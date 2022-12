Program Guide 06-10-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:25:07 Franz Joseph Haydn Symphony No. 60 in C

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783

00:29:00 00:20:22 Richard Wagner Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod

Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

00:51:00 00:46:23 Peter Tchaikovsky Symphony No. 3 in D major Op 29

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

01:39:00 00:39:46 Johannes Brahms Clarinet Quintet in B minor Op 115

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

02:21:00 00:35:09 Louise Farrenc Symphony No. 1 in C minor Op 32

Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999603

02:58:00 00:45:18 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits

New Philharmonia Orchestra David Willcocks Elizabeth Bainbridge, alto; John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

03:45:00 00:33:20 Zdenek Fibich Symphony No. 2 in E flat Op 38

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9328

04:20:00 00:31:58 Antonín Dvorák Piano Trio No. 4 in E minor Op 90

Ahn Trio EMI 56674

04:54:00 00:24:01 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 11 for Winds in E flat

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

05:20:00 00:18:02 Alfredo Casella Paganiniana Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

05:40:00 00:05:01 Frédéric Chopin Nocturne No. 8 in D flat major Op 27

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

05:52:00 00:05:28 Alexander Scriabin Waltz in A flat Op 38

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:07:34 Max Bruch Finale from Violin Concerto No. 1 Op 26 Berlin Philharmonic

Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

06:15:00 00:07:16 Ludwig van Beethoven Andante from Sonata No. 15 Op 28

Peter Takács, piano Cambria 1175

06:25:00 00:04:13 Paul Hindemith March from "Symphonic Metamorphosis"

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

06:30:00 00:09:23 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 36

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

06:43:00 00:03:38 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 28 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

06:48:00 00:03:00 Jacques Ibert Entr'acte

Paul Fried, flute; David Sussman, guitar GoldenTone 1

06:51:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

06:55:00 00:03:03 Henry Fillmore March "His Honor"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:05:00 00:04:09 Nicolò Paganini Perpetual Motion Op 11

Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

07:10:00 00:05:51 Johann Christian Bach Zanaida: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

07:19:00 00:05:59 Eric Whitacre Water Night

Eric Whitacre London Symphony Orchestra Decca 16636

07:28:00 00:01:05 Frédéric Chopin Prelude No. 19 in E flat Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

07:31:00 00:04:48 Johann Sebastian Bach Fugue in C major

Evgeny Kissin, piano RCA 63884

07:40:00 00:10:01 Erich Wolfgang Korngold Finale from Symphony Op 40

Franz Welser-Möst Philadelphia Orchestra EMI 56169

07:54:00 00:03:00 Fritz Kreisler La Gitana

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

08:07:00 00:06:16 Frederick Loewe My Fair Lady: Suite

Richard Glazier, piano Centaur 3347

08:15:00 00:06:55 Ferruccio Busoni Comedy Overture Op 38

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 572922

08:24:00 00:06:12 Ferruccio Busoni Bagatelles Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

08:30:00 00:10:12 Claude Debussy Danses sacrée et profane

Oberlin 21 Bridget Reischl Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

08:46:00 00:06:38 Maurice Ravel Pavane for a Princess of the Past

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

08:55:00 00:02:48 Johannes Brahms Two Waltzes in A major

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

09:00:00 00:02:07 Max Steiner Jezebel: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:08:00 00:17:55 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 1 Op 1

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

09:31:00 00:04:37 Harold Arlen The Wizard of Oz: Over the Rainbow

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:35:00 00:03:48 Michael Praetorius Terpsichore: Four Voltes

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

09:55:00 00:04:32 Richard Hayman Kid Stuff

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68131

09:59:00 00:02:08 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 7 in F major

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:04:26 Leó Weiner Két Tétel: Two Movements

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet; Oszkár Ökrös, cimbalom

Mercury 4811409

10:09:00 00:07:19 Carl Nielsen Serenata in vano

Lars Brynildsen, clarinet; Per Hannevold, bassoon; Vidar Olsen, horn; Sally Guenther, cello; Torbjorn Eide, double bass Bis 428

