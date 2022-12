Program Guide 07-21-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:33:11 Aram Khachaturian Piano Concerto

Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Constantine Orbelian, piano Chandos 8542

00:37:00 00:32:44 Horowitz & Beckerman Hiawatha Melodrama [after Dvorák]

PostClassical Ensemble Angel Gil-Ordóñez Kevin Deas, narrator Naxos 559777

01:12:00 00:32:19 Dmitri Shostakovich Symphony No. 6 in B minor Op 54

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 68

01:46:00 00:17:58 Robert Schumann Konzertstück Op 86

CBC Radio Orchestra Mario Bernardi Anton Kuerti, piano CBC 5218

02:06:00 01:19:33 Gustav Mahler Symphony No. 8 in E flat major

BBC Scottish Symphony Donald Runnicles Edinburgh Festival Chorus; Hillevi Martinpelto, soprano; Nicole Cabell, soprano; Katarina Karnéus, mezzo-sop; See "MUSIC CUT ANALYSES" BBC

330

03:27:00 00:29:45 Maurice Ravel String Quartet in F

Cavani String Quartet Azica 71202

03:59:00 00:30:08 Édouard Lalo Symphony in G minor

Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

04:31:00 00:28:05 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 32 in C minor Op 111

Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

05:01:00 00:20:21 Antonín Dvorák American Suite in A major Op 98

Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

05:23:00 00:17:08 Claude Debussy Jeux

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

05:40:00 00:05:10 Joseph Joachim Romance in B flat Op 2

Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

05:53:00 00:04:42 Carl Nielsen Menuett from Wind Quintet Op 43

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:07:07 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Ouverture

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

06:15:00 00:04:01 Antonín Dvorák American Suite: Allegretto Op 98

Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

06:20:00 00:03:12 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Gavottes

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

06:25:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 5 in E major

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

06:35:00 00:03:04 Alberto Ginastera Ollantay: The Warriors Op 17

Gisèle Ben-Dor BBC National Orch of Wales Naxos 570999

06:40:00 00:08:22 Tomaso Albinoni Sinfonia for 2 Oboes in G major

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe; Alison Alty, oboe Naxos 553002

06:51:00 00:02:58 Alfonso Ferrabosco Jr Convertere Domine

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'Corcoran Cadets'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:04:18 Georges Bizet Carmen: Toreador Song "Votre toast, je peux vous le rendre"

SWR Symphony Orch Marco Armiliato Ludovic Tézier, baritone DeutGram 4777177

07:10:00 00:07:27 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 2

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 21485

07:20:00 00:03:13 Anonymous Spiritual "Sometimes I Feel Like a Motherless Child"

Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet CBS 42137

07:25:00 00:03:07 Ludwig van Beethoven Minuet in G major

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

07:27:00 00:01:34 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Little Swans

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

07:30:00 00:05:53 Gustav Holst Brook Green Suite

Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

07:40:00 00:08:10 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

07:51:00 00:03:06 Franz Liszt Schubert Song "Die Forelle"

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

07:55:00 00:02:35 George Frideric Handel Saul: How Excellent Thy Name

Gabrieli Players Paul McCreesh Gabrieli Consort Archiv 474510

08:07:00 00:07:12 Johann Nepomuk Hummel Allegro from Piano Trio No. 3 Op 35

Beaux Arts Trio Philips 446077

08:15:00 00:02:13 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

08:20:00 00:05:34 Albert W. Ketèlbey In a Persian Market

Royal Philharmonic Eric Rogers Chorus Decca 444786

08:27:00 00:07:29 Joaquín Rodrigo En Aranjuez con tu amor London Symphony Orchestra

Klauspeter Seibel Sir James Galway, flute DeutGram 3024

08:40:00 00:08:41 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

08:51:00 00:03:01 Antonín Dvorák Humoresque No. 7 in G flat Op 101

Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

08:55:00 00:06:03 Richard Adler & Jerry Ross Damn Yankees: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

09:05:00 00:16:08 Antonio Rosetti Symphony in G minor

Concerto Cologne Teldec 98420

09:30:00 00:05:48 Duke Ellington Sophisticated Lady

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811

09:39:00 00:07:11 Sérgio Assad Crossings from "Interchange"

Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

09:49:00 00:06:11 Franz Liszt Liebestraum No. 1 in A flat major

Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525

09:55:00 00:02:25 François Joseph Gossec Gavotte

Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Hubert Laws, flute CBS 37216

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:01:57 Lou Harrison Gigue & Musette

Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465

10:04:00 00:02:10 Jean Sibelius King Christian II: Musette Op 27

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

10:08:00 00:06:08 William Arms Fischer Goin' Home

PostClassical Ensemble Angel Gil-Ordóñez Kevin Deas, bass Naxos 559777

10:15:00 00:03:07 Arthur Farwell Navajo War Dance No. 2 Op 29

Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

10:21:00 00:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Là ci darem la mano

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Danielle de Niese, soprano; Bryn Terfel, baritone Decca 13277

10:25:00 00:15:22 Franz Liszt Réminiscences de Don Juan

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

10:43:00 00:05:00 Lili Boulanger Of a Spring Morning

JoAnn Falletta Women's Philharmonic Koch Intl 7169

10:50:00 00:27:06 Ludwig van Beethoven Quintet for Piano & Winds in E flat major Op 16

Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

11:20:00 00:08:32 Franz Schubert Der Spiegelritter: Overture

Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

11:30:00 00:08:31 Maurice Ravel Scarbo from "Gaspard de la nuit"

