonín Dvorák Legend No. 3 in G minor Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

12:10:00 00:10:09 Alphons Diepenbrock Overture 'The Birds" Hans Vonk The Hague Philharmonic Chandos 8821

12:20:00 00:02:49 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

12:22:00 00:02:46 George Gershwin Promenade 'Walking the Dog' Cincinnati Pops Orchestra John Morris Russell Jonathan Gunn, clarinet FanfareCin 4

12:25:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Black Swan Pas de deux Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:00:00 00:26:26 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 32 in C minor Op 111 Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

13:26:00 00:28:00 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 5 in D major Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

14:00:00 00:02:44 Gabriel Fauré Papillon Op 77 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

14:03:00 00:02:37 Gabriel Fauré Après un rêve Op 7 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

14:08:00 00:15:29 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 1 in A minor Vienna Symphony David Oistrakh David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

14:27:00 00:11:19 Jenö Takács Serenade on Country Dances from Old Graz Op 83 Quintett.Wien Nimbus 5479

14:41:00 00:13:06 Peter Tchaikovsky Festival Overture Op 15 Geoffrey Simon London Symphony Orchestra Chandos 9190

15:02:00 00:18:06 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 2 in D minor Op 119 North German Radio Symphony Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63518

15:23:00 00:08:03 Frédéric Chopin Barcarolle in F sharp major Op 60 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

15:33:00 00:03:03 Fritz Kreisler Liebesfreud Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

15:39:00 00:03:03 Johann Strauss Jr Nightingale Polka Op 222 John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

15:45:00 00:09:26 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44944

15:55:00 00:01:30 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Pastorale Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

15:58:00 00:04:11 Franz Schubert Ave Maria Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

16:05:00 00:03:36 Jacob Gade Jealousy Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

16:11:00 00:10:55 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto pastoral Royal Philharmonic Enrique Bátiz Lisa Hansen, flute EMI 67435

16:24:00 00:02:03 Alexander Borodin Petite Suite: Serenade Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

16:30:00 00:06:46 Miklós Rózsa Beau Brummell: Suite Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

16:40:00 00:07:46 Josef Strauss Waltz 'My Life is Love and Laughter' Op 263 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

16:52:00 00:03:32 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Batti, batti, o bel Munich Radio Orchestra Friedrich Haider Vesselina Kasarova, mezzo RCA 68522

17:05:00 00:05:17 Isaac Albéniz Iberia: Triana Yuja Wang, piano DeutGram 16606

17:25:00 00:09:15 Franz Schubert Finale from String Quartet No. 14 Amadeus Quartet DeutGram 4793449

17:40:00 00:04:48 Gustav Holst A Fugal Overture Op 40 Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9420

17:47:00 00:02:49 Gustav Holst First Suite for Military Band: March Op 28 Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

17:52:00 00:02:26 Claude Debussy Beau soir Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH MARK SATOLA

18:09:00 00:18:04 Leonard Bernstein Candide: Suite Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

18:30:00 00:04:33 Robert Burns Ae fond kiss BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

18:37:00 00:03:35 Robert Burns My Love is Like a Red Red Rose BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

18:43:00 00:10:52 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G major Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

18:52:00 00:07:05 Bedrich Smetana The Two Widows: Overture Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:22:30 Franz Joseph Haydn Symphony No. 6 in D Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

19:26:00 00:29:36 Robert Schumann Violin Concerto in D minor Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:04:00 00:50:48 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15 Berlin State Orchestra Gustavo Dudamel Daniel Barenboim, piano DeutGram 4794899

20:55:00 00:04:42 Michel Corrette Concerto comique No. 7 in C major Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG - Amsterdam Baroque Orchestra, Amsterdam Baroque Orchestra Chorus; Ton Koopman, conductor

Johannette Zomer, soprano; Bogna Bartsz, alto; Jörg Durmuller, tenor; Klaus Mertins, bass

21:04:00 00:20:20 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 20 in D major

21:27:00 00:25:26 Wolfgang Amadeus Mozart Mass in C major

21:55:00 00:47:01 Wolfgang Amadeus Mozart Requiem in D minor

22:45:00 00:09:12 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Serenade No. 7 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Pavlo Beznosiuk, violin Erato 75497

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:06:20 Frederick Delius Romance Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

23:08:00 00:06:44 Constant Lambert Sarabande for the Followers of Virgo Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

23:17:00 00:05:55 Johan Halvorsen Andante religioso Bergen Philharmonic Neeme Järvi Marianne Thorsen, violin Chandos 10584

23:22:00 00:13:00 Antonín Dvorák Andante from Piano Quintet Op 81 Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

23:37:00 00:06:03 Alexander Voormolen Arioso from Concerto for 2 Oboes The Hague Philharmonic Matthias Bamert Pauline Oostenrijk, oboe; Hans Roerade, oboe Chandos 9815

23:43:00 00:10:10 Olivier Messiaen Quartet for the End of Time: Louange à Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

23:55:00 00:02:46 Francis Poulenc "C" Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

23:56:00 00:03:25 Vladimir Odoyevsky Lullaby Lera Auerbach, piano Bis 1502