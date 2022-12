Program Guide 07-30-2015

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:16:00 00:56:26 Dmitri Shostakovich Symphony No. 10 in E minor Op 93 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795059

01:17:00 00:35:05 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 1 in D major Op 6 London Symphony Orchestra Leonard Slatkin Midori, violin Philips 420943

01:54:00 00:38:25 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 14 in C sharp minor Op 131 Cypress String Quartet Cypress 2012

02:35:00 00:32:29 Hermann Goetz Symphony in F Op 9 Werner Andreas Albert NDR Radio Philharmonic CPO 999939

03:09:00 00:30:29 Béla Bartók Music for Strings, Percussion & Celesta Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443173

03:42:00 00:26:30 Alessandro Striggio Missa 'Ecco sì beato giorno' Chamber Ensemble Robert Hollingworth I Fagiolini Decca 4782734

04:12:00 00:28:45 Alexander Winkler Viola Sonata in C minor Op 10 Eliesha Nelson, viola; Glen Inanga, piano Sono Lumin 92136

04:43:00 00:29:31 Édouard Lalo Piano Trio No. 3 in A minor Op 26 Gryphon Trio Analekta 3127

05:14:00 00:25:04 Carl Maria von Weber Symphony No. 1 in C major Op 19 John Georgiadis Queensland Symphony Naxos 550928

05:43:00 00:06:30 Felix Mendelssohn Rondo capriccioso in E major Op 14 Murray Perahia, piano CBS 42401

05:51:00 00:05:59 Albert Lortzing Zar und Zimmermann: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:08:06 Luigi Boccherini Symphony No. 12 in D major Op 21 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999174

06:20:00 00:06:07 Hans Gál Rondo from Symphony No. 1 Op 30 Thomas Zehetmair Northern Sinfonia Avie 2224

06:25:00 00:03:07 Manuel de Falla La Vida breve: Spanish Dance No. 1 Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

06:30:00 00:08:14 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Suite Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

06:43:00 00:05:13 Camille Saint-Saëns Scherzo from Piano Quintet Op 14 Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

06:51:00 00:03:09 Frédéric Chopin Tarantelle in A flat major Op 43 Vladimir Ziva Moscow Symphony Orchestra Naxos 555048

06:55:00 00:03:18 John Philip Sousa March 'The Diplomat' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:05:10 Antonio Vivaldi Allegro from 'Autumn' Concerto in F major Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

07:10:00 00:07:16 Gustav Holst Walt Whitman Overture Op 7 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

07:20:00 00:06:08 William Arms Fischer Goin' Home PostClassical Ensemble Angel Gil-Ordóñez Kevin Deas, bass Naxos 559777

07:27:00 00:01:01 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

07:30:00 00:05:04 Max von Schillings Dance of the Flowers Jan Stulen WDR Symphony Cologne CPO 999233

07:40:00 00:08:47 Johann Christian Bach Symphony in B flat major Op 18 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

07:55:00 00:02:57 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Mélodie Yuja Wang, piano DeutGram 16606

BBC NEWS

08:07:00 00:07:24 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Trumpets in C major Chamber Ensemble Genevieve Leclair Josh Rzepka, trumpet Rzepka 2010

08:15:00 00:09:14 Franz Schubert Minuet & Finale from Symphony No. 3 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

08:28:00 00:05:02 C. Monteverdi & T. Merula Two Ciacconas Tafelmusik Baroque Orchestra Members of Tafelmusik 1001

08:30:00 00:07:55 Georg Philipp Telemann Suite from 'Tafelmusik' Part 3 Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

08:43:00 00:08:05 Louis Moreau Gottschalk Grand Fantasia Triumfal Op 69 Royal Philharmonic Moshe Atzmon Cristina Ortiz, piano Decca 414348

08:52:00 00:06:14 John Barry Dances With Wolves: Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

09:05:00 00:17:51 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 64 in D major Op 76 Carmina Quartet Denon 78963

