Program Guide 08/04/2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:45:10 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 9 in D major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

00:49:00 00:43:59 Franz Schubert Symphony 'Grand Duo' in C major

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 423655

01:35:00 00:43:32 Igor Stravinsky The Fairy's Kiss

Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 449205

02:22:00 00:31:57 Giovanni Palestrina Mass "Pope Marcellus"

Simon Preston Westminster Abbey Choir Archiv 415517

02:56:00 00:20:02 Saverio Mercadante Flute Concerto in E minor

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

03:18:00 00:35:23 Gabriel Fauré Piano Quartet No.2 in G minor Op 45

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

03:55:00 00:18:02 Alfredo Casella Paganiniana Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

04:15:00 00:32:10 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 27 in B flat major

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

04:49:00 00:32:26 William Schuman Symphony No. 3

Leonard Bernstein New York Philharmonic DeutGram 419780

05:23:00 00:18:01 Leopold Kozeluch Symphony in D

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9703

05:43:00 00:04:30 Franz Liszt Liebestraum No. 3 in A flat major

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:07:35 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 28

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

06:15:00 00:09:04 Samuel Barber Andante from Violin Concerto Op 14

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

06:25:00 00:03:11 William Schuman New England Triptych: Chester

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

06:30:00 00:08:54 Carl Philipp Emanuel Bach Trio Sonata for Flute, Violin & continuo in B minor

Emmanuel Pahud, flute; Lisa Batiashvili, violin; Sebastian Klinger, cello; Peter Kofler, harpsichord DeutGram 4792479

06:40:00 00:06:14 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 1 in D major Op 39

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

06:48:00 00:04:51 Claude Debussy Rêverie

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

06:55:00 00:03:09 Edwin Franko Goldman March "On the Mall"

Blossom Festival Band Loras John Schissel Cleveland Orch Youth Chorus MAA 40601

07:05:00 00:04:42 Ernesto Lecuona Rumba-Rhapsody Polish Nat'l Radio Symphony

Michael Bartos Thomas Tirino, piano; Silesia Philharmonic Choir Bis 874

07:10:00 00:07:41 Anton Arensky Allegro from String Quartet No. 1 Op 11

Ying Quartet Sono Lumin 92143

07:20:00 00:02:50 Benjamin Britten Finale from "A Simple Symphony" Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

07:24:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: The Hen

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

07:30:00 00:05:23 Giuseppe Verdi Requiem: Dies irae & Tuba mirum Vienna Philharmonic

Sir Georg Solti Martti Talvela, bass; Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

07:40:00 00:09:12 Erik Satie Trois gymnopédies

Anne Queffélec, piano VirginClas 90754

07:50:00 00:04:54 Josef Suk Waltz from Serenade for Strings Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

07:56:00 00:03:08 Richard Rodgers Victory at Sea: Guadalcanal March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

08:07:00 00:05:30 Ludwig van Beethoven Minuet from Symphony No. 4 Op 60

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

08:15:00 00:08:30 Thomas Arne Symphony No. 1 in C major

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

08:27:00 00:02:26 Stephen Sondheim Into the Woods: Agony

Symphony Orchestra Paul Gemignani Chuck Wagner, baritone; Robert Westenberg, baritone RCA 6796

08:30:00 00:08:40 Ferenc Farkas 18th Century Dances from Old Hungary

Quintett.Wien Nimbus 5479

08:40:00 00:03:31 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in a: Les

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

08:45:00 00:06:23 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 3

Kent Nagano Deutsches Symphonie Berlin Harm Mundi 901817

08:55:00 00:04:40 Gabriel Yared The English Patient: Convento di Sant'

La Pietà Angèle Dubeau Rosalie Asselin, piano; Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:05:00 00:18:36 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 3 in C major

Emerson String Quartet Carol Wincenc, flute DeutGram 431770

09:29:00 00:07:04 John Lunn Downton Abbey: Suite

Alastair King Chamber Orchestra of London Decca 16260

09:39:00 00:04:02 Pavel Chesnokov Salvation is Created

Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 61

09:45:00 00:07:01 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in D major Op 9

Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

09:53:00 00:04:08 Leonard Bernstein Candide: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 63085

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

09:59:00 00:04:19 Marcel Poot Cheerful Overture

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

10:05:00 00:01:38 Karlheinz Stockhausen Amour: Cheer up!

Suzanne Stephens, clarinet DeutGram 423378

10:08:00 00:06:54 Richard Wagner Tannhäuser: Entry of the Guests

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

10:17:00 00:04:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Minuet

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

10:23:00 00:03:19 George Frideric Handel Judas Maccabaeus: Arm, arm ye brave

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

10:29:00 00:13:07 George Frideric Handel Organ Concerto No. 13 in F major

English Concert Trevor Pinnock Simon Preston, organ Archiv 413468

10:44:00 00:06:29 John Adams Lollapalooza

Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

10:51:00 00:28:19 Franz Joseph Haydn Symphony No. 86 in D major

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

11:22:00 00:08:04 Franz Schubert Impromptu No. 6 in A flat major

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

11:32:00 00:08:51 Nikolai Miaskovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 23

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 471655

11:43:00 00:08:12 Gabriel Pierné Ramuntcho: Overture

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

11:53:00 00:06:53 Eugenio Toussaint Largo from Concerto for Improvised Piano

Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Alex Brown, piano Sony 75555

