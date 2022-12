Program Guide 07-13-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:35:42 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E flat major

Northern Sinfonia Imogen Cooper Imogen Cooper, piano Avie 2200

00:40:00 00:35:07 Carl Nielsen Symphony No. 2 in B minor Op 16

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

01:17:00 00:54:22 Ludwig van Beethoven Variations on a Waltz by Diabelli Op 120

Daniel Shapiro, piano Azica 71234

02:13:00 00:35:10 Johannes Brahms Piano Quartet No. 3 in C minor Op 60

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 45846

02:50:00 00:16:29 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

03:08:00 00:26:04 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires

Almeda Trio Albany 1386

03:36:00 00:26:12 Manuel Ponce Concierto del sur

Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Pablo Sáinz Villegas, guitar Sony 75555

04:04:00 00:22:07 Ned Rorem Symphony No. 1

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559149

04:28:00 00:50:47 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 10 for 13 Winds in B flat major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423061

05:21:00 00:14:00 Antonio Vivaldi Oboe Concerto in C major

New Brandenburg Collegium Anthony Newman Alex Klein, oboe Cedille 7003

05:37:00 00:07:30 Henri Sauguet La cigale et la fourmi

Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

05:45:00 00:08:32 Peter Cornelius The Barber of Bagdad: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

05:53:00 00:05:40 Joseph Hellmesberger Sr Ball Scene

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:19 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Prelude "Dawn on the Moscow River"

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

06:15:00 00:09:16 Michel Corrette Concerto comique No. 25 in G minor

Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

06:25:00 00:02:53 Scott Joplin Stoptime Rag

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

06:30:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 22 in C major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

06:36:00 00:01:38 Déodat de Séverac An Old Music Box

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

06:40:00 00:09:19 Aaron Copland Quiet City

Orpheus Chamber Orchestra Raymond Mase, trumpet; Stephen Taylor, English horn DeutGram 427335

06:51:00 00:03:04 Aaron Copland The Red Pony: Happy Ending

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

06:55:00 00:03:17 Henry Fillmore March "King Karl King"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:47 Ernest Gold Exodus: Theme

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80168

07:10:00 00:08:48 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

07:20:00 00:02:59 Eric Whitacre Little Birds

Noel Edison Elora Festival Singers; Leslie De' Ath, piano Naxos 559677

07:25:00 00:02:26 Leonard Bernstein On the Town: New York, New York

Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

07:30:00 00:05:16 Giuseppe Verdi Un giorno di regno: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 62373

07:40:00 00:07:03 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 46

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

07:49:00 00:05:15 Domenico Scarlatti Sonata in E major

Yundi, piano DeutGram 6090

07:58:00 00:01:29 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Aire

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

08:07:00 00:06:52 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Violin & Orchestra in B flat major

Philharmonia Orchestra Thomas Zehetmair Thomas Zehetmair, violin Teldec 46448

08:15:00 00:07:47 Richard Rodgers Carousel: Waltz

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

08:24:00 00:03:55 Maurice Jarre Lawrence of Arabia: Overture

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

08:30:00 00:06:48 Maurice Ravel Feria from "Rapsodie espagnole"

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

08:40:00 00:07:22 Richard Strauss Waltzes from "Der Rosenkavalier"

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

08:47:00 00:02:02 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: We sail the ocean blue

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

08:51:00 00:04:32 Ottorino Respighi The Birds: The Cuckoo

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

08:55:00 00:04:51 Richard M & Robert B Sherman Mary Poppins: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

09:05:00 00:17:07 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G major

Chamber Players of Canada Atma 2532

09:26:00 00:04:52 Carl Teike March "Old Comrades"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

09:35:00 00:07:59 Johannes Brahms Andante from Horn Trio Op 40

Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

09:45:00 00:07:57 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 93

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

09:53:00 00:05:14 Frédéric Chopin Waltz No. 1 in E flat major Op 18

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 2908375

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:46 Leonard Bernstein Divertimento for Orchestra: Turkey Trot

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

10:02:00 00:03:25 Dmitri Shostakovich Tahiti Trot "Tea for Two" Op 16

Mariss Jansons Philadelphia Orchestra EMI 55601

10:08:00 00:06:48 Joseph Eybler Overture in C minor Op 8

Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

10:15:00 00:04:25 Padre Antonio Soler Sonata No. 14 in G major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

10:22:00 00:03:21 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Pastorale Op 112

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

10:26:00 00:12:17 Gunnar de Frumerie Pastoral Suite Op 13

Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Sarah Lindloff, flute Naxos 553715

10:40:00 00:06:07 William Boyce Solomon: Overture

Roy Goodman Parley of Instruments Hyperion 66378

10:47:00 00:03:03 Leroy Anderson The Classical Jukebox

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

10:51:00 00:27:29 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

11:20:00 00:09:25 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in A minor

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

11:33:00 00:10:23 Niels Gade Scottish Overture "In the Highlands" Op 7

Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

11:46:00 00:09:46 Frederick Delius La Quadroöne & Scherzo

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

11:57:00 00:01:37 Vince Guaraldi Skating

Canadian Brass Steinway 30027

12:13:00 00:07:03 Georgia Stitt, Jason Rbt Brown Waiting for Wings Overture

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

12:22:00 00:07:04 Cécile Chaminade Concertino for Flute & Orchestra Op 107

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

12:31:00 00:11:22 Václav Pichl Symphony in C major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9740

