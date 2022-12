Program Guide 09-04-2015

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:29:01 Antonín Dvorák Serenade for Strings in E major Op 22 Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

00:32:00 00:17:44 Darius Milhaud La création du monde Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

00:52:00 00:26:19 Anton Arensky Piano Concerto in F minor Op 2 Russian Philharmonic Orchestra Dmitry Yablonsky Konstantin Scherbakov, piano Naxos 570526

01:20:00 01:03:56 Anton Bruckner Symphony No. 7 in E major Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430841

02:26:00 00:36:07 George W. Chadwick Suite symphonique José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 2104

03:04:00 00:38:41 Franz Joseph Haydn Mass No. 10 in C major Collegium Musicum 90 Richard Hickox Nancy Argenta, soprano; Catherine Denley, mezzo; Mark Padmore, tenor; Stephen Varcoe, baritone; Collegium Musicum 90 Chorus Chandos 633

03:45:00 00:32:06 Franz Schubert Four Impromptus Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

04:19:00 00:29:39 Hans Gál Symphony No. 1 in D major Op 30 Thomas Zehetmair Northern Sinfonia Avie 2224

04:51:00 00:28:17 Giovanni Battista Viotti Violin Concerto No. 22 in A minor Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

05:21:00 00:17:12 Hans Pfitzner Symphony in C major Op 46 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

05:40:00 00:05:10 Alec Wilder Theme and Variations Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85570

05:52:00 00:05:18 Ludwig van Beethoven Scherzo from Sonata No. 18 Op 31 Peter Takács, piano Cambria 1175

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:39 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Marriage Feast Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

06:15:00 00:07:14 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 4 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

06:22:00 00:03:16 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Musette et Tambourin Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

06:27:00 00:07:17 Robert Schumann Finale from Piano Quintet Op 44 Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

06:35:00 00:03:00 Jacques Ibert Entr'acte Paul Fried, flute; David Sussman, guitar GoldenTone 1

06:40:00 00:08:45 Carl Friedrich Abel Symphony in F major Op 7 Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

06:51:00 00:02:41 Charles Gounod Faust: Mephistopheles' Serenade 'Vous Dresden State Orchestra Sebastian Weigle René Pape, bass DeutGram 4776408

06:58:00 00:03:12 Rudolph Ganz St. Louis Symphony March Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

07:05:00 00:04:40 Joaquín Turina Danzas Andaluzas: Zapateado Op 8 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

07:10:00 00:06:11 Étienne Méhul Finale from Symphony No. 3 Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

07:18:00 00:05:16 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 1: Bourrée & Double Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

07:25:00 00:02:38 Darius Milhaud Divertissement from Suite Op 157 Emanuel Hurwitz, violin; Gervase de Peyer, clarinet; Lamar Crowson, piano EMI 72646

07:30:00 00:05:14 Franz Schubert Scherzo from 'Grand Duo' Sonata Evgeny Kissin, piano; James Levine, piano RCA 69282

07:43:00 00:07:19 Alessandro Scarlatti Concerto Grosso No. 6 in E Fabio Biondi Europa Galante VirginClas 45495

07:51:00 00:02:57 Claude Debussy Mazurka Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

07:56:00 00:01:55 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Marche miniature Op 43 Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

08:07:00 00:06:15 Alexander Glazunov Wedding March Op 21 Igor Golovschin Moscow Symphony Orchestra Naxos 553839

08:15:00 00:07:17 William Alwyn Suite of Scottish Dances David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

08:25:00 00:06:47 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Flutes in C Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute; Stephen Schultz, flute Harm Mundi 905193

08:35:00 00:05:05 Sir Arthur Sullivan The Yeoman of the Guard: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

08:40:00 00:08:07 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 1 Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 448898

08:51:00 00:03:05 Manuel de Falla Four Spanish Pieces: Aragonesa Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

08:55:00 00:05:49 George Gershwin Funny Face: Overture Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

09:08:00 00:17:57 Benjamin Britten The Young Person's Guide to Orchestra Op 34 Boston Pops Orchestra Arthur Fiedler Hugh Downs, narrator RCA 300350

09:28:00 00:02:56 Giacomo Puccini Turandot: Nessun dorma London Philharmonic Zubin Mehta Luciano Pavarotti, tenor; John Alldis Choir Decca 417011

09:35:00 00:09:37 Sergei Taneyev Finale from Piano Trio Op 22 Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

09:47:00 00:08:04 Robert Moran Notturno in Weiss Eric Banks The Esoterics; Alexis Odell, harp; Melissa Walsh, harp Innova 244

09:56:00 00:01:53 Leroy Anderson Jazz Pizzicato Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:57 Anton Bruckner Ave Maria in F major Ralph Woodward Fairhaven Singers Guild 7380

10:04:00 00:01:52 Gabriel Fauré Ave Maria Op 67 John Rutter Women of the; Cambridge Singers; John Scott, organ Collegium 109

10:07:00 00:07:46 John Knowles Paine Prelude to 'Oedipus Tyrannus' Op 35 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

10:15:00 00:06:17 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Ballet & Final Tableau Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

10:23:00 00:03:32 Léo Delibes Coppélia: Czárdás Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

10:28:00 00:13:15 Frédéric Chopin Andante spianato & Grande Polonaise Op 22 Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

10:43:00 00:04:20 Antonio Caldara Coriolanus: Overture Philharmonia Orchestra Simon Wright Wallace Collection Nimbus 5079

10:47:00 00:02:16 Eduard Strauss Non-Stop Polka Op 112 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

10:51:00 00:27:20 Darius Milhaud Symphonie No. 1 Op 210 Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 435437

11:20:00 00:08:21 Friedrich von Flotow Martha: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

