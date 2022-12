Program Guide 05-10-2015

SAN FRANCISCO SYMPHONY with Rik Malone: Edwin Outwater, conductor; Simon Trpceski, piano

00:04:00 00:16:21 György Ligeti Concerto Românesc

00:22:00 00:28:44 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 3 in C Op 26

00:52:00 00:04:17 Antonín Dvorák Legend No. 2 in G Op 59

00:56:00 00:05:41 Antonín Dvorák Legend No. 6 in C sharp minor Op 59

01:01:00 00:03:58 Antonín Dvorák Legend No. 10 in B flat minor Op 59

01:10:00 00:27:25 Witold Lutoslawski Concerto for Orchestra

01:38:00 00:18:17 Paul Hindemith Concert Music for Strings & Brass Op 50

CLASSICAL WEEKEND



02:02:00 00:35:56 Carl Nielsen .Symphony No. 4 Op 29

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

02:40:00 00:18:13 Franz Joseph Haydn Violin Concerto No. 4 in G

Orch of Age of Enlightenment Elizabeth Wallfisch Elizabeth Wallfisch, violin VirginClas 59266

03:00:00 00:55:42 Peter Tchaikovsky Manfred Symphony Op 58

Lorin Maazel Cleveland Orchestra MAA 75

04:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild



Jack Gallagher: Nocturne for piano — Jeri-Mae G. Astolfi, piano (Capstone 8777) 8:39

Jack Gallagher: Intimations of Finzi — Nancy Garlick, clarinet; Content Sablinsky, piano (private CD) 9:22

Jack Gallagher: Sinfonietta for Strings — London Symphony Orchestra/JoAnn Falletta (Naxos 559 652) 26:45

Jack Gallagher: Berceuse — London Symphony Orchestra/JoAnn Falletta (Naxos 559 652) 5:19

04:54:00 00:04:35 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Ballad

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

05:00 MUSICAL PASSIONS with Eric Kisch: Violin Virtuosi: Leonid Kogan



Aram Khachaturian: Violin Concerto: Finale – Leonid Kogan, violin; Boston Symphony Orchestra/Pierre Monteux (RCA 2220 LP) 9:08

Christoph Willibald von Gluck (arr. Kreisler): “Dance of the blessed spirits” from Orfeo - Leonid Kogan, violin; Andre Mitnik, piano (Yedang 10017 CD) 4:06

Maurice Ravel: Piece en forme de habanera - Leonid Kogan, violin; Andre Mitnik, piano (Yedang 10017 CD) 2:34

Pablo de Sarasate: Sérénade Andalouse - Leonid Kogan, violin; Andre Mitnik, piano (Yedang 10017 CD) 4:32

Ludwig van Beethoven: Violin Concerto: Larghetto - Leonid Kogan, violin; USSR State Symphony Orchestra/Pavel Kogan (Yedang 10050 CD) 9:21

Gabriel Fauré: Romance for violin and orchestra - Leonid Kogan, violin; USSR State Symphony Orchestra/Pavel Kogan (Arlecchino 173 CD) 5:47

Johannes Brahms (arr. Kreisler): Hungarian Dance No. 1 - Leonid Kogan, violin; Andre Mitnik, piano (Yedang 10017 CD) 3:06

George Gershwin (arr. V. Vassiliev): “Summertime” from Porgy and Bess - Leonid Kogan, violin; USSR State Symphony Orchestra/Arnold Katz (Arlecchino 173 CD) 4:03

05:55:00 00:03:10 Wolfgang Amadeus Mozart Les Petits riens: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

06:00 MILLENNIUM OF MUSIC with Robert Aubry Davis



MUSICA SACRA



07:04:00 00:05:24 Giuseppe Verdi Laudi alla Vergine Maria from "Four Sacred Pieces"

Robert Shaw Women of the; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80254

07:11:00 00:18:31 Felix Mendelssohn Three Motets Op 69

Marcus Creed RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

07:32:00 00:21:08 Anton Bruckner Te Deum

London Philharmonic Orchestra Franz Welser-Möst Jane Eaglen, soprano; Birgit Remmert, alto; Deon van der Walt, tenor; Alfred Muff, bass; Mozart Choir of Linz EMI 56168

08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois



08:54:00 00:04:53 Arvo Pärt Da pacem Domine

Tallinn Chamber Orchestra Tonu Kaljuste Estonian Phil. Chamber Choir ECM 12599

09:00 FROM THE TOP with Christopher O'Riley and America's finest young musicians; recorded October 5, 2014



From our home in Boston, this week’s program features a 13-year-old violinist whose performance of the music of Robert Schumann beautifully conveys the composer’s romantic fervor; we also meet an internationally award-winning young pianist; and a teenage boy shares the humorous story of studying and then rejecting about five different instruments before finally discovering his lifelong soulmate: the French horn.

