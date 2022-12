Program Guide 10-07-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:20:38 Victor Herbert Cello Concerto No. 2 in E minor Op 30

New York Philharmonic Kurt Masur Yo-Yo Ma, cello Sony 67173

00:25:00 00:48:54 Igor Stravinsky The Firebird

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 446715

01:16:00 00:17:38 Johann Nepomuk Hummel Trumpet Concerto in E flat major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

01:35:00 00:37:46 Franz Schubert Piano Quintet in A major

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

02:15:00 00:16:21 William Schuman New England Triptych

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

02:33:00 00:29:56 Franz Liszt Piano Sonata in B minor

Yundi, piano DeutGram 851

03:05:00 00:44:12 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 7

London Symphony Orchestra André Previn Heather Harper, soprano; Sir Ralph Richardson, speaker; Women of the; Ambrosian Singers RCA 60590

03:51:00 00:28:32 Johannes Brahms Violin Sonata No. 1 in G major Op 78

Yo-Yo Ma, cello; Emanuel Ax, piano Sony 63229

04:21:00 00:57:18 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 2 in E minor Op 27

Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

05:20:00 00:15:23 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

05:37:00 00:08:21 Antonio Vivaldi Viola d'amore Concerto in D minor

Ars Antigua Rachel Barton Pine, viola Cedille 159

05:50:00 00:06:44 Felix Mendelssohn Finale from String Symphony No. 7

Concerto Cologne Teldec 98435

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:14 Ludwig van Beethoven Andante from Serenade Op 25

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

06:15:00 00:07:42 Camille Saint-Saëns Omphale's Spinning Wheel Op 31

Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

06:25:00 00:04:08 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Sinfonia

Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

06:30:00 00:04:13 Joaquín Turina Danzas Fantàsticas: Orgía Op 22

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

06:40:00 00:11:29 Gioacchino Rossini William Tell: Overture

Piero Gamba London Symphony Orchestra Decca 4785437

06:51:00 00:02:05 Jean Sibelius Humoresque No. 2 in D Op 87

Tapiola Sinfonietta Pekka Kuusisto Pekka Kuusisto, violin Ondine 1074

06:55:00 00:02:39 Joseph J. Richards March "Shield of Liberty"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:23 Jules Massenet Cendrillon: March of the Princesses

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

07:10:00 00:10:07 Carl Nielsen Allegro collerico from Symphony No. 2 Op 16

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

07:22:00 00:02:26 Léo Delibes Coppélia: Swanilda's Waltz

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

07:29:00 00:06:09 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Chaconne

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

07:33:00 00:01:38 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33

Walter Weller London Philharmonic Decca 4785437

07:40:00 00:08:38 Muzio Clementi Overture No. 2 in D major

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

07:51:00 00:03:04 Ludwig van Beethoven Scherzo from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

07:55:00 00:03:41 Mikis Theodorakis Ode to Zeus from "Canto Olympico"

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 62592

08:07:00 00:06:00 Felix Mendelssohn Finale from Octet for Strings Op 20

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

08:15:00 00:08:28 Joh. Christoph Friedrich Bach Symphony No. 4 in E

Dennis Russell Davies Orchestra of St Luke's MusicMast 7062

08:23:00 00:03:30 Jacob Praetorius Veni in hortum meum

Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

08:29:00 00:04:02 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

08:40:00 00:09:37 Johan Wagenaar Waltz Cycle "Vienna in 3/4 Time" Op 38

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

08:49:00 00:04:08 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 2

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

08:55:00 00:06:29 Robert Wright & George Forrest Borodin's Music from 'Kismet' Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

09:05:00 00:14:33 Franz Joseph Haydn Trumpet Concerto in E flat major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

09:35:00 00:08:30 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Clarinet Concerto

Seattle Symphony Gerard Schwarz Jon Manasse, clarinet Harm Mundi 907516

09:59:00 00:01:58 Igor Stravinsky Pulcinella: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419628

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:14 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Prelude

Yo-Yo Ma, cello Sony 752307

10:05:00 00:02:19 Antonio Vivaldi Laudamus te from Gloria

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello; Jonathan Manson, cello Sony 90916

10:09:00 00:07:30 Silvestre Revueltas Janitzio

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

10:19:00 00:11:54 Ferruccio Busoni Tanzwalzer Op 53

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

10:32:00 00:05:10 Joseph Joachim Romance in B flat Op 2

Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

10:43:00 00:06:40 Domenico Cimarosa Il matrimonio segreto: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

10:52:00 00:31:20 Gabriel Fauré Piano Quartet No. 1 in C minor Op 15

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

11:25:00 00:09:29 Sergei Rachmaninoff Allegro from Symphony No. 2 Op 27

Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

11:38:00 00:10:32 Frédéric Chopin Scherzo No. 4 in E major Op 54

Yundi, piano DeutGram 3887

11:49:00 00:08:35 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92

Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

12:07:00 00:07:08 Edmund Rubbra Festival Overture Op 62

Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

12:15:00 00:06:30 Felix Mendelssohn Rondo capriccioso in E major Op 14

Murray Perahia, piano CBS 42401

12:23:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 5 in E major

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

12:37:00 00:08:55 Jean Françaix Concertino for Piano & Orchestra

Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

12:49:00 00:08:12 Gabriel Pierné Ramuntcho: Overture

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:47:56 Franz Joseph Haydn Mass No. 3 in C major

