Program Guide 07-29-2015

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:48:50 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 15 in B flat major Jeffrey Tate English Chamber Orchestra EMI 69823

00:53:00 00:25:05 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in G major CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

01:20:00 00:38:09 Robert Schumann Symphonic Etudes Op 13 Daniel Gortler, piano Roméo 7281

02:00:00 00:32:35 Wilhelm Stenhammar Serenade in F major Op 31 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

02:34:00 00:25:53 Johann Sebastian Bach Cantata No. 80 "Ein feste Burg is unser New Bach Collegium Musicum Hans-Joachim Rotzsch Arleen Augér, soprano; Ortrun Wenkel, contralto; Peter Schreier, tenor; Theo Adam, bass; St. Thomas Choir, Leipzig BerlinClas 2176

03:02:00 00:33:16 Benjamin Britten Piano Concerto Op 13 Orchestre National de France Marek Janowski Barry Douglas, piano RCA 68127

03:37:00 00:38:18 Charles Ives Symphony No. 2 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

04:17:00 00:23:04 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 7 in D major Op 10 Peter Takács, piano Cambria 1175

04:42:00 00:39:19 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39 Sir Colin Davis Boston Symphony Orchestra Philips 446157

05:23:00 00:15:32 Franz Joseph Haydn Piano Trio No. 39 in G Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

05:40:00 00:05:31 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in A major Op 5 Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

05:50:00 00:07:10 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 82 Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98265

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:08:08 Ludwig van Beethoven Finale from Sonata No. 27 Op 90 Daniel Shapiro, piano Azica 71234

06:15:00 00:04:26 Johann Joachim Quantz Finale from Flute Concerto in G major CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

06:25:00 00:09:59 Franz Schubert Minuet & Finale from Symphony No. 1 Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

06:37:00 00:03:11 Leroy Anderson Sandpaper Ballet Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

06:40:00 00:05:02 Jeannette Sorrell Sugarloaf Mountain Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Fire Ensemble Singers Avie 2329

06:51:00 00:03:24 Zez Confrey Kitten on the Keys Richard Dowling, piano Klavier 77035

06:52:00 00:02:15 Alexander Borodin Prince Igor: Dance of the Polovetsian Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1029

06:55:00 00:03:18 John Philip Sousa March 'The Black Horse Troop' Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:05:07 Leonard Bernstein On the Town: Times Square 1944 Arie Lipsky CIM Orchestra CIM 2003

07:10:00 00:07:19 Trevor Pinnock Passacaille, Gigue & Minuet after Trevor Pinnock English Concert Archiv 453451

07:20:00 00:04:09 Bruce Broughton Silverado: Themes Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

07:25:00 00:02:17 Gilbert & Sullivan The Mikado: Chorus of Nobles "If you Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

07:30:00 00:04:57 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Blue Bird Pas de Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

07:40:00 00:08:16 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 3 Op 78 Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis Joela Jones, organ MAA 2001

07:51:00 00:03:01 Georg Philipp Telemann Bourrée alla Polacca John Williams, guitar CBS 44518

07:55:00 00:03:56 Samuel Barber Souvenirs Suite: Waltz Op 28 Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

08:07:00 00:04:45 Johann Strauss Jr Artists Quadrille Op 201 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

08:15:00 00:09:14 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 8 for Winds in F major Quintett.Wien Nimbus 5479

08:24:00 00:06:52 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Fête Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

08:32:00 00:04:40 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 97 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

08:37:00 00:02:27 Dmitri Shostakovich Jazz Suite No. 1: Waltz Burning River Brass BurnRiver 2013

08:40:00 00:07:08 Xaver Scharwenka Scherzo from Piano Concerto No. 1 Op 32 BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

08:48:00 00:03:37 Vítezslav Novák Slovak Suite: Children's Scene Op 32 Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

08:55:00 00:05:19 Michel Legrand Noelle's Theme Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

09:05:00 00:15:15 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 449213

09:25:00 00:03:01 Rev. Robert Lowry Shall We Gather at the River? Anonymous 4; Bruce Molsky, vocal Harm Mundi 807549

09:39:00 00:05:38 Aaron Copland The Tender Land: The Promise of Living Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 48224

09:39:00 00:10:14 Domenico Cimarosa I due Baroni di Rocazzura: Overture Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:01:34 Michael Praetorius Terpsichore: Courante à 4 Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

10:03:00 00:01:11 Anthony Holborne Coranto: Heigh Ho Holiday Canadian Brass CBS 45792

10:06:00 00:07:05 Henry Purcell Abdelazer: Suite Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

10:14:00 00:02:52 Benjamin Britten Fugue from "Young Person's Guide" Op 34 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

10:18:00 00:03:09 Alexandre Tansman Foxtrot from "Sonatine Transatlantique" Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

10:22:00 00:12:52 John Alden Carpenter Krazy Kat Calvin Simmons Los Angeles Philharmonic New World 80228

10:37:00 00:13:51 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 10 in G major Op 14 HJ Lim, piano EMI 64952

10:52:00 00:28:00 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 5 in D major Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

11:22:00 00:05:42 Giuseppe Torelli Trumpet Concerto in D major German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

11:29:00 00:08:28 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 6 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436153

11:41:00 00:09:40 Franz Schubert Piano Trio in E flat major Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

11:52:00 00:06:00 Gioacchino Rossini L'inganno felice: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

12:12:00 00:05:16 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 4 in F sharp minor Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8885

