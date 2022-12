Program Guide 08-25-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:33:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

00:37:00 00:26:05 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

00:55:00 00:02:03 Frederick A. Jewell March "The Screamer"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

01:05:00 00:36:05 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

01:43:00 00:33:01 Robert Schumann Kreisleriana Op 16

Jonathan Biss, piano EMI 65391

02:18:00 00:36:11 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 2 in F major

Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

02:56:00 00:30:19 Leonard Bernstein Serenade after Plato's Symposium

Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

03:28:00 00:37:26 Johannes Brahms String Quartet No. 3 in B flat major Op 67

Chiara String Quartet Azica 71289

04:07:00 00:39:52 Edvard Grieg Incidental Music for Ibsen's 'Peer Gynt' Op 23

Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

04:49:00 00:30:05 Aaron Copland Grohg

Oliver Knussen Cleveland Orchestra Argo 443203

05:21:00 00:16:32 Franz Joseph Haydn Piano Trio No. 45 in E flat major

Vienna Piano Trio Nimbus 5535

05:40:00 00:05:25 Johann Ernst Altenburg Concerto for 7 Trumpets & Timpani in C major

Richard Kapp David Bilger, trumpet; Stephen Burns, trumpet; Edward Carroll, trumpet; Raymond Mase, trumpet; Ben Harms, timpani ESS.A.Y 1035

05:55:00 00:04:08 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Waltz Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:06:04 Frédéric Chopin Grand Valse Brillante from "Les Sylphides"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

06:19:00 00:07:38 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

06:40:00 00:04:40 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 4

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

06:58:00 00:01:43 John Philip Sousa March 'The Circumnavigators Club'

Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

07:13:00 00:04:42 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet No. 1 from Divertimento No. 17

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 86793

07:26:00 00:04:54 Franz Waxman Taras Bulba: The Ride to Dubno

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

07:40:00 00:05:09 Carl Orff Carmina burana: Fortune Empress of the World

London Philharmonic Franz Welser-Möst London Philharmonic Choir EMI 54054

08:11:00 00:06:19 George Frideric Handel Water Music Suite No. 3 in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

08:27:00 00:06:20 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

08:40:00 00:05:10 Edvard Grieg Peer Gynt: Overture

Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

09:05:00 00:08:24 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & Great Gate at Kiev

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67018

09:21:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

09:40:00 00:06:06 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 5 in B flat major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:13:18 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

10:19:00 00:13:13 Claude Debussy Violin Sonata in G minor

Kyung Wha Chung, violin; Radu Lupu, piano Decca 4785437

10:40:00 00:09:10 Carl Maria von Weber Oberon: Overture

George Szell Cleveland Orchestra MAA 10603

11:01:00 00:13:22 Ludwig van Beethoven Piano Trio in E flat major

Florestan Trio Hyperion 67393

11:21:00 00:12:01 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 3 Suite

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

11:43:00 00:08:52 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Piero Gamba London Symphony Orchestra Decca 4785437

12:11:00 00:03:45 Camille Saint-Saëns La jota aragonese Op 64

Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

12:20:00 00:08:45 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Homage March Op 56

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

12:39:00 00:05:55 Franz Schubert The Friends from Salamanka: Overture

Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:24:24 Carlos Surinach Piano Concerto

Royal Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 4785437

13:39:00 00:14:41 Maurice Ravel Boléro

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 4785437

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:14:29 Robert Schumann Allegro from Piano Concerto Op 54

London Symphony Orchestra André Previn Radu Lupu, piano Decca 4785437

14:24:00 00:12:01 Ron Nelson Courtly Airs and Dances

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 76

14:45:00 00:03:15 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Rigaudon

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

15:04:00 00:13:31 Ralph Vaughan Williams Charterhouse Suite

Dalia Atlas Israel Chamber Orchestra Stradivari 8011

15:24:00 00:07:43 Johann Adolph Hasse Sinfonia in D major Op 3

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

15:41:00 00:09:30 Antonín Dvorák Overture 'My Home' Op 62

István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:04:00 00:02:13 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Danse des Sauvages

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

16:12:00 00:08:25 Jean Sibelius Finlandia Op 26

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

16:29:00 00:03:40 Victor Young Around the World in 80 Days: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

16:41:00 00:08:10 Peter Tchaikovsky Finale from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

17:05:00 00:00:59 François Schubert The Bee Op 13

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

17:11:00 00:07:42 Camille Saint-Saëns Omphale's Spinning Wheel Op 31

Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

17:26:00 00:06:53 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

17:42:00 00:06:51 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in G major

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:05:29 Carl Maria von Weber Overture to 'The Ruler of the Spirits'

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

18:19:00 00:09:32 Johann Strauss Jr Waltz 'Artist's Life' Op 316

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

18:39:00 00:08:51 John Williams Cowboys Overture

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:28:59 Franz Berwald Symphony No. 3 in C major

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553052

19:34:00 00:19:25 Antonín Dvorák The Water Goblin Op 107

István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

19:58:00 00:01:36 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 1: Arietta Op 12

Per Tengstrand, piano Azica 71207

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:13:56 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45

Kenneth Alwyn London Symphony Orchestra Decca 4785437

20:19:00 00:33:52 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78

Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Anita Priest, organ Decca 4785437

20:56:00 00:02:27 Domenico Scarlatti Sonata in B flat major

Ivo Pogorelich, piano DeutGram 435855

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Riccardo Muti, conductor; Yefim Bronfman, piano

21:04:00 00:46:26 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83

21:54:00 00:45:10 Peter Tchaikovsky Symphony No. 1 in G minor Op 13

22:44:00 00:10:06 Ludwig van Beethoven Consecration of the House Overture Op 124

22:58:00 00:01:25 Emmanuel Chabrier Ballabile

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:03:55 Leonard Bernstein On the Town: Lucky To Be Me

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

23:05:00 00:15:40 Georg Muffat Chaconne from Concerto Grosso in G major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453418

23:23:00 00:07:38 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat major

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

23:30:00 00:07:04 Felix Mendelssohn Andante from Violin Concerto Op 64

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:40:00 00:06:21 Claude Debussy Images, Book 1: Hommage à Rameau

Simon Trpceski, piano EMI 272

23:46:00 00:08:01 Sir Edward Elgar Romance from Violin Sonata Op 82

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

23:56:00 00:03:20 John Dowland A Fancy

Paul O'Dette, lute Harm Mundi 907164