09:28:00 00:08:29 Maurice Jarre Ryan's Daughter: Suite Maurice Jarre Royal Philharmonic Milan 10131

09:38:00 00:06:10 Isaac Albéniz Suite Española: Granada Op 47 Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

09:48:00 00:06:15 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Sinfonia Concertante Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Daniel Majeske, violin; Robert Vernon, viola Decca 443175

09:55:00 00:04:06 Ola Gjeilo The Ground Frank Bianchi BW Men's Chorus; William Shaffer, piano Soundwaves 2014153

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:02:13 Franz Schubert Die Forelle Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Anne Sofie von Otter, mezzo DeutGram 4770832

10:02:00 00:03:27 Gustav Mahler Des Knaben Wunderhorn: Des Antonius von Cleveland Orchestra Pierre Boulez Christian Gerhaher, baritone DeutGram 4779060

10:05:00 00:06:45 Jacques Ibert Trois pièces brèves Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

10:12:00 00:02:32 Eugène Bozza Scherzo for Winds Op 48 Scandinavian Wind Quintet Members of Paula 58

10:14:00 00:02:55 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Overture Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

10:17:00 00:13:16 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 6 in D major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

10:40:00 00:08:19 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in C Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

10:51:00 00:34:20 Ignaz Moscheles Piano Concerto No. 5 in C major Op 87 Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Zephyr 119

11:27:00 00:09:45 Benjamin Godard Suite Op 116 Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

11:38:00 00:08:03 Ludwig van Beethoven Allegretto from Symphony No. 7 Op 92 Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

11:47:00 00:08:52 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 24 in B flat major Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

BBC NEWS

12:13:00 00:06:52 Felix Mendelssohn The Marriage of Camacho: Overture Op 10 Klauspeter Seibel Nuremberg Symphony Orchestra Colosseum 9007

12:22:00 00:10:07 Alexander Glazunov Mazurka-Obéreque in D major Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

12:33:00 00:02:50 Antonín Dvorák Humoresque No. 4 Op 101 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

12:38:00 00:07:24 Henry Charles Litolff Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 Op 102 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Yuja Wang, piano SF Sym 60

12:47:00 00:11:06 Maurice Ravel Introduction & Allegro Chamber Ensemble Joshua Smith, flute; Yolanda Kondonassis, harp; Franklin Cohen, clarinet; Martin Chalifour, violin Telarc 80361

BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:36:14 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56 Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

13:38:00 00:20:10 Franz Liszt Symphonic Poem No. 7 'Festive Sounds' Sir Georg Solti London Philharmonic DeutGram 4779525

14:00:00 00:04:10 William Byrd The Bells Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

14:04:00 00:06:03 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

14:13:00 00:19:29 Johann Sebastian Bach Oboe Concerto in F major Chamber Orchestra of Europe Douglas Boyd Douglas Boyd, oboe DeutGram 429225

14:35:00 00:11:10 Louis Moreau Gottschalk Symphony No. 2 Richard Rosenberg Hot Springs Festival Orchestra Naxos 559320

14:48:00 00:09:53 Sir Arnold Bax Rogue's Comedy Overture Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

15:01:00 00:18:03 Richard Strauss Don Juan Op 20 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

15:20:00 00:07:51 Max Steiner The Adventures of Don Juan: Suite Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3009

15:30:00 00:05:32 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Catalogue Aria 'Madamina, Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Erwin Schrott, baritone Decca 11838

15:38:00 00:13:47 Gabriel Fauré Dolly Suite Op 56 Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

15:52:00 00:03:41 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance Ruth Laredo, piano MCA 6265

15:58:00 00:04:01 Antonín Dvorák American Suite: Allegretto Op 98 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:01 Antonín Dvorák Humoresque No. 7 in G flat Op 101 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

16:13:00 00:11:06 Giacomo Puccini Three Minuets in A major Jean Jacques Kantorow Orchestre d'Auvergne Denon 3871

