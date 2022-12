Program Guide 07-31-2015

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:40:09 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68 Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

00:44:00 00:16:29 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

01:02:00 01:03:13 Anton Bruckner Symphony No. 4 in E flat major Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

02:07:00 00:37:34 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 3 in C major Tokyo String Quartet Pinchas Zukerman, viola RCA 60940

02:47:00 00:36:21 Peter Tchaikovsky Suite No. 1 in D minor Op 43 Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

03:25:00 00:18:02 Michael Easton Beasts of the Bush State Orchestra of Victoria Brett Kelly Margaret Haggart, narrator Naxos 554368

03:45:00 00:21:38 William Byrd Mass for 4 Voices Paul Hillier Pro Arte Singers Harm Mundi 2908304

04:09:00 00:36:35 Johannes Brahms String Quartet No. 2 in A minor Op 51 Chiara String Quartet Azica 71289

04:48:00 00:34:08 Antonín Dvorák Symphony No. 3 in E flat major Op 10 José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

05:22:00 00:14:53 William Alwyn Concerto Grosso No. 3 David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

05:37:00 00:06:20 Claude Debussy La plus que lente Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

05:57:00 00:03:19 Franz Liszt Paraphrase on Chopin's "My Joys" Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:43 Philippe Gaubert Nocturne & Allegro Scherzando English Chamber Orchestra Steuart Bedford William Bennett, flute ASV 652

06:15:00 00:04:09 Johann Sebastian Bach Fugue from Violin Sonata No. 1 Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

06:22:00 00:12:20 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 9 Op 125 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

06:36:00 00:03:22 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Frolic William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

06:40:00 00:04:06 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

06:46:00 00:02:17 Giovanni Gabrieli Canzona Prima à 5 Canadian Brass Steinway 30008

06:51:00 00:03:30 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 3: Bourrée Andrés Díaz, cello Azica 71252

06:55:00 00:03:17 Josef Franz Wagner March "Under the Double Eagle" John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:05:00 00:04:23 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

07:10:00 00:06:33 Ludwig van Beethoven Finale from Cello Sonata No. 3 Op 69 Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

07:20:00 00:03:10 Thomas Tallis Salvator mundi Stile Antico Harm Mundi 807572

07:25:00 00:02:02 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Sarabande Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

07:29:00 00:05:54 Gustav Holst Finale from Symphony Op 8 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

07:40:00 00:09:52 Johannes Brahms Andante from String Sextet No. 1 Op 18 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

07:51:00 00:02:32 Anthony Holborne Almaine "The Honeysuckle" Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

07:55:00 00:02:15 Giuseppe Verdi Rigoletto: La donna è mobile Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor Sony 549204

08:07:00 00:05:58 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Waltz Op 17 Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

08:15:00 00:07:57 Otto Klemperer Das Ziel: Merry Waltz Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

08:25:00 00:05:08 John Johnson Lute Duet "Greensleeves" Sharon Isbin, guitar Sony 745456

08:33:00 00:07:06 Franz Liszt Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Roberto Plano, piano Azica 71222

08:43:00 00:08:28 Claude Debussy Preludes Book 1: La cathédral engloutie Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

08:54:00 00:03:18 Francis Poulenc Improvisation No. 15 in C minor Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

08:58:00 00:06:22 Frank Loesser Hans Christian Andersen: Medley Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68131

09:12:00 00:16:26 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2 Op 1 Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

09:39:00 00:03:08 Andrea Luchesi Piano Sonata in C [No. 2] Roberto Plano, piano Concerto 2069

09:57:00 00:02:25 Sir William Walton Façade: Popular Song Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:03 Johann Strauss Jr Nightingale Polka Op 222 John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

10:03:00 00:01:13 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Ballet of the John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

10:06:00 00:07:30 Silvestre Revueltas Janitzio Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

10:15:00 00:02:43 Manuel Ponce Scherzino mexicano Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

10:18:00 00:03:04 Ludwig van Beethoven Scherzo from Septet Op 20 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

10:22:00 00:12:34 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 27 in E minor Op 90 Peter Takács, piano Cambria 1175

10:36:00 00:11:41 Maurice Ravel La valse Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 50605

10:51:00 00:26:52 Franz Schubert Symphony No. 5 in B flat major Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 60803

11:20:00 00:07:03 Georgia Stitt, Jason Rbt Brown Waiting for Wings Overture John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

11:29:00 00:08:17 Antonio Vivaldi Chamber Concerto in G minor Geminiani Ensemble Christoph 74590

11:39:00 00:08:48 Josef Strauss Waltz "Delirious" Op 212 George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

11:50:00 00:08:18 Sir William Walton Scapino Comedy Overture John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

12:10:00 00:06:02 Mikhail Glinka Kamarinskaya Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

12:18:00 00:05:04 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Waltz Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

12:25:00 00:06:14 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 3 Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

12:33:00 00:13:05 Hugo Alfvén Swedish Rhapsody No. 1 Op 19 Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

12:48:00 00:07:01 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 8 Op 93 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

12:56:00 00:01:39 Fritz Kreisler Toy Soldier's March James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:43:48 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 203

