Program Guide 07-15-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:24:25 Claude Debussy Three Nocturnes Cleveland Orchestra

Lorin Maazel Women of the; Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

00:28:00 00:18:20 George Gershwin Medley from "Porgy and Bess"

Opus Two William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

00:46:00 00:49:35 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 13 in B flat major Op 130

Cypress String Quartet Cypress 2012

01:38:00 00:17:40 Leonard Bernstein Chichester Psalms

Royal Liverpool Philharmonic Gerard Schwarz Michael Small, boy soprano; Liverpool Philharmonic Choir Naxos 559456

01:58:00 00:51:41 Franz Liszt Years of Pilgrimage "Italy"

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

02:52:00 00:41:18 Paul Dukas Symphony in C major

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

03:35:00 00:52:25 Sir Arthur Bliss Checkmate

David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

04:29:00 00:25:27 Maurice Ravel Piano Trio in A minor

Jean-Yves Thibaudet, piano; Joshua Bell, violin; Steven Isserlis, cello Decca 425860

04:56:00 00:22:02 Joseph Martin Kraus Symphony in C minor

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553734

05:20:00 00:15:15 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

05:37:00 00:06:20 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

05:50:00 00:05:02 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Overture

Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

05:54:00 00:04:46 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:13 George Frideric Handel Chandos Anthem No. 2: Overture in D minor

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

06:15:00 00:06:10 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Waltz Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

06:23:00 00:05:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Quintet for Piano & Winds

Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

06:30:00 00:07:54 Ricardo Castro Vals Capricho Op 1

Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

06:40:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

06:50:00 00:03:35 Thomas Arne The Glitt'ring Sun from "The Morning"

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

06:55:00 00:01:59 John Philip Sousa March 'The Lambs'

Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

07:05:00 00:04:36 Jacques Ibert Homage to Mozart

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

07:10:00 00:07:12 Reinhold Glière Scherzo from Symphony No. 2 Op 25

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

07:20:00 00:03:52 Johann Sebastian Bach Orch Suite No. 3: Bourrée & Gigue

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

07:25:00 00:02:21 Camargo Guàrnieri Brazilian Dance

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

07:30:00 00:04:50 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata in G minor

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

07:40:00 00:06:53 George Gershwin Three Preludes Opus Two

William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

07:51:00 00:02:46 Erik Satie Gymnopédie No. 3

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

07:55:00 00:02:03 Leonard Bernstein West Side Story: Jet Song

Canadian Brass RCA 68633

07:56:00 00:02:54 Gabriel Fauré Dolly Suite: Kitty Waltz Op 56

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

08:07:00 00:06:49 Josef Suk Scherzo from Symphony No. 1 Op 14

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 111964

08:15:00 00:07:43 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Treasure Waltz Op 418

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

08:25:00 00:07:31 Ludwig Spohr Finale from Nonet Op 31 Vienna-Berlin Ensemble

Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

08:33:00 00:07:08 Darius Milhaud Three Rag-Caprices Op 78

Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

08:45:00 00:08:55 Leos Janácek Moravian Dances

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

08:55:00 00:05:40 Gabriel Yared The English Patient: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:10:00 00:15:30 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

09:28:00 00:02:44 Benjamin Frankel Carriage and Pair

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

09:35:00 00:05:27 Isaac Albéniz Suite Española: Aragón Op 47

Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

09:55:00 00:03:37 Fritz Kreisler Tambourin chinois Op 3

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:51 Claude Debussy Preludes Book 2: Brouillards

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

10:04:00 00:03:50 Franz Liszt Two Concert Etudes: Waldesrauschen

Nelson Freire, piano Decca 4782728

10:10:00 00:06:53 George Gershwin Three Preludes Opus Two

William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

10:18:00 00:02:24 Zez Confrey Coaxing the Piano

Richard Dowling, piano Klavier 77035

10:22:00 00:03:25 Antonio Salieri Tarare: Act 2 Overture

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

10:26:00 00:12:58 François Joseph Gossec Symphony in E flat major Op 5

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9661

10:51:00 00:30:51 Louise Farrenc Symphony No. 3 in G minor Op 36

Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999603

11:24:00 00:09:40 Sir Arnold Bax Elegiac Trio

Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395

11:37:00 00:08:06 Antonio Vivaldi Violin Concerto in C major Op 8

Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Monica Huggett, violin VirginClas 61172

11:39:00 00:05:33 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Death of Mélisande Op 46

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

11:42:00 00:05:55 Giuseppe Verdi Il trovatore: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

11:44:00 00:09:12 Charles Ives Adagio cantabile from Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

11:46:00 00:08:30 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 102

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

11:56:00 00:01:35 Leroy Anderson The Typewriter BBC Concert Orchestra

Leonard Slatkin Alasdair Malloy, typewriter Naxos 559357

12:11:00 00:03:14 Aaron Copland Rodeo: Hoedown

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

12:17:00 00:09:57 George Gershwin Girl Crazy: Suite

Opus Two William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

12:28:00 00:09:44 Claude Debussy Sarabande & Danse

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

12:40:00 00:12:54 Gustav Holst St. Paul's Suite Op 29

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9270

12:54:00 00:03:22 Sir Charles Hubert H. Parry

An English Suite: Frolic William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:07 Felix Draeseke Symphony No. 1 in G major Op 12

