Program Guide 10-05-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:31:03 Edvard Grieg Symphonic Dances Op 64

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

00:35:00 00:41:35 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 29 in B flat major Op 106

Igor Levit, piano Sony 370387

01:18:00 00:52:24 Franz Liszt Dante Symphony

Dresden State Orchestra Giuseppe Sinopoli Dresden State Opera Chorus DeutGram 4779525

02:12:00 00:26:46 Carl Nielsen Wind Quintet Op 43

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

02:41:00 00:31:06 Henry Holden Huss Piano Concerto in B major Op 10

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

03:14:00 00:41:51 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 43678

03:58:00 00:31:11 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Suite

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

04:31:00 00:22:00 David Diamond Symphony No. 1

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3119

04:55:00 00:23:18 Carl Nielsen Aladdin Suite Op 34

Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Choir CBS 44934

05:20:00 00:16:01 Samuel Coleridge-Taylor Petite Suite de Concert Op 77

Adrian Leaper RTÉ Concert Orchestra Dublin MarcoPolo 223516

05:38:00 00:07:45 Heinrich Marschner The Falconer's Bride: Overture Op 65

Alfred Walter Slovak State Philharmonic MarcoPolo 223342

05:53:00 00:04:48 Felix Mendelssohn War March of the Priests

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61843

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:43 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme:

Tempesta di Mare Chandos 805

06:15:00 00:08:21 Antonio Vivaldi Viola d'amore Concerto in D minor

Ars Antigua Rachel Barton Pine, viola Cedille 159

06:27:00 00:04:08 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 4 Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80414

06:32:00 00:02:50 Benjamin Britten Finale from "A Simple Symphony" Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

06:40:00 00:09:57 Rodion Shchedrin Selections from 'Carmen Suite'

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553038

06:51:00 00:03:56 Cole Porter Let's Do It

Joseph Jennings Chanticleer Chantcleer 8807

06:55:00 00:02:12 Bedrich Smetana March of the Student's Legion

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

07:05:00 00:04:51 Randall Thompson Largo from Symphony No. 2

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

07:10:00 00:07:29 William Boyce Symphony No. 5 in D major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

07:20:00 00:03:26 Scott Joplin Pineapple Rag

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

07:25:00 00:02:16 Anonymous Spiritual "The Battle of Jericho"

Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

07:27:00 00:04:18 Máximo Diego Pujol Suite mágica: Tango

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

07:40:00 00:09:04 Max Reger Fugue from Variations on a Theme of Mozart

Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

07:51:00 00:03:03 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Wachet auf'

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

07:55:00 00:02:31 Johann Strauss Jr Polka 'Tritsch-Tratsch' Op 214

Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

08:07:00 00:06:13 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.5 in C major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

08:15:00 00:09:09 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 4 Op 36

Brett Mitchell Cleveland Orch Youth Orch COYO 61415

08:26:00 00:07:23 Johann Nepomuk Hummel Allegro from Piano Trio No. 4 Op 65

Beaux Arts Trio Philips 446077

08:40:00 00:08:22 George Frideric Handel Harp Concerto in F major Op 4

Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

08:51:00 00:06:43 Alfred Newman How to Marry a Millionaire: Overture

Richard Glazier, piano Centaur 3347

08:57:00 00:02:50 Richard M & Robert B Sherman Mary Poppins: Chim Chim Cheree

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:16:28 Johann Christian Bach Piano Concerto in E flat major Op 7

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

09:35:00 00:04:21 Aaron Copland The Red Pony: Morning on the Ranch

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

09:42:00 00:08:43 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Serenade No. 9

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

09:55:00 00:04:30 Claude Debussy Suite bergamasque: Prélude

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:14 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Masks

Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80089

10:04:00 00:03:24 Nino Rota Romeo and Juliet: A Renaissance

Desirae Brown, piano; Deondra Brown, piano E1 Music 2041

10:08:00 00:07:39 Claude Debussy Images: Rondes de printemps

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

10:18:00 00:12:34 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 27 in E minor Op 90

Karl Lo, piano Brioso 152

10:36:00 00:04:06 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

10:43:00 00:06:10 Percy Grainger Colonial Song

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

10:50:00 00:29:39 Franz Schubert Symphony No. 5 in B flat major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

11:23:00 00:09:35 Hector Berlioz The Trojans: Royal Hunt and Storm

Berlin Philharmonic James Levine RIAS Chamber Chorus DeutGram 431624

11:35:00 00:09:19 Antonio Vivaldi Viola d'amore Concerto in A minor

Ars Antigua Rachel Barton Pine, viola Cedille 159

11:46:00 00:08:37 Lars-Erik Larsson Lyric Fantasy Op 54

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

11:55:00 00:03:03 Joseph Hellmesberger Jr Valse espagnole

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:18:00 00:05:42 Giuseppe Torelli Trumpet Concerto in D major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

12:19:00 00:08:05 Ambroise Thomas Raymond: Overture

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421527

12:27:00 00:04:22 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Yundi, piano DeutGram 6090

12:32:00 00:12:03 Antonio Vivaldi Concerto for Viola d'amore & Lute in D minor

Ars Antigua Rachel Barton Pine, viola; Hopkinson Smith, lute Cedille 159

12:46:00 00:11:23 Felix Mendelssohn String Symphony No. 6 in E flat major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:42:03 Richard Strauss Ein Heldenleben Op 40

