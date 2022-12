Program Guide 05-26-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:20:31 Ludwig August Lebrun Oboe Concerto No. 2 in G minor

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

00:24:00 00:26:55 Felix Mendelssohn String Symphony No. 8 in D major

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

00:53:00 00:37:29 Dmitri Shostakovich Violin Concerto No. 1 in A minor Op 77

Oslo Philharmonic Orchestra Marek Janowski Hilary Hahn, violin Sony 89921

01:32:00 00:42:15 Arnold Schoenberg Pelléas und Mélisande Op 5

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Sony 45870

02:16:00 00:32:56 George Frideric Handel Dixit Dominus in G minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Sandra Simon, soprano; Kiera Duffy, soprano; Meg Bragle, mezzo-soprano; Scott Mello, tenor; Apollo's Singers Avie 2270

02:51:00 00:42:19 Franz Schubert Piano Trio No. 1 in B flat major

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

03:35:00 00:44:22 Franz Schmidt Symphony No. 1 in E major

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9357

04:21:00 00:33:39 Joaquín Rodrigo Concierto madrigal

London Symphony Orchestra Enrique Bátiz Alfonso Moreno, guitar; Deborah Mariotti, guitar EMI 67435

04:56:00 00:23:33 Giuseppe Verdi String Quartet in E minor

Brodsky Quartet Chandos 10761

05:21:00 00:13:33 Johann Sebastian Bach Concerto for Oboe & Violin in C minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Johanna Novom, violin; Debra Nagy, oboe ApolloFire 2005

05:36:00 00:06:34 Franz Schubert Impromptu No. 8 in F minor

Maria João Pires, piano DeutGram 457550

05:52:00 00:04:17 Earle Hagen Harlem Nocturne

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at

9:25

06:07:00 00:04:04 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 12 Op 96

Charles Rosekrans Royal Philharmonic Telarc 80610

06:15:00 00:09:14 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 8 for Winds in F major

Quintett.Wien Nimbus 5479

06:25:00 00:03:32 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

06:30:00 00:08:09 Michael Haydn Symphony No. 32 in D

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

06:40:00 00:08:25 William Bolcom Graceful Ghost Rag

Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

06:51:00 00:03:06 Claude Debussy Petite Suite: Ballet

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

06:55:00 00:04:52 Carl Teike March "Old Comrades"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:05:00 00:04:25 Emmanuel Chabrier Habanera

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

07:10:00 00:07:26 Jan Antonín Kozeluch Rondo from Oboe Concerto in F major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

07:20:00 00:03:12 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Gavottes

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

07:25:00 00:05:46 Richard Rodgers Babes in Arms: My Funny Valentine

Chamber Ensemble Kristin Chenoweth, vocal; Joshua Bell, violin Sony 52716

07:30:00 00:06:44 Johann Christian Bach Adriano in Siria: Overture

Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

07:43:00 00:08:47 Felix Mendelssohn Finale from String Symphony No. 12

Concerto Cologne Teldec 98435

07:51:00 00:04:06 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

08:07:00 00:05:03 Johann Pachelbel Canon in D major

Members of Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin DeutGram 13993

08:15:00 00:07:55 Johannes Brahms Finale from Violin Concerto Op 77

New York Philharmonic Kurt Masur Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 457075

08:25:00 00:04:16 Sergei Rachmaninoff Prelude in C sharp minor Op 3

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

08:30:00 00:04:43 Giuseppe Matteo Alberti Sinfonia teatrale for 4 Trumpets &

Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Wallace Collection Nimbus 5017

08:37:00 00:03:03 Leroy Anderson The Classical Jukebox

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

08:43:00 00:08:49 Joseph Lanner Schönbrunn Waltz Op 200

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

08:55:00 00:04:47 Ernest Gold Exodus: Theme

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80168

09:05:00 00:17:18 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Suite

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

09:25:00 00:04:48 Harold Arlen Get Happy

Jenny Lin, piano Steinway 30011

09:35:00 00:03:13 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

09:55:00 00:03:13 George Gershwin Prelude No. 2 "Blue Lullaby"

John O'Conor, piano Telarc 80391

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:03:14 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Wedding Dance Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

10:04:00 00:02:46 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Kijé's Wedding Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

10:08:00 00:06:45 Padre Antonio Soler Sonata No. 5 in F major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

10:16:00 00:04:08 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Ivo Pogorelich, piano DeutGram 435855

10:22:00 00:04:53 Horatio Parker Reverie from "Six Lyrics" Op 25

Peter Kairoff, piano Albany 315

10:29:00 00:12:09 John Knowles Paine Poseidon and Amphitrite Op 44

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

10:43:00 00:04:12 Antonio Salieri Falstaff: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

10:50:00 00:27:25 Henryk Wieniawski Violin Concerto No. 1 in F sharp minor Op 14

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

11:20:00 00:07:59 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

11:31:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet

Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

11:41:00 00:09:25 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in A minor

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

11:51:00 00:05:10 Frederick Delius Irmelin Prelude

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:11:00 00:07:13 Adolphe Adam If I Were King: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:19:00 00:06:23 Sir William Walton Coronation March "Crown Imperial"

André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

12:29:00 00:08:44 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 15 in A minor

