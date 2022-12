Program Guide 05-15-2015

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:35:48 Niels Gade Symphony No. 1 in C minor Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

00:40:00 00:38:51 Igor Stravinsky Pulcinella - Ballet with Song after

Chicago Symphony Orchestra Pierre Boulez Roxana Constantinescu, mezzo; Nicholas Phan, tenor; Kyle Ketelsen, bass CSO Res 901918

01:21:00 00:47:53 John Knowles Paine Symphony No. 2 in A major Op 34

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

02:11:00 00:22:27 Sergei Prokofiev Summer Night Suite Op 123

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

02:35:00 00:23:31 Étienne Méhul Symphony No. 3 in C major

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

03:00:00 00:35:29 Franz Schubert String Quartet No. 13 in A minor

Cleveland Quartet Telarc 80225

03:37:00 00:44:00 Sir Arnold Bax Symphony No. 7

Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

04:23:00 00:33:59 Sergei Rachmaninoff Cello Sonata in G minor Op 19

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

04:59:00 00:24:24 Joaquín Rodrigo Concierto Andaluz

Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

05:25:00 00:14:04 Georges Bizet Variations chromatiques

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

05:41:00 00:04:01 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Russian Dance

Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

05:53:00 00:05:07 Edvard Grieg Cow-Call & Peasant Dance from "Nordic

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:05 Vittorio Monti Csárdás Virtuosi

Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

06:15:00 00:11:06 John Knowles Paine Finale from Symphony No. 2 Op 34

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

06:30:00 00:05:47 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 2

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

06:40:00 00:08:02 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

06:51:00 00:03:00 Jan Dismas Zelenka Canarie from Capriccio No. 2 in D

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

06:55:00 00:02:17 John Philip Sousa March "Ancient and Honorable Artillery

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:03:56 Erich Wolfgang Korngold Baby Serenade: Overture Op 24

Werner Andreas Albert NW German Philharmonic CPO 999077

07:10:00 00:09:14 Antonio Vivaldi Concerto for Oboe & Bassoon in G major

City of London Sinfonia Nicholas Kraemer Christopher Hooker, oboe; Joanna Graham, bassoon Naxos 553204

07:20:00 00:02:58 Claudio Monteverdi Christe, adoramus te

La Nuova Musica John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

07:25:00 00:01:56 Francis Poulenc Française after Claude Gervaise

Paul Crossley, piano CBS 44921

07:29:00 00:05:55 Robert Schumann Allegro from String Quartet No. 2 Op 41

Melos Quartet DeutGram 423670

07:43:00 00:06:34 Cole Porter The Snake in the Grass Ballet

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

07:51:00 00:03:07 Andrea Falconieri Ciaccona

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 13993

08:07:00 00:06:14 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

08:15:00 00:06:52 Felix Mendelssohn The Marriage of Camacho: Overture Op 10

Klauspeter Seibel Nuremberg Symphony Orchestra Colosseum 9007

08:25:00 00:04:29 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

08:30:00 00:09:59 Johannes Brahms Finale from String Quartet No. 3 Op 67

Chiara String Quartet Azica 71289

08:45:00 00:10:50 Lars-Erik Larsson Little Serenade Op 12

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

08:55:00 00:05:51 Howard Shore The Lord of the Rings: The Fellowship

Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1160

08:59:00 00:02:19 Leonard Bernstein West Side Story: Mambo

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

09:08:00 00:17:34 Igor Stravinsky Suite italienne

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

09:31:00 00:08:07 Hans Zimmer Pirates of the Caribbean - On Stanger

London Music Works Silva 1398

09:35:00 00:03:19 Isaac Albéniz España: Capricho catalán Op 165

Duo Amaral DuoAmaral 2013

09:55:00 00:02:58 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11

Gothenburg Symphony Edward Gardner Alison Balsom, trumpet EMI 53255

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:04:00 00:02:28 Anthony Holborne Almaine "The Choise"

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

10:08:00 00:04:44 Johann Sebastian Bach Partita No. 4: Allemande

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

10:15:00 00:07:51 Richard Wagner Christopher Columbus: Overture

Jeffrey Tate Bavarian Radio Symphony EMI 49196

10:23:00 00:03:13 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

10:28:00 00:03:03 Aram Khachaturian Masquerade: Romance

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

10:32:00 00:11:45 Antonín Dvorák Romance in F minor Op 11

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

10:45:00 00:04:10 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance

Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

10:51:00 00:30:52 Johannes Brahms String Quintet No. 2 in G major Op 111

Chiara String Quartet Roger Tapping, viola Azica 71289

11:24:00 00:08:37 Lars-Erik Larsson Lyric Fantasy Op 54

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

11:35:00 00:09:03 Joaquín Rodrigo Invocación y danza "Homage to Manuel

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

11:47:00 00:08:46 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 3 Op 37

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

11:55:00 00:01:27 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Tin Pan Alley

