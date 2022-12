Program Guide 09-08-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:41:59 Antonín Dvorák Symphony No. 6 in D major Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430204

00:46:00 00:29:40 Franz Liszt Piano Sonata in B minor

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

01:18:00 00:13:56 Sir Peter Maxwell Davies An Orkney Wedding

Boston Pops Orchestra John Williams Nancy C. Tunnicliffe, bagpipes; Max Hobart, violin Philips 420946

01:34:00 00:21:29 Camille Saint-Saëns Violin Sonata No. 1 in D minor Op 75

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 89699

01:57:00 01:19:59 Gustav Mahler Symphony No. 6 in A minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436240

03:19:00 00:24:57 Felix Mendelssohn String Quartet No. 1 in E flat major Op 12

Juilliard String Quartet Sony 60579

03:46:00 00:23:31 Étienne Méhul Symphony No. 3 in C major

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

04:11:00 00:24:38 Paul Taffanel Wind Quintet in G minor

Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996

04:38:00 00:42:16 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80145

05:22:00 00:17:02 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Quintet in E flat major

Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

05:45:00 00:05:45 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Dance of the Comedians

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

05:51:00 00:05:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Danse générale & Coda

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

05:58:00 00:01:34 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Little Swans

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:07:51 Ludwig van Beethoven Finale from Piano Trio No. 5 Op 70

Julian Rachlin, violin; Mischa Maisky, cello; Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

06:15:00 00:04:32 Jacques Offenbach Le Papillon: Valse des rayons

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 444827

06:21:00 00:02:54 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11

Lars Vogt, piano EMI 36080

06:26:00 00:03:23 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 5 in A major Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

06:30:00 00:03:17 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 11 in F major Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

06:33:00 00:07:24 Claude Debussy Clouds from 'Three Nocturnes'

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80617

06:40:00 00:07:04 Mark O'Connor Americana Symphony: Splendid Horizons

Marin Alsop Baltimore Symphony Orchestra OMAC 12

06:51:00 00:02:35 Morton Gould Gavotte from 'Interplay'

Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

06:55:00 00:03:13 John Philip Sousa March 'Nobles of the Mystic Shrine'

Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:05:00 00:04:16 George Gershwin Girl Crazy: Embraceable You

London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

07:10:00 00:07:03 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 46

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

07:17:00 00:02:58 Gabriel Pierné Pastorale Op 14

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

07:22:00 00:02:46 Maurice Ravel Mother Goose: Laideronnette, Empress of the Pagodas

Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

07:25:00 00:02:35 Leonard Bernstein Candide: The Best of All Possible Worlds

Canadian Brass RCA 68633

07:29:00 00:06:07 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for String Trio

Albers Trio Tre Sorell 2010

07:40:00 00:07:56 André Grétry Le magnifique: Overture

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

07:51:00 00:03:13 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Entrance March

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

07:55:00 00:03:37 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

08:07:00 00:07:08 Frédéric Chopin Prelude No. 15 in D flat major Op 28

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

08:15:00 00:08:04 Joaquín Rodrigo Bolero from Concierto Andaluz

Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

08:25:00 00:04:13 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Little Train of the Caipira

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

08:30:00 00:09:14 Antonio Vivaldi Concerto for Oboe & Bassoon in G major

City of London Sinfonia Nicholas Kraemer Christopher Hooker, oboe; Joanna Graham, bassoon Naxos 553204

08:40:00 00:07:33 E. J. Moeran Serenade in G: Galop, Minuet & Rigadoon

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

08:51:00 00:02:34 Jean-Baptiste Barrière Allegro prestissimo from Sonata for 2

Yo-Yo Ma, cello; Bobby McFerrin, voice Sony 48177

08:55:00 00:05:03 Miklós Rózsa All the Brothers Were Valiant: Suite

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

09:05:00 00:14:02 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

09:20:00 00:04:15 John Adams Short Ride in a Fast Machine

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 55051

09:25:00 00:05:08 Franz Waxman The Bride of Frankenstein: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80189

09:35:00 00:06:51 Ludwig Senfl Quis dabit oculis

Stile Antico Harm Mundi 807595

09:42:00 00:07:28 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 1 Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

09:51:00 00:03:47 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Au bord

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

09:55:00 00:03:31 John Stanley Trumpet Voluntary

English Chamber Orchestra Anthony Newman Wynton Marsalis, trumpet Sony 66244

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:12 Antonín Dvorák Songs My Mother Taught Me Op 55

Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Decca 19765

10:03:00 00:03:22 Antonín Dvorák Legend No. 1 in D minor Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

10:08:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

10:17:00 00:02:43 André Grétry Céphale et Procris: Tambourin

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

10:21:00 00:04:29 Antonín Dvorák Rusalka: Polonaise

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

10:27:00 00:13:31 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 43711

10:42:00 00:07:05 Henry Purcell Abdelazer: Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

10:50:00 00:28:38 Antonín Dvorák String Sextet in A major Op 48

Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

11:21:00 00:07:28 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44945

11:30:00 00:10:03 Benjamin Carr Federal Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 559654

11:41:00 00:08:21 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in D major Op 7

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 553035

11:52:00 00:06:34 Cole Porter The Snake in the Grass Ballet

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

12:11:00 00:10:37 Felix Mendelssohn Overture 'The Fair Melusina' Op 32

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

12:23:00 00:07:54 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 16 in A flat major Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

