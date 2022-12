Program Guide 10-26-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:16:00 Johan Helmich Roman Oboe d'amore Concerto in D major

Stockholm Sinfonietta Jan-Olav Wedin Alf Nilsson, oboe d'amore Bis 165

00:20:00 00:37:10 Carl Nielsen Symphony No. 3 Op 27

New York Philharmonic Alan Gilbert Erin Morley, soprano; Joshua Hopkins, baritone DaCapo 220623

00:59:00 00:28:15 Sir Edward Elgar Cello Concerto in E minor Op 85

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 4787779

01:29:00 00:20:27 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Suite

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

01:51:00 00:51:38 Wolfgang Amadeus Mozart Mass in C minor

BBC Symphony Orchestra David Robertson Laura Aikin, soprano; Emma Bell, soprano; Jeremy Ovenden, tenor; James Rutherford, bass; BBC Symphony Chorus BBC 327

02:45:00 00:57:55 Gustav Mahler Symphony No. 4 in G major

Cleveland Orchestra George Szell Judith Raskin, soprano Sony 46535

03:45:00 00:33:01 Robert Schumann Kreisleriana Op 16

Jonathan Biss, piano EMI 65391

04:20:00 00:34:11 Alberto Ginastera Cello Concerto No. 1 Op 36

Bamberg Symphony Lothar Zagrosek Mark Kosower, cello Naxos 572372

04:56:00 00:24:00 Gordon Jacob Mam'zelle Angot: Highlights

Anatole Fistoulari Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

05:22:00 00:17:12 Carl Philipp Emanuel Bach

Concerto for Harpsichord & Fortepiano in E flat Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Léon Berben, harpsichord; Robert Hill, fortepiano Archiv 471579

05:41:00 00:05:45 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Dance of the Comedians

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

05:51:00 00:05:05 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Hot Club of San Francisco Azica 72241

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:55 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen

Jerzy Maksymiuk BBC Scottish Symphony Naxos 550864

06:15:00 00:10:02 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

06:28:00 00:06:08 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Tarantella Op 17

Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

06:33:00 00:01:16 Traditional The Cuckoo

Philip Jones Brass Ensemble Claves 600

06:40:00 00:08:31 Johann Sebastian Bach Motet 'Fürchte dich nicht'

Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Soli Deo 716

06:48:00 00:03:21 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Pastorale Op 112

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

06:51:00 00:02:12 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'Hands Across the Sea'

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:05:00 00:04:05 David Raksin Laura: Theme

London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

07:07:00 00:03:21 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ambrosian Singers EMI 65732

07:10:00 00:08:28 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 5 Op 107

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 459156

07:20:00 00:02:26 Regino Sainz de la Maza Zapateado

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

07:25:00 00:02:01 George Frideric Handel Israel in Egypt: He gave them hailstones

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

07:28:00 00:05:58 Emil von Reznícek Donna Diana: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

07:40:00 00:09:06 Darius Milhaud Suite for 2 Pianos "Scaramouche"

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

07:50:00 00:03:33 Morton Gould American Ballads: Jubilo

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 559005

07:55:00 00:03:05 Amy Beach Fireflies Op 15

Joel Fan, piano Reference 119

08:07:00 00:05:38 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 13

Chamber Players of Canada Atma 2532

08:15:00 00:09:25 Thomas Arne Symphony No. 2 in F major

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

08:25:00 00:04:14 Astor Piazzolla Oblivion

London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

08:32:00 00:03:35 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

08:47:00 00:07:54 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Introduction

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

08:47:00 00:02:07 Leonard Bernstein Divertimento for Orchestra: Waltz

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

08:51:00 00:05:56 Brian Dykstra Lemon Grass Rag

Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

08:57:00 00:03:28 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:05:00 00:17:47 Benjamin Britten A Simple Symphony Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

09:25:00 00:05:10 Sir Edward German Men of Harlech from "Welsh Rhapsody"

Andrew Penny National Symphony of Ireland MarcoPolo 223726

09:35:00 00:06:55 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 15

Takács Quartet Decca 452854

09:44:00 00:07:52 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 1

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

09:54:00 00:03:06 Claude Debussy Petite Suite: Ballet

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:13 Leigh Harline Pinocchio: When You Wish Upon a Star

London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

10:04:00 00:03:15 Ennio Morricone Cinema Paradiso: Theme

London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

10:10:00 00:10:09 Alphons Diepenbrock Overture 'The Birds"

Hans Vonk The Hague Philharmonic Chandos 8821

10:22:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March "Over the Hills and Far Away"

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

10:30:00 00:06:37 Domenico Scarlatti Sonata in F minor

Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010

10:41:00 00:03:07 Louis Moreau Gottschalk Pasquinade Op 59

Cecile Licad, piano Naxos 559145

10:46:00 00:03:48 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 10 Op 7

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

10:52:00 00:28:11 Sir Edward Elgar Cello Concerto in E minor Op 85

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

11:23:00 00:07:49 Sergei Rachmaninoff Suite from Bach's Violin Partita No. 3

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

11:26:00 00:08:47 Jean Françaix Divertissement for Bassoon & Strings

Walden Chamber Players Richard Ranti, bassoon Nonantum 2001

11:34:00 00:09:48 Leopold Mozart Symphony in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

