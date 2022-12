Program Guide 10-08-2015

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:45:38 Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor Op 64 George Szell Cleveland Orchestra Sony 78744

00:50:00 00:12:24 Toru Takemitsu And then I knew 'twas wind Joshua Smith, flute; Cynthia Phelps, viola; Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

01:04:00 00:45:21 Georges Bizet Carmen for Orchestra Morton Gould Morton Gould Orchestra RCA 300350

01:51:00 00:29:17 Leonard Bernstein Serenade after Plato's 'Symposium' London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

02:22:00 00:44:22 Franz Schmidt Symphony No. 1 in E major Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9357

03:08:00 00:31:08 Robert Schumann Fantasie in C major Op 17 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

03:41:00 00:31:02 Dmitri Shostakovich Piano Quintet in G minor Op 57 Juilliard String Quartet Yefim Bronfman, piano Sony 60677

04:14:00 00:18:22 Franz Joseph Haydn Concerto for 2 Horns in E flat major Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Michael Thompson, horn; Richard Watkins, horn Nimbus 5018

04:34:00 00:45:34 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35 Royal Philharmonic Sir Thomas Beecham Steven Staryk, violin EMI 66998

05:22:00 00:15:02 Joseph Martin Kraus Symphony in E minor Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 554777

05:39:00 00:06:50 Johan Halvorsen Passacaglia for Violin & Viola after Amy Lee, violin; Joanna Patterson Zakany, viola S&W 1

05:49:00 00:04:45 Frank Bridge Norse Legend Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

06:08:00 00:04:22 Nicola Porpora Carlo il calvo: Overture Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

06:15:00 00:11:43 George Gershwin Adagio from Piano Concerto in F major Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

06:28:00 00:05:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #24 Op 20 Daedalus Quartet Bridge 9326

06:40:00 00:08:01 Richard Strauss Serenade for 13 Winds in E flat major Op 7 David Zinman Zürich Tonhalle Orchestra ArteNova 98495

06:47:00 00:03:01 Georg Philipp Telemann Bourrée alla Polacca John Williams, guitar CBS 44518

06:55:00 00:03:51 Victor Herbert Babes in Toyland: March of the Toys Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

07:02:00 00:04:43 Wolfgang Amadeus Mozart La clemenza di Tito: Overture Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

07:10:00 00:05:57 Friedrich Witt Rondo from Flute Concerto Op 8 Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 572089

07:16:00 00:04:05 Robert Schumann Novelette No. 6 in A major Op 21 Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668

07:20:00 00:03:21 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Siciliana Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

07:25:00 00:02:55 John Dowland Say, love, if ever thou didst find La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

07:30:00 00:05:08 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

07:40:00 00:08:06 Edvard Grieg Two Elegiac Melodies Op 34 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

07:55:00 00:03:06 Scott Joplin The Ragtime Dance Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

07:56:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

08:07:00 00:05:49 Johannes Brahms How Lovely is Thy Dwelling Place from 'A Cleveland Orchestra Robert Shaw Blossom Festival Chorus MAA 40602

08:15:00 00:08:54 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

08:28:00 00:05:26 Giovanni Battista Sammartini Sonata Notturna Op 7 Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

08:32:00 00:02:37 Sergei Prokofiev Cinderella: Mazurka Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

08:40:00 00:09:39 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto de Aranjuez Naples Philharmonic Erich Kunzel David Russell, guitar Telarc 80459

08:51:00 00:02:37 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: With catlike Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Nicholas Folwell, baritone; Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

08:55:00 00:06:04 John Williams Hook: The Banquet John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

09:05:00 00:14:22 Johannes Brahms Adagio from Piano Concerto No. 1 Op 15 Berlin State Orchestra Gustavo Dudamel Daniel Barenboim, piano DeutGram 4794899

09:27:00 00:06:14 John Barry Dances With Wolves: Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