Musicians of the Louvre Marc Minkowski Lucy Crowe, soprano; Nathalie Stutzmann, alto; Richard Croft, tenor; Luca Tittolo, bass; Louvre Musicians Chorus Naïve 5183

13:50:00 00:07:52 Juan Arriaga Los esclavos felices: Overture

Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:46 Antonio Vivaldi Giustino: La gloria del mio sangue

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 90916

14:05:00 00:02:10 Johann Sebastian Bach Cantata No.167: Chorale 'Sei Lob und

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

14:10:00 00:14:35 Jacques Ibert Escales 'Ports of Call"

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

14:29:00 00:10:31 Alexander Borodin Prince Igor: Overture

Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80039

14:42:00 00:12:12 Camille Saint-Saëns Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 55

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

14:55:00 00:03:04 J. S. Bach & Silvius L. Weiss Bourrée BWV 996 & Gigue

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

15:02:00 00:20:38 Victor Herbert Cello Concerto No. 2 in E minor Op 30

New York Philharmonic Kurt Masur Yo-Yo Ma, cello Sony 67173

15:26:00 00:15:31 Amy Beach Les rêves de Colombine Op 65

Virginia Eskin, piano Northeastn 223

15:44:00 00:04:14 Aaron Copland Rodeo: Saturday Night Waltz

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

15:50:00 00:05:07 Leonard Bernstein On the Town: Times Square 1944

Arie Lipsky CIM Orchestra CIM 2003

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:50 William Billings A Virgin Unspotted

Peter Bennett Quire Cleveland Quire 101

16:06:00 00:03:17 Michael Praetorius Nigra sum sed formosa

Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

16:13:00 00:12:11 Georges Bizet Carmen Suite No. 1

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 417839

16:29:00 00:07:09 John Williams Seven Years in Tibet: Main Theme

Symphony Orchestra John Williams Yo-Yo Ma, cello Sony 51333

16:36:00 00:02:52 Fernando Bustamante Misionera

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

16:42:00 00:06:52 William Billings Independence

Neely Bruce Continental Harmony Singers New World 80276

16:52:00 00:03:44 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

16:57:00 00:02:48 Johannes Brahms Two Waltzes in A major

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

17:05:00 00:05:15 Domenico Scarlatti Sonata in E major

Yundi, piano DeutGram 6090

17:13:00 00:12:42 Hugo Alfvén Swedish Rhapsody No. 1 Op 19

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 469376

17:28:00 00:06:42 Hieronymus Praetorius Surge, propera, amica mea

Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

17:40:00 00:04:36 Jacques Ibert Homage to Mozart

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

17:46:00 00:03:18 Francis Poulenc Improvisation No. 15 in C minor

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

17:52:00 00:02:35 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 20 in E minor

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

17:56:00 00:02:57 Aram Khachaturian Masquerade: Galop

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:13:24 Albert Roussel Suite in F Op 33

Charles Dutoit Orchestra of Paris Erato 45278

18:25:00 00:03:58 Hieronymus Praetorius Vulnerasti cor meum

Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

18:31:00 00:03:33 Michael Praetorius Terpsichore: Passameze & Galliard

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

18:37:00 00:16:45 Arnold Schoenberg Cello Concerto after Monn in D major

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Yo-Yo Ma, cello CBS 39863

18:55:00 00:03:48 Michael Praetorius Terpsichore: Four Voltes

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:17 Sergei Rachmaninoff The Rock Op 7

Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

19:19:00 00:36:08 Alexander Glazunov Raymonda: Suite Op 57

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live -

A Violins of Hope Event, live from Kulas Hall

Antonio Pompa-Baldi, piano; Franklin Cohen, clarinet; Joan Kwuon, violin; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello

20:05:00 00:09:00 Oded Zehavi Seagull

20:17:00 00:17:00 Erwin Schulhoff Duo for Violin & Cello



20:56:00 00:52:09 Olivier Messiaen Quartet for the End of Time

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by composer/arranger R. Nathaniel Dett



23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:57 Gabriel Fauré Adagio from Piano Quartet No. 1 Op 15

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

23:09:00 00:05:19 Claude Debussy Pour le piano: Sarabande

Barry Douglas, piano RCA 68127

23:15:00 00:08:55 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 22

Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

23:26:00 00:13:36 Sergei Rachmaninoff Adagio from Symphony No. 2 Op 27

Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

23:42:00 00:04:30 Henri Tomasi Nocturne from Trumpet Concerto

Gothenburg Symphony Edward Gardner Alison Balsom, trumpet EMI 53255

23:46:00 00:03:50 Richard Strauss Andante for Horn & Piano in C major

Richard King, horn; Randall Fusco, piano Panorámico 2009

23:50:00 00:04:00 Kevin Puts Elegy for Brass

Bay Brass Harm Mundi 807556

23:56:00 00:03:02 George Frideric Handel Air for Oboe & Orchestra

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553430

23:57:00 00:02:51 Aaron Copland Down a Country Lane

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310