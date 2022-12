Program Guide 09-03-2015

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:37:07 Mily Balakirev Symphony No. 2 in D minor Igor Golovschin Russian State Symphony Naxos 550793

00:41:00 00:25:15 Ermanno Wolf-Ferrari Suite Concertino in F major Op 16 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Giuseppe Giabocchi, bassoon Naxos 572921

01:08:00 00:37:50 Franz Joseph Haydn Mass No. 11 in D minor Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

01:48:00 00:25:16 Frédéric Chopin Cello Sonata in G minor Op 65 Yo-Yo Ma, cello; Emanuel Ax, piano Sony 53112

02:15:00 00:38:04 Franz Schubert Symphony No. 7 in E major Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 412176

02:55:00 00:38:20 Aram Khachaturian Flute Concerto Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

03:35:00 00:35:15 George W. Chadwick Symphony No. 3 in F Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9253

04:12:00 00:27:09 Arnold Schoenberg Transfigured Night Op 4 Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

04:41:00 00:38:15 Giuseppe Verdi Four Sacred Pieces Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Donna Carter, soprano; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80254

05:21:00 00:16:04 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 4 in G Op 65 Beaux Arts Trio Philips 446077

05:39:00 00:06:09 Domenico Scarlatti Sonata in D major Duo Amaral DuoAmaral 501592

05:51:00 00:06:23 Aaron Copland Letter from Home JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

05:58:00 00:01:23 Traditional Comin' Thro' the Rye La Nef Meredith Hall, soprano Atma 2336

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:06:34 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Sonata No. 15 Op 28 HJ Lim, piano EMI 64952

06:15:00 00:07:26 Jan Antonín Kozeluch Rondo from Oboe Concerto in F major Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

06:25:00 00:07:58 Marcel Grandjany Rhapsodie for Harp Op 10 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

06:35:00 00:04:29 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Overture Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

06:40:00 00:07:37 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 6 Op 74 Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

06:51:00 00:02:38 Josquin Desprez Gaude Virgo, Mater Christi Harry Christophers The Sixteen Decca 10836

06:53:00 00:02:00 Alexander Scriabin Etude in B Op 8 Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

06:55:00 00:02:27 John C. Heed March "In Storm and Sunshine" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:05:00 00:04:52 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

07:10:00 00:07:36 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 10 in G major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

07:20:00 00:02:38 Domenico Scarlatti Sonata in F major Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

07:25:00 00:02:29 Adriano Banchieri Concerto No. 2 for Brass "Magnificat" Empire Brass Telarc 80204

07:29:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

07:40:00 00:08:29 Johann David Heinichen Movements from Concerto Grosso in G major Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2005

07:51:00 00:02:46 Sergei Rachmaninoff 18th Variation from Paganini Rhapsody Op 43 Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

07:55:00 00:02:40 George Frideric Handel Alceste: Grand Entrée Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

BBC NEWS

08:07:00 00:06:10 Antonín Dvorák Finale from Serenade for Strings Op 22 Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

08:15:00 00:03:53 Virgil Thomson The River: Finale Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

08:20:00 00:05:01 Ludwig van Beethoven Rondo from Sextet for 2 Horns & Strings Op 81 Cleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Albany 1325

08:29:00 00:09:31 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Sea and Sinbad's Ship Op 35 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

08:40:00 00:08:49 Michael Torke Javelin John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

08:52:00 00:02:01 John Novacek Cockles Rag Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

08:55:00 00:05:51 Howard Shore The Lord of the Rings: The Fellowship Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1160

09:05:00 00:16:58 Peter Rasmussen Wind Quintet in F major Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

09:25:00 00:07:42 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 62 Op 76 Takács Quartet Decca 421360

09:39:00 00:06:47 Sir Arthur Sullivan Ruddigore: Overture Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

09:45:00 00:07:18 Giuseppe Torelli Sinfonia for 4 Trumpets in C major Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Wallace Collection Nimbus 5017

09:56:00 00:02:15 Dmitri Shostakovich The Golden Age: Polka Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:03:08 Scott Joplin The Easy Winners Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

10:04:00 00:02:02 George Gershwin Prelude "Novelette in Fourths" Fazil Say, piano Teldec 26202

10:08:00 00:07:27 Gioacchino Rossini Grand Overture Alun Francis Haydn Orchestra CPO 999063

10:15:00 00:02:39 Roland Forrest Seitz Grandioso March Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

10:20:00 00:03:38 Franz Schubert Marche militaire No. 2 in G major Paul Badura-Skoda, piano; Jörg Demus, piano Valois 4622

10:24:00 00:12:44 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 2 in F Op 22 Trio Parnassus MD+G 3307

10:39:00 00:10:00 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in D Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3098

10:51:00 00:24:50 Sergei Rachmaninoff Variations on a Theme of Chopin Op 22 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

11:18:00 00:07:18 Giuseppe Torelli Sinfonia for 4 Trumpets in C major Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Wallace Collection Nimbus 5017

11:28:00 00:09:56 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 9 for Strings Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

11:39:00 00:08:22 Johannes Brahms Rondo from Piano Quartet No. 1 Op 25 Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

11:49:00 00:08:39 Jacques Offenbach La belle Hélène: Overture Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