13:45:00 00:20:42 Antonín Dvorák The Water Goblin Op 107 Jun Märkl Indianapolis Symphony Telarc 32927

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:06:00 00:02:15 Percy Grainger Shepherd's Hey! John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

14:09:00 00:01:50 Ernesto Halffter Danza de la pastora Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

14:13:00 00:18:19 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Suite Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

14:35:00 00:11:12 Knudage Riisager Concertino for Trumpet & Strings Op 29 Helsingborg Symphony Thomas Dausgaard Hakan Hardenberger, trumpet DaCapo 224082

14:48:00 00:10:02 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 11 in D major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

15:01:00 00:19:33 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 9 in B flat major Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

15:22:00 00:07:38 Padre Antonio Soler Sonata No. 11 in B major Martina Filjak, piano Naxos 572515

15:33:00 00:08:12 José de Nebra Five Seguidillas & Canción Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

15:43:00 00:10:47 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 8: Toccata & Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

15:55:00 00:01:43 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Dance Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

15:58:00 00:05:04 Benjamin Britten Paul Bunyan: Overture Steuart Bedford London Symphony Orchestra Naxos 557197

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:08:00 00:03:54 Morton Gould Pavanne from American Symphonette No. 2 David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

16:15:00 00:10:44 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

16:28:00 00:04:37 Alfred Newman Gunga Din: Main title & Finale Richard Kaufman Brandenburg Philharmonic MarcoPolo 223608

16:34:00 00:05:27 Alexander Glazunov Scherzo from Symphony No. 7 Op 77 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

16:42:00 00:07:03 Georgia Stitt, Jason Rbt Brown Waiting for Wings Overture John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

16:52:00 00:03:03 Johann Strauss Jr Nightingale Polka Op 222 John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

16:57:00 00:02:15 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: The Pirate King King's Singers RCA 61885

17:05:00 00:05:19 François Casadesus London Sketches Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

17:13:00 00:10:18 Benedetto Marcello Concerto a cinque in E minor Op 1 Concerto Italiano Rinaldo Alessandrini Riccardo Minasi, violin; Luca Peverini, cello Naïve 30301

17:26:00 00:08:51 Johannes Brahms Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 Op 11 Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

17:40:00 00:04:32 Ottorino Respighi The Birds: The Cuckoo John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

17:46:00 00:03:04 Aaron Copland The Red Pony: Happy Ending John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

17:52:00 00:02:35 "PDQ Bach" My Bonnie Lass She Smelleth Musica Antiqua of Hoople Peter Schickele, vocal Vanguard 72015

17:54:00 00:03:42 Tom Turpin The St. Louis Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3340

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:58 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Suite Op 66 Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

18:31:00 00:04:43 Antonín Dvorák Moderato from Serenade for Strings Op 22 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

18:38:00 00:03:21 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for Strings Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

18:44:00 00:11:02 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 2 in D major Op 11 Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 75179

18:56:00 00:03:03 Dag Wirén Praeludium from Serenade for Strings Op 11 William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:26:20 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 1 in G major English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

19:30:00 00:24:42 Peter Tchaikovsky Suite No. 4 in G major Op 61 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

20:00 SPECIAL: Thomas and Evon Cooper International Violin Competition: Concerto Finals, live from Severance Hall, The Cleveland Orchestra, Jahja Ling, conductor

BELLE TING – 15 years old from Taipei, Taiwan

Alexander Glazunov: Violin Concerto in a Op 82 (1905)

JOSHUA BROWN – 15 years old from Gurnee, Illinois

Dmitri Shostakovich: Violin Concerto No. 1 in a Op 77 (1955)

GALLIA KASTNER – 18 years old from Arlington Heights, Illinois

Johannes Brahms: Violin Concerto in D Op 77 (1878)

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Social Security Works! Why expansion will make it even better - Nancy J. Altman, Co-director of Social Security Works

QUIET HOUR

21:30:00 00:39:25 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77 Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Itzhak Perlman, violin EMI 54580

23:00:00 00:10:11 Jean Sibelius The Swan of Tuonela Op 22 Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

23:10:00 00:07:00 Woldemar Bargiel Adagio in G major Op 38 German Chamber Philharmonic Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63665

23:17:00 00:03:03 Aram Khachaturian Masquerade: Romance Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

23:20:00 00:10:09 Franz Liszt Transcendental Etude No. 9 in A flat major Alice Sara Ott, piano DeutGram 4778362

23:30:00 00:07:02 Sergei Rachmaninoff Prelude in B minor Op 32 Vassily Primakov, piano Bridge 9348

23:37:00 00:03:04 Armas Järnefelt Berceuse Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Mats Zetterqvist, violin; Mats Rondin, cello Sony 46668

23:40:00 00:10:07 Guillaume Lekeu Adagio for Orchestral Quartet Ensemble Musique Oblique Harm Mundi 901455

23:45:00 00:09:47 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G minor Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

23:50:00 00:07:06 Mario Castelnuovo-Tedesco Andantino from Guitar Concerto No. 1 Op 99 London Symphony Orchestra Luis Garcia-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

23:57:00 00:03:03 Johannes Brahms Intermezzo in E major Op 116 Emil Gilels, piano DeutGram 4793449