12:45:00 00:05:58 Eric Coates Ballad for Strings

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:52:00 00:06:40 Uuno Klami The Cyclist

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:31:44 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 24 in C minor

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

13:37:00 00:23:32 Franz Joseph Haydn Symphony No. 43 in E flat major

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

13:57:00 00:02:18 Ludwig van Beethoven Tarpeja: Triumphal March

John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:31 John Philip Sousa March 'Homeward Bound'

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

14:03:00 00:02:31 John Dowland Lord Willoughby's Welcome Home

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

14:07:00 00:17:56 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Keyboards in C major

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

14:27:00 00:02:44 Gaspar Sanz Canarios

Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

14:41:00 00:11:28 Richard Wagner The Flying Dutchman: Overture

Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 41

14:53:00 00:04:55 Sir Edward Elgar March of the Mogul Emperors Op 66

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

15:01:00 00:16:29 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

15:20:00 00:10:53 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

15:34:00 00:06:06 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Overture

Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

15:42:00 00:11:48 Francis Poulenc Suite Française after Claude Gervaise

Eric Parkin, piano Chandos 8847

15:55:00 00:01:47 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Seguidilla

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:26 Frédéric Chopin Mazurka No. 13 in A minor Op 17

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

16:06:00 00:03:52 Ludwig van Beethoven German Dance from String Quartet No. 13 Op 130

Cypress String Quartet Cypress 2012

16:13:00 00:11:33 Joaquín Rodrigo Zapateado & Finale from Concierto

London Symphony Orchestra Enrique Bátiz Alfonso Moreno, guitar; Deborah Mariotti, guitar EMI 67435

16:28:00 00:04:47 Ernest Gold Exodus: Theme Cincinnati Pops Orchestra

Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80168

16:36:00 00:03:10 Michael Torke `Miami Grands: Little Haiti, mid-morning

Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

16:41:00 00:07:56 Ermanno Wolf-Ferrari Doctor Cupid: Overture

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

16:52:00 00:02:46 George Gershwin Promenade "Walking the Dog"

Cincinnati Pops Orchestra John Morris Russell Jonathan Gunn, clarinet FanfareCin 4

16:56:00 00:03:24 Federico Mompou Canción y Danza No. 3

Stephen Hough, piano Hyperion 66963

17:05:00 00:05:42 Vasily Kalinnikov Intermezzo No. 1 in F sharp minor

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8614

17:13:00 00:11:53 E. J. Moeran First Rhapsody

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

17:28:00 00:07:06 Paul Pabst Paraphrase on Tchaikovsky's "The Sleeping Beauty"

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

17:40:00 00:03:03 Johann Strauss Jr Nightingale Polka Op 222

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

17:43:00 00:01:13 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Ballet of the Unhatched Chicks

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

17:46:00 00:02:16 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: Wild

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

17:48:00 00:02:15 Percy Grainger Shepherd's Hey!

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

17:53:00 00:02:11 Joseph Brackett Simple Gifts

Dale Warland Dale Warland Singers; Linda Chatterton, flute; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

17:56:00 00:03:08 Claude Pascal Ouverture from Wind Octet

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:35 Igor Stravinsky Pulcinella Suite

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419628

18:33:00 00:04:48 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40

Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

18:40:00 00:03:28 Modest Mussorgsky Boris Godunov: Polonaise

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

18:45:00 00:08:54 Antonín Dvorák Prague Waltzes

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 414370

18:56:00 00:03:05 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Polonaise

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:10:29 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557428

19:14:00 00:41:04 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor Op 11

Berlin State Orchestra Andris Nelsons Daniel Barenboim, piano DeutGram 15387

19:57:00 00:02:20 Claude Debussy Children's Corner: Dr. Gradus ad parnassum

Paul Crossley, piano Sony 53111

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:11:30 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute MAA 1032

20:15:00 00:41:19 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Mstislav Rostropovich, cello DeutGram 4793449

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Bramwell Tovey, conductor; Kirill Gerstein, piano

21:04:00 00:05:22 Peter Tchaikovsky Coronation March in D major

21:15:00 00:34:07 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23

21:55:00 00:17:40 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 4

22:35:00 00:15:28 Peter Tchaikovsky 1812 Overture Op 49

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:11:24 Franz Schubert Impromptu No. 7 in B flat major

Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

23:15:00 00:06:06 Vilém Blodek In the Well: Intermezzo

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

23:21:00 00:13:37 Anton Webern Langsamer Satz

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

23:37:00 00:09:38 Jean Sibelius Adagio from String Quartet Op 56

Daedalus Quartet Bridge 9202

23:46:00 00:07:11 Giacomo Puccini Chrysanthemums

Brodsky Quartet Chandos 10761

23:55:00 00:03:02 George Frideric Handel Air for Oboe & Orchestra

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553430

23:56:00 00:03:41 Gabriel Fauré Sicilienne Op 78

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe d'amore Decca 4782564