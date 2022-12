Program Guide 10-16-2015

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:37:00 00:27:36 Zoltán Kodály Peacock Variations Franz Welser-Möst London Philharmonic EMI 54858

01:07:00 00:47:47 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68 Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557428

01:57:00 00:18:49 Michael Praetorius Magnificat super 'Ut re mi fa so la' Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

02:19:00 00:37:48 Antonín Dvorák Symphony No. 5 in F major Op 76 Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49995

02:59:00 00:43:13 Ludwig Thuille Piano Quintet in E flat major Op 20 Gigli Quartet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

03:44:00 00:36:11 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 2 in F major Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

04:22:00 00:31:11 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 1 in E flat major Op 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

04:55:00 00:25:05 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in G major CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

05:22:00 00:17:34 Igor Stravinsky Suite italienne Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

05:41:00 00:06:30 Emmanuel Chabrier Bourrée fantasque Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:05 Wolfgang Amadeus Mozart Andante in C major Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 427677

06:15:00 00:09:29 Franz Schubert Impromptu No. 9 in E flat minor Mitsuko Uchida, piano Philips 456572

06:25:00 00:03:06 Arcangelo Corelli Finale from Concerto Grosso Op 6 Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 31

06:30:00 00:05:03 Johann Pachelbel Canon in D major Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 13993

06:40:00 00:08:14 Franz Joseph Haydn Te Deum No. 2 in C major Collegium Musicum 90 Richard Hickox Collegium Musicum 90 Chorus Chandos 633

06:52:00 00:01:48 Anonymous The Agincourt Song Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

06:55:00 00:03:44 John Philip Sousa March 'The Invincible Eagle' Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:41 Marin Marais The Bells of St. Genevieve 'La Sonnerie' Guildhall Strings RCA 61275

07:10:00 00:08:34 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84 George Szell Cleveland Orchestra Sony 46532

07:20:00 00:05:47 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1: Overture Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

07:25:00 00:01:39 Fritz Kreisler Toy Soldier's March James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

07:30:00 00:04:38 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Act 2 Finale John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

07:40:00 00:10:43 Aaron Copland Billy the Kid: Three Dances Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

07:51:00 00:03:00 Jacques Ibert Entr'acte Paul Fried, flute; David Sussman, guitar GoldenTone 1

07:55:00 00:01:44 Pieter Hellendaal March Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

08:07:00 00:06:05 Mario Castelnuovo-Tedesco Rondo Mexicano Op 201 London Philharmonic Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar; Naoko Yamashita, guitar RCA 60355

08:15:00 00:09:15 Franz Liszt Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

08:25:00 00:04:05 Hieronymus Praetorius Quam pulchra es, amica mea Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

08:32:00 00:02:54 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11 Lars Vogt, piano EMI 36080

08:39:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27 Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

08:49:00 00:04:21 Varvara Gaigerova Scherzo Op 8 Eliesha Nelson, viola; Glen Inanga, piano Sono Lumin 92136

08:55:00 00:05:06 Franz Waxman Taras Bulba: The Ride to Dubno John Mauceri London Philharmonic LPO 86

09:05:00 00:18:48 Aaron Copland Rodeo: Four Dance Episodes JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

09:31:00 00:05:23 Brian Dykstra Umgawa Rag James Umble, saxophone; Stephen Warner, violin; Carolyn Gadiel Warner, piano Centaur 3161

09:38:00 00:03:34 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Gagliarda Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

09:58:00 00:01:42 Henry Purcell The Fairy Queen: Rondeau William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:03 Igor Stravinsky Pulcinella: Overture Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

10:04:00 00:03:47 Igor Stravinsky Fireworks Op 4 Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 437850

10:10:00 00:06:32 Franz Schubert Scherzo from Octet Cleveland Octet Sony 62655

10:18:00 00:12:20 Francesco Bonporti Violin Concerto in F major Op 11 Collegium Musicum 90 Simon Standage Simon Standage, violin Chandos 530

10:32:00 00:03:54 Nicola Conforto La festa cinese: Overture Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

10:40:00 00:07:02 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

10:50:00 00:32:06 Igor Stravinsky The Rite of Spring Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 4785437

11:24:00 00:07:27 Frédéric Chopin Ballade No. 2 in F major Op 38 Evgeny Kissin, piano RCA 63259

11:34:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Andantino from Concerto for Flute & Harp Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

11:44:00 00:09:52 Jerome Kern Portrait for Orchestra 'Mark Twain' Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Tony Chipurn, trombone Vox 3035

11:55:00 00:02:58 Gabriel Pierné Pastorale Op 14 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

12:48:00 00:10:52 Benjamin Godard Suite Op 116 City of London Sinfonia Richard Hickox Susan Milan, flute Chandos 8840

