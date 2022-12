Program Guide 08-12-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:23:10 Franz Joseph Haydn Symphony No. 90 in C major

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

00:27:00 00:23:15 William Sterndale Bennett Piano Sonata in A flat major Op 46

Ian Hobson, piano Arabesque 6596

01:30:00 01:16:27 Ludwig van Beethoven Missa Solemnis Op 123

Cleveland Orchestra George Szell Saramae Endich, soprano; Florence Kopleff, contralto;

Ernst Haefliger, tenor; Ezio Flagello, bass; Cleveland Orchestra Chorus MAA 97

02:48:00 00:19:57 Luigi Boccherini Guitar Quintet No. 4 in D major

Europa Galante Giangiacomo Pinardi, guitar; Members of VirginClas 45607

03:10:00 00:34:03 Claude Debussy La boîte à joujoux

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 48231

03:46:00 00:32:42 Robert Schumann Carnaval Op 9

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

04:21:00 00:33:01 Aaron Copland Billy the Kid

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

04:56:00 00:23:14 E. J. Moeran Serenade in G major

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

05:21:00 00:17:02 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 488

05:40:00 00:05:48 Giuseppe Matteo Alberti Sonata for 2 Trumpets & Strings in D major

Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5079

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:36 Franz Schubert Andante from Symphony No. 6

Thomas Zehetmair Northern Sinfonia Avie 2224

06:15:00 00:08:44 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

06:25:00 00:04:25 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 5: Gavotte

Andrés Díaz, cello Azica 71252

06:30:00 00:09:50 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 1

Riccardo Muti Philadelphia Orchestra EMI 63572

06:40:00 00:07:48 Johann Strauss Jr Fledermaus Quadrille Op 363

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

06:51:00 00:02:29 Carlos Guastavino Arroz con leche

Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 3215

06:55:00 00:02:25 John Philip Sousa March 'U.S. Field Artillery'

Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:05:00 00:03:38 Samuel Barber Souvenirs Suite: Hesitation Tango Op 28

Leon McCawley, piano VirginClas 45270

07:10:00 00:08:53 Johann Sebastian Bach Cantata No. 127: Aria "Die Seele ruht

Augustin Hadelich, violin; Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

07:20:00 00:03:17 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 16

Empire Brass Telarc 80204

07:25:00 00:02:20 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Bourrée

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

07:30:00 00:04:48 Joaquín Rodrigo Canario from "Fantasía para un

London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

07:33:00 00:02:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: March Past of the Kitchen

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

07:40:00 00:05:53 Josef Suk Toward a New Life Op 35

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

07:47:00 00:02:51 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Music Box Waltz

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

07:52:00 00:03:29 Richard Roblee Down Home

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

07:55:00 00:02:58 Traditional Just a Closer Walk with Thee

Canadian Brass Steinway 30008

08:07:00 00:05:59 Leos Janácek Lachian Dances: Wedding Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

08:15:00 00:09:03 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433548

08:25:00 00:03:48 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 10 Op 7

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

08:32:00 00:07:01 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

08:40:00 00:08:56 Ludwig van Beethoven Rondo from Cello Sonata No. 2 Op 5

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

08:51:00 00:02:02 Frédéric Chopin Waltz No. 4 in F major Op 34

Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

08:55:00 00:05:00 Richard Rodgers Babes in Arms: Overture

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

08:58:00 00:01:14 Julio Sagreras El colibrí

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

09:05:00 00:17:39 George Gershwin An American in Paris

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

09:25:00 00:03:21 John Kander Chicago: All That Jazz

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:30:00 00:03:15 John Kander New York, New York

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 47235

09:35:00 00:07:51 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 23

Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano Sony 743505

09:45:00 00:06:59 Robert Farnon A la claire fontaine

Robert Farnon Royal Philharmonic Reference 47

09:54:00 00:04:48 Johannes Brahms Clarinet Quintet: 3rd Movement Op 115

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:51 Aaron Copland Down a Country Lane

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

10:04:00 00:02:51 Richard Rodgers Mountain Greenery

Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

10:08:00 00:07:26 Carl Maria von Weber Preciosa: Overture Op 78

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

10:16:00 00:03:50 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 5 in C major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

10:22:00 00:06:26 François Couperin Sonata No. 1 "La Pucelle"

