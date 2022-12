Program Guide 08-24-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:35:07 Carl Nielsen Symphony No. 2 in B minor Op 16

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

00:39:00 00:58:35 Franz Schubert Rosamunde: Incidental Music

Vienna Philharmonic Karl Münchinger Rohangiz Yachmi, alto; Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

01:40:00 00:32:35 Antonín Dvorák String Quintet No. 3 in E flat major Op 97

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

02:14:00 00:32:36 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

02:49:00 00:35:12 Osvaldo Golijov The Dreams and Prayers of Isaac

Franklin Cohen, clarinet; Diana Cohen, violin; Isabel Trautwein, violin; Kirsten Docter, viola; Tanya Ell, cello F&D Cohen 2010

03:26:00 00:25:07 William Byrd Mass for 5 voices

Stile Antico Harm Mundi 807572

03:53:00 00:26:41 Zoltán Kodály Peacock Variations

István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

04:22:00 00:27:06 Robert Schumann Piano Quartet in E flat major Op 47

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano; Members of RCA 6498

04:51:00 00:29:10 Florent Schmitt La tragédie de Salomé Op 50

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

05:22:00 00:16:15 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: Suite Op 33

Walter Weller London Philharmonic Decca 4785437

05:40:00 00:06:05 Aaron Copland Prelude for Chamber Orchestra

Oliver Knussen London Sinfonietta Argo 443203

05:51:00 00:07:59 Ludwig van Beethoven Allegretto from Symphony No. 7 Op 92

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:43 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

06:19:00 00:07:02 George Frideric Handel Concerto Grosso in G major Op 3

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

06:40:00 00:04:37 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

06:58:00 00:01:43 Giacomo Puccini March "Electric Shock"

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

07:11:00 00:05:19 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

07:26:00 00:04:43 Sergei Rachmaninoff Prelude in C sharp minor Op 3

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

07:40:00 00:05:04 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Waltz

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

08:13:00 00:06:10 Ludwig van Beethoven Fidelio: Overture Op 72

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46533

08:29:00 00:07:01 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Toes'

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

08:43:00 00:04:26 Ralph Vaughan Williams Fantasia on 'Greensleeves'

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

09:03:00 00:07:49 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32

Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

09:20:00 00:05:37 Max Steiner Casablanca: Suite

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80175

09:25:00 00:03:33 Sir Richard Rodney Bennett

Murder on the Orient Express: Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:40:00 00:06:06 Sir William Walton Coronation March "Crown Imperial"

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:13:54 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 15 in G major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

10:20:00 00:12:23 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

10:41:00 00:09:07 Felix Mendelssohn Trumpet Overture Op 101

Claudio Abbado London Symphony Orchestra DeutGram 423104

11:01:00 00:13:40 Antonín Dvorák The Noonday Witch Op 108

István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

11:20:00 00:12:36 Johann Sebastian Bach Italian Concerto in F major

Angela Hewitt, piano Hyperion 67306

11:41:00 00:09:24 Johann Strauss Jr Waldmeister: Overture

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:08:00 00:04:05 Jean Sibelius Karelia Suite: Alla marcia Op 11

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:18:00 00:09:00 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in D major

Moscow Virtuosi Vladimir Spivakov Evgeny Kissin, piano RCA 60400

12:38:00 00:06:05 Edward MacDowell Suite No. 2: Village Festival Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:03:00 00:24:52 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 12 for Winds in C minor

Jack Brymer London Wind Soloists Decca 4785437

13:38:00 00:14:20 Michael Haydn Symphony No. 16 in A

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:04:00 00:13:23 Frederick Delius Over the Hills and Far Away

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

14:24:00 00:12:35 Jean-Marie Leclair Violin Concerto in B flat Op 10

Arion Baroque Orchestra Monica Huggett Monica Huggett, violin Atma 2143

14:47:00 00:10:24 Maurice Ravel Introduction & Allegro

Melos Ensemble Osian Ellis, harp; Richard Adeney, flute; Cecil Aronowitz, viola Decca 4785437

15:05:00 00:14:11 Jean Sibelius Karelia Suite Op 11

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

15:26:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: White Swan Pas de Deux

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Kirill Terentiev, violin; Zenon Zalitsailo, cello Decca 10104

15:45:00 00:02:55 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1: Gavotte

Boston Baroque Martine Pearlman Telarc 80619

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:10:00 00:08:34 Sergei Prokofiev Allegro from Symphony No. 5 Op 100

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4785437

16:29:00 00:03:46 Michael Nyman The Piano: The Heart Asks Pleasure First

Paul Bateman Royal Philharmonic Royal Phil 33

16:41:00 00:08:22 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 39

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

17:04:00 00:01:01 Pierre Passereau Il est bel et bon

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

17:12:00 00:08:36 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies

Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Jean-Pierre Leroy, trumpet EMI 64100

17:28:00 00:07:18 Franz Schubert Overture in the Italian Style in C

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

17:43:00 00:07:40 Franz Schubert Moment Musical No. 6 in A flat major

Stephen Kovacevich, piano EMI 55219

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:00 00:06:58 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 4 in F major Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

18:20:00 00:11:21 Felix Mendelssohn Rondo brilliant in E flat Op 29

Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688

18:42:00 00:06:40 Domenico Cimarosa Il matrimonio segreto: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:28 Franz Joseph Haydn Symphony No.102 in B flat major

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

19:26:00 00:27:32 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande Suite Op 46

Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:22:14 Maurice Ravel Mother Goose: Suite

Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

20:26:00 00:26:44 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64

London Symphony Orchestra Piero Gamba Ruggiero Ricci, violin Decca 4785437

20:56:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor; Yefim Bronfman, piano

21:04:00 00:07:45 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11

21:14:00 00:04:42 Carl Nielsen Maskarade: Overture

21:21:00 00:35:45 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37

21:58:00 00:04:08 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 4 Prelude 'Morning Mood'

22:02:00 00:04:44 Edvard Grieg Peer Gynt: Solveig's Song

22:06:00 00:05:07 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 3 Prelude 'Ase's Death'

22:11:00 00:03:25 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance

22:15:00 00:02:30 Edvard Grieg Peer Gynt: In the Hall of the Mountain

22:20:00 00:16:26 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes'

22:37:00 00:18:55 Bonus: Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture

Lorin Maazel, conductor (Mr. Maazel's last appearance with the orchestra)

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:09:27 Peter Tchaikovsky Sérénade mélancolique in B minor Op 26

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186095

23:11:00 00:06:15 Franz Liszt Schubert Song 'Serenade'

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

23:20:00 00:07:58 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Sonata No. 13

Alfred Brendel, piano Philips 468048

23:27:00 00:08:29 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 27 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

23:38:00 00:06:56 Antonín Dvorák Silent Woods Op 68

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Han-Na Chang, cello EMI 57052

23:44:00 00:09:57 Robert Farnon Lake of the Woods

Douglas Gamley Royal Philharmonic Reference 47

23:57:00 00:02:51 Stephen Goss Blue Orchid from "The Chinese Garden"

Xuefei Yang, guitar EMI 6322