Willi Boskovsky Philharmonia Hungarica EMI 64627

12:39:00 00:06:58 Johan Svendsen Norwegian Artists' Carnival Op 14

Ole Kristian Ruud Trondheim Symphony Orchestra VirginClas 45128

12:47:00 00:09:56 Sir Malcolm Arnold Four Cornish Dances Op 91

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:33:10 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 9 in E minor

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra BBC 333

13:37:00 00:23:14 E. J. Moeran Serenade in G major

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

14:00 WCLV MIDDAY

14:01:00 00:02:48 Alberto Ginastera Estancia: The Farm Workers

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

14:05:00 00:03:12 Mason Bates Ford's Farm

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

14:10:00 00:09:56 John Knowles Paine Scherzo from Symphony No. 2 Op 34

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

14:22:00 00:17:47 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 51 in G major Op 64

American String Project MSR 1386

14:44:00 00:05:16 Igor Stravinsky Ragtime for 11 Instruments

Jenny Lin, piano Steinway 30028

14:50:00 00:09:51 Bohuslav Martinu March & Finale from Symphony No. 2

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80616

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:03:00 00:02:27 Dmitri Shostakovich Jazz Suite No. 1: Waltz

Burning River Brass BurnRiver 2013

15:07:00 00:03:54 Dmitri Shostakovich Jazz Suite No. 1: Foxtrot

Burning River Brass BurnRiver 2013

15:13:00 00:15:31 Xavier Montsalvatge Fantasia for Guitar & Harp

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

15:21:00 00:06:48 William Grant Still Land of Romance from "Africa"

Lara Downes, piano Steinway 30016

15:52:00 00:04:04 Antonín Dvorák Legend No. 3 in G minor Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart The Impresario: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

16:06:00 00:03:45 Lou Harrison Three Waltzes

Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465

16:13:00 00:11:06 John Knowles Paine Finale from Symphony No. 2 Op 34

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

16:28:00 00:05:47 Herbert L. Clarke The Debutante

Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet CBS 42137

16:37:00 00:01:57 Sir Edward Elgar The Crown of India: Warriors' Dance Op 66

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

16:41:00 00:02:17 Gustav Mahler Des Knaben Wunderhorn: Wer hat dies Liedlein erdacht?

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Magdalena Kozená, mezzo-sop DeutGram 4779060

16:44:00 00:02:40 Kurt Weill Schickelgruber

Teresa Stratas, soprano; Richard Woitach, piano Nonesuch 79019

16:46:00 00:02:34 William Bolcom Lime Jell-O Marshmallow Cottage Cheese Surprise

Joan Morris, mezzo-soprano; William Bolcom, piano RCA 5830

16:52:00 00:03:19 Peter Tchaikovsky Cherevichki: Cossack Dance

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

16:57:00 00:02:11 Alexander Scriabin Mazurka in C sharp minor Op 3

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

17:05:00 00:04:46 William Bolcom Graceful Ghost Rag

Christina Dahl, piano S&W 1

17:12:00 00:14:23 John Knowles Paine Departure of Winter from Symphony No. 2 Op 34

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

17:26:00 00:05:50 Giuseppe Verdi Luisa Miller: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

17:32:00 00:02:31 John Dowland Lord Willoughby's Welcome Home

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

17:40:00 00:04:14 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Scherzo Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

17:46:00 00:03:36 Peter Tchaikovsky Distant Past Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

17:52:00 00:03:27 Fritz Kreisler Variations on a Theme of Corelli

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

17:57:00 00:02:42 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite: Bourrée

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:49 Edvard Grieg Holberg Suite Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

18:31:00 00:04:45 Padre Antonio Soler Sonata No. 7 in C major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

18:39:00 00:03:42 Padre Antonio Soler Sonata No. 15 in D minor

Martina Filjak, piano Naxos 572515

18:45:00 00:10:16 Ludwig van Beethoven Finale from Violin Sonata No. 9

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

18:54:00 00:03:42 Padre Antonio Soler Sonata No. 6 in F major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 1 Op 138

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

19:13:00 00:43:59 Franz Schubert Symphony "Grand Duo" in C major

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 423655

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:09:08 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:13:00 00:41:46 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36

Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4793449

20:56:00 00:02:30 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 13

Empire Brass Telarc 80204

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone

21:05:00 00:10:00 Elliott Carter Soundings

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim, piano and conductor

21:18:00 01:35:23 Gustav Mahler Symphony No. 3 in D minor

Chicago Symphony Orchestra Semyon Bychkov, conductor; Choruses

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:30 William Bolcom New York Lights

Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

23:07:00 00:09:38 Joachim Raff In the Twilight from Symphony No. 3 Op 153

Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

23:19:00 00:14:24 Johannes Brahms Adagio from Serenade No. 1 in D major Op 11

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

23:35:00 00:07:59 E. J. Moeran Lonely Waters

Ulster Orchestra JoAnn Falletta Rebekah Coffey, soprano Naxos 573034

23:42:00 00:10:45 Frederick Delius Late Swallows

Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

23:56:00 00:02:35 Claude Debussy Preludes Book 1: The girl with the flaxen hair

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

23:56:00 00:02:30 Edvard Grieg Ich liebe dich Op 5

Evgeny Kissin, piano Sony 52567