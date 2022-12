Program Guide 06-30-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:19:38 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 62 in E flat major

Rafal Blechacz, piano DeutGram 11952

00:24:00 00:35:43 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dances Op 45

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

01:02:00 00:39:46 Johannes Brahms Clarinet Quintet in B minor Op 115

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

01:44:00 00:37:20 Zdenek Fibich Symphony No. 3 in E minor Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9328

02:23:00 00:38:54 Sir Charles Villiers Stanford Piano Concerto No. 2 in C minor Op 126

Ulster Orchestra Vernon Handley Margaret Fingerhut, piano Chandos 8736

03:04:00 00:36:54 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 4 in G minor

Pinchas Zukerman, violin; Jessica Linnebach, violin; Jethro Marks, viola; Donnie Deacon, viola; Amanda Forsyth, cello CBC 5230

03:43:00 00:37:49 Béla Bartók Concerto for Orchestra

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

04:23:00 00:34:49 Antonín Dvorák Piano Quartet No. 2 in E flat major Op 87

Wu Han, piano; Erin Keefe, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

05:00:00 00:21:21 Friedrich Witt Flute Concerto in G Op 8

Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 572089

05:23:00 00:17:18 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Suite

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

05:42:00 00:05:04 Max von Schillings Dance of the Flowers

Jan Stulen WDR Symphony Cologne CPO 999233

05:52:00 00:05:20 Franz Joseph Haydn Finale from Piano Trio No. 45

Vienna Piano Trio Nimbus 5535

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at

9:25

06:07:00 00:07:38 Franz Joseph Haydn Andante from Symphony No. 101

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

06:15:00 00:04:29 Max Richter Vivaldi Recomposed: Winter 3

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

06:20:00 00:03:28 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "Wir glauben all' an einen Gott"

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

06:26:00 00:05:12 Jack Gallagher Intrada from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

06:33:00 00:09:13 Carl Maria von Weber Andante & Hungarian Rondo Op 35

Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé Gérard Caussé, viola EMI 54817

06:44:00 00:04:41 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Polka

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

06:51:00 00:03:30 Yin Chengzong Prelude from "Yellow River" Concerto

China Philharmonic Long Yu Lang Lang, piano DeutGram 8233

06:55:00 00:02:15 John Philip Sousa March 'The Mikado'

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

07:10:00 00:07:13 Ignacio Cervantes Danzas Cubanas

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

07:20:00 00:02:15 Franz Joseph Haydn Mass No. 11: Sanctus "Lord Nelson"

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

07:22:00 00:03:10 Pietro Castrucci Finale with Echo from Concerto Grosso Op 3

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

07:26:00 00:05:33 Sergei Rachmaninoff Prelude in D major Op 23

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

07:32:00 00:02:08 William Grant Still Suite for Violin: Gamin

Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

07:40:00 00:07:51 Hector Berlioz Reverie and Caprice Op 8

Orpheus Chamber Orchestra Guillermo Figueroa, violin DeutGram 431680

07:51:00 00:03:38 Harold Arlen The Sky's the Limit: One for My Baby

Richard Glazier, piano Centaur 3347

07:55:00 00:04:40 Michael Jackson Billy Jean

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

08:07:00 00:06:50 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 1

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

08:15:00 00:08:56 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

Piers Lane, piano Hyperion 67344

08:25:00 00:04:48 Johannes Brahms Clarinet Quintet: 3rd Movement Op 115

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

08:30:00 00:06:14 Franz von Suppé The Torments of Tantalus

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

08:42:00 00:02:15 John Dowland Fine knacks for ladies

La Nef Atma 2650

08:45:00 00:05:10 Sir Edward German Men of Harlech from "Welsh Rhapsody"

Andrew Penny National Symphony of Ireland MarcoPolo 223726

08:51:00 00:02:55 Sergei Prokofiev War and Peace: Fanfare & Polonaise Op 96

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

08:55:00 00:06:10 Cole Porter Kiss Me, Kate: Overture

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

09:05:00 00:18:11 Ottorino Respighi The Birds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

09:35:00 00:03:31 Gaetano Donizetti Lucia di Lammermoor: Sextet "Chi mi frena in tal momento"

Hanover Band Sir Charles Mackerras Bruce Ford, tenor; Anthony Michaels-Moore, bass; Andrea Rost, soprano; Alastair Miles, bass; Paul Charles Clarke, tenor Sony 63174

09:50:00 00:03:07 Gabriela Lena Frank Three Latin American Dances: The Mestizo

Keith Lockhart Utah Symphony Reference 105

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:03 Joseph Hellmesberger Jr Valse espagnole

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

10:03:00 00:02:50 Manuel de Falla Seven Spanish Popular Songs: Jota

Elina Garanca, mezzo; José María Gallardo del Rey, g DeutGram 14777

10:08:00 00:07:39 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

10:16:00 00:04:26 Leó Weiner Két Tétel: Two Movements

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet; Oszkár Ökrös, cimbalom Mercury 4811409

10:24:00 00:04:30 Jean Sibelius Andante festivo

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

10:29:00 00:13:06 Peter Tchaikovsky Festival Overture Op 15

Geoffrey Simon London Symphony Orchestra Chandos 9190

10:44:00 00:05:53 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 14 in A major

