Program Guide 08-14-2015

CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

00:02:00 00:33:10 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 9 in E minor Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra BBC 333

00:37:00 00:29:54 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 2 in B minor Op 7 German Radio Philharmonic Marcello Viotti Alexander Markov, violin Erato 45788

01:09:00 00:26:22 Franz Schubert Sonata in a 'Arpeggione' Sharon Robinson, cello; Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376

01:37:00 01:07:33 Dmitri Shostakovich Symphony No. 4 in C minor Op 43 Bernard Haitink London Philharmonic Decca 4785437

02:47:00 00:28:01 César Franck Psyché Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

03:17:00 00:32:59 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 9 in E flat major Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

03:52:00 00:28:07 Henri Sauguet Les forains Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

04:22:00 00:30:02 Camille Saint-Saëns Piano Quintet in A minor Op 14 Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

04:54:00 00:25:38 Béla Bartók Piano Concerto No. 3 London Symphony Orchestra Pierre Boulez Hélène Grimaud, piano DeutGram 3885

05:21:00 00:18:21 Max Reger Flute Serenade in D major Op 77 Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

05:41:00 00:04:44 Johann Sebastian Bach Partita No. 4: Allemande Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

05:50:00 00:08:23 Johann Strauss Jr Waltz 'Where the Lemons Blossom' Op 364 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:03 Jean-Philippe Rameau The Gathering of Birds Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

06:15:00 00:08:35 Joachim Raff Allegro from Octet for Strings Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

06:25:00 00:06:18 Henry Purcell King Arthur: What power art thou & Monteverdi Orchestra Sir John Eliot Gardiner Stephen Varcoe, baritone; Monteverdi Choir Erato 88056

06:30:00 00:07:15 Maurice Ravel Menuet antique Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

06:40:00 00:09:17 Louis Moreau Gottschalk Bamboula Op 2 Cecile Licad, piano Naxos 559145

06:55:00 00:03:57 Ralph Vaughan Williams March 'Sea Songs" Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:05:00 00:04:40 Jules Massenet Suite No. 7: At the Tavern Jean-Yves Ossonce New Zealand Symphony Naxos 553125

07:10:00 00:08:40 Ludwig van Beethoven March & Finale from Quartet No. 15 Op 132 Cypress String Quartet Cypress 2012

07:20:00 00:02:23 Ralph Vaughan Williams The Dark-Eyed Sailor John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

07:22:00 00:02:00 Morton Gould Boogie Woogie Etude Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

07:25:00 00:01:35 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance "The Hero Coburg's Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

07:29:00 00:06:15 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: Pt. 2 Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi Peter Schickele, narrator; Ralph Markham, piano; Kenneth Broadway, piano Telarc 80350

07:40:00 00:08:18 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat major Op 7 Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

07:51:00 00:01:38 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Gopak Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

07:55:00 00:03:05 Leonard Bernstein Candide: Paris Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

07:57:00 00:02:07 Leonard Bernstein Divertimento for Orchestra: Waltz Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

08:07:00 00:05:56 Edvard Grieg Symphonic Dance No. 3 Op 64 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

08:15:00 00:07:08 Gustav Holst The Planets: Mars Op 32 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

08:25:00 00:05:07 Johann Sebastian Bach Cantata No.207: Chorus "Vereinigte Richard Kapp Philharmonia Virtuosi of NY CBS 44651

08:33:00 00:07:32 Franz Schubert Theme & Variations from "Trout" Quintet Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

08:44:00 00:05:19 Dmitri Kabalevsky Finale from Piano Concerto No. 3 Op 50 NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

08:50:00 00:04:14 Aaron Copland Rodeo: Saturday Night Waltz Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

08:55:00 00:05:32 James Horner A Beautiful Mind: A Kaleidoscope of Unknown Conductor City of Prague Philharmonic Silva 1398

09:08:00 00:18:11 Franz Joseph Haydn Piano Concerto No. 11 in D major Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

09:35:00 00:03:16 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

09:55:00 00:03:34 Alec Wilder Air for Oboe Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Bert Lucarelli, oboe Newport 85570

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:07 Léo Delibes Coppélia: Waltz of the Doll Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

10:05:00 00:03:22 Dmitri Shostakovich Dolls' Dances: Lyric Waltz Bavarian Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Lisa Batiashvili, violin DeutGram 15203

10:10:00 00:07:08 Gabriel Pierné Pastorale Variée dans le Style Ancien Op 30 Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

10:18:00 00:04:08 Domenico Scarlatti Sonata in D minor Ivo Pogorelich, piano DeutGram 435855

10:24:00 00:04:01 Friedrich Kuhlau The Robber's Castle: Overture Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

10:30:00 00:12:05 Franz Joseph Haydn Symphony No. 9 in C major Roy Goodman Hanover Band Hyperion 66529

10:43:00 00:04:50 Sergei Rachmaninoff Scherzo in D minor Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

10:50:00 00:24:14 Xavier Montsalvatge Concierto breve Royal Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 4785437

11:16:00 00:09:55 Hector Berlioz Benvenuto Cellini: Overture Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

11:28:00 00:08:38 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 6 in E European Baroque Soloists Denon 9613

11:38:00 00:09:31 Josef Myslivecek Overture No. 2 in A major Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

11:50:00 00:08:17 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 435757

12:10:00 00:08:45 Gioacchino Rossini Il turco in Italia: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

12:20:00 00:07:58 Johann David Heinichen Concerto Grosso in C Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

12:30:00 00:06:53 Edward Burlingame Hill Divertimento for Piano & Orchestra Austin Symphony Peter Bay Anton Nel, piano Bridge 9443

12:39:00 00:07:38 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat major Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:48:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Black Swan Pas de deux Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:32:06 Igor Stravinsky The Rite of Spring Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 4785437

13:35:00 00:24:25 Aaron Copland Appalachian Spring: Suite Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

13:57:00 00:02:06 Francis Poulenc Waltz in C major Paul Crossley, piano CBS 44921

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:34 Giuseppe Verdi Requiem: Sanctus Chicago Symphony Orchestra Riccardo Muti Chicago Symphony Chorus CSO Res 9011006

14:03:00 00:02:54 Gabriel Fauré Requiem: Sanctus Op 48 Joe Miller Westminster Choir; Lisa Cowan, violin; Anna Reinersman, harp; Ken Cowan, organ WCC 1009

14:08:00 00:15:56 Johann Nepomuk Hummel Theme & Variations in F major Op 97 London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 9886

14:27:00 00:10:30 Wilhelm Friedemann Bach Symphony in D major Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

14:38:00 00:15:07 Sir Arnold Bax Tintagel Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

14:55:00 00:04:03 Adolphe Adam Giselle: Grand Pas de Deux Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

15:01:00 00:18:06 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 2 in D minor Op 119 North German Radio Symphony Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63518

15:21:00 00:16:02 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45 Jaap van Zweden Dallas Symphony Orchestra DSO Live 2009

15:39:00 00:09:00 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 417184

15:50:00 00:06:00 Hector Berlioz Symphonie fantastique: A Ball Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

15:58:00 00:04:46 William Bolcom Graceful Ghost Rag Christina Dahl, piano S&W 1

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:06:00 00:02:51 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Overture Lamberto Gardelli Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

16:12:00 00:12:23 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11 Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

16:28:00 00:03:55 James Horner Willow: Willow's Theme Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3010

16:35:00 00:03:40 James Horner Titanic: My Heart Will Go On Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

16:41:00 00:07:49 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

16:52:00 00:02:58 Armas Järnefelt Praeludium Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

16:56:00 00:03:10 Giuseppe Verdi Falstaff: Act 3 Finale 'Tutto nel mondo Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

17:05:00 00:05:16 Luther Henderson Tuba Tiger Rag Canadian Brass Steinway 30008

17:13:00 00:11:29 Gioacchino Rossini William Tell: Overture Piero Gamba London Symphony Orchestra Decca 4785437

17:27:00 00:07:52 Johann Strauss Waltz "Loreley-Rhein-Klänge" Op 154 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

17:40:00 00:04:14 Leonard Bernstein West Side Story: One Hand, One Heart BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

17:46:00 00:03:17 Giuseppe Verdi La traviata: Un dì felice BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

17:52:00 00:03:23 W.C. Handy Beale Street Blues Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

17:57:00 00:02:41 Giuseppe Verdi Otello: Fuoco di gioia Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:14 Maurice Ravel Mother Goose: Suite Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

18:33:00 00:04:34 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 4 Prelude 'Morning Mood' Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

18:40:00 00:03:30 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

18:46:00 00:09:12 Peter Tchaikovsky Scherzo from Manfred Symphony Op 58 Vladimir Ashkenazy Philharmonia Orchestra Decca 4785437

18:57:00 00:01:49 Edvard Grieg Peer Gynt: Dance of the Mountain King's Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:16 Édouard Lalo Cello Concerto in D minor St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

19:29:00 00:27:14 Franz Joseph Haydn Symphony No. 97 in C major Sigiswald Kuijken La Petite Bande DHM 77294

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:22:22 Franz Joseph Haydn Symphony No. 94 in G Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 4785437

20:26:00 00:30:12 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54 London Symphony Orchestra André Previn Radu Lupu, piano Decca 4785437

20:58:00 00:01:35 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Rumba Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Beethoven & Schumann

21:03:00 00:21:43 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 11 in F minor Op 95 Orion String Quartet Koch Intl 7681

21:27:00 00:26:18 Robert Schumann Piano Trio No. 2 in F Op 80 Trio Fontenay Teldec 90864

22:58:00 00:01:11 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 14 in B flat Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

QUIET HOUR

23:02:00 00:09:03 Erik Satie Deux préludes posthumes et une Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 168

23:11:00 00:08:28 Richard Strauss Improvisation from Violin Sonata Op 18 Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 46742

23:22:00 00:03:04 Armas Järnefelt Berceuse Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Mats Zetterqvist, violin; Mats Rondin, cello Sony 46668

23:25:00 00:11:14 César Franck Sleep of Psyché Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

23:38:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: White Swan Pas de Deux Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Kirill Terentiev, violin; Zenon Zalitsailo, cello Decca 10104

23:47:00 00:07:31 Jean Sibelius Suite champêtre Op 98 William Boughton English String Orchestra Nimbus 5169

23:56:00 00:02:40 Johann Sebastian Bach Cantata No. 156: Sinfonia in F major Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4792479