BBC NEWS

12:10:00 00:06:42 Emmanuel Chabrier Bourrée fantasque Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:19:00 00:06:32 Pietro Antonio Locatelli Introduttione Teatrale in D major Op 4 Elizabeth Wallfisch Raglan Baroque Players Hyperion 67041

12:27:00 00:06:53 George Gershwin Three Preludes Opus Two William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

12:37:00 00:11:01 Benjamin Britten Soirées musicales Op 9 Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

12:51:00 00:09:40 Sir Arnold Bax Elegiac Trio Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395

BIG WORK AT ONE WITH ANGELA MITCHELL

13:01:00 00:32:12 John Field Piano Concerto No. 3 in E flat Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

13:35:00 00:23:19 Joseph Eybler Symphony No. 1 in C major Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

14:00:00 00:02:43 Jenö Hubay Hejre Kati Op 32 London Festival Orchestra Josef Sakonov Josef Sakonov, violin Decca 444786

14:03:00 00:04:09 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 in B flat minor Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

14:10:00 00:15:29 Richard Wagner Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

14:28:00 00:11:32 Daniil Trifonov Rachmaniana Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

14:42:00 00:14:24 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 3 in E flat major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

14:57:00 00:02:03 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 82849

15:01:00 00:18:12 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 8 in A minor Richard Goode, piano Nonesuch 79831

15:21:00 00:15:43 Franz Joseph Haydn Symphony No. 12 in E major Christoph von Dohnányi Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

15:39:00 00:07:02 Giovanni Battista Sammartini Oboe Sonata in G major Duo Amaral DuoAmaral 2013

15:47:00 00:07:57 Gabriel Pierné Scherzo-Caprice in D major Op 25 BBC Scottish Symphony Ronald Corp Stephen Coombs, piano Hyperion 67348

15:58:00 00:05:20 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 8 Op 59 Cleveland Quartet Telarc 80268

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:08:00 00:01:31 Adriano Banchieri Concerto No. 1 for Brass 'La Battaglia' Empire Brass Telarc 80204

16:13:00 00:10:55 Zoltán Kodály Hungarian Rondo Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

16:28:00 00:04:45 Miklós Rózsa The Thief of Baghdad: The Love of the Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81269

16:34:00 00:05:12 Sir Edward Elgar Enigma Variations: Finale Op 36 Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

16:41:00 00:08:04 Ottorino Respighi Suite for Strings: Burlesca & Rigaudon Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

16:52:00 00:02:46 Sergei Rachmaninoff 18th Variation from Paganini Rhapsody Op 43 Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

16:57:00 00:02:52 Georges Bizet Jeux d'enfants: Duo Op 22 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

17:05:00 00:04:59 Emmanuel Chabrier L'étoile: Overture Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

17:22:00 00:11:09 Richard Wagner The Flying Dutchman: Overture George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

17:40:00 00:04:40 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Gavotte Op 43 Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

17:46:00 00:04:16 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Minuet Op 61 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

17:53:00 00:02:09 Daniil Trifonov Allegro con fuoco from 'Rachmaniana' Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

17:56:00 00:02:50 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Balletto Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:24:48 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43 Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

18:34:00 00:03:41 Ola Gjeilo Ubi caritas Voces8 Decca 22601

18:40:00 00:02:54 Ola Gjeilo Prelude Charles Bruffy Phoenix Chorale Chandos 5100

18:46:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture 'Le corsaire" Op 21 Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

18:55:00 00:04:20 Ola Gjeilo Northern Lights Charles Bruffy Phoenix Chorale Chandos 5100

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:19:27 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 2 in D major English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin Avie 2058

19:23:00 00:32:25 Luigi Cherubini Symphony in D major Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

19:58:00 00:01:29 Alexander Scriabin Prelude in G sharp minor Op 11 Yuja Wang, piano DeutGram 16606

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:15:18 Nikolai Rimsky-Korsakov Russian Easter Overture Op 36 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4785437

20:19:00 00:35:01 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Michel Schwalbé, violin DeutGram 4793449

20:56:00 00:03:58 Umberto Giordano Siberia: Act 2 Prelude Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG - From the BBC Proms

21:04:00 00:24:55 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for 2 Pianos in E flat major BBC Symphony Orchestra, Semyon Bychkov, conductor; Katia Labeque & Marielle Labeque, pianos

21:37:00 01:19:24 Dmitri Shostakovich Symphony No. 7 in C major Op 60 BBC Symphony Orchestra, Semyon Bychkov, conductor

SHH! THE QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:05:11 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 102 Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

23:07:00 00:11:37 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 2 in G Emmanuel Pahud, flute; Christoph Poppen, violin; Hariolf Schlichtig, viola; Jean-Guihen Queyras, cello EMI 56829

23:21:00 00:16:05 Ludwig van Beethoven Adagio from String Quartet No. 15 Op 132 Cypress String Quartet Cypress 2012

23:39:00 00:05:08 Federico Mompou Canción y Danza No. 6 Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

23:44:00 00:10:16 Arvo Pärt Spiegel im Spiegel Lisa Batiashvili, violin; Hélène Grimaud, piano DeutGram 15203

23:56:00 00:03:07 Alexander Scriabin Etude in F sharp Op 42 Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

23:58:00 00:01:30 Peteris Vasks Silent Songs: Sleep sleep Sigvards Klava Latvian Radio Choir DeutGram 21327