English Concert Trevor Pinnock Simon Preston, organ Archiv 413465

10:52:00 00:23:35 Franz Joseph Haydn Symphony No. 82 in C major

Esa-Pekka Salonen Stockholm Chamber Orchestra Sony 45972

11:17:00 00:09:49 Daniel Auber Gustave III: Overture

Richard Bonynge English Chamber Orchestra Decca 440646

11:28:00 00:07:31 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major

Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

11:38:00 00:10:48 Aaron Copland Prairie Journal "Music for Radio"

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

11:50:00 00:06:13 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Rose Adagio

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:11:00 00:05:58 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

12:18:00 00:07:55 Riccardo Drigo Pas de deux for Adam's "Le Corsaire"

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433862

12:29:00 00:07:59 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Halcyon

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:38:00 00:08:31 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 1 in D major Op 47

Lawrence Leighton Smith Moscow Philharmonic Sheffield 27

12:47:00 00:10:53 Frederick Loewe Paint Your Wagon: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80375

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:47:13 Wilhelm Stenhammar Piano Concerto No. 1 in B flat minor

Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

13:50:00 00:09:49 Max Bruch Swedish Dances Op 63

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

14:00 WCLV MIDDAY

14:01:00 00:05:25 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor

Chamber Ensemble Leonidas Kavakos, violin; Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

14:06:00 00:03:23 Franz Schubert Hungarian Melody in B minor

Alfred Brendel, piano Philips 422229

14:14:00 00:20:20 Gustav Mahler Bach Suite for Organ, Harpsichord & Orchestra

Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 89012

14:38:00 00:09:59 Carl Nielsen Helios Overture Op 17

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony CBS 42093

14:49:00 00:08:38 Christoph Willibald Gluck Alessandro: Chaconne

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 445824

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:02:00 00:07:07 George Gershwin Oh, Kay!: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

15:11:00 00:07:08 Charles Ives Variations on "America"

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

15:21:00 00:21:08 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Lynn, flute; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

15:44:00 00:12:01 Karl Goldmark Concert Overture "In Italy" Op 49

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:04:36 Anton Arensky Suite No. 1 for 2 Pianos: Waltz Op 15

Stephen Coombs, piano; Ian Munro, piano Hyperion 66755

16:06:00 00:04:32 Anton Arensky Finale from String Quartet No. 1 Op 11

Ying Quartet Sono Lumin 92143

16:14:00 00:09:34 Jean Sibelius Kullervo: Kullervo Goes to Battle

Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 52563

16:27:00 00:04:33 John Barry Somewhere in Time: Main Theme

Royal Philharmonic Nic Raine Andy Vinter, piano Royal Phil 33

16:35:00 00:03:18 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gavotte

Piers Lane, piano Hyperion 67344

16:41:00 00:09:09 Frédéric Chopin Polonaise No. 5 in F sharp minor Op 44

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

16:53:00 00:01:54 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

16:56:00 00:03:11 Leos Janácek Idyll for Strings: Scherzo & Trio

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

17:05:00 00:05:08 Erich Wolfgang Korngold Much Ado About Nothing: Overture Op 11

Werner Andreas Albert NW German Philharmonic CPO 999046

17:26:00 00:08:38 Muzio Clementi Overture No. 2 in D major

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

17:40:00 00:06:42 Stephan Koncz Dances from Transylvania

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet; Oszkár Ökrös, cimbalom Mercury 4811409

17:48:00 00:02:08 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 7 in F major

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

17:53:00 00:02:27 John Bull Galliard "St. Thomas, Wake!"

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

17:56:00 00:02:26 Virgil Thomson The Plow that Broke the Plains: Cattle

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:50 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

18:33:00 00:02:48 Johannes Brahms Two Waltzes in A major

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

18:38:00 00:01:17 Johannes Brahms Waltz No. 2 in E Op 39

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

18:42:00 00:12:22 Richard Wagner Rienzi: Overture

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

18:55:00 00:02:52 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 5 in G minor

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:19 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 31 in D major

Jane Glover London Mozart Players ASV 647

19:22:00 00:32:11 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G major Op 58

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano Sony 42445

19:57:00 00:01:56 Ernö Dohnányi March from Serenade for Strings Op 10

Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

20:00 CHAMBERFEST CLEVELAND, recorded Friday, 6/26 at Harkness Chapel – Artists: Julie Albers, Yehonatan Berick, David Bowlin, Diana Cohen, Franklin Cohen, Nathan Farrington, Nathan Hughes,

Alexi Kenney, Dimitri Murrath, Roman Rabinovich, Jennifer Stumm, Orion Weiss

20:04:00 00:15:20 Sergei Rachmaninoff Trio élégiaque No. 1 in G minor

20:23:00 00:04:37 Alfred Schnittke Praeludium for 2 Violins in Memory of Shostakovich

20:36:00 00:19:56 Sergei Prokofiev Quintet for Oboe, Clarinet & Strings Op 39

20:59:00 00:38:16 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 7 in F major Op 59

21:40:00 00:19:05 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

22:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Charles Dutoit, conductor; John Sharp, cello; Charles Pikler, viola; Nikolai Lugansky, piano

22:04:00 00:17:53 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin

22:24:00 00:41:17 Richard Strauss Don Quixote Op 35

23:08:00 00:43:05 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30

23:53:00 00:02:47 Sergei Rachmaninoff Prelude in G sharp minor Op 32