Jörg-Peter Weigle North German Radio Symphony CPO 999746

13:37:00 00:21:18 Emil von Reznícek Serenade for Strings in G major

Jiri Starek Deutsches Symphonie Berlin Schwann 311128

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:01:31 Wolfgang Amadeus Mozart Gigue in G major

Richard Goode, piano Nonesuch 79831

14:02:00 00:03:14 Carl Maria von Weber Momento capriccioso Op 12

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

14:08:00 00:24:04 Georg Philipp Telemann Orchestral Suite in C "Water Music"

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

14:38:00 00:11:14 Vincent d'Indy Karadec: Suite Op 34

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 168

14:48:00 00:09:16 Dmitri Shostakovich Overture on Russian & Kirghiz Folk

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

15:01:00 00:17:40 Leonard Bernstein Chichester Psalms

Royal Liverpool Philharmonic Gerard Schwarz Michael Small, boy soprano; Liverpool Philharmonic Choir Naxos 559456

15:21:00 00:07:51 Ernest Bloch Abodah

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

15:32:00 00:14:08 Darius Milhaud Suite provençale Op 152

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 7031

15:48:00 00:07:07 Erich Wolfgang Korngold Finale from Violin Concerto Op 35

Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley Daniel Hope, violin DeutGram 4792954

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:40 Ernest Bloch From Jewish Life: Prayer

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

16:06:00 00:03:07 George Gershwin Porgy and Bess: Tempo di Blues Opus Two

William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

16:12:00 00:12:09 Muzio Clementi Minuet & Finale from Symphony No. 1

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

16:28:00 00:03:28 Michel Legrand Summer of '42: The Summer Knows

Henry Mancini Mancini Pops Orchestra Sony 82849

16:34:00 00:04:27 Agustín Barrios Vals Op 8

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

16:41:00 00:08:16 Sergei Prokofiev Cinderella: Cinderella at the Palace

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 550968

16:52:00 00:03:28 Leonard Bernstein Chichester Psalm No. 1

ROyal Liverpool Philharmonic Gerard Schwarz Liverpool Philharmonic Choir Naxos 559456

16:57:00 00:02:21 Jean-Philippe Rameau Rondeau "La Villageoise"

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

17:05:00 00:05:40 Franz Liszt Polonaise from Tchaikovsky's "Eugene

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 436736

17:13:00 00:10:22 George W. Chadwick Rip Van Winkle Overture

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9439

17:26:00 00:08:50 Joaquín Turina Rapsodia sinfónica Op 66

London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 410289

17:40:00 00:03:46 George Gershwin The Goldwyn Follies: Love Walked In

Opus Two Ashley Brown, soprano; William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

17:45:00 00:02:30 George Gershwin Short Story Opus Two

William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

17:47:00 00:02:06 George Gershwin Nice Work If You Can Get It Opus Two

Ashley Brown, soprano; William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

17:52:00 00:02:40 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

17:56:00 00:03:04 Gioacchino Rossini La danza Orch del Teatro Comunale

Richard Bonynge Luciano Pavarotti, tenor Decca 417011

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:40 Louis Théodore Gouvy Fantaisie symphonique in G minor Op 59

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

18:33:00 00:04:37 George Gershwin Porgy and Bess: Bess, You is My Woman

Opus Two William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

18:40:00 00:03:32 George Gershwin Two Waltzes in C major

Leonard Pennario, piano EMI 64668

18:46:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture "Le corsaire" Op 21

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

18:56:00 00:03:13 George Gershwin Prelude No. 2 "Blue Lullaby"

John O'Conor, piano Telarc 80391

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:27 Franz Joseph Haydn Sinfonia Concertante in B flat major

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Marieke Blankestijn, violin; William Conway, cello;

Douglas Boyd, oboe; Matthew Wilkie, bassoon DeutGram 4778117

19:24:00 00:31:43 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D major Op 36

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 484

20:00 CLEVELAND OVATIONS:Highlights from Oberlin Conservatory concerts

Maurice Ravel: La valse --Oberlin Orchestra/Raphael Jimenez

Aaron Helgeson: Snow Requiem for violin and soprano solo -- Oberlin Contemporary Music Ensemble/Timothy Weiss

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 2 in g Op 16 --Yihui Liu, piano; Oberlin Orchestra/Raphael Jimenez

Samuel Barber: Piano Concerto Op. 38 –Marika Yasuda, piano; Oberlin Orchestra/Raphael Jimenez

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings of music by composer Ulysses Kay, Albany/Troy 961

Suite from "The Quiet One"

Aulos

Scherzi Musicali

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:09:09 Johann Friedrich Fasch Air from Concerto in G major

Tempesta di Mare Chandos 783

23:11:00 00:06:41 Edvard Grieg Allegretto from Violin Sonata No. 3 Op 45

Joshua Bell, violin; Sergei Rachmaninoff, piano Sony 52716

23:20:00 00:06:50 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 3 Op 2

Peter Takács, piano Cambria 1175

23:26:00 00:10:39 Ralph Vaughan Williams Serenade to Music

Vernon Handley London Philharmonic Chandos 2419

23:55:00 00:04:36 Ludwig van Beethoven Largo from Sonata No. 2 Op 2

HJ Lim, piano EMI 64952

23:56:00 00:02:48 Antonín Dvorák Cypress No. 5

Cypress String Quartet Avie 2275