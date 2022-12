Program Guide 07-17-2015

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:32:02 John Field Piano Concerto No. 2 in A flat Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

00:36:00 00:38:22 Peter Tchaikovsky Suite No. 2 in C major Op 53 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

01:16:00 00:47:50 Ludwig van Beethoven Mass in C major Op 86 Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Henriette Schellenberg, sopran; Marietta Simpson, mezzo; Jon Humphrey, tenor; Myron Myers, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80248

02:06:00 00:38:07 Antonín Dvorák Piano Quintet in A major Op 81 Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

02:46:00 00:46:45 George Frideric Handel Water Music Suites Nos. 1-3 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 435390

03:35:00 00:30:17 Dmitri Shostakovich Symphony No. 1 in F minor Op 10 Artur Rodzinski Cleveland Orchestra MAA 75

04:07:00 00:26:32 Johannes Brahms / Brett Dean Piano Pieces Op 119 / Hommage à Brahms Orli Shaham, piano Canary 15

04:36:00 00:24:16 Felix Mendelssohn String Symphony No. 9 in C major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

05:02:00 00:20:03 Leo Sowerby Theme in Yellow Paul Freeman Czech National Symphony Cedille 33

05:24:00 00:16:02 Ernest Chausson Poème Op 25 Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin Decca 15535

05:42:00 00:07:00 George Frideric Handel Keyboard Suite in D minor David Greilsammer, piano Sony 792969

05:52:00 00:05:23 Léo Delibes Lakmé: Flower Duet "Viens, Mallika... Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:07:25 Jean-Féry Rebel Ulysses: Suite Les Délices Délices 2012

06:15:00 00:06:12 Ludwig van Beethoven Presto from String Quartet No. 14 Op 131 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 821

06:27:00 00:06:41 Felix Mendelssohn Andante from Piano Trio No. 2 Op 66 Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

06:35:00 00:05:26 Gabriel Fauré Pavane Op 50 Seattle Symphony Ludovic Morlot Seattle Symphony Chorale SeattleSM 1004

06:40:00 00:06:34 Franz Joseph Haydn Finale from Cello Concerto No. 1 English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

06:51:00 00:03:19 Robert Schumann Romance in F sharp Op 28 Orli Shaham, piano Canary 15

06:58:00 00:02:30 Julius Fucik Entry of the Gladiators Op 68 Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 59285

07:05:00 00:05:26 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

07:10:00 00:08:52 Johann Strauss Jr Waltz "Roses from the South" Op 388 Franz Welser-Möst London Philharmonic Seraphim 73295

07:20:00 00:04:01 Igor Stravinsky The Firebird: Infernal Dance Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

07:29:00 00:05:52 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

07:40:00 00:03:48 Sir Arnold Bax Russian Suite: In a Vodka Shop Bryden Thomson London Philharmonic Chandos 8669

07:45:00 00:03:53 Sir Arnold Bax The Poisoned Fountain Joshua Pierce, piano; Dorothy Jonas, piano MSR 1260

07:54:00 00:01:03 Thomas Morley Galliard "Can She Excuse" Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132

07:55:00 00:03:06 Cy Coleman Witchcraft John Williams Boston Pops Orchestra Sony 47235

08:07:00 00:05:31 "PDQ Bach" Aria "Howdy There" from "Oedipus Tex" Hoople Off-Season Philharmonic Newton Wayland Peter Schickele, vocal; Okay Chorale Telarc 80520

08:15:00 00:06:12 Johann Sebastian Bach Finale from Concerto Chamber Orchestra of Europe Douglas Boyd Douglas Boyd, oboe DeutGram 429225

08:25:00 00:07:07 Antonín Dvorák Waltz from Serenade for Strings Op 22 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

08:33:00 00:03:21 Samuel Barber Finale from Violin Concerto Op 14 St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

08:37:00 00:03:21 Leo Arnaud Three Fanfares: Olympic Theme, La Chasse Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

08:40:00 00:08:28 Joh. Christoph Friedrich Bach Symphony No. 4 in E Dennis Russell Davies Orchestra of St Luke's MusicMast 7062