12:19:00 00:05:55 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Jerzy Maksymiuk BBC Scottish Symphony Naxos 550864

12:33:00 00:13:46 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

12:46:00 00:10:00 Jack Gallagher Diversions Overture JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

12:49:00 00:09:06 Anton Rubinstein The Demon: Ballet Music Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:47:20 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74 Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 15607

13:50:00 00:09:16 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:34 Traditional Glory in the Meeting House Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2329

14:04:00 00:02:30 David Guion Arkansas Traveler Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

14:09:00 00:15:35 Franz Joseph Haydn Concerto No. 3 for 2 Winds in G major Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Benoît Fromanger, flute; Ingo Nelken, flute Naxos 506019

14:28:00 00:11:50 George Butterworth Two English Idylls Jeffrey Tate English Chamber Orchestra EMI 47945

14:42:00 00:12:33 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in D Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

14:56:00 00:02:16 Leroy Anderson The Syncopated Clock Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

15:02:00 00:17:34 Alexander Borodin Symphony No. 3 in A minor Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

15:22:00 00:08:19 Gustav Mahler Blumine from Symphony No. 1 in D major Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

15:33:00 00:07:49 Franz Schubert Scherzo & Trio from Symphony in D major Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Hyperion 67000

15:43:00 00:10:12 Claude Debussy Danses sacrée et profane Oberlin 21 Bridget Reischl Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

15:54:00 00:01:35 Arthur Benjamin Jamaican Rumba from "Six Caribbean Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:02:46 Antonín Dvorák Legend No. 7 in A Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

16:05:00 00:07:06 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 10 Op 51 Emerson String Quartet DeutGram 4778765

16:15:00 00:08:04 Louis Moreau Gottschalk Grand Tarantelle Op 67 Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

16:27:00 00:04:38 Mikis Theodorakis Zorba the Greek: Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

16:34:00 00:04:41 Johann Joseph Fux Rondeau à 7 in C Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Challenge 72032

16:41:00 00:04:33 Traditional Black is the Color of my True Love's Apollo's Fire Jeannette Sorrell Ross Hauck, tenor Avie 2329

16:45:00 00:03:38 Traditional Farewell to Ireland & Highlander's Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Avie 2329

16:52:00 00:02:15 Dmitri Shostakovich The Golden Age: Polka Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

16:57:00 00:02:02 Louiguy La vie en rose Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

17:05:00 00:05:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Danse générale & Coda Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:13:00 00:11:29 Gabriel Pierné Fantasie-Ballet in B flat major Op 6 Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

17:27:00 00:08:07 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

17:40:00 00:03:41 Mikis Theodorakis Ode to Zeus from "Canto Olympico" Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 62592

17:45:00 00:02:17 Mikis Theodorakis Epitáphios No. 4 "You Have Set, My Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

17:51:00 00:04:05 Franz Liszt Schubert Song "Auf dem Wasser zu singen" Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

17:56:00 00:02:47 Giuseppe Verdi Il trovatore: Anvil Chorus "Vedi! le Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

BBC NEWS; SYMPHONY AT SEVEN (at SIX) with John Simna

18:12:00 00:13:01 Hector Berlioz Overture "Rob Roy" Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421193

18:27:00 00:25:05 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in G major CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

19:00 CLEVELAND OVATIONS: Thomas and Evon Cooper International Violin Competition: Recital Finals, live from Warner Hall, Oberlin University, with WCLV’s Robert Conrad & Jacqueline Gerber

1. KARISA CHIU – 16 years old from Palatine, Illinois, with pianist Inah Chiu

Presto from BEETHOVEN’s Sonata No. 4 in A Minor, Op. 23; RAVEL Tzigane; Siciliana from BACH Sonata No. 1 in G Minor; WIENIAWSKI Polonaise Brillante in D Op. 4.

2. BELLE TING – 15 years old from Taipei, Taiwan with Roberta Whitely

Adagio from MOZART Violin Concerto No. 3 in G, K. 216; WIENIAWSKI Fantasy on Themes From Gounod’s Faust, Op. 20; and SIBELIUS Mazurka, Op. 81, No. 1.

3. GALLIA KASTNER – 18 years old from Arlington Heights, Illinois with pianist Nelson Padgett.

SAINT-SAËNS Introduction and Rondo Capriccioso, Op. 28; Adagio from MOZART Violin Concerto No. 5 in A, K. 219; and WAXMAN Carmen Fantasie

4. JOSHUA BROWN – 15 years old from Gurnee, Illinois with pianist nelson Padgett

PAGANINI Caprice No. 24; Adagio from MOZART Violin Concerto no. 3 in G, K. 216; WAXMAN Carmen Fantasie

5. ALICE HAEKYO LEE – 15 years old from Toronto, Ontario, Canada with Alicia Basinska

Allegro con brio from BEETHOVEN Sonata No. 1 in D, Op. 12, No. 1; Andante movement from BACH Sonata No. 2 in A Minor; and SARASATE Carmen Fantasie

6. MAYA ANJALI BUCHANAN – 15-year-old from Rapid City, South Dakota with pianist Laura Kennedy

Presto from BACH Sonata No. 1 in G Minor; WIENIAWSKI Fantasy on Themes From Gounod’s Faust, Op. 20; YSAŸE Caprice after the Etude in the Form of a Waltz by Camille Saint-Saëns

23:16 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by Marcus Eley, clarinet