10:16:00 00:02:58 Gabriel Pierné Pastorale Op 14

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

10:21:00 00:04:16 Antonín Dvorák Bagatelle No. 5 Op 47 Takács Quartet

Gábor Ormai, harmonium Decca 430077

10:27:00 00:12:31 Zdenek Fibich Toman and the Wood Nymph Op 49

Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

10:41:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Rondo from Violin Concerto Op 61

Cleveland Orchestra Paavo Järvi Christian Tetzlaff, violin TCO 908

10:52:00 00:25:03 Francis Poulenc Concerto for Organ, Strings & Timpani in G minor

Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

11:20:00 00:09:35 Sir Charles Hubert H. Parry Overture to an Unwritten Tragedy

Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

11:32:00 00:07:55 Georg Philipp Telemann Suite from "Tafelmusik" Part 3

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

11:42:00 00:08:56 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 90

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

11:53:00 00:04:32 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein:

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:11:00 00:05:20 Hector Berlioz The Trojans: Trojan March

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80164

12:18:00 00:08:30 Johann Strauss Jr Waltz "Mephisto's Calls from Hell" Op 101

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

12:27:00 00:05:25 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor

Chamber Ensemble Leonidas Kavakos, violin; Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

12:36:00 00:08:35 Stephen Sondheim Into the Woods: Suite

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

12:47:00 00:12:23 Christopher Palmer Fantasy on Puccini's "La Bohème"

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Christopher Warren-Green, vn EMI 49552

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:36:25 Leopold Stokowski Symphonic Synthesis from Wagner's

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

13:41:00 00:20:45 Claude Debussy Khamma

James Conlon Rotterdam Philharmonic Erato 75330

14:00 WCLV MIDDAY

14:03:00 00:01:31 Mario Broeders Vals criollo No. 3

Mirian Conti, piano Steinway 30010

14:05:00 00:02:48 Alberto Ginastera Estancia: Twilight Idyll

Gisèle Ben-Dor London Symphony Orchestra Naxos 570999

14:11:00 00:11:40 Johannes Brahms Adagio from Clarinet Quintet Op 115

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

14:26:00 00:17:54 Howard Blake Flute Concerto Op 493

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Jaime Martin, flute PentaTone 5186506

14:46:00 00:09:55 Antonio Salieri Sinfonia Veneziana in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

14:57:00 00:02:12 Edwin Franko Goldman March "Bugles and Drums"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA SHOWCASE

15:01:00 00:08:11 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

15:11:00 00:05:28 Antonín Dvorák Rusalka: Song to the Moon

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Camilla Nylund, soprano Orfeo 792113

15:20:00 00:26:52 Franz Schubert Symphony No. 5 in B flat major

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 60803

15:48:00 00:06:41 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:26 Leó Weiner Két Tétel: Two Movements

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet; Oszkár Ökrös, cimbalom Mercury 4811409

16:07:00 00:02:08 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 7 in F major

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

16:13:00 00:10:37 Richard Wagner Tristan und Isolde: Act 1 Prelude

Karl Böhm Bayreuth Festival Orchestra DeutGram 4793449

16:28:00 00:06:03 Frederick Loewe Gigi: Suite

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

16:35:00 00:03:46 George Frideric Handel Allegro from Organ Concerto No.13

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

16:41:00 00:08:32 Carl Maria von Weber Peter Schmoll: Overture Op 8

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

16:52:00 00:03:54 Frederick Loewe My Fair Lady: Main Title

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

16:57:00 00:02:09 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 4: Gigue

Andrés Díaz, cello Azica 71252

17:05:00 00:04:49 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Un bel dì vedremo