12:33:00 00:06:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concert Rondo in E flat major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

12:40:00 00:04:55 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Rákóczy March

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

12:47:00 00:11:19 Samuel Coleridge-Taylor Hiawatha Overture Op 30

Adrian Leaper RTÉ Concert Orchestra Dublin MarcoPolo 223516

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:48:02 Antonín Dvorák Symphony No. 2 in B flat major Op 4

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8589

13:51:00 00:07:05 Bedrich Smetana The Two Widows: Overture

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:20 Antonín Dvorák Requiem: Quam olim Abrahae Op 89

Czech Philharmonic Orchestra Wolfgang Sawallisch Prague Philharmonic Choir Supraphon 4241

14:04:00 00:05:49 Johannes Brahms How Lovely is Thy Dwelling Place from "A German Requiem"

Cleveland Orchestra Robert Shaw Blossom Festival Chorus MAA 40602

14:12:00 00:14:24 Anton Webern Im Sommerwind

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436240

14:30:00 00:12:27 Muzio Clementi Piano Sonata in B flat major Op 24

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 66808

14:44:00 00:14:14 Maurice Ravel Five Pieces for Children from "Mother Goose"

Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

15:01:00 00:21:58 Antonín Dvorák Symphonic Variations Op 78

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

15:25:00 00:13:13 Leos Janácek Suite for Orchestra Op 3

Libor Pesek Slovak Philharmonic RecordsInt 7008

15:41:00 00:06:15 Bohuslav Martinu Serenade No. 2

Kenneth Sillito, violin; Malcolm Latchem, violin; Robert Smissen, viola Chandos 8771

15:58:00 00:04:17 Maurice Ravel Mother Goose: Conversations Between Beauty and the Beast

Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:06:00 00:02:46 Gabriela Montero Improvisation on 'Happy Birthday'

Gabriela Montero, piano DeutGram 4795096

16:12:00 00:11:19 Franz Schubert Allegro from 'Arpeggione' Sonata

Yuri Bashmet, viola; Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

16:27:00 00:05:28 Antonín Dvorák Rusalka: Song to the Moon

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Camilla Nylund, soprano Orfeo 792113

16:35:00 00:03:59 Antonín Dvorák Furiant from String Sextet Op 48

Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

16:41:00 00:07:54 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 6 Op 60

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

16:52:00 00:03:19 Bedrich Smetana The Two Widows: Polka

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

16:57:00 00:02:33 Antonín Dvorák Legend No. 9 in D major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

17:05:00 00:05:20 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra TCO 1024

17:21:00 00:14:29 Antonín Dvorák Othello Overture Op 93

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 436289

17:40:00 00:05:00 Witold Lutoslawski Variations on Theme by Paganini

Gabriela Montero, piano; Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

17:47:00 00:02:33 Robert Schumann Scenes from Childhood: Träumerei Op 15

Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

17:52:00 00:03:08 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 7 in C minor Op 46

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

17:56:00 00:02:56 Antonín Dvorák Humoresque No. 7 in G flat Op 101

Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:05 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 10 in C major

Lars Vogt, piano EMI 36080

18:29:00 00:03:57 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 1 in C major Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

18:35:00 00:03:26 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 15 in C major Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

18:41:00 00:13:05 Franz Schubert Rondo in A major

Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

18:55:00 00:04:13 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 8 in G minor Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:01 Franz Joseph Haydn Symphony No. 46 in B major

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

19:22:00 00:33:30 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:13:49 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27

Wilhelm Kempff, piano DeutGram 4793449

20:18:00 00:38:32 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

Czech Philharmonic Orchestra Jirí Belohlávek Alisa Weilerstein, cello Decca 19765

20:57:00 00:02:00 Alexander Scriabin Etude in B minor Op 8

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Esa-Pekka Salonen, conductor; Stefan Vinke, tenor (Tristan); Linda Watson, soprano (Isolde); John Relyea, bass (Marke); Michelle DeYoung, mezzo-

soprano (Brangäne); Sean Panikkar, tenor (Melot); Daniel Eifert, baritone (Kurwenal)

21:05:00 00:11:59 Richard Wagner Tristan und Isolde: Act 1 Prelude and Act 2

22:44:00 00:04:50 Giovanni Gabrieli Sonata pian' e forte

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

22:48:00 00:04:24 Giovanni Gabrieli Sacred Symphonies: Canzona on the 12th tone à 10 (1597)

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

22:53:00 00:03:03 Giovanni Gabrieli Sacred Symphonies: Canzona on the 7th

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

22:57:00 00:02:01 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Badinage

Florilegium Channel 7595

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:44 Frederick Delius Irmelin Prelude

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

23:07:00 00:05:01 Charles Wilfrid Orr A Cotswold Hill Tune

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia Naxos 554186

23:14:00 00:07:14 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Clarinet Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Franklin Cohen, clarinet Decca 443176

23:21:00 00:14:04 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in B minor

Lars Vogt, piano EMI 36080

23:37:00 00:04:02 William Grant Still Bayou Home

Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

23:41:00 00:11:47 Antonín Dvorák Largo from Symphony No. 9 Op 95

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414421

23:54:00 00:03:33 Antonín Dvorák Cypress No. 4

Cypress String Quartet Avie 2275