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:08:04 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:20:00 00:08:21 Mily Balakirev Oriental Fantasy "Islamey" Op 18

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

12:30:00 00:07:05 Isaac Albéniz Iberia: Fête-dieu à Séville

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

12:39:00 00:06:14 Franz von Suppé The Torments of Tantalus

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

12:47:00 00:08:51 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:29:53 Lars-Erik Larsson Symphony No. 1 in D major Op 2

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

13:33:00 00:25:43 Manuel Ponce Concierto del sur

New York Philharmonic José Serebrier Sharon Isbin, guitar Warner 60296

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:34 Federico Moreno Tórroba Burgalesa in F sharp minor

David Russell, guitar Telarc 80451

14:03:00 00:02:50 Manuel Infante Andalusian Dance No. 3

Sandra Shapiro, piano; Thomas Hecht, piano Azica 1201

14:09:00 00:09:56 John Knowles Paine Scherzo from Symphony No. 2 Op 34

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

14:22:00 00:16:02 Claude Debussy Jeux

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

14:41:00 00:13:15 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 9 for Winds in B flat major

Amadeus Winds l'Oiseau 425819

14:54:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach Orch Suite No. 3: Bourrée & Gigue

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

MAY CHOICE CDs

15:00:00 00:14:23 John Knowles Paine Departure of Winter from Symphony No. 2 Op 34

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

15:19:00 00:11:45 Joseph Fiala English Horn Concerto in C major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

15:33:00 00:16:14 Gabriel Fauré Dolly Suite Op 56

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

15:51:00 00:05:59 Albert Lortzing Zar und Zimmermann: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

15:58:00 00:03:52 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite: Scherzo Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:06:00 00:02:33 Randall Thompson Pueri Hebraeorum

Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 61

16:12:00 00:12:03 John Knowles Paine Adagio from Symphony No. 2 Op 34

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

16:28:00 00:04:31 James Newton Howard Batman Begins: Eptesicus

Tolga Kashif Royal Philharmonic Royal Phil 33

16:35:00 00:04:10 Carl Maria von Weber Finale from Piano Sonata No. 4 Op 70

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

16:41:00 00:07:47 Earl Wild Reminiscences of 'Snow White'

Earl Wild, piano Sony 62036

16:53:00 00:01:50 Claudio Monteverdi Vespers of the Blessed Virgin: Deus in

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

16:55:00 00:03:28 Claudio Monteverdi Adoramus te Christe

Gregory Heislman St. John the Evangelist Choir St. John 2008

17:05:00 00:04:46 Michael W. Balfe The Bohemian Girl: I dreamt I dwelt

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

17:13:00 00:10:09 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Suite Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

17:26:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture "Le corsaire" Op 21

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

17:40:00 00:03:33 Richard Allison Batchelar's Delight

Corona Guitar Quartet Albany 1084

17:45:00 00:03:17 Astor Piazzolla Rio Sena

Corona Guitar Quartet Albany 1084

17:52:00 00:03:17 Miklós Rózsa Ben-Hur: Parade of the Charioteers

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

17:55:00 00:03:52 Cole Porter Begin the Beguine

Jenny Lin, piano Steinway 30011

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:13:08 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

18:23:00 00:07:30 Johannes Brahms Rhapsody in G minor Op 79

Antonio Pompa-Baldi, piano Azica 71214

18:33:00 00:05:30 Sergei Rachmaninoff Barcarolle Op 11

Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

18:41:00 00:12:09 John Knowles Paine Poseidon and Amphitrite Op 44

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

18:54:00 00:03:58 Marguerite Monnot Un grand amour

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:00 00:19:22 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

19:25:00 00:30:32 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 5 in F major Op 103

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

MINNESOTA ORCHESTRA LIVE FROM CUBA with Brian Newhouse

Minnesota Orchestra, Osmo Vänskä, Music Director; Frank Fernandez, piano; Coro Nacional de Cuba; Coro Vocal Leo

20:39:00 00:08:40 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84

20:51:00 00:20:56 Ludwig van Beethoven Choral Fantasy in C minor Op 80

21:38:00 00:49:54 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat major Op 55

CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, More than Harvard: Building a Great Public University in Northeast Ohio. Scott L. Scarborough, President of The University of Akron.