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2012

13:45:00 00:14:13 Boris Blacher Variations on a Theme of Paganini Op 26

Sir Georg Solti Vienna Philharmonic Decca 452853

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:04:40 Peter Tchaikovsky Coronation March in D major

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80541

14:06:00 00:05:57 George Frideric Handel Coronation Anthem 'Zadok the Priest'

London Philharmonic Sir Andrew Davis London Chorus EMI 28379

14:15:00 00:15:29 Victor Herbert Five Pieces for Cello & Strings

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Lynn Harrell, cello Decca 417672

14:35:00 00:11:02 Samuel Wesley Symphony in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

14:48:00 00:10:24 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 9 in A major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

15:01:00 00:16:49 Christoph Willibald Gluck Orfée et Eurydice: Ballet General

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

15:16:00 00:16:15 Giuseppe Verdi Don Carlos: Ballet of the Queen

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:33:00 00:09:07 Antonio Vivaldi Viola d'amore Concerto in D major

Ars Antigua Rachel Barton Pine, viola Cedille 159

15:52:00 00:03:02 Leos Janácek Moravian Dances: Fur Coat Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:07:25 Carl Nielsen Allegro sanguineo from Symphony No. 2 Op 16

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

16:08:00 00:01:37 George Gershwin Porgy and Bess: Oh Lord, I'm on My Way

New York Philharmonic Zubin Mehta Roberta Alexander, soprano; Gregg Baker, baritone; New York Choral Artists Teldec 46318

16:13:00 00:11:15 Antonio Vivaldi Chamber Concerto in F major

Ars Antigua Rachel Barton Pine, viola Cedille 159

16:28:00 00:04:56 Alan Menken Pocahontas: Colors of the Wind

John Williams London Symphony Orchestra Sony 62788

16:34:00 00:05:06 Clóvis Pereira Adagio from Concertino for Cello & String Orchesrtra

Northern Sinfonia Antonio Meneses Antonio Meneses, cello Avie 2176

16:41:00 00:02:55 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

16:43:00 00:04:01 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Che farò senza

Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini Denyce Graves, mezzo-soprano RCA 63509

16:52:00 00:03:15 Antón García Abril Third Sigh

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

16:57:00 00:02:16 Leos Janácek Fanfare from Sinfonietta Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

17:05:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Christmas Eve: Polonaise

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

17:13:00 00:12:03 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from String Quartet No. 17

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

17:28:00 00:06:53 Alan Hovhaness Prelude & Quadruple Fugue Op 128

Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

17:40:00 00:05:44 Franz Schubert Alfonso and Estrella: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

17:47:00 00:02:17 Franz Schubert Die schöne Müllerin: Wohin?

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

17:52:00 00:03:25 Patrick Hawes Reflexionem

Voces8 Matthew Sharp, cello Decca 4785703

17:57:00 00:02:10 Anthony Holborne Almaine 'The Night Watch'

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:12 Adalbert Gyrowetz Symphony in F major Op 6

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9791

18:32:00 00:03:47 Giovanni Gabrieli Buccinate in Neomenia tuba

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

18:38:00 00:02:34 Giovanni Gabrieli Canzon per sonar No. 2

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

18:44:00 00:10:00 Antonio Vivaldi Viola d'amore Concerto in A major

Ars Antigua Rachel Barton Pine, viola Cedille 159

18:54:00 00:04:36 Giovanni Gabrieli Magnificat à 12

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture & Dances

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

19:23:00 00:32:14 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 27 in B flat major

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 15498

19:56:00 00:03:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Contredanse

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:18:21 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major

Ensemble Caprice Matthias Maute Erin Helyard, harpsichord Analekta 9996

20:22:00 00:33:31 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Nashville Symphony Leonard Slatkin Nashville Symphony Chorus Naxos 570716

20:58:00 00:01:43 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Dance

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Manfred Honeck, conductor; Jean-Yves Thibaudet, piano

21:04:00 00:11:00 Walter Braunfels Suite from 'Fantastic Apparitions on a Theme by Berlioz'

21:20:00 00:30:25 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16

21:56:00 00:38:40 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92

22:39:00 00:13:27 Johann Sebastian Bach Concerto for Oboe & Violin in C minor

Jeffrey Kahane, conductor; Sheryl Staples, violin; Liang Wang, oboe

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:10 Domenico Scarlatti Sonata in B minor

Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010

23:08:00 00:03:54 Giovanni Gabrieli O magnum mysterium

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

23:12:00 00:05:59 Johann Joachim Quantz Arioso from Flute Concerto in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

23:20:00 00:09:52 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Piano Sonata No. 2

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

23:29:00 00:06:18 Francis Poulenc Intermezzo from Violin Sonata

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 89699

23:38:00 00:04:41 Alec Wilder Slow Dance

Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85570

23:42:00 00:06:24 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

23:49:00 00:06:21 Enrique Granados Spanish Dance No. 2 in C minor Op 5

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

23:57:00 00:02:03 Anthony Holborne The Farewell

Paul O'Dette, lute Harm Mundi 2907238

23:57:00 00:01:51 Jules Massenet Musique pour bercer les petits enfants

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277