08:55:00 00:04:46 Erich Wolfgang Korngold The Prince and the Pauper: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81266

09:05:00 00:17:25 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 7 in G major Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

09:29:00 00:03:41 "PDQ Bach" Minuet Militaire Walter Bruno Hoople Off-Season Philharmonic Telarc 80210

09:35:00 00:03:52 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Danza rustica Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

09:55:00 00:03:14 Joseph Fiala Finale from English Horn Concerto in C major Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:01:44 Johannes Brahms Intermezzo in C major Op 119 Orli Shaham, piano Canary 15

10:04:00 00:04:16 Avner Dorman After Brahms: Intermezzo No. 2 Orli Shaham, piano Canary 15

10:10:00 00:07:22 Franz Schubert Rondo for Piano 4 hands in D Paul Badura-Skoda, piano; Jörg Demus, piano Valois 4622

10:20:00 00:03:51 Anderson & Roe Papageno! Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

10:26:00 00:03:03 George Frideric Handel Sarabande from Keyboard Suite in D minor Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Members of DeutGram 13993

10:30:00 00:11:53 Johann Sebastian Bach Oboe Concerto in D minor Chamber Orchestra of Europe Douglas Boyd Douglas Boyd, oboe DeutGram 429225

10:45:00 00:05:24 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures: The Birth of Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

10:51:00 00:29:23 Camille Saint-Saëns Violin Concerto No. 3 in B minor Op 61 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

11:24:00 00:08:48 Franz Schubert String Quartet No. 12 in C minor Cypress String Quartet Avie 2307

11:34:00 00:07:19 Claude Debussy Images: Gigues Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

11:44:00 00:09:53 Andrei Schulz-Evler Arabesques on "Beautiful Blue Danube" Op 314 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

11:56:00 00:03:49 Maria Schneider Walking by Flashlight Australian Chamber Orchestra Dawn Upshaw, soprano; Frank Kimbrough, piano; Jay Anderson, double bass; Scott Robinson, clarinet; Members of ArtistShar 121

12:11:00 00:05:21 Gabriel Fauré Fantaisie Op 79 Seattle Symphony Ludovic Morlot Demarre McGill, flute SeattleSM 1004

12:18:00 00:06:40 Franz Schubert Impromptu No. 3 in G flat major Orli Shaham, piano Canary 15

12:27:00 00:15:44 Gioacchino Rossini String Sonata No. 6 in D major Ensemble Explorations Harm Mundi 901847

12:45:00 00:05:02 Jean Sibelius Kuolema: Valse triste Op 44 Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Warner 62190

12:51:00 00:08:06 Johann Strauss Jr Waltz "Fairy Tales from the Orient" Op 444 Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:05 Sir Granville Bantock A Hebridean Symphony Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

13:39:00 00:20:32 William Wallace Sir William Wallace Martyn Brabbins BBC Scottish Symphony Hyperion 66848

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:01:46 Joseph Lanner Whirlwind Galop Op 142 Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

14:04:00 00:01:49 Frédéric Chopin Waltz No. 6 in D flat major Op 64 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 466357

14:07:00 00:20:32 Johann Sebastian Bach Partita No. 1 in B flat major Orli Shaham, piano Canary 15

14:31:00 00:11:52 Johan Halvorsen Norwegian Rhapsody No. 2 Ole Kristian Ruud Trondheim Symphony Orchestra Simax 1085

14:44:00 00:10:16 E. J. Moeran Rondo from Cello Concerto Ulster Orchestra JoAnn Falletta Guy Johnston, cello Naxos 573034

14:56:00 00:02:28 Karl King March "Royal Scotch Highlanders" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

15:01:00 00:12:01 Ron Nelson Courtly Airs and Dances Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 76

15:15:00 00:11:46 Patrick Russ Suite in D from "Terpsichore" Christopher Parkening, guitar EMI 55052

15:30:00 00:15:40 Georg Muffat Chaconne from Concerto Grosso in G major Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453418

