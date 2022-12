Program Guide 09-30-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:19:58 Ralph Vaughan Williams Oboe Concerto in A minor

London Symphony Orchestra Bryden Thomson David Theodore, oboe Chandos 9262

00:24:00 00:37:05 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C major Op 56

English Chamber Orchestra Sir Alexander Gibson Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Chandos 8409

01:03:00 00:41:31 Sir Charles Villiers Stanford Symphony No. 3 in F minor

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8545

01:46:00 00:29:05 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 26 in D major

Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

02:17:00 00:37:02 Frederick Delius Florida Suite

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

02:54:00 00:31:22 George Gershwin Porgy and Bess: Highlights

New York Philharmonic Zubin Mehta Roberta Alexander, soprano; Gregg Baker, baritone; New York Choral Artists Teldec 46318

03:25:00 00:32:37 Johan Svendsen Symphony No. 2 in B flat major Op 15

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

03:58:00 00:30:02 Edward MacDowell Suite No. 2 for Orchestra Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

04:28:00 00:21:19 Jean Sibelius Belshazzar's Feast Suite Op 51

Turku Philharmonic Leif Segerstam Pia Pajala, soprano Naxos 573300

04:49:00 00:34:03 Claude Debussy La boîte à joujoux

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 48231

05:23:00 00:10:08 Johann Friedrich Fasch Sinfonia for Strings in G minor

Tempesta di Mare Chandos 783

05:51:00 00:06:10 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Waltz Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:23 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

06:15:00 00:07:12 Johann Nepomuk Hummel Allegro from Piano Trio No. 3 Op 35

Beaux Arts Trio Philips 446077

06:25:00 00:04:41 Ludwig van Beethoven Finale from Sonata No. 18 Op 31

Peter Takács, piano Cambria 1175

06:30:00 00:04:11 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 51 Op 64

American String Project MSR 1386

06:40:00 00:07:52 Jean Sibelius Scène de ballet Leif Segerstam

Turku PhilharmonicNaxos 573300

06:51:00 00:04:22 Johan Svendsen Scherzo from String Quartet Op 1

Kontra Quartet Bis 753

06:58:00 00:02:40 John Philip Sousa March 'Who's Who in Navy Blue?'

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:04:21 Ernest Chausson Sicilienne from Concerto Op 21

Cleveland Orch String Quartet Lorin Maazel, violin; Israela Margalit, piano Telarc 80046

07:13:00 00:07:19 Claude Debussy Images: Gigues

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

07:21:00 00:02:06 Traditional The Keel Row

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

07:25:00 00:03:22 Charles G. Vardell Joe Clark Steps Out

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

07:30:00 00:04:09 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: March of the

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

07:40:00 00:07:23 Sir Arnold Bax Symphonic Scherzo

Vernon Handley Royal Philharmonic Chandos 8464

07:51:00 00:03:07 Andrea Falconieri Ciaccona

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 13993

07:55:00 00:02:32 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Champagne

London Brass Teldec 46069

08:07:00 00:04:05 Jacob Gade Tango "Jealousy"

Oslo Philharmonic Orchestra Mariss Jansons Stig Nilsson, violin EMI 56576

08:15:00 00:08:15 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92

Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

08:26:00 00:07:12 Erich Wolfgang Korngold: Straussiana

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

08:38:00 00:02:20 Johannes Brahms Lullaby Op 49

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

08:40:00 00:08:58 Wolfgang Amadeus Mozart Theme & Variations from Clarinet Quintet

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

08:52:00 00:08:16 Bernard Herrmann A Portrait of Hitch

Bernard Herrmann London Philharmonic Decca 443895

09:05:00 00:16:46 Richard Strauss Horn Concerto No. 1 in E flat major Op 11

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Dale Clevenger, horn Teldec 23913

09:25:00 00:05:23 Léo Delibes Lakmé: Flower Duet 'Viens, Mallika...

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

09:39:00 00:04:13 Peter Tchaikovsky Mazeppa: Gopak

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:09 Peter Tchaikovsky Valse sentimentale Op 51

Heinrich Schiff, cello; Samuel Sanders, piano Decca 2334

10:02:00 00:04:33 Erik Satie Poudre d'or

Pascal Rogé, piano Decca 421713

10:06:00 00:06:40 Jean Sibelius Cortège

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

10:13:00 00:11:47 Domenico Cimarosa The Chinese Hero: Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

10:25:00 00:05:33 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 61 in D major

András Schiff, piano Teldec 17141

10:50:00 00:26:07 Vincent d'Indy Symphony on a French Mountain Air Op 25

National Symphony of Ireland Antonio de Almeida François-Joël Thiollier, piano Naxos 550754

11:19:00 00:07:45 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

11:29:00 00:08:31 Maurice Ravel Scarbo from "Gaspard de la nuit"

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

11:40:00 00:11:23 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 2 in G major

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

11:53:00 00:04:03 John Philip Sousa March "The Free Lance"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

12:06:00 00:09:18 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

12:17:00 00:08:01 Richard Strauss Serenade for 13 Winds in E flat major Op 7

David Zinman Zürich Tonhalle Orchestra ArteNova 98495

12:27:00 00:05:36 Franz Schubert Polonaise in B flat major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

12:34:00 00:01:35 Ludwig van Beethoven Turkish March from 'The Ruins of Athens' Op 113