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

11:41:00 00:08:41 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in F major Op 6

Fabio Biondi Europa Galante Naïve 20012

11:51:00 00:06:42 Emmanuel Chabrier Bourrée fantasque

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:10:00 00:06:02 Franz Joseph Haydn The Apothecary: Overture

Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra EMI 56535

12:17:00 00:03:07 Arthur Farwell Navajo War Dance No. 2 Op 29

Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

12:22:00 00:08:29 Michel Pignolet de Montéclair Cinquiéme Suite "La Guerre"

Les Délices Debra Nagy, oboe Délices 2012

12:34:00 00:11:06 Felix Mendelssohn Overture "Calm Sea and Prosperous

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

12:47:00 00:12:19 James Hewitt New Medley Overture in C major

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 559654

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:56:26 Dmitri Shostakovich Symphony No. 10 in E minor Op 93

Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795059

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:02 Scott Joplin Solace Cincinnati Pops Orchestra

Erich Kunzel Keith Lockhart, piano Telarc 80112

14:03:00 00:03:09 Manuel Ponce Por ti mi corazon

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

14:08:00 00:14:53 Henri Rabaud Dances from "Marouf, Cobbler of Cairo"

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

14:26:00 00:11:04 Camille Saint-Saëns Africa Fantasie Op 89

London Philharmonic Geoffrey Simon Gwendolyn Mok, piano Cala 4031

14:40:00 00:14:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 8 in D major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

14:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The Gladiator'

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

15:03:00 00:18:28 Sergei Prokofiev Winter Bonfire Op 122

Scottish Chamber Orchestra José Serebrier Paisley Abbey Boys' Choir ASV 760

15:25:00 00:11:33 Dmitri Kabalevsky Rhapsody on "School Years" Op 75

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

15:50:00 00:06:07 Leroy Anderson A Harvard Festival

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:02:58 Antonín Dvorák American Suite: Finale Op 98

Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

16:05:00 00:03:47 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 8 Op 93

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

16:12:00 00:11:19 Samuel Coleridge-Taylor Hiawatha Overture Op 30

Adrian Leaper RTÉ Concert Orchestra Dublin MarcoPolo 223516

16:28:00 00:01:33 Erich Wolfgang Korngold Deception: Main Title

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 60863

16:29:00 00:02:39 Erich Wolfgang Korngold Anthony Adverse: No Father, No Mother,

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 60863

16:32:00 00:01:39 Erich Wolfgang Korngold King's Row: Main Title

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 60863

16:36:00 00:03:01 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Gavotte

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

16:41:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 32 in G major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

16:52:00 00:03:02 André Grétry Céphale et Procris: Gigue

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

16:58:00 00:01:48 Frédéric Chopin Etude No. 5 in G flat major Op 10

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

17:05:00 00:05:49 George Gershwin Funny Face: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

17:26:00 00:08:56 George Gershwin Variations on 'I Got Rhythm'

Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

17:40:00 00:05:35 George Frideric Handel Messiah: Behold, A Virgin shall conceive

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Elizabeth Shammash, mezzo; Apollo's Singers Avie 2208

17:47:00 00:02:41 George Frideric Handel Messiah: And the glory of the Lord

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

17:52:00 00:03:23 Ermanno Wolf-Ferrari School for Fathers: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

17:57:00 00:02:19 Ralph Vaughan Williams Linden Lea

Brian Kay Huddersfield Choral Society Chandos 2419

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:19 Joseph Eybler Symphony No. 1 in C major

Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

18:35:00 00:04:47 Isaac Albéniz Iberia: El Puerto

Lang Lang, piano Sony 771901

18:42:00 00:04:08 Lü Wencheng Autumn Moon on a Calm Lake

Lang Lang, piano DeutGram 8233

18:49:00 00:07:45 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

18:57:00 00:02:15 Alexander Borodin Prince Igor: Dance of the Polovetsian

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1029

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:49 Henryk Wieniawski Violin Concerto No. 2 in D minor Op 22

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Joshua Bell, violin Decca 421716

19:27:00 00:28:49 Juan Arriaga Symphony in D major

Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:09:18 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

20:13:00 00:41:27 César Franck Symphony in D minor

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

20:55:00 00:03:51 Hugo Alfvén The Mountain King: Dance of the Shepherd Girl

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone

21:04:00 00:28:00 Franz Joseph Haydn Symphony No.101 in D major

Bernard Haitink, conductor

21:32:00 00:34:31 Johannes Brahms Concerto for Violin & Cello in A minor Op 102

Renaud Capuçon, violin; Gautier Capuçon, cello

22:06:00 00:48:35 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68

Osmo Vänskä, conductor

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:34 Robert Schumann Bunte Blätter: Albumblätter Op 99

Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

23:09:00 00:08:21 Hector Berlioz Harold in Italy: Pilgrims' March Op 16

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy David Aaron Carpenter, viola Ondine 1188

23:20:00 00:11:13 Peter Tchaikovsky Elegy from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

23:31:00 00:07:49 Peter Warlock Serenade for String Orchestra

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

23:41:00 00:04:56 Domenico Cimarosa Larghetto from Serenade for Flute &

Sir James Galway, flute; Kazuhito Yamashita, guitar RCA 5679

23:45:00 00:08:06 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 1

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:56:00 00:03:03 Antonín Dvorák Songs My Mother Taught Me Op 55 Prague Philharmonia

Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano DeutGram 12217

23:58:00 00:02:05 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067