13-year-old violinist Masha Lakisova (Jack Kent Cooke Young Artist) from Vernon Hills, Illinois, performs the first movement, Mit leidenschaftlichem Ausdruck, from Violin Sonata No. 1 in A minor, Op. 105, by Robert Schumann (1810–1856), with pianist Christopher O’Riley

18-year-old flutist Elizabeth Sperry from Chelmsford, Massachusetts, performs the fourth movement, Allegro con brio, from Flute Sonata in D Op 94, by Sergei Prokofiev (1891–1953), with pianist Christopher O’Riley

The Snitzer Quartet from the Settlement Music School in Philadelphia, Pennsylvania, performs Introduction and the third movement, Allegro vivace, from String Quartet No. 1, Op. 7, by Béla Bartók (1881–1945)

18-year-old violinist Beatrice Hsieh from North Wales, Pennsylvania

17-year-old violinist Carolyn Semes from Broomall, Pennsylvania

18-year-old violist Joseph Burke from Kendall Park, New Jersey

18-year-old cellist Zachary Mowitz from Princeton, New Jersey

18-year-old horn player Ray Seong Jin Han, currently in Philadelphia, Pennsylvania, performs Rêverie, Op. 24, by Alexander Glazunov (1865–1936), with pianist Christopher O’Riley

17-year-old pianist Yun Chih Hsu from New York, New York, performs Feux d’artifice (Fireworks) from Préludes, Book II, by Claude Debussy (1862–1918).

17-year-old pianist Yun Chih Hsu performs the fifth piece, “The Chase,” from Out of Doors Sz. 81 by Béla Bartók (1881–1945)

CLASSICAL WEEKEND with Jim Mehrling



10:03:00 00:24:42 Peter Tchaikovsky Suite No. 4 in G Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

10:31:00 00:17:37 George Gershwin An American in Paris

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

10:51:00 00:31:11 Anton Rubinstein Piano Concerto No. 4 in D minor Op 70

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

11:25:00 00:13:54 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 15 in G

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

11:42:00 00:14:35 Jacques Ibert Escales "Ports of Call"

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

BBC NEWS; CLASSICAL WEEKEND with Nancy Sinning



12:09:00 00:19:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Theme and Variations Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

12:31:00 00:09:58 Georg Philipp Telemann Concerto for Trumpet & 2 Oboes in D

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Sergei Nakariakov, trumpet; Linda Strommen, oboe; Thomas Tempel, oboe Teldec 10788

12:40:00 00:05:55 Johann Sebastian Bach Agnus Dei from Mass in b

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Sergei Nakariakov, flugelhorn Teldec 10788

12:49:00 00:07:54 Hugo Wolf Italian Serenade in G

Orchestra of Paris Daniel Barenboim Ana Bela Chaves, viola Erato 45416

13:00 THE DENNIS LEWIN RADIO PROGRAM, turning you on to classical music; this week, the life and music of Giacomo Puccini

Le Villi "Prelude Act 1" (1884)

Berlin Radio Symphony Orchestra/Riccardo Chailly (Decca 000837302 CD)

Capriccio Sinfonico (1883)

Berlin Radio Symphony Orchestra/Riccardo Chailly (Decca 000837302 CD)

Tosca: Recondita Armonia (1900)

Placido Domingo,tenor; Philharmonia Orchestra/Giuseppe Sinopoli (DeutGram 000872002 CD)

La Boheme: O soave fanciulla (1896)

Luciano Pavarotti,tenor;Mirella Freni,soprano; Modena Teatro Comunale Orchestra/Leone Magiera (RCA 62541 CD)

Che Gelida Manina (1896)

Jussi Bjorling,tenor; RCA Victor Symphony Orchestra/Sir Thomas Beecham (EMI 67753 CD)

Quando M'En Vo' "Musetta's Waltz (1896)

Andre Kostelanetz Orchestra/Andre Kostelanetz (CBS 46285 CD)

Tosca: Vissi d'arte, vissi d'amore (1900)

Andre Kostelanetz Orchestra/Andre Kostelanetz (CBS 46285 CD)

Vissi d'arte, vissi d'amore (1900)

Birgit Nilsson,soprano; St. Cecilia Academy Orchestra/Tullio Serafin (Decca 460380 CD)

Madama Butterfly: Entrance of the Butterfly (1904)

Pinkerton's Farewell and Death of Butterfly (1904)

Love Duet (1904)

Andre Kostelanetz Orchestra/Andre Kostelanetz (CBS 46285 CD)

Un Bel Di Vedremo (1904)

Mirella Freni,soprano; Vienna Philharmonic Orchestra/Herbert Von Karajan (Decca 460380 CD)

Gianni Schicchi: O mio babbino caro (1918)

Andre Kostelanetz Orchestra/Andre Kostelanetz (CBS 46285 CD)

Turandot: Nessun dorma! (1924)

Luciano Pavarotti,tenor; London Philharmonic Orchestra/Zubin Mehta (Decca 0289 458 2022 CD)

WCLV CLASSICAL WEEKEND



15:03:00 00:19:21 Franz Joseph Haydn Symphony No. 93 in D

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

15:25:00 00:14:07 Sir Hamilton Harty A Comedy Overture

Bryden Thomson Ulster Orchestra Chandos 8314

15:42:00 00:12:35 Jean-Marie Leclair Violin Concerto in B flat Op 10

Arion Baroque Orchestra Monica Huggett Monica Huggett, violin Atma 2143

THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Robert Conrad - The Cleveland Orchestra, Giancarlo Guerrero, conductor; Nadine Sierra, soprano; Anthony Roth Costanzo, counter tenor; Stephen Powell, baritone; Cleveland Orchestra Chorus – recorded live in Knight Concert Hall, Miami

