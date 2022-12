Program Guide 08-28-2015

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:32:11 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 1 in A minor Op 9 NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

00:36:00 00:30:30 Jacques Offenbach Le Papillon: Act 1 Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 4785437

01:08:00 00:24:10 Jacques Offenbach Le Papillon: Act 2 London Symphony Orchestra Richard Bonynge John Georgiadis, violin Decca 4785437

01:34:00 00:45:04 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 13 in B flat major Op 130 Cypress String Quartet Cypress 2012

02:21:00 00:50:13 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15 London Symphony Orchestra George Szell Sir Clifford Curzon, piano Decca 4785437

03:13:00 00:28:13 Ludwig Thuille Sextet for Piano & Winds in B flat major Op 6 Chantilly Quintet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

03:43:00 00:26:12 Niels Gade Symphony No. 2 in E major Op 10 Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

04:11:00 00:37:11 Franz Schubert Piano Sonata No. 17 in D major Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

04:50:00 00:31:06 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 19 Chamber Orchestra of Europe Nikolaus Harnoncourt Pierre-Laurent Aimard, piano Teldec 47334

05:23:00 00:14:01 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 1 in D major Emerson String Quartet Carol Wincenc, flute; Members of DeutGram 431770

05:39:00 00:05:30 Sergei Rachmaninoff Barcarolle Op 11 Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

05:56:00 00:03:09 Aaron Copland Rodeo: Hoedown Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:17 Frédéric Chopin Fantaisie-Impromptu in C sharp minor Op 66 Olga Kern, piano Harm Mundi 2908375

06:20:00 00:06:43 Scott Joplin Solace Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

06:40:00 00:04:53 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 2 in E minor Op 46 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

06:57:00 00:01:54 John Philip Sousa March 'Transit of Venus' Keith Brion Razumovsky Symphony Naxos 559029

07:13:00 00:05:51 Franz Joseph Haydn Andante from Symphony No. 94 Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 4785437

07:27:00 00:04:05 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 14 Franz Welser-Möst Camerata Salzburg EMI 56813

07:41:00 00:05:38 Aaron Copland The Tender Land: The Promise of Living Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 48224

08:12:00 00:05:35 Antonín Dvorák Czech Suite: Furiant Op 39 Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

08:27:00 00:07:51 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

08:41:00 00:05:24 Claude Debussy Tarantelle styrienne 'Danse' Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 74006

09:20:00 00:04:50 Burt Bacharach South American Getaway Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981

09:41:00 00:05:57 Sir Arnold Bax Russian Suite: Gopak Bryden Thomson London Philharmonic Chandos 8669

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:12:31 Zdenek Fibich Toman and the Wood Nymph Op 49 Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

10:21:00 00:09:48 Franz Schubert Scherzo from Symphony No. 9 Josef Krips London Symphony Orchestra Decca 4785437

10:42:00 00:07:49 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

11:01:00 00:12:36 Leopold Mozart Symphony in C major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

11:22:00 00:10:10 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

11:41:00 00:09:10 Béla Bartók Two Pictures: Village Dance Op 10 Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

12:08:00 00:04:05 Pascual Marquina March "España Cañí" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

12:18:00 00:08:58 Camille Saint-Saëns Phaëthon Op 39 Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

12:37:00 00:05:40 Georges Bizet The Miracle Doctor: Overture Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 158

THE BIG WORK AT ONE

13:05:00 00:23:20 Richard Wagner Tannhäuser: Overture & Venusberg Music Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 448155

13:39:00 00:13:02 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Suite George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:05:00 00:12:38 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 14 for Winds in B flat major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

14:22:00 00:11:02 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 2 Op 18 London Symphony Orchestra Sir Georg Solti Julius Katchen, piano Decca 4785437

14:42:00 00:09:06 Darius Milhaud Suite for 2 Pianos "Scaramouche" Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

15:04:00 00:12:44 Frank Bennett West Side Variants London Symphony Orchestra Eric Stern Richard Stoltzman, clarinet RCA 61790

15:25:00 00:10:09 Jean Sibelius Allegretto from Symphony No. 2 Op 43 Pierre Monteux London Symphony Orchestra Decca 4785437

15:45:00 00:09:06 Robert Schumann Allegro in B minor Op 8 Maurizio Pollini, piano DeutGram 471370

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:05:00 00:00:52 George Gershwin Gershwin Song-book: Nobody but You Peter Donohoe, piano EMI 54280

16:10:00 00:07:49 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

16:26:00 00:03:28 Sir Paul McCartney Live and Let Die: Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80251

16:41:00 00:08:05 Hans Gál Scherzo from Symphony No. 4 Op 105 Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

17:05:00 00:01:16 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Air for the Followers of Saturn Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

17:11:00 00:06:56 Camille Saint-Saëns Danse macabre Op 40 Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

17:26:00 00:07:46 "PDQ Bach" Schleptet in E flat Peter Schickele I Virtuosi di Hoople Vanguard 72015

17:41:00 00:07:00 Isaac Albéniz Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

DINNER CLASSICS

18:06:00 00:04:41 Giuseppe Verdi Aïda: Ballet Music José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

18:19:00 00:09:30 Antonín Dvorák Overture 'My Home' Op 62 István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

18:39:00 00:07:54 Hugo Wolf Italian Serenade in G major Orchestra of Paris Daniel Barenboim Ana Bela Chaves, viola Erato 45416

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:09:16 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

19:15:00 00:39:52 Edvard Grieg Incidental Music for Ibsen's 'Peer Gynt' Op 23 Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

19:58:00 00:01:11 François Casadesus London Sketches: Children Play Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:11:10 Gioacchino Rossini Semiramide: Overture Piero Gamba London Symphony Orchestra Decca 4785437

20:17:00 00:36:45 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 43711

20:57:00 00:02:36 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Arrival Platform Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Voices from Poland & Russia

21:03:00 00:10:31 Karol Szymanowski Nocturne & Tarantella Op 28 Kyung Wha Chung, violin; Itamar Golan, piano EMI 56827

21:04:00 00:08:23 Johann Strauss Jr Waltz 'Where the Lemons Blossom' Op 364 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

21:15:00 00:13:35 Krzysztof Penderecki String Trio Silesian String Quartet Members of Wergo 6258

21:29:00 00:28:35 Anton Arensky String Quartet No. 2 in A minor Op 35 Ying Quartet Sono Lumin 92143

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Grandfather’s Lessons in Nonviolence and How to Make Peace: Arun Ghandi

QUIET HOUR

23:02:00 00:07:34 Isaac Albéniz Rêverie from Piano Sonata No. 5 Op 82 Albert Guinovart, piano Harm Mundi 987007

23:09:00 00:08:29 Charles Tomlinson Griffes Three Tone Pictures Op 5 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

23:20:00 00:07:32 Ludwig van Beethoven Elegiac Song Op 118 Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80248

23:27:00 00:08:36 Ralph Vaughan Williams Six Studies in English Folk Song Janet Hilton, clarinet; Keith Swallow, piano Chandos 2419

23:38:00 00:07:36 Poul Schierbeck Prelude for Strings Op 43 Ole Schmidt Odense Symphony DaCapo 226047

23:45:00 00:09:15 Béla Bartók Andante tranquillo from Violin Concerto Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

23:56:00 00:02:19 Umberto Giordano Fedora: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634