12:11:00 00:05:07 Edvard Grieg Cow-Call & Peasant Dance from "Nordic

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

12:18:00 00:06:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concert Rondo in E flat major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

12:26:00 00:05:29 Hugo Alfvén Festival Overture Op 25

Niklas Willén Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553962

12:33:00 00:12:59 Claude Debussy Petite Suite

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

12:48:00 00:08:17 George Frideric Handel Selections from 'Terpsichore'

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

12:58:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:03:00 00:30:27 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 8 in D minor

Bernard Haitink London Philharmonic EMI 57086

13:35:00 00:26:33 Sergei Prokofiev Violin Concerto No. 2 in G minor Op 63

Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:03:16 Girolamo Frescobaldi Toccata ottava di durezze e ligature

David Greilsammer, piano Sony 792969

14:06:00 00:04:13 York Bowen Toccata Op 155

Gregory Brown, piano RCA 66007

14:12:00 00:16:25 Zoltán Kodály Summer Evening

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

14:32:00 00:11:11 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in D major Op 6

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

14:45:00 00:11:46 Gabriel Pierné Divertissements on a Pastoral Theme

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

14:57:00 00:01:44 Fritz Kreisler Syncopation

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

15:02:00 00:18:06 William Schuman Symphony No. 5 for Strings

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

15:23:00 00:07:21 Norman Dello Joio Bagatelles

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

15:33:00 00:15:47 Howard Hanson Merry Mount: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559702

15:55:00 00:04:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Mazurka Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

16:06:00 00:02:17 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Lyric Waltz

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

16:10:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Keyboard Concerto

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

16:20:00 00:07:09 Johann Christian Bach Carattaco: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

16:32:00 00:03:43 John Williams Empire of the Sun: Jim's New Life

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

16:37:00 00:02:31 Josef Strauss Polka "The Soubrette" Op 109

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

16:40:00 00:07:32 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in F major Op 7

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 553002

16:50:00 00:01:52 Marc-Antoine Charpentier Te Deum: Prélude

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 2908304

17:06:00 00:02:35 Anonymous Chacona in C from "Flores de Música"

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

17:10:00 00:09:14 Ludwig van Beethoven Shepherd's Song from Symphony No. 6 Op 68

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

17:20:00 00:06:54 Ferruccio Busoni Duettino Concertante after Mozart

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

17:40:00 00:06:20 Antonín Dvorák Polka from String Quartet No. 9 Op 34

Melos Quartet Harm Mundi 901510

17:48:00 00:02:41 Leroy Anderson Plink, Plank, Plunk!

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:14:02 Maurice Ravel Five Pieces for Children from 'Mother

Corona Guitar Quartet Albany 1084

18:22:00 00:03:15 Fritz Kreisler Miniature Viennese March

Gidon Kremer, violin; Oleg Maisenberg, piano DeutGram 453440

18:25:00 00:03:15 Giacomo Meyerbeer Le prophète: Coronation March

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

18:28:00 00:13:04 Jacques Ibert Suite symphonique "Paris"

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:59 Michael Haydn Symphony No. 21 in D major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

19:21:00 00:35:15 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C major Op 56

CityMusic Cleveland James Gaffigan Daniel Shapiro, piano; Kyung Sun Lee, violin; Edward Arron, cello CityMusic 2

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:05:03 Johann Pachelbel Canon in D major

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 13993

20:09:00 00:10:50 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Autumn" Concerto in F major Op 8

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

20:22:00 00:14:25 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1 in F major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

20:38:00 00:19:59 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano; Richard Tognetti, violin; Alison Mitchell, flute Hyperion 67307

20:56:00 00:03:50 Frédéric Chopin Nocturne No. 20 in C sharp minor

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

20:57:00 00:02:00 Alexander Scriabin Etude in B Op 8

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Mei-Ann Chen, conductor; Robert Chen, violin; conducted by Vasily Petrenko

21:05:00 Felix Mendelssohn The Fair Melusina Overture

21:20:00 Florence Price Mississippi River

21:50:00 Rimsky-Korsakov Scheherazade

22:40:00 Sir Edward Elgar Cockaigne Overture

22:57:00 00:01:44 Pieter Hellendaal March

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:24 Franz Liszt Die Zelle in Nonnenwerth

Leif Ove Andsnes, piano EMI 57002

23:09:00 00:09:53 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 3 Op 37

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

23:21:00 00:07:20 Richard Strauss Intermezzo: Interlude No. 2 "Dreaming by

Marc Albrecht Strasbourg Philharmonic PentaTone 5186310

23:28:00 00:08:53 Guillaume Lekeu Larghetto for Cello & Ensemble

Ensemble Musique Oblique Isabelle Veyrier, cello Harm Mundi 901455

23:39:00 00:07:35 Ludwig van Beethoven Adagio from Serenade for String Trio Op 8

Leopold String Trio Hyperion 67253

23:46:00 00:07:42 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 62 Op 76

Takács Quartet Decca 421360

23:56:00 00:02:25 Jean Sibelius Berceuse Op 79

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:56:00 00:02:54 Sir Edward Elgar Salut d'amour Op 12

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409