Program Guide 07-28-2015

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:32:20 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 2 in F minor Op 21

Berlin State Orchestra Andris Nelsons Daniel Barenboim, piano DeutGram 15387

00:36:00 00:16:32 Lord Berners Luna Park

Kenneth Alwyn RTÉ Sinfonietta MarcoPolo 223716

00:54:00 00:34:18 Edmund Rubbra Symphony No. 2 Op 45

Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

01:30:00 00:20:32 Johann Sebastian Bach Partita No. 1 in B flat major

Orli Shaham, piano Canary 15

01:52:00 00:26:12 Robert Schumann String Quartet No. 1 in A minor Op 41

Cavani String Quartet Azica 71203

02:20:00 01:29:29 Giuseppe Verdi Requiem

Chicago Symphony Orchestra Riccardo Muti Barbara Frittoli, soprano; Olga Borodina, mezzo-soprano; Mario Zeffiri, tenor; Ildar Abdrazakov, bass; Chicago Symphony Chorus CSO Res 9011006

03:51:00 00:26:11 Ludwig van Beethoven Piano Quartet in E flat major Op 16

Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

04:19:00 00:31:16 Mario Castelnuovo-Tedesco Violin Concerto No. 2 Op 66

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

04:52:00 00:27:12 Maurice Ravel Mother Goose Ballet

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

05:21:00 00:15:16 Franz Schubert Five Minuets with Six Trios

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

05:38:00 00:06:32 Luigi Boccherini Symphony No. 1 in D major

Chiara Banchini Ensemble 415 Harm Mundi 901291

05:52:00 00:06:08 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Autumn

Almeda Trio Albany 1386

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:44 Giuseppe Verdi Alzira: Prelude

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 62373

06:15:00 00:10:24 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in G major

Hartmut Haenchen CPE Bach Chamber Orchestra Capriccio 10175

06:29:00 00:04:29 Henry Purcell Trumpet Tune & Bell Symphony

Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

06:35:00 00:08:47 William Alwyn Seven Irish Tunes

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

06:44:00 00:05:52 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Forlane

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

06:53:00 00:04:42 Michel Corrette Concerto comique No. 7 in C major

Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

06:59:00 00:02:46 John Philip Sousa March 'The Thunderer'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:06:00 00:03:55 Mick Jagger/Keith Richards Paint It Black / Sympathy for the Devil

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

07:10:00 00:08:32 Carl Maria von Weber Peter Schmoll: Overture Op 8

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

07:24:00 00:01:32 Dmitri Kabalevsky The Comedians: Galop Op 26

Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

07:25:00 00:02:19 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Polka

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

07:27:00 00:05:23 Ludwig van Beethoven Minuet from Symphony No. 8 Op 93

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

07:40:00 00:07:59 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

07:51:00 00:01:49 Adriano Banchieri Concerto No. 3 for Brass "Magnificat"

Empire Brass Telarc 80204

07:55:00 00:03:01 Joaquín Rodrigo Soleriana: Passepied

Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

08:07:00 00:05:15 Andrew Lloyd Webber The Phantom of the Opera: Overture

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

08:15:00 00:03:28 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

08:20:00 00:04:27 Claude Debussy Arabesque No. 1 in E major

Simon Trpceski, piano EMI 272

08:26:00 00:07:02 Giovanni Battista Sammartini Oboe Sonata in G major

Duo Amaral DuoAmaral 2013

08:34:00 00:03:09 François Dompierre The Devil's Beauties

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

08:37:00 00:02:10 Franz Schubert Winterreise: Die Post

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

08:40:00 00:07:23 Antonín Dvorák Finale from Piano Quintet Op 81 Concertante

Jeremy Denk, piano Meridian 84459

08:51:00 00:03:15 Gabriel Fauré Barcarolle No. 8 in D flat Op 96

Charles Owen, piano Avie 2240

08:55:00 00:04:55 Cole Porter Anything Goes: Overture

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

09:05:00 00:16:48 Johannes Brahms Four Piano Pieces Op 119

Orli Shaham, piano Canary 15

09:32:00 00:09:01 Georg Philipp Telemann Flute Concerto in G major

Berlin Baroque Soloists Rainer Kussmaul Emmanuel Pahud, flute EMI 57397

09:45:00 00:05:43 Jacques Offenbach Waltz "Souvenir d'Aix-les-Bains"

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

09:51:00 00:04:35 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major

Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

09:56:00 00:02:11 Thomas Tallis If Ye Love Me

John Rutter Cambridge Singers Collegium 107

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:52 Johann Strauss Jr Polka "Thunder and Lightning" Op 324

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

10:04:00 00:03:30 Frédéric Chopin Etude No. 23 in A minor Op 25

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

10:10:00 00:06:43 Don Gillis Paul Bunyan

Ian Hobson Sinfonia Varsovia Albany 768

10:13:00 00:03:13 Amy Beach Scottish Legend Op 54

Alan Feinberg, piano Argo 436121

10:22:00 00:01:44 Johannes Brahms Intermezzo in C major Op 119

Orli Shaham, piano Canary 15

10:24:00 00:12:00 Avner Dorman After Brahms - 3 Intermezzi

Orli Shaham, piano Canary 15

10:39:00 00:07:59 Sergei Prokofiev Two Pushkin Waltzes Op 120

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553624

10:48:00 00:01:41 Jean-Marie Leclair Tambourin

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Members of DeutGram 13993

10:53:00 00:24:16 Ferruccio Busoni Turandot Suite Op 41

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

11:20:00 00:10:35 Franz Schubert Konzertstück in D major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