11:30:00 00:09:59 Ludwig van Beethoven Piano Sonata in E flat major Peter Takács, piano Cambria 1175

11:42:00 00:08:44 George Frideric Handel Messiah: The trumpet shall sound Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

11:53:00 00:05:02 Jean Sibelius Kuolema: Valse triste Op 44 Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Warner 62190

12:11:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March "Over the Hills and Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

12:20:00 00:06:02 Mikhail Glinka Kamarinskaya Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

12:28:00 00:05:41 Enrique Granados Goyescas: El fandango de candil Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

12:35:00 00:11:28 Gustav Holst Second Suite for Military Band Op 28 Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80038

12:48:00 00:09:03 Giuseppe Verdi La battaglia di Legnano: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

12:58:00 00:01:27 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:57:47 Anton Bruckner Symphony No. 9 in D minor Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425405

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:13:20 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1 in E minor Jason Vieaux, guitar Azica 71250

14:17:00 00:05:07 Francisco Tárrega Capricho árabe Jason Vieaux, guitar Azica 71287

14:22:00 00:04:09 Isaac Albéniz Rumores de la Caleta Op 71 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

14:45:00 00:04:55 Antônio Carlos Jobim A Felicidade Jason Vieaux, guitar Azica 71287

14:50:00 00:04:57 Paulo Bellinati Jongo Jason Vieaux, guitar Azica 71287

14:55:00 00:03:24 Duke Ellington In a Sentimental Mood Jason Vieaux, guitar Azica 71287

15:02:00 00:18:28 Francis Poulenc Concerto for 2 Pianos in D minor Philharmonia Orchestra Charles Dutoit Sylviane Deferne, piano; Pascal Rogé, piano Decca 436546

15:22:00 00:14:08 Darius Milhaud Suite provençale Op 152 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 7031

15:40:00 00:07:50 Georges Auric Ouverture Antal Doráti London Symphony Orchestra Mercury 434335

15:49:00 00:05:46 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Valéry Gergiev Vienna Philharmonic Philips 468526

15:58:00 00:04:55 Anton Bruckner Motet 'Os justi' Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus ideastream 2014

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:07:00 00:03:22 Anton Bruckner Fantasie in G major Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

16:12:00 00:10:23 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 4 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Arthaus 101682

16:25:00 00:09:55 Arthur Benjamin The Man Who Knew Too Much: Cantata Danish National Symphony John Mauceri Klaudia Kidon, soprano; Danish National Concert Choir Toccata 241

16:37:00 00:07:07 Sir Arthur Sullivan The Pirates of Penzance: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

16:47:00 00:03:37 Florence Foster Jenkins Aria from Mozart's 'The Magic Flute' Florence Foster Jenkins, s; Cosme McMoon, piano RCA 61175

16:54:00 00:04:16 Avner Dorman After Brahms: Intermezzo No. 2 Orli Shaham, piano Canary 15

17:04:00 00:05:11 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39 James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

17:28:00 00:04:40 Manuel de Falla Four Spanish Pieces: Andaluza Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

17:38:00 00:02:31 Darius Milhaud Brasileira from 'Scaramouche' Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

17:41:00 00:02:20 Federico Mompou Canción y Danza No. 1 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

17:46:00 00:12:19 Darius Milhaud La Cheminée du roi René Op 205 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:39 Manuel de Falla Four Spanish Pieces Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

18:27:00 00:05:24 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

18:35:00 00:03:47 Santiago de Murcia Jotta Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

18:42:00 00:13:31 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 5 Franz Welser-Möst London Philharmonic EMI 55125

18:55:00 00:03:29 Domenico Zipoli Battaglia Imperiale Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:05 Robert Schumann Overture, Scherzo and Finale Op 52 Thomas Dausgaard Swedish Chamber Orchestra Bis 1569

19:21:00 00:34:02 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 3 in C major Op 32 André Anichanov St Petersburg State Symphony Naxos 550812

19:57:00 00:02:14 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Prelude Yo-Yo Ma, cello Sony 752307

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:52 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major Orchestra of St Luke's Louise Schulman, viola; Maureen Gallagher, viola StLukeColl 302

20:21:00 00:33:58 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 244920

20:55:00 00:03:45 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Idylle Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Haydn/Brahms

21:02:00 00:23:11 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 32 in C major Op 33 Festetics Quartet Harm Mundi 903002

21:25:00 00:35:12 Johannes Brahms Piano Trio No. 1 in B major Op 8 Vladimir Ashkenazy, piano; Itzhak Perlman, violin; Lynn Harrell, cello EMI 54725

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded Wednesday at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Toby Cosgove, MD and A. Marc Harrison, MD on ‘Exporting Talent, Importing Knowledge’

QUIET HOUR

23:02:00 00:13:08 Anton Bruckner Adagio from String Quintet Melos Quartet Enrique Santiago, viola Harm Mundi 901421

23:17:00 00:02:23 Darius Milhaud Corcovado from "Saudades do Brasil" Op 67 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

23:19:00 00:04:49 Joaquín Rodrigo Plegaria de la Infanta de Castilla Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

23:24:00 00:07:57 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio Nashville Symphony Andrew Mogrelia Members of Naxos 557460

23:34:00 00:09:07 Bright Sheng Moonlight Shadows from "Never Far Away" San Diego Symphony Jahja Ling Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80719

23:43:00 00:11:04 Jean Sibelius Rakastava Op 14 Mario Bernardi CBC Radio Orchestra CBC 5157

23:56:00 00:02:34 Ole Bull Solitude on the Mountain Andrew Penny Orchestra of the Mill Lydian 18132

23:56:00 00:02:24 John Alden Carpenter Looking Glass River Thomas Hampson, baritone; Craig Rutenberg, piano THM 5432