15:47:00 00:10:18 Antonín Dvorák Finale from Violin Concerto Op 53 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda James Ehnes, violin Chandos 10309

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:00:00 00:03:20 Peter Schickele Variations on a Theme by PDQ Bach from Verdehr Trio Crystal 745

16:06:00 00:03:06 Peter Schickele Two Rounds "Hedi McKinley" and "D'Indy's Michèle Eaton, off-coloratura; David Düsing, tenor profundo; Peter Schickele, vocal Telarc 80666

16:13:00 00:11:53 "PDQ Bach" Oratorio "Oedipus Tex" Pt. 1 Hoople Off-Season Philharmonic Newton Wayland Peter Schickele, vocal; Okay Chorale Telarc 80239

16:29:00 00:06:19 George Frideric Handel Water Music Suite No. 3 in G major Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

16:41:00 00:02:53 Johannes Brahms Intermezzo in F minor Op 118 Orli Shaham, piano Canary 15

16:43:00 00:05:16 Bruce Adolphe My Inner Brahms (an intermezzo) Orli Shaham, piano Canary 15

16:52:00 00:02:42 Euday L. Bowman Twelfth Street Rag Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80112

16:55:00 00:03:23 Frédéric Chopin Scherzo from Sonata No. 3 Op 58 Lang Lang, piano DeutGram 5827

17:05:00 00:05:07 Isaac Albéniz Suite Española: Sevilla Op 47 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

17:13:00 00:11:31 Peter Heidrich Happy Birthday Variations Kremerata Baltica Gidon Kremer Gidon Kremer, violin Nonesuch 79657

17:26:00 00:08:19 Ambroise Thomas Mignon: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

17:40:00 00:05:16 Johannes Brahms Rhapsody in E flat major Op 119 Orli Shaham, piano Canary 15

17:50:00 00:02:24 Johann Sebastian Bach Partita No. 1: Gigue Orli Shaham, piano Canary 15

17:52:00 00:03:12 Johann Strauss Radetzky March Op 228 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

17:57:00 00:01:34 César Cui Orientale Op 50 Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 52568

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:51 Zoltán Kodály Háry János: Suite Op 35 Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

18:34:00 00:04:55 Frédéric Chopin Berceuse in D flat major Op 57 Orli Shaham, piano Canary 15

18:41:00 00:04:57 Johannes Brahms Intermezzo in E flat major Op 117 Orli Shaham, piano Canary 15

18:48:00 00:06:27 August Soederman Swedish Festival Music Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553115

18:55:00 00:04:08 Alexander Glazunov Raymonda: Valse fantastique José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:21 Carl Stamitz Clarinet Concerto No. 10 in B flat Academy St. Martin in Fields Iona Brown Sabine Meyer, clarinet EMI 55155

19:21:00 00:32:37 Johan Svendsen Symphony No. 2 in B flat major Op 15 Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

19:57:00 00:01:21 Johannes Brahms Waltz No. 15 in A flat major Op 39 Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

20:00 CARNEGIE HALL LIVE: National Youth Orchestra of the United States, Charles Dutoit, conductor; Yundi, piano – recorded Saturday July 11

20:08:00 00:11:00 Tan Dun The Secret of Wind and Birds Symphony Orchestra APM 1

20:25:00 00:41:44 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73 London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Evgeny Kissin, piano EMI 6311

21:26:00 00:56:03 Hector Berlioz Symphonie fantastique Op 14 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 60859

22:22:00 00:03:10 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Farandole Sir Andrew Davis Toronto Symphony Orchestra CBS 46275

22:25:00 00:30:46 Franz Schubert Piano Sonata in C minor Jerome Rose, piano Medici 30072

22:58:00 00:02:08 Frédéric Chopin Waltz No.19 in A minor Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

23:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, The Great Lakes Seaway System – Connecting North America’s “Opportunity Belt” to the world – Betty Sutton, Administrator of Saint Lawrence Seaway Development Corporation

23:57:00 00:02:15 Franz Liszt Nocturne "En rêve" Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421