11:33:00 00:10:18 John Stanley Concerto Grosso in D major Op 2

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 638

11:46:00 00:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 30

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

11:55:00 00:01:53 Karl King March "Rough-Riders"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

12:12:00 00:10:31 Franz Schubert Rosamunde: Overture

Riccardo Muti Vienna Philharmonic EMI 54873

12:24:00 00:06:40 Franz Schubert Impromptu No. 3 in G flat major

Orli Shaham, piano Canary 15

12:34:00 00:08:45 Antonio Vivaldi Violin Concerto in D major Op 3

Duo Amaral DuoAmaral 2013

12:58:00 00:01:43 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: Galop

André Kostelanetz André Kostelanetz Orchestra Sony 62642

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:36:21 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 417564

13:38:00 00:19:44 Alexander Glazunov Violin Concerto in A minor Op 82

Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:41 Giuseppe Martucci Giga Op 61

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

14:04:00 00:03:41 Giacomo Puccini Le Villi: The Witches' Sabbath

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

14:10:00 00:16:16 Carl Nielsen Flute Concerto

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

14:29:00 00:10:02 Johann Sebastian Bach Concerto after Marcello in D minor

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

14:41:00 00:13:13 Jan Blockx Flemish Dances

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

14:55:00 00:03:32 Léo Delibes Coppélia: Czárdás

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

15:01:00 00:19:20 Carl Maria von Weber Symphony No. 2 in C major

Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55348

15:22:00 00:13:57 Frédéric Chopin Grand Fantasy on Polish Airs Op 13

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 63371

15:40:00 00:08:21 Friedrich von Flotow Martha: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

15:49:00 00:05:50 Antonín Dvorák Polonaise in E flat major

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

15:56:00 00:01:25 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Tourbillon

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:55 Frédéric Chopin Berceuse in D flat major Op 57

Orli Shaham, piano Canary 15

16:06:00 00:03:19 Robert Schumann Romance in F sharp Op 28

Orli Shaham, piano Canary 15

16:13:00 00:13:05 Giacomo Puccini Capriccio sinfonico

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

16:30:00 00:05:21 Miklós Rózsa Quo Vadis: Arabesque

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

16:36:00 00:02:50 Giacomo Puccini La bohème: O Mimì tu più non torni

Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Roberto Alagna, tenor; Simon Keenlyside, baritone Decca 466070

16:41:00 00:08:22 Ralph Vaughan Williams Coastal Command: Suite

Kenneth Alwyn Philharmonia Orchestra Silva 1094

16:52:00 00:03:17 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Bei männern, welche Liebe fuehlen

Berlin Philharmonic Karl Böhm Evelyn Lear, soprano; Dietrich Fischer-Dieskau, bar. DeutGram 4793449

16:57:00 00:02:04 Peter Tchaikovsky Humoresque in G major Op 10

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557645

17:05:00 00:05:16 Johannes Brahms Rhapsody in E flat major Op 119

Orli Shaham, piano Canary 15

17:26:00 00:05:46 Johannes Brahms Intermezzo in A major Op 118

Orli Shaham, piano Canary 15

17:40:00 00:04:41 Alfredo Catalani Scherzo

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

17:46:00 00:02:34 Giuseppe Verdi Requiem: Sanctus

Chicago Symphony Orchestra Riccardo Muti Chicago Symphony Chorus CSO Res 9011006

17:51:00 00:04:35 Alfredo Casella Paganiniana: Tarantella Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

17:57:00 00:02:20 Isaac Albéniz Suite Española: Cataluña Op 47

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:40 Johannes Brahms Three Intermezzi Op 117

Orli Shaham, piano Canary 15

18:28:00 00:06:19 Giuseppe Verdi Requiem: Lacrimosa

Chicago Symphony Orchestra Riccardo Muti Barbara Frittoli, soprano; Olga Borodina, mezzo-soprano; Mario Zeffiri, tenor; Ildar Abdrazakov, bass; Chicago Symphony Chorus CSO Res 9011006

18:37:00 00:05:50 Giuseppe Verdi Luisa Miller: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

18:45:00 00:09:03 Giuseppe Verdi La battaglia di Legnano: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

18:56:00 00:02:53 Giuseppe Verdi Scherzo from String Quartet

Brodsky Quartet Chandos 10761

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:13:59 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

19:18:00 00:37:29 Alexander Glazunov The Seasons Op 67

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

19:58:00 00:01:40 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:17 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

20:20:00 00:34:39 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18

Warsaw Philharmonic Stanislaw Wislocki Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4793449

CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Vassily Petrenko, conductor, Paul Lewis, piano

21:04:00 00:20:54 Sir Edward Elgar Overture "In the South" Op 50

21:28:00 00:37:21 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73

22:07:00 00:05:15 Franz Schubert Allegretto in C minor

22:16:00 00:37:33 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dances Op 45



QUIET HOUR

23:02:00 00:06:09 Johannes Brahms Intermezzo in C sharp minor Op 117

Orli Shaham, piano Canary 15

23:08:00 00:11:45 Antonín Dvorák Romance in F minor Op 11

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

23:21:00 00:07:11 Giacomo Puccini Chrysanthemums

Brodsky Quartet Chandos 10761

23:28:00 00:12:06 Amilcare Ponchielli Elegia

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

23:42:00 00:05:53 Johann Sebastian Bach Partita No. 1: Sarabande

Orli Shaham, piano Canary 15

23:47:00 00:07:35 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Cello Concerto in A major

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

23:57:00 00:02:12 Mohammed Fairouz Piano Miniature No. 6 "Addio"

Lara Downes, piano Steinway 30016