Les Délices Debra Nagy, oboe Délices 2009

10:29:00 00:13:33 Johann Sebastian Bach Concerto for Oboe & Violin in C minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Johanna Novom, violin; Debra Nagy, oboe ApolloFire 2005

10:44:00 00:04:56 Antonín Dvorák Czech Suite: Romance Op 39

Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

10:51:00 00:02:57 Traditional The Peacock

István Kertész Men of; London Symphony Chorus Decca 4785437

10:54:00 00:26:41 Zoltán Kodály Peacock Variations

István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

11:23:00 00:08:52 Domenico Cimarosa Artemisia: Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

11:33:00 00:07:30 Johannes Brahms Rhapsody in G minor Op 79

Antonio Pompa-Baldi, piano Azica 71214

11:43:00 00:09:54 Ludwig Thuille Gavotte & Finale from Sextet for Piano &

Chantilly Quintet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

11:54:00 00:03:58 Raymond Scott Boy Scout in Switzerland

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

12:11:00 00:05:44 Giuseppe Verdi Alzira: Prelude

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 62373

12:18:00 00:08:54 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 25 in G major Op 79

Peter Takács, piano Cambria 1175

12:29:00 00:06:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in C major

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

12:38:00 00:09:44 Claude Debussy Sarabande & Danse

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

12:52:00 00:36:30 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56

Claudio Abbado London Symphony Orchestra Decca 4785437

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:50:40 Ferdinand Hérold La fille mal gardée: Highlights

John Lanchbery Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

13:53:00 00:06:41 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:54 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11

Lars Vogt, piano EMI 36080

14:04:00 00:01:35 Ludwig van Beethoven Turkish March from 'The Ruins of Athens" Op 113

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

14:07:00 00:17:46 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 6 in F major Op 10

Peter Takács, piano Cambria 1175

14:27:00 00:11:50 Carlos Chávez Symphony No. 2

Eduardo Mata Simón Bolívar Symphony Dorian 90179

14:41:00 00:12:31 Frédéric Chopin Polonaise No. 7 in A flat major Op 61

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

14:54:00 00:04:04 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63052

15:00:00 00:14:07 Robert Schumann Konzertstück in G major Op 92 Berlin Philharmonic

Claudio Abbado Murray Perahia, piano Sony 64577

15:16:00 00:12:01 Karl Goldmark Concert Overture "In Italy" Op 49

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

15:30:00 00:08:33 Ludwig van Beethoven Romance No. 2 in F major Op 50

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

15:40:00 00:10:42 Francesco Maria Veracini Orchestral Suite No. 6 in B flat

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 439937

15:52:00 00:05:07 Sir Arthur Sullivan The Sorcerer: Overture

Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:38 Ludwig van Beethoven Variations on a Theme by Paisiello

Olli Mustonen, piano Decca 436834

16:06:00 00:03:58 Ludwig van Beethoven Bundeslied Op 122

London Symphony Orchestra Michael Tilson Thomas Ambrosian Singers CBS 44798

16:13:00 00:11:10 Heinrich Ignaz Franz von Biber Sonata No. 1 from Fidicinium Sacro-

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8448

16:28:00 00:04:37 Michael Giacchino Ratatouille: End Credits

City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:34:00 00:04:14 Franz Anton Hoffmeister Rondo from Viola Concerto in D major

Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

16:41:00 00:08:30 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 27

Vienna Philharmonic George Szell Sir Clifford Curzon, piano Decca 4785437

16:52:00 00:03:07 Tylman Susato The Danserye: Bergerette "Sans roch"

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 436131

16:56:00 00:03:24 Edvard Grieg Holberg Suite: Gavotte & Musette Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

17:05:00 00:05:03 Giovanni Gabrieli Jubilate Deo La Nuova Musica

John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

17:13:00 00:10:02 Wolfgang Amadeus Mozart First movement from String Quintet No. 5

Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

17:26:00 00:09:30 Antonín Dvorák Overture 'My Home' Op 62

István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

17:40:00 00:04:24 Giovanni Gabrieli Sacred Symphonies: Canzona on the 12th

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

17:46:00 00:02:54 Giovanni Gabrieli Plaudite, psallite, jubilate Deo

Vittorio Negri Gregg Smith Singers; Texas Boys' Choir; Edward Tarr Brass Ensemble; E. Power Biggs, organ CBS 42645

