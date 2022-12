Program Guide 07-02-2015

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:25:25 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 1 in C major Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

00:29:00 00:19:11 Morton Gould Symphony No. 4 "West Point" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Kosei 3311

01:17:00 00:25:36 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 12 in A major Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano Sony 743505

01:45:00 01:07:08 Franz Liszt A Faust Symphony Dresden State Orchestra Giuseppe Sinopoli Vinson Cole, tenor; Dresden State Opera Chorus DeutGram 4779525

02:54:00 00:43:29 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 29 in B flat major Op 106 Peter Takács, piano Cambria 1175

03:39:00 00:44:16 Sergei Taneyev Piano Quintet in G minor Op 30 Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Ilya Gringolts, violin; Nobuko Imai, viola; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

04:25:00 00:18:02 Antonio Rosetti Symphony in B flat Concerto Cologne Teldec 98420

04:45:00 00:32:32 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor Op 47 Gothenburg Symphony Neeme Järvi Ilya Gringolts, violin DeutGram 2249

05:19:00 00:16:32 Franz Joseph Haydn Piano Trio No. 45 in E flat major Vienna Piano Trio Nimbus 5535

05:38:00 00:06:32 Percy Fletcher Bal masqué Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

05:53:00 00:03:20 Luigi Boccherini Minuet from String Quintet in E major Op 13 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:05:55 Franz Schubert The Friends from Salamanka: Overture Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

06:15:00 00:07:05 Felix Mendelssohn Finale from Violin Concerto Op 64 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

06:25:00 00:04:09 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Sonata No. 58 András Schiff, piano Teldec 17141

06:30:00 00:06:56 Louis-Nicolas Clérambault Simphonia No. 2 "La Felicite" Les Délices Debra Nagy, oboe Délices 2009

06:40:00 00:05:27 Sergei Prokofiev Gavotte & Finale from Symphony No. 1 Op 25 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

06:48:00 00:03:03 Johann Strauss Jr Nightingale Polka Op 222 John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

06:52:00 00:02:22 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Air Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

06:55:00 00:02:33 John Philip Sousa March 'Esprit de Corps' Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

07:05:00 00:04:05 Jacob Gade Tango "Jealousy" Oslo Philharmonic Orchestra Mariss Jansons Stig Nilsson, violin EMI 56576

07:10:00 00:06:21 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98 Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

07:20:00 00:03:43 Carlos Salzedo Chanson de la Nuit Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

07:25:00 00:02:43 André Grétry Céphale et Procris: Tambourin Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

07:30:00 00:05:28 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Divertimento for Strings Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

07:40:00 00:08:03 George Frideric Handel Keyboard Suite No. 13 in B flat major Keith Jarrett, piano ECM 1530

07:51:00 00:03:46 Wolfgang Amadeus Mozart Motet "Ave verum corpus" Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Amsterdam Baroque Choir Erato 10705

07:55:00 00:02:46 George Gershwin Promenade "Walking the Dog" Cincinnati Pops Orchestra John Morris Russell Jonathan Gunn, clarinet FanfareCin 4

BBC NEWS

08:07:00 00:06:59 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 13 Op 106 Cypress String Quartet Avie 2275

08:15:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59 Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

08:27:00 00:07:27 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 40 Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5330

08:35:00 00:02:43 Johann Strauss Jr Polka "Forward with Valor!" Op 432 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

08:40:00 00:05:12 Jean Sibelius Scherzo from Symphony No. 1 Op 39 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

08:47:00 00:01:46 Leonard Bernstein Divertimento for Orchestra: Turkey Trot John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

08:55:00 00:02:56 David Guion Turkey in the Straw Michael Lewin, piano Dorian 92103

08:55:00 00:05:53 Alan Silvestri The Polar Express: Suite Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

09:05:00 00:18:06 Carl Reinecke Flute Concerto in D major Op 283 The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

09:29:00 00:04:35 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Ballad Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