09:35:00 00:04:16 Antonín Dvorák Bagatelle No. 5 Op 47 Takács Quartet Gábor Ormai, harmonium Decca 430077

09:55:00 00:02:11 Frédéric Chopin Mazurka No. 15 in C major Op 24 Vassily Primakov, piano Bridge 9289

10:02:00 00:02:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Marionettes Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

10:04:00 00:03:13 Leigh Harline Pinocchio: When You Wish Upon a Star London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

10:09:00 00:07:20 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

10:18:00 00:11:42 Unico Willem van Wassenaer Concerto Armonico No. 2 in G major Yuli Turovsky I Musici de Montréal Chandos 8481

10:31:00 00:04:10 Reinhard Keiser The Ridiculous Prince Jodelet: Sinfonia Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852

10:41:00 00:07:12 Reinhold Glière Scherzo from Symphony No. 2 Op 25 Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

10:51:00 00:25:52 Zoltán Kodály Symphony in C Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

11:19:00 00:08:09 Michael Haydn Symphony No. 32 in D Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

11:30:00 00:07:34 Henryk Wieniawski Légende in G minor Op 17 London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

11:38:00 00:08:22 Tomaso Albinoni Sinfonia for 2 Oboes in G major London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe; Alison Alty, oboe Naxos 553002

11:48:00 00:09:07 Felix Mendelssohn Trumpet Overture Op 101 Claudio Abbado London Symphony Orchestra DeutGram 423104

12:06:00 00:07:37 Carl Friedrich Abel Symphony in C major Op 7 Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

12:16:00 00:04:43 Claude Bolling Hispanic Dance Sir Angel Romero, guitar; George Shearing, piano; Shelley Manne, percussion; Ray Brown, bass EMI 47192

12:21:00 00:03:55 Claude Bolling Invention Sir Angel Romero, guitar; George Shearing, piano; Shelley Manne, percussion; Ray Brown, bass EMI 47192

12:27:00 00:07:05 Isaac Albéniz Iberia: Fête-dieu à Séville Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

12:39:00 00:06:47 Frédéric Chopin Polonaise No. 1 in C sharp minor Op 26 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

12:47:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: White Swan Pas de Deux Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Kirill Terentiev, violin; Zenon Zalitsailo, cello Decca 10104

12:58:00 00:01:45 Kara Karayev Seven Beauties: Dance of Merriment Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

13:02:00 00:35:07 Carl Nielsen Symphony No. 2 in B minor Op 16 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

13:39:00 00:20:57 Sergei Rachmaninoff The Isle of the Dead Op 29 Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

14:01:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1: Gavotte Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

14:04:00 00:03:01 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Gavotte Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

14:09:00 00:16:21 György Ligeti Concerto Românesc Ryan McAdams CityMusic Cleveland CityMusic 2011

14:40:00 00:11:25 Johann Sebastian Bach Flute Sonata No. 3 in A major Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

14:54:00 00:05:32 H. Balfour Gardiner Shepherd Fennel's Dance Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

15:03:00 00:17:06 Peter Tchaikovsky Variations on a Rococo Theme Op 33 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 4787779

15:24:00 00:07:41 Franz Schubert Theme & Variations from "Trout" Quintet Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

15:38:00 00:04:32 Fernando Sor Variations on "La Folia" Op 15 Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

15:43:00 00:11:43 Alexander Glazunov The Seasons: Autumn Op 67 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

15:58:00 00:04:07 Heinrich Schütz Selig sind die Toten La Nuova Musica John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

16:06:00 00:01:55 Heinrich Schütz Vater unser King's Singers Naxos 572987

16:12:00 00:12:29 Johannes Brahms Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83 Berlin State Orchestra Gustavo Dudamel Daniel Barenboim, piano DeutGram 4794899

16:29:00 00:05:50 Angela Morley Fantasy on 'The Wizard of Oz' John Williams London Symphony Orchestra Sony 62788