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:33:01 Aaron Copland Billy the Kid David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

13:36:00 00:22:07 Ned Rorem Symphony No. 1 José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559149

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:30 Jacob Praetorius Veni in hortum meum Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

14:04:00 00:03:58 Hieronymus Praetorius Vulnerasti cor meum Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

14:10:00 00:14:48 Johann Christian Bach Piano Quintet in D major Op 22 Aulos Ensemble Centaur 3068

14:41:00 00:09:35 Sir Charles Hubert H. Parry Overture to an Unwritten Tragedy Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

14:52:00 00:06:09 Johannes Brahms Finale from Horn Trio Op 40 Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

15:02:00 00:17:31 Richard Wagner A Siegfried Idyll Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

15:23:00 00:11:44 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 14 in F major Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

15:38:00 00:06:18 John Harbison Remembering Gatsby David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

15:48:00 00:08:32 Peter Cornelius The Barber of Bagdad: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

15:58:00 00:04:33 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25

16:06:00 00:02:49 Jan Pieterszoon Sweelinck Laudate Dominum La Nuova Musica John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

16:13:00 00:07:27 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

16:20:00 00:03:12 Aaron Copland Rodeo: Hoedown Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

16:28:00 00:03:51 Aaron Copland Billy the Kid: Waltz Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

16:31:00 00:02:12 Aaron Copland Billy the Kid: Celebration Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

16:36:00 00:03:05 Ernö Dohnányi Fugue from Variations on a Nursery Song Op 25 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

16:41:00 00:08:07 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 1 Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 448898

16:53:00 00:02:04 John Lennon/Paul McCartney Eleanor Rigby Les Boréades de Montréal Atma 2218

16:56:00 00:03:11 Jorge Ben Mas que nada Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981

17:05:00 00:06:02 Mark O'Connor Americana Symphony: Different Paths Marin Alsop Baltimore Symphony Orchestra OMAC 12

17:14:00 00:12:01 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 3 Suite Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

17:28:00 00:06:51 Franz Doppler Duettino Americain Op 37 Jean-Pierre Rampal, flute; Claudi Arimany, flute; John Steele Ritter, piano Delos 3212

17:40:00 00:03:40 Hieronymus Praetorius O quam pulcha es Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

17:45:00 00:04:04 Jacob Praetorius Indica mihi Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

17:52:00 00:04:30 Jan Dismas Zelenka Allemande from Capriccio No. 3 Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:09 Alan Hovhaness Symphony No. 2 Op 132 Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

18:30:00 00:04:22 Giuseppe Verdi Requiem: Dies irae & Tuba mirum Chicago Symphony Orchestra Riccardo Muti Chicago Symphony Chorus CSO Res 9011006

18:37:00 00:02:34 Giuseppe Verdi Requiem: Sanctus Chicago Symphony Orchestra Riccardo Muti Chicago Symphony Chorus CSO Res 9011006

18:42:00 00:10:47 Béla Bartók Hungarian Sketches Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 445825

18:54:00 00:04:29 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:16 Michael Haydn Symphony No. 41 in F major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

19:19:00 00:36:31 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90 Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557430

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:26:25 Franz Joseph Haydn Symphony No.101 in D major Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

20:30:00 00:26:05 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: French I

21:03:00 00:06:28 Maurice Ravel Menuet antique--Juho Pohjonen, piano

21:11:00 00:24:45 Claude Debussy String Quartet in G minor Op 10--Danish String Quartet

21:38:00 00:17:17 Maurice Ravel Violin Sonata in G major--Benjamin Beilman, violin; Alessio Bax, piano

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Ensuring the Success of the Cleveland Consent Decree: a Panel Discussion

QUIET HOUR

23:02:00 00:06:12 John Bull Pavan in the Second Tone Alan Feinberg, piano Steinway 30019

23:08:00 00:04:23 Jacob Praetorius Quam pulchra es Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

23:12:00 00:06:02 Leopold Stokowski Two Ancient Liturgical Melodies José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

23:20:00 00:04:54 Gerald Finzi Prelude Op 25 Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9888

23:24:00 00:12:01 Sir Edward Elgar Andante from Violin Concerto Op 61 Chicago Symphony Orchestra David Zinman Gil Shaham, violin Canary 6

23:39:00 00:04:54 Jenö Hubay Idylle from Suite for Violin & Orchestra Op 5 BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Hagai Shaham, violin Hyperion 67498

23:43:00 00:09:38 Johannes Brahms Adagio from Symphony No. 2 Op 73 Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

23:55:00 00:03:53 Aaron Copland Rodeo: Corral Nocturne Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

23:57:00 00:01:57 Zoltán Kodály Háry János: The Flute-playing Hussar Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Erika Sebök, flute Philips 462824