Program Guide 10-12-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:16:10 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Sir John Barbirolli Sinfonia of London EMI 67264

00:20:00 00:42:19 Franz Schubert Piano Trio No. 1 in B flat major

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

01:04:00 00:38:46 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 3

London Philharmonic Bernard Haitink Amanda Roocroft, soprano EMI 56564

01:45:00 00:19:44 Sergei Rachmaninoff Variations on a Theme of Corelli Op 42

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

02:07:00 00:43:03 Sir George Dyson Violin Concerto

City of London Sinfonia Richard Hickox Lydia Mordkovitch, violin Chandos 9369

02:52:00 01:01:04 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 1 'A Sea Symphony'

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Christine Goerke, soprano; Brett Polegato, baritone; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80588

03:55:00 00:16:40 Cécile Chaminade Piano Sonata in C minor Op 21

Joanne Polk, piano Steinway 30037

04:13:00 00:36:25 Leopold Stokowski Symphonic Synthesis from Wagner's Parsifal

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

04:51:00 00:27:17 Alexander Scriabin Piano Concerto in F sharp minor Op 20

London Philharmonic Lorin Maazel Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4785437

05:20:00 00:17:36 Ralph Vaughan Williams Three Portraits from 'The England of Elizabeth'

André Previn London Symphony Orchestra RCA 60586

05:40:00 00:06:02 Orlando Gibbons Pavan No. 16 in G minor

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

05:52:00 00:06:27 Johannes Brahms Rhapsody in G minor Op 79

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:33 Ludwig van Beethoven Finale from Cello Sonata No. 3 Op 69

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

06:16:00 00:09:07 John Ireland Epic March

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

06:25:00 00:04:59 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 5

Ensemble Caprice Matthias Maute Erin Helyard, harpsichord Analekta 9996

06:32:00 00:03:20 Luigi Boccherini Minuet from String Quintet in E major Op 13

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

06:40:00 00:08:19 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in C Orchestra of St Luke's

Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

06:48:00 00:03:11 Cécile Chaminade Autrefois Op 87

Joanne Polk, piano Steinway 30037

06:54:00 00:02:15 Alexander Borodin Prince Igor: Dance of the Polovetsian

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1029

06:57:00 00:02:55 John Philip Sousa March 'A Century of Progress'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:04:00 00:04:45 Johann Strauss Jr Artists Quadrille Op 201

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

07:11:00 00:08:00 Édouard Lalo Allegro from Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

07:19:00 00:03:01 Jan Dismas Zelenka Villanella from Capriccio No. 5

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

07:24:00 00:02:00 Gilbert & Sullivan The Mikado: The List Song

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

07:28:00 00:04:42 Carl Nielsen Menuett from Wind Quintet Op 43

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

07:33:00 00:01:11 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 14 in B flat

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

07:39:00 00:07:48 Ottorino Respighi Rossiniana: Tarantella

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

07:48:00 00:03:52 Felix Mendelssohn Elijah: He Watching Over Israel

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

07:51:00 00:02:21 Wilhelm Friedemann Bach Minuet from String Symphony in F major

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

07:57:00 00:01:27 Maurice Ravel Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty

Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

08:07:00 00:06:14 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 1 in D major Op 39

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

08:15:00 00:07:22 Ludwig van Beethoven Finale from Piano Trio No. 2 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

08:24:00 00:05:59 Sergei Prokofiev War and Peace: Waltz "Since we met"

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic BBC 228

08:32:00 00:03:07 Tylman Susato The Danserye: Bergerette "Sans roch"

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 436131

08:40:00 00:09:04 Jean-Philippe Rameau Concert No. 4 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

08:51:00 00:02:59 Leroy Anderson Chicken Reel

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

08:55:00 00:06:45 Richard Rodgers State Fair: Suite

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:07:00 00:16:11 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Hilary Hahn, violin DeutGram 3026

09:29:00 00:06:22 Claude Debussy Estampes: La soirée dans Grenade

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1025

09:39:00 00:03:08 Cécile Chaminade Etudes de concert: Scherzo Op 35

Joanne Polk, piano Steinway 30037

09:43:00 00:07:49 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32

Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

09:52:00 00:04:15 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Tiempo Libre

Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:19 Ralph Vaughan Williams Linden Lea

Brian Kay Huddersfield Choral Society Chandos 2419

10:03:00 00:02:21 Ralph Vaughan Williams Just as the Tide was Flowing

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

10:08:00 00:07:01 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 2

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

10:16:00 00:11:37 Gustav Mahler Piano Quartet Movement in A minor

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

10:29:00 00:02:17 Gustav Mahler Des Knaben Wunderhorn: Wer hat dies

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Magdalena Kozená, mezzo-sop DeutGram 4779060

10:39:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Keyboard Concerto

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

10:50:00 00:30:27 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 8 in D minor

Bernard Haitink London Philharmonic EMI 57086

11:22:00 00:09:16 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

11:33:00 00:08:18 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

11:45:00 00:09:17 Mikhail Glinka Spanish Overture No. 1

Sir Charles Mackerras London Symphony Orchestra Mercury 434352

11:55:00 00:03:00 Johann Strauss Jr Cavalry March Op 428

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:06:00 00:08:40 Ferenc Farkas 18th Century Dances from Old Hungary

Quintett.Wien Nimbus 5479

12:16:00 00:05:04 Cécile Chaminade Etudes de concert: Fileuse Op 35

Joanne Polk, piano Steinway 30037

12:24:00 00:03:24 Franz Schubert Gretchen am Spinnrade

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

12:28:00 00:03:45 Richard Wagner The Flying Dutchman: Spinning Chorus

Dresden State Orchestra Silvio Varviso Dagmar Pecková, soprano; Women of the; Leipzig Radio Chorus Philips 422410

12:37:00 00:10:43 Ralph Vaughan Williams Norfolk Rhapsody No. 1

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

12:49:00 00:10:18 Hector Berlioz Waverley Overture Op 1

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 01:01:04 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 1 'A Sea Symphony'

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Christine Goerke, soprano; Brett Polegato, baritone; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80588

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:04:00 00:01:59 Charles Tomlinson Griffes The Night Winds Op 5

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

14:06:00 00:02:03 Claude Debussy Preludes Book 1: Le vent dans la plaine

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

14:10:00 00:13:48 Georg Philipp Telemann Viola Concerto in G major

Philomel Baroque Orchestra David Miller, viola Centaur 2366

14:28:00 00:11:35 Anton Bruckner Overture in G minor

Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421593

14:41:00 00:13:54 Frédéric Chopin Concert Rondo 'Krakowiak' Op 14

Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

15:02:00 00:13:49 Ralph Vaughan Williams In the Fen Country

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

15:18:00 00:14:12 Ralph Vaughan Williams Benedicite

London Symphony Orchestra Sir David Willcocks Heather Harper, soprano; Bach Choir EMI 64722

15:37:00 00:06:19 Henry Purcell The Fairy Queen: Act 4 Symphony

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

15:45:00 00:09:13 Isaac Albéniz Iberia: Almería

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

15:55:00 00:01:44 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Gigue Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:57 Ralph Vaughan Williams March 'Sea Songs'

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

16:07:00 00:04:08 Ralph Vaughan Williams Prelude on 'Rhosymèdre'

John Lubbock Orchestra of St. John's ASV 6007

16:13:00 00:10:39 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

16:28:00 00:03:43 Dave Grusin On Golden Pond: Main Theme

Michael Chertock, piano Telarc 80357

16:33:00 00:05:44 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 4 Op 36

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

16:41:00 00:08:22 Ralph Vaughan Williams Coastal Command: Suite

Kenneth Alwyn Philharmonia Orchestra Silva 1094

16:52:00 00:03:00 Healey Willan Hail, Gladdening Light

Robert Hunter Bell St Mary Magdalene Church Choir VirginClas 45109

16:56:00 00:03:16 Francis Poulenc Nocturne No. 1 in C major

Pascal Rogé, piano Decca 425862

17:05:00 00:05:33 Cécile Chaminade Etude symphonique Op 28

Joanne Polk, piano Steinway 30037

17:25:00 00:09:41 Antonio Vivaldi Flute Concerto in D major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Kathie Stewart, flute ApolloFire 2005

17:40:00 00:04:14 Cécile Chaminade La Lisonjera Op 50

Joanne Polk, piano Steinway 30037

17:46:00 00:03:07 Louis Moreau Gottschalk The Banjo Op 15

Cecile Licad, piano Naxos 559145

17:52:00 00:03:01 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits: My Pretty Bess

New Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

17:56:00 00:03:09 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Introduction Op 56

Jerzy Maksymiuk BBC Scottish Symphony Naxos 550864

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:51 Ralph Vaughan Williams Concerto Grosso for Strings

Bryden Thomson London Symphony Orchestra Chandos 9262

18:28:00 00:02:45 Ralph Vaughan Williams The Springtime of the Year

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

18:33:00 00:02:23 Ralph Vaughan Williams The Dark-Eyed Sailor

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

18:39:00 00:15:08 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Decca 414595

18:54:00 00:04:28 Ralph Vaughan Williams Fantasia on 'Greensleeves'

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:05 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 1 in B flat major

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin Avie 2058

19:24:00 00:31:35 Vítezslav Novák Slovak Suite Op 32

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

19:58:00 00:01:40 Amy Beach Autumn Song Op 56

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:19:10 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

20:23:00 00:16:07 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:39:00 00:16:07 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:57:00 00:02:06 Domenico Scarlatti Sonata in G

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor; Dawn Upshaw, soprano

21:04:00 00:26:43 Franz Joseph Haydn Symphony No. 48 in C major

21:32:00 00:22:00 Luciano Berio Folk Songs

21:55:00 00:33:37 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60

22:28:00 00:28:31 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:08:13 Ralph Vaughan Williams Two Hymn-Tune Preludes

Bryden Thomson London Symphony Orchestra Chandos 9262

23:10:00 00:08:58 Thomas Canning Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80462

23:21:00 00:05:55 Frederick Delius Summer Night on the River

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

23:26:00 00:08:44 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

23:37:00 00:16:12 Ralph Vaughan Williams Lento from Symphony No. 2

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9902

23:55:00 00:03:01 Jules Massenet Impromptu "Eau dormant"

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277

23:57:00 00:02:38 Johann Sebastian Bach Siciliano from Violin Sonata No. 4

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050