16:04:00 00:18:13 Leonard Bernstein Chichester Psalms

16:27:00 01:03:05 Carl Orff Carmina burana Boston Symphony Orchestra

17:48:00 00:11:41 Maurice Ravel La valse

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 50605

DINNER CLASSICS

18:02:00 00:03:02 Max Steiner King Kong: Main Title & Entrance of Kong

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

18:05:00 00:02:07 Max Steiner Jezebel: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

18:07:00 00:04:30 Max Steiner Gone with the Wind: Tara Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

18:11:00 00:02:34 Max Steiner The Caine Mutiny: March

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 2792

18:17:00 00:08:43 Dimitri Tiomkin The Great Waltz: Suite

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

18:25:00 00:02:28 Dimitri Tiomkin The Guns of Navarone: Main Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

18:30 MUSIC AND THE SPOKEN WORD with Lloyd Newell & the Mormon Tabernacle Choir



SYMPHONY AT SEVEN with John Simna



19:02:00 00:35:56 Carl Nielsen .Symphony No. 4 Op 29

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

19:40:00 00:18:13 Franz Joseph Haydn Violin Concerto No. 4 in G

Orch of Age of Enlightenment Elizabeth Wallfisch Elizabeth Wallfisch, violin VirginClas 59266

20:00:00 00:55:42 Peter Tchaikovsky Manfred Symphony Op 58

Lorin Maazel Cleveland Orchestra MAA 75

20:54:00 00:05:21 Paul Ferguson Solstice Suite: Remains of the Day

Almeda Trio Albany 1386

20:56:00 00:02:00 Alexander Scriabin Etude in B Op 8

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

21:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild



Jack Gallagher: Nocturne for piano — Jeri-Mae G. Astolfi, piano (Capstone 8777) 8:39

Jack Gallagher: Intimations of Finzi — Nancy Garlick, clarinet; Content Sablinsky, piano (private CD) 9:22

Jack Gallagher: Sinfonietta for Strings — London Symphony Orchestra/JoAnn Falletta (Naxos 559 652) 26:45

Jack Gallagher: Berceuse — London Symphony Orchestra/JoAnn Falletta (Naxos 559 652) 5:19

22:00 PIPEDREAMS with Michael Barone: Strange Friends - along with the usual sorts of musical hookups, the pipe organ gets along pretty well with guitar, panflute, bassoon and taragot

TRADITIONAL: Romanian Suite No. 1 –Samuel Freiburghaus, taragot; Thilo Muster (1973 Neidhart & Lhote/Reformed Church, Arlesheim, Switzerland) Gallo 1439

JESSIE SEYMOUR IRVINE: The Lord is my shepherd.

TRADITIONAL (arr. Hoeve): I love the Lord –Noortje van Middelkoop, panflute; Hendrie Westra, xylophone; Anja van der Maten, oboel Harm Hoeve (1845 Naber/Joriskerk, Amersfoort, The Netherlands) CM&R 106

EVAN COGSWELL: The Consecration –Haley Hewitt, harp; Chelsea Tinsler, percussion; Evan Cogswell (1971 Gress-Miles/Hartt School of Music, Hartford, CT) Pipedreams Archive (r. 3/7/2011)

CHRIS DeBLASIO: God is our righteousness –Stephen Robinson, guitar; Boyd Jones (1961 Beckerath (Stetson University, DeLand, FL) Clear Note 2008

ALAN STOUT: Serenity, Opus 11 –Kevin Schilling, bassoon; Lynn Ziegler (1987 Brombaugh/Tye RecitalHall, Iowa State University, Ames, IA) Calcante 26

NAJI HAKIM: Variations on How brightly shines the Morningstar –Piotr Lis, oboe; Jakub Kwintal (1978 Eisenbarth/Lodz Cathedral, Poland) Ars Sonora 23



LATE PROGRAM



23:02:00 00:08:06 Edvard Grieg Two Elegiac Melodies Op 34

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:10:00 00:09:16 Johannes Brahms Adagio from Symphony No. 2 Op 73

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

23:21:00 00:05:55 Johann Sebastian Bach Agnus Dei from Mass in b

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Sergei Nakariakov, flugelhorn Teldec 10788

23:26:00 00:08:13 Ralph Vaughan Williams Two Hymn-Tune Preludes

Bryden Thomson London Symphony Orchestra Chandos 9262

23:37:00 00:07:49 Peter Warlock Serenade for String Orchestra

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

23:44:00 00:09:47 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Serenade No. 7

Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

23:56:00 00:02:03 Anthony Holborne The Farewell

Paul O'Dette, lute Harm Mundi 2907238

23:57:00 00:01:30 Peteris Vasks Silent Songs: Sleep sleep

Sigvards Klava Latvian Radio Choir DeutGram 21327