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

12:40:00 00:06:58 Johan Svendsen Norwegian Artists' Carnival Op 14

Ole Kristian Ruud Trondheim Symphony Orchestra VirginClas 45128

12:50:00 00:07:07 Erich Wolfgang Korngold Finale from Violin Concerto Op 35

Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley Daniel Hope, violin DeutGram 4792954

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:38:54 Sir Charles Villiers Stanford Piano Concerto No. 2 in C minor Op 126

Ulster Orchestra Vernon Handley Margaret Fingerhut, piano Chandos 8736

13:43:00 00:16:26 Sir Arnold Bax The Garden of Fand David Lloyd-Jones

Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553525

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:02:09 Marin Marais Alcyone: Sailors' March & Two Airs from

Tempesta di Mare Chandos 805

14:04:00 00:02:59 Charles Gounod Faust: Soldiers' Chorus 'Gloire

London Symphony Orchestra Richard Hickox London Symphony Chorus MCA 25877

14:09:00 00:17:02 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 488

14:42:00 00:11:38 Ottorino Respighi Three Chorales by J. S. Bach

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3098

14:55:00 00:03:24 Franz Schubert Gretchen am Spinnrade

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

15:03:00 00:21:19 Jean Sibelius Belshazzar's Feast Suite Op 51

Turku Philharmonic Leif Segerstam Pia Pajala, soprano Naxos 573300

15:28:00 00:13:16 Mario Castelnuovo-Tedesco Isaiah from Violin Concerto No. 2 Op 66

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

15:47:00 00:06:34 Cole Porter The Snake in the Grass Ballet

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

15:56:00 00:01:38 Giuseppe Torelli Allegro from Trumpet Concerto

Paramount Brass Centaur 2355

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:59 Georges Bizet The Pearl Fishers: Au fond du temple

SWR Symphony Orch Marco Armiliato Ramón Vargas, tenor; Ludovic Tézier, baritone DeutGram 4777177

16:08:00 00:01:38 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Dragons d'Alcala

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

16:13:00 00:09:33 Johan Svendsen Allegro from Symphony No. 1 Op 4

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

16:27:00 00:05:50 George Gershwin Porgy and Bess: Bess, You is My Woman

San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Audra McDonald, soprano; Brian Stokes Mitchell, bar. RCA 68931

16:33:00 00:02:00 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies: Rondeau

English Chamber Orchestra Anthony Newman Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

16:35:00 00:04:04 Antonín Dvorák Scherzo from Piano Quintet Op 81 Concertante

Jeremy Denk, piano Meridian 84459

16:42:00 00:07:23 Sir Charles Villiers Stanford Scherzo from Symphony No. 3

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8545

16:53:00 00:02:46 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Der Vogelfänger bin ich

Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 445866

16:56:00 00:03:07 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 2 in C minor

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

17:05:00 00:05:35 Jean Sibelius Menuetto

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

17:25:00 00:07:14 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

17:40:00 00:04:14 George Gershwin Porgy and Bess: I Loves You, Porgy

Chamber Ensemble Joshua Bell, violin; Chris Botti, trumpet Sony 52716

17:46:00 00:03:07 George Gershwin Porgy and Bess: Tempo di Blues Opus Two

William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

17:52:00 00:03:51 Anderson & Roe Papageno!

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

17:56:00 00:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Der Hölle Rache

Gothenburg Symphony Edward Gardner Alison Balsom, trumpet EMI 53255

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:32:00 00:04:47 Jean Sibelius The Language of Birds: Wedding March

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

18:38:00 00:03:42 Paul Mealor Ubi caritas

Voces8 Decca 22601

18:44:00 00:10:11 Sir Charles Villiers Stanford Irish Rhapsody No. 6 Op 191

Ulster Orchestra Vernon Handley Lydia Mordkovitch, violin Chandos 8884

18:57:00 00:01:56 Felix Mendelssohn Song without Words No. 34 in C major Op 67

John O'Conor, piano Telarc 80391

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:10 Wolfgang Amadeus Mozart Ballet Suite "Les Petits riens"

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

19:22:00 00:32:37 Johan Svendsen Symphony No. 2 in B flat major Op 15

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

20:00 CLEVELAND OVATIONS:

CIM Live: Cleveland Institute of Music Orchestra; Theodore Kuchar, guest conductor;

Michael Siess, violin, student artist; Bethany Hargreaves, viola, student artist - live from Kulas Hall

20:03:00 00:08:12 George W. Chadwick Symphonic Sketches: Jubilee

20:16:00 00:32:02 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante in E flat major

21:09:00 00:44:43 Jean Sibelius Symphony No. 2 in D major Op 43

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by mezzo-soprano Hilda Harris



23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:20 Carl Stamitz Romance from Cello Concerto No. 1

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

23:07:00 00:09:47 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Serenade No. 7

Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

23:19:00 00:05:02 Nicolò Paganini Cantabile in D major

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

23:24:00 00:11:23 Johan Svendsen Andante from Octet for Strings Op 3

Kontra Quartet Lars Bjornkjaer, violin; Per Lund Madsen, violin; Bjarne Boie Rasmussen, viola; Lars Holm Johansen, cello Bis 753

23:37:00 00:04:49 Elliott Carter Elegy

Gerard Schwarz Los Angeles Chamber Orchestra Nonesuch 79002

23:41:00 00:12:17 Ernö Dohnányi Adagio pastorale from Symphony No. 2 Op 40

Matthias Bamert BBC Philharmonic Chandos 9455

23:56:00 00:02:44 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 3: Sarabande

Jason Vieaux, guitar Azica 71250