09:35:00 00:07:38 Alexander Reinagle Occasional Overture in D major Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 559654

09:45:00 00:06:51 Béla Bartók Finale from Music for Strings, Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443173

09:55:00 00:04:51 Silvius Leopold Weiss Presto Alexandre Lagoya, guitar Erato 45692

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

10:02:00 00:02:42 Zequinha de Abreu Tico-Tico non Fubá Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

10:06:00 00:02:25 Jaime Teixidor Pasodoble "Amparita Roca" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

10:10:00 00:07:47 Giuseppe Verdi Four Seasons Ballet: Spring Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

10:19:00 00:03:51 Peter Tchaikovsky The Seasons: May Op 37 Wu Han, piano ArtistLed 10701

10:24:00 00:05:09 Jan Václav Vorísek Impromptu No. 3 in D Op 7 Artur Pizarro, piano Collins 14582

10:30:00 00:10:55 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E minor Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

10:44:00 00:06:03 Dmitri Kabalevsky Finale from Piano Concerto No. 2 Op 23 NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

10:51:00 00:25:05 Richard Strauss Piano Sonata in B minor Op 5 David Golub, piano Arabesque 6664

11:18:00 00:08:45 Alberto Ginastera Overture to "The Creole Faust" Op 9 Josep Pons City of Granada Orchestra Harm Mundi 901808

11:28:00 00:10:00 Giovanni Battista Sammartini Symphony in A major Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 557298

11:41:00 00:10:22 Gustav Holst First Suite for Military Band Op 28 Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

11:52:00 00:04:01 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Russian Dance Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA

12:09:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March "Orb and Sceptre" André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

12:18:00 00:07:12 Erich Wolfgang Korngold Straussiana Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

12:27:00 00:08:06 Charles Wildman Gypsy Fury: Swedish Rhapsody Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Santiago Rodriguez, piano Elan 82268

12:37:00 00:07:09 Johann Strauss Jr Waltz "Voices of Spring" Op 410 Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

12:46:00 00:11:06 Roger Quilter A Children's Overture Op 17 Adrian Leaper Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223444

12:50:00 00:25:25 Johann Nepomuk Hummel String Quartet No. 2 in G major Op 30 Delmé String Quartet Hyperion 66568

BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:34:10 Zdenek Fibich Symphony No. 1 in F major Op 17 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9230

13:37:00 00:22:16 Moritz Moszkowski From Foreign Lands Op 23 Antoni Wit Polish Nat'l Radio Symphony Naxos 553989

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

14:00:00 00:02:09 Franz Schubert Graz Galop Vienna Ensemble Sony 47187

14:03:00 00:04:39 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Finale Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

14:09:00 00:16:18 Vincent Persichetti Symphony No. 6 'Symphony for Band' Op 69 Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Kosei 3101

14:29:00 00:11:27 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Overture Otto Klemperer Philharmonia Orchestra EMI 64143

14:43:00 00:14:25 Jean Sibelius Karelia Suite Op 11 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

15:01:00 00:03:07 Arthur Farwell Navajo War Dance No. 2 Op 29 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

15:06:00 00:16:29 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

15:26:00 00:20:21 Antonín Dvorák American Suite in A major Op 98 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

15:49:00 00:05:42 John Philip Sousa The American Maid: Overture Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

15:58:00 00:02:48 Henry Fillmore March "Americans We" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7501

DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL

16:05:00 00:04:14 Libby Larsen Collage: Boogie David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

16:13:00 00:11:02 Charles Wakefield Cadman Dark Dancers of the Mardi Gras Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

16:28:00 00:03:04 Aaron Copland The Red Pony: Happy Ending John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

16:33:00 00:06:07 George W. Chadwick Symphonic Sketches: Hobgoblin Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

16:41:00 00:07:33 William Grant Still Folk Suite No. 1 New Zealand String Quartet Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

16:52:00 00:03:45 Gian Carlo Menotti Sebastian: Barcarolle Andrew Schenck New Zealand Symphony Koch Intl 7005

16:56:00 00:02:44 Elmer Bernstein The Great Escape: March Nic Raine Royal Philharmonic Royal Phil 33

17:05:00 00:02:16 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: Wild John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

17:07:00 00:02:15 Percy Grainger Shepherd's Hey! John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

17:12:00 00:11:29 Peggy Stuart Coolidge Pioneer Dances Siegfried Landau Westphalian Symphony Vox 5157

17:26:00 00:09:17 Louis Moreau Gottschalk Bamboula Op 2 Cecile Licad, piano Naxos 559145

17:40:00 00:04:38 George Gershwin Tip-Toes: Overture Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Vox 3035

17:46:00 00:02:31 George Gershwin Rag "Rialto Ripples" Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80445

17:52:00 00:03:16 Scott Joplin Gladiolus Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3340

17:54:00 00:04:54 Franz Waxman Taras Bulba: The Ride to Dubno Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:23:50 Virgil Thomson The River: Suite Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

18:35:00 00:01:03 Anatoly Liadov Eight Russian Folk Songs: Mosquito Op 58 John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

18:39:00 00:01:13 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Ballet of the John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

18:43:00 00:12:23 John Adams The Chairman Dances David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

18:55:00 00:03:25 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Farandole John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 1

KEY BANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:22:54 Antonín Dvorák Serenade for Winds in D minor Op 44 Vienna Philharmonic Myung-Whun Chung Members of DeutGram 471613

19:27:00 00:27:34 Robert Schumann Violin Concerto in D minor Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

19:56:00 00:02:46 Felix Mendelssohn Song without Words No. 25 in G major Op 62 Sergei Babayan, piano Discover 920155

CHAMBERFEST CLEVELAND - recorded at Dunham Tavern Sunday 6/28 – “Crossing Hands” with Anna Polonsky & Orion Weiss, piano four hands

20:04:00 00:08:13 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 16 in A flat major Op 72 Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

20:14:00 00:05:45 Claude Debussy Marche écossaise Werner Haas, piano; Noel Lee, piano Philips 438721

20:20:00 00:17:26 Robert Schumann Pictures from the East Op 66 Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3177

20:39:00 00:14:40 Maurice Ravel Rapsodie espagnole Louis Lortie, piano; Helene Mercier, piano Chandos 8905

20:55:00 00:03:47 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 8 in G minor Op 46 Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

21:03:00 00:03:26 Robert Schumann Abendlied Op 107 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

21:19:00 00:48:43 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15 BBC Symphony Orchestra Sir Andrew Davis Stephen Hough, piano VirginClas 61412

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG

22:09:00 00:08:39 Anton Webern Fuga ricercata from J.S. Bach's "A Musical Offering" Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, conductor

22:20:00 00:17:46 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D major Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, conductor

22:39:00 00:09:59 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, conductor

22:52:00 00:04:10 Leonard Bernstein Candide: Overture Los Angeles Philharmonic, Leonard Bernstein, conductor

22:58:00 00:14:01 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66 Los Angeles Philharmonic, Andre Previn, conductor

LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA

23:17:00 00:10:50 William Alwyn Autumn Legend Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Rachael Pankhurst, Eng. horn Naxos 570704

23:27:00 00:03:23 Percy Grainger Ye Banks and Braes o' Bonnie Doon Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

23:31:00 00:07:47 Edvard Grieg In Folk Style from "Nordic Melodies" Op 63 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:41:00 00:11:06 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Divertimento No. 15 Jeffrey Tate English Chamber Orchestra EMI 69823

23:54:00 00:02:46 Frank Bridge Entr'acte "Canzonetta" William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

23:54:00 00:04:28 Nicolò Paganini Romance from Grand Sonata for Guitar Göran Söllscher, guitar; Gil Shaham, violin DeutGram 437837