16:28:00 00:05:35 John Du Prez The Crimson Permanent Assurance Overture David Snell London Symphony Orchestra Silva 3009

16:35:00 00:04:43 Alexander Borodin Scherzo from String Quartet No. 2 Cleveland Quartet Telarc 80178

16:41:00 00:08:00 Édouard Lalo Allegro from Symphonie espagnole Op 21 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

16:52:00 00:03:06 George Frideric Handel Rinaldo: Battle & March Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5123

16:55:00 00:03:31 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Dance of the Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

17:05:00 00:05:40 Edvard Grieg Two Elegiac Melodies: The Last Spring Op 34 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

17:13:00 00:12:25 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 1 in E flat major Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80256

17:28:00 00:07:06 Felix Mendelssohn Die Heimkehr aus der Fremde: Overture Op 89 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

17:40:00 00:04:15 Ralph Vaughan Williams Fantasia on 'Greensleeves' Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Decca 414595

17:46:00 00:04:39 Anonymous Greensleeves to a Ground Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Members of DeutGram 13993

17:52:00 00:03:07 Arthur Farwell Navajo War Dance No. 2 Op 29 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

17:56:00 00:02:41 Edvard Grieg Holberg Suite: Prelude Op 40 Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:20:21 Antonín Dvorák American Suite in A major Op 98 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

18:32:00 00:04:27 Aaron Copland Rodeo: Saturday Night Waltz Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

18:39:00 00:04:21 Aaron Copland The Red Pony: Morning on the Ranch JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

18:46:00 00:09:57 Rodion Shchedrin Selections from 'Carmen Suite' Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553038

18:55:00 00:03:50 Aaron Copland John Henry Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80117

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:17:50 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 10 in D major Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Anner Bylsma, cello DHM 7867

19:22:00 00:34:08 Franz Schubert Symphony No. 2 in B flat major Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

19:57:00 00:03:00 Carlos Guastavino Cantilena No. 4 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:40:30 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D major Op 61 German Chamber Philharmonic Paavo Järvi Janine Jansen, violin Decca 13281

20:44:00 00:12:39 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 2 Op 72 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG

FROM THE BBC PROMS - BBC Symphony Orchestra, BBC Symphony Chorus, BBC Singers BBC National Chorus of Wales Sakari Oramo, conductor

Lars Vogt, piano; Christopher Maltman, bass-baritone

21:04:00 00:04:42 Carl Nielsen Maskarade: Overture Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

21:11:00 00:10:00 Gary Carpenter Dadaville BBC Symphony Orchestra APM 1

21:21:00 00:31:04 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in D minor English Chamber Orchestra Murray Perahia Murray Perahia, piano CBS 42241

21:52:00 00:13:12 Jean Sibelius Belshazzar's Feast Suite Op 51 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

22:05:00 00:36:19 Sir William Walton Belshazzar's Feast Bournemouth Symphony Andrew Litton Bryn Terfel, baritone; Bournemouth Symphony Choir; Waynflete Singers Decca 448134

22:44:00 00:11:19 Sir Henry Wood Fantasia on British Sea Songs Leonard Slatkin BBC Symphony Orchestra

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:06:32 Johann Sebastian Bach Andante from Violin Concerto No. 1 Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

23:08:00 00:09:40 Johann Friedrich Fasch Air No. 1 from Suite for Winds & Strings in D minor Ludwig Güttler Virtuosi Saxoniae Capriccio 10218

23:20:00 00:04:33 Pablo Casals Song of the Birds St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

23:24:00 00:10:45 Frederick Delius Late Swallows Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

23:37:00 00:06:54 Robert Fuchs Adagio from Serenade No. 4 Op 51 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

23:43:00 00:09:56 John Knowles Paine Adagio from Symphony No. 1 Op 23 Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

23:55:00 00:03:05 Mikis Theodorakis Epitáphios No. 3 'A Day in May' Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579