16:34:00 00:04:50 Antonín Dvorák Finale from Violin Sonata Op 57 Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano DeutGram 449820

16:41:00 00:07:36 Enrique Granados Goyescas: Los Requiebros Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

16:52:00 00:02:51 Giovanni Gabrieli Canzona on the 7th tone à 8 No. 2 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

16:57:00 00:02:22 Giuseppe Verdi Aïda: Sacred Dance of the Priestesses José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

17:05:00 00:04:54 Giacomo Puccini Scherzo for Orchestra Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

17:16:00 00:02:40 Luigi Boccherini Finale from String Quartet in C major Op 2 Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

17:27:00 00:07:49 Luigi Boccherini Fandango from Guitar Quintet No. 4 Los Romeros, guitars; Angelita Romero, percussion; Wilhelm Hellweg, percussion Philips 442781

17:40:00 00:04:39 Franz Schmidt Notre Dame: Intermezzo Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 88103

17:46:00 00:03:34 Giacomo Puccini Suor Angelica: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

17:52:00 00:03:10 Sergei Rachmaninoff Scherzo Op 11 Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

17:56:00 00:03:30 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 12 Roy Goodman Hanover Band Hyperion 66529

18:09:00 00:09:59 Carl Nielsen Helios Overture Op 17 Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony CBS 42093

18:21:00 00:11:26 Ludwig van Beethoven Scene by the Brook from Symphony No. 6 Op 68 Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

18:35:00 00:03:07 Ludwig van Beethoven Minuet in G major Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

18:41:00 00:12:59 Johannes Brahms Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Berlin State Orchestra Gustavo Dudamel Daniel Barenboim, piano DeutGram 4794899

18:55:00 00:04:38 Ludwig van Beethoven Variations on a Theme by Paisiello Olli Mustonen, piano Decca 436834

19:02:00 00:19:56 Franz Joseph Haydn Symphony No. 88 in G major George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

19:24:00 00:31:15 Johann Peter Emilius Hartmann Symphony No. 1 in G minor Op 17 Thomas Dausgaard Danish National Radio Sym DaCapo 224042

19:58:00 00:01:47 Nicola Matteis Ground after the Scotch Humor Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Members of DeutGram 13993

20:02:00 00:06:38 Maurice Ravel Pavane for a Princess of the Past Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

20:11:00 00:45:34 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35 Royal Philharmonic Sir Thomas Beecham Steven Staryk, violin EMI 66998

20:58:00 00:01:48 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Gavottes Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

21:04:00 00:25:06 Erich Wolfgang Korngold Violin Concerto in D major Op 35 Los Angeles Philharmonic, Daniel Harding, conductor Renaud Capuçon, violin

21:34:00 01:08:05 Gustav Mahler Symphony No. 5 in C sharp minor Los Angeles Philharmonic, Daniel Harding, conductor

22:45:00 00:03:55 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32 Los Angeles Philharmonic, Leopold Stokowski, conductor (EMI 65423)

22:50:00 00:07:52 Claude Debussy Images: Gigues Los Angeles Philharmonic, Esa-Pekka Salonen (Sony 62599)

23:02:00 00:07:04 Felix Mendelssohn Andante from Violin Concerto Op 64 Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:09:00 00:09:13 Franz Schubert Andante from Symphony No. 4 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

23:20:00 00:05:40 Stephen Paulus Berceuse Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

23:25:00 00:10:52 Toru Takemitsu Toward the Sea III for Alto Flute & Harp Aurèle Nicolet, flute; Naoko Yoshino, harp Philips 442012

23:38:00 00:07:01 Leos Janácek Idyll for Strings: Adagio Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

23:45:00 00:08:47 Federico Mompou Charmes Stephen Hough, piano Hyperion 66963

23:55:00 00:02:47 Maria Theresia von Paradis Sicilienne Lynn Harrell, cello; Bruno Canino, piano Decca 2334