17:52:00 00:02:58 Frédéric Chopin Prelude No. 17 in A flat major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

17:56:00 00:03:22 Benjamin Britten Bourrée from 'A Simple Symphony' Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:40 Franz Joseph Haydn Symphony No.100 in G major

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 4785437

18:35:00 00:03:55 Claude Debussy Preludes Book 1: Des pas sur la

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

18:41:00 00:02:56 Claude Debussy Preludes Book 1: Danseuses de Delphes

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

18:46:00 00:07:39 Peter Tchaikovsky Valse-Scherzo Op 34

Philharmonia Orchestra Vladimir Ashkenazy Boris Belkin, violin Decca 4785437

18:55:00 00:04:12 Felix Mendelssohn Scherzo from Symphony No. 3 Op 56

Claudio Abbado London Symphony Orchestra Decca 4785437

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:02 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G major

Cleveland Orchestra George Szell Isaac Stern, violin Sony 66475

19:29:00 00:26:51 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

19:58:00 00:01:28 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Highlights from two November 2014 programs at Case Western Reserve University:

“Musical and Theatrical Gesture in the 18th century” - CWRU Baroque Orchestra, Julie Andrijeski, Director

Overture to “With Noise of Cannon” William Croft

Concerto grosso Op 3/1 George Frideric Handel

Concerto for 2 Violins in d Johann Sebastian Bach--Karin Cuellar, Alice Culin-Ellison, violins

Georg Philipp Telemann Excerpts from Orpheus, oder Die wunderbare Beständigkeit der Liebe

“Furie” from Orchestral Suite TWV55:B4

Furcht und Hoffnung” --Margaret Carpenter, soprano

“Esprit de haine et de rage” --Hannah DePriest, with Soprano Chorus

***

“Through Strength and Strife: Music of the Netherlands” -

Baroque Chamber Ensembles, Julie Andrijeski, Director; Collegium, Debra Nagy, Director

Sonata decima Philippe van Wichel (1614-1675)--Yeonsun Huh, Thomas Stuart – violins; Daniel Batchelder, Farrah O’Shea – violas; Sophie Benn and Jim Hopkins - continuo

Malle Symen Anon., arr. Andrijeski

Frere Frapar Anon.

Derde Kusjen à 5 Cornelis Padbrué (1592-1670)--Violin Band, Luke Conklin – recorder; René Schiffer, Julie Andrijeski - recitation

Symphonie 1 à due Nicolaus à Kempis--Karin Cuellar Rendon – violin ; Chen Chen – cello ; Dominic Favia - organ

Pathodia sacra et profana Constantijn Huygens (1596-1687)

Sospiro della sua Donna; Aubade--Margaret Carpenter – soprano; Simon Martyn-Ellis, guest artist - lute

Nunc Loquar Carel Hacquart--Hannah De Priest, Karin Weston – sopranos; Cynthia Black, Allison Monroe – violins; Eunsol Lee and Jim Hopkins - continuo

Symphonie 4 à tre Nicolaus à Kempis--Cynthia Black, Allison Monroe – violins; Luke Conklin – recorder; David Esteban Escobar and Qin Ying Tan - continuo

Sonata decima Hendrick Anders (1657-1714)

21:35:00 00:24:02 Marin Marais Alcyone: Suite

Tempesta di Mare Chandos 805

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings of music by composer Samuel Coleridge-Taylor

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:24 Wolfgang Amadeus Mozart Andantino from Serenade No. 9

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

23:08:00 00:07:49 Peter Warlock Serenade for String Orchestra

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

23:16:00 00:04:09 Franz Schubert Schwanengesang: Serenade

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

23:22:00 00:06:43 Astor Piazzolla Milonga Prelude "Flora's Game"

Joel Fan, piano Reference 119

23:28:00 00:07:57 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio

Nashville Symphony Andrew Mogrelia Members of Naxos 557460

23:39:00 00:07:24 Franz Joseph Haydn Largo from String Quartet No. 59 Op 74

Endellion String Quartet VirginClas 61436

23:46:00 00:07:39 Claude Debussy Andantino from String Quartet Op 10

Cleveland Quartet Telarc 80111

23:56:00 00:02:58 John Dowland Come, heavy Sleep La Nef

Michael Slattery, tenor Atma 2650