Program Guide 05-01-2015

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:48:54 Igor Stravinsky The Firebird

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 446715

00:54:00 00:25:23 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 11 in D

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

01:20:00 00:42:13 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

02:04:00 00:31:06 Henry Holden Huss Piano Concerto in B Op 10

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

02:37:00 00:31:35 Vítezslav Novák Slovak Suite Op 32

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

03:11:00 00:27:06 Ludwig van Beethoven Quintet for Piano & Winds in E flat Op 16

Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

03:40:00 00:38:20 Gabriel Fauré Requiem Op 48

St Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Bryn Terfel, baritone; St Cecilia Academy Chorus DeutGram 459365

04:20:00 00:33:11 Aram Khachaturian Piano Concerto

Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Constantine Orbelian, piano Chandos 8542

04:55:00 00:24:01 Igor Stravinsky Divertimento from "The Fairy's Kiss"

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

05:21:00 00:17:03 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

05:40:00 00:05:38 Johann Sebastian Bach Partita No. 1: Sarabande

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

05:50:00 00:05:53 Frederick Delius A Song Before Sunrise

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 65067

05:57:00 00:02:14 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Prelude

Yo-Yo Ma, cello Sony 752307

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25



06:08:00 00:03:59 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

06:15:00 00:08:14 Giuseppe Verdi Andantino from String Quartet

Brodsky Quartet Chandos 10761

06:25:00 00:06:40 Domenico Cimarosa Il matrimonio segreto: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

06:32:00 00:04:54 Frédéric Chopin Waltz No. 2 in A flat Op 34

Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

06:40:00 00:08:19 Sergei Rachmaninoff Allegro from Symphony No. 2 Op 27

Carl Topilow CIM Orchestra CIM 2003

06:51:00 00:02:06 Manuel de Falla Seven Spanish Popular Songs: Nana

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

06:55:00 00:03:21 Samuel Barber Commando March

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:05:00 00:04:20 Carl Maria von Weber Rondo from Bassoon Concerto Op 75

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

07:10:00 00:04:40 Leo Sowerby Overture "Comes Autumn Time"

Paul Freeman Czech National Symphony Cedille 33

07:18:00 00:03:17 Domenico Scarlatti Sonata in C

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

07:25:00 00:01:58 John Williams Sound the Bells!

Alasdair Neale Bay Brass Harm Mundi 807556

07:29:00 00:06:28 Mario Castelnuovo-Tedesco Fiesta from Guitar Concerto No. 2

Op 160 London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar RCA 60355

07:34:00 00:02:44 Orlande de Lassus Domine Dominus noster

King's Singers Naxos 572987

07:40:00 00:04:15 Ralph Vaughan Williams Fantasia on "Greensleeves"

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Decca 414595

07:45:00 00:03:41 Johann Strauss Jr Polka française "Kreuzfidel" Op 301

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

07:51:00 00:03:14 Ludwig van Beethoven Für Elise

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

07:55:00 00:02:23 Hugo Alfvén Roslag Polka

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

08:07:00 00:06:19 George Frideric Handel Water Music Suite No. 3 in G

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

08:15:00 00:07:13 Adolphe Adam Si j'étais roi: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

08:25:00 00:06:32 Pietro Antonio Locatelli Introduttione Teatrale in D Op 4

Elizabeth Wallfisch Raglan Baroque Players Hyperion 67041

08:32:00 00:07:32 Jean Sibelius Suite for Violin & Strings Op 117

Danish National Symphony Thomas Dausgaard Christian Tetzlaff, violin VirginClas 45534

08:44:00 00:07:33 Lukas Foss Salomon Rossi Suite

Lukas Foss Brooklyn Philharmonic New World 375

08:50:00 00:03:09 Gerónimo Giménez El baile de Luis Alonso: Intermezzo

Burning River Brass Dorian 90316

08:58:00 00:06:22 Frank Loesser Hans Christian Andersen: Medley

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68131

09:11:00 00:15:23 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

09:28:00 00:05:30 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

09:39:00 00:05:03 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 2

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

09:57:00 00:02:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: March Past of the Kitchen Utensils

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:02:00 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: March

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

10:05:00 00:04:17 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Largo al factotum

Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Leo Nucci, baritone CBS 37862

10:12:00 00:07:00 Manuel de Falla La vida breve: Interlude & Spanish Dance

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80149

10:21:00 00:05:01 Heitor Villa-Lobos Brazilian Suite: Gavotta-Choro

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

10:27:00 00:04:50 Giovanni Gabrieli Sonata pian' e forte

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

10:35:00 00:10:00 Jack Gallagher Diversions Overture

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

10:46:00 00:02:10 David Diamond Romeo and Juliet: Juliet and her Nurse

Gerard Schwarz New York Chamber Symphony Delos 3103

10:51:00 00:28:19 Franz Joseph Haydn Symphony No. 86 in D

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

11:22:00 00:08:41 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in F Op 6

Fabio Biondi Europa Galante Naïve 20012

11:34:00 00:08:32 Anton Arensky Fantasia on Russian Folksongs Op 48

Russian Philharmonic Orchestra Dmitry Yablonsky Konstantin Scherbakov, piano Naxos 570526

11:44:00 00:08:17 José Pablo Moncayo Huapango

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

11:54:00 00:02:30 Robert Schumann Carnaval: Préambule Op 9

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:11:00 00:08:29 Michael W. Balfe The Bohemian Girl: Overture

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

12:21:00 00:07:59 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Halcyon Days

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:30:00 00:05:40 Joseph