12:06:00 00:02:15 Dmitri Shostakovich The Golden Age: Polka

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

12:10:00 00:08:48 Franz Lehár Waltz 'Gold and Silver' Op 79

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:20:00 00:04:09 Bruce Broughton Silverado: Themes

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

12:26:00 00:16:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Suite

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

12:47:00 00:09:10 Alberto Ginastera Suite of Native Dances Op 15

Gisèle Ben-Dor Jerusalem Symphony Orchestra Naxos 570999

12:57:00 00:01:34 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Little Swans

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 01:02:23 Anton Bruckner Symphony No. 2 in C minor

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 21485

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:04:00 00:04:14 Astor Piazzolla Oblivion

London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

14:09:00 00:03:02 Michel Colombier Emmanuel

London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

14:15:00 00:16:00 Johan Helmich Roman Oboe d'amore Concerto in D major

Stockholm Sinfonietta Jan-Olav Wedin Alf Nilsson, oboe d'amore Bis 165

14:35:00 00:11:23 Sir Arthur Sullivan Overture di ballo

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

14:49:00 00:10:22 Gustav Holst First Suite for Military Band Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

15:02:00 00:15:25 David Diamond The Enormous Room

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3119

15:20:00 00:09:18 Henry Cowell Hymn and Fuguing Tune No. 10

Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Bert Lucarelli, oboe Koch Intl 7282

15:30:00 00:03:29 William Grant Still Summerland from "Three Visions"

Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

15:38:00 00:03:53 Leonard Bernstein Candide: Make Our Garden Grow

Canadian Brass RCA 68633

15:44:00 00:12:37 Alexander Glazunov Slavonic Festival Op 26

Konstantin Krimets Moscow Symphony Orchestra Naxos 553538

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:22 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Yundi, piano DeutGram 6090

16:07:00 00:02:16 Hans Leo Hassler Dixit Maria

John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

16:13:00 00:10:16 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 5 Op 73

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 305886

16:27:00 00:04:38 George Gershwin Oh, Kay!: Someone to Watch Over Me

London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

16:33:00 00:05:39 Joachim Raff Finale from Octet for Strings Op 176

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

16:41:00 00:07:27 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 2

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 21485

16:52:00 00:03:48 George Gershwin Porgy and Bess: Summertime

London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

16:56:00 00:03:10 Anonymous Gigue-Duet from Concerto in D

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

17:05:00 00:03:15 John Kander New York, New York

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 47235

17:08:00 00:03:21 John Kander Chicago: All That Jazz

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

17:26:00 00:08:17 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Toes'

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

17:40:00 00:05:09 Gioacchino Rossini La cambiale di matrimonio: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

17:47:00 00:01:32 Traditional Haste to the Wedding

Irish Chamber Orchestra Mitch Farber John O'Conor, piano WSchatz 14

17:52:00 00:03:01 Jacob Gade Jealousy

London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

17:55:00 00:03:54 Claude Debussy Suite bergamasque: Menuet

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:10 Charles Avison Concerto Grosso No. 2 after Scarlatti in G major

Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

18:26:00 00:04:51 Ennio Morricone The Mission: Gabriel's Oboe

London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

18:33:00 00:04:28 Sammy Fain I'll Be Seeing You

London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

18:40:00 00:13:37 Gabriel Fauré Masques et bergamasques Op 112

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:04 Carl Philipp Emanuel Bach Keyboard Concerto in D major

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

19:26:00 00:29:35 Antonín Dvorák Serenade for Strings in E major Op 22

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:03:00 00:21:01 Ottorino Respighi The Pines of Rome

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:26:00 00:30:46 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16

London Symphony Orchestra André Previn Radu Lupu, piano Decca 4785437

20:57:00 00:02:32 Georges Bizet Jeux d'enfants: March Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Alan Gilbert, conductor

Christine Brewer, soprano

Jane Henschel, soprano

Anthony Dean Griffey, tenor

Eric Owens, bass-baritone

New York Choral Artists, Joseph Flummerfelt, director

21:04:00 00:25:00 Magnus Lindberg Al largo

21:35:00 01:20:14 Ludwig van Beethoven Missa Solemnis Op 123

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:25 Sir Edward Elgar Adagio from Cello Concerto Op 85

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

23:06:00 00:04:14 Astor Piazzolla Oblivion

London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

23:10:00 00:06:03 Dave Brubeck Regret

Brodsky Quartet Chandos 10801

23:19:00 00:05:50 Ottorino Respighi Suite for Strings: Siciliana

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

23:24:00 00:11:28 Domenico Scarlatti Sonata in E minor

Duo Amaral DuoAmaral 501592

23:38:00 00:05:40 Benjamin Godard Berceuse from "Jocelyn"

Eroica Trio EMI 56482

23:43:00 00:10:43 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 1 Op 13

Michael Tilson Thomas Boston Symphony Orchestra DeutGram 469376

23:56:00 00:02:46 Claude Debussy Preludes Book 2: Bruyères

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477