London Philharmonic Sir Charles Mackerras Renée Fleming, soprano Decca 467049

17:25:00 00:08:49 Michael Torke Javelin

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

17:40:00 00:04:48 Johannes Brahms Clarinet Quintet: 3rd Movement Op 115

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

17:46:00 00:02:53 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 17 in F sharp minor

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

17:52:00 00:03:08 Scott Joplin The Easy Winners

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

17:56:00 00:03:16 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento No. 1

Academy Chamber Ensemble Philips 420181

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:34 Franz Joseph Haydn Symphony No. 96 in D

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

18:34:00 00:04:17 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 4 Prelude "Morning Mood"

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

18:41:00 00:04:04 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 2 Prelude "Ingrid's

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

18:48:00 00:06:42 Stephan Koncz Dances from Transylvania

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet; Oszkár Ökrös, cimbalom Mercury 4811409

18:55:00 00:03:16 Edvard Grieg Peer Gynt: Wedding March

Esa-Pekka Salonen Oslo Philharmonic Orchestra CBS 44528

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:29 Richard Wagner Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

19:19:00 00:35:28 Alexander Borodin

Symphony No. 1 in E flat major Valéry Gergiev Rotterdam Philharmonic Philips 422996

19:56:00 00:02:25 Sir Arthur Bliss Checkmate: Dance of the Red Pawns

David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

20:00 CLEVELAND OVATIONS:

Quire Cleveland - The Song of Songs: Choral Settings from Medieval to Modern,

recorded Saturday, February 28, 2015 at St. Bernard Catholic Church, Akron - David Fallis, guest conductor

Gregorian Chant: Flores apparuerunt

Gradual for the Apparition of Our Blessed Lady of Lourdes - soloist: Margaret Carpenter, soprano

John Dunstable (d.1453): Quam pulchra es

Francisco Guerrero (1528–1599): Trahe me post te

Tomás Luis de Victoria (1548–1611): Nigra sum, sed formosa

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594): Quam pulchri sunt & Surge, propera amica mea

Claudio Monteverdi (1567–1643): Pulchræ sunt genæ tuæ

Heinrich Schütz (1585–1672): Ego dormio / Vulnerasti cor meum

Melchior Franck (ca.1579–1639): Ich sucht des Nachts in meinem Bette

William Billings (1746–1800): I am the Rose of Sharon

Edward Bairstow (1874–1946): I sat down under his shadow

Ivan Moody (b.1964): Canticum canticorum I

William Walton (1902–1983): Set me as a seal - soloists: Corey Shotwell, tenor; Madeline Apple Healey, soprano

Hebrew cantillation - soloist: Daniel Singer, baritone

William Sharlin (1920–2012): Shir Hashirim

Healey Willan (1880–1968): I beheld her & Rise up, my love

Edvard Grieg (1843–1907): Hvad est du dog skjøn - soloist: Brian MacGilvray, baritone

Orlando di Lasso (1532–1594): Osculetur me

Hieronymus Prætorius (1560–1629): Tota pulchra es

21:35:00 00:24:02 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 2 in G minor Op 22

Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi André Watts, piano Telarc 80386

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by composer Coleridge-Taylor Perkinson

From Cedille CDR 90000-087

Sinfonietta No. 1 for Strings (movement III)

Grass

Quartet No. 1 (movements I and II)

Lamentations (movement III)

Blue/s Forms (movement III)

Louisiana Blues Strut

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:11 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 102

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

23:07:00 00:11:32 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 18

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

23:21:00 00:05:22 Antonín Dvorák Larghetto from Serenade for Strings Op 22

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

23:26:00 00:11:40 Johannes Brahms Adagio from Clarinet Quintet Op 115

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

23:34:00 00:04:55 Jean Sibelius King Christian II: Elegie Op 27

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

23:38:00 00:10:07 Guillaume Lekeu Adagio for Orchestral Quartet

Ensemble Musique Oblique Harm Mundi 901455

23:53:00 00:02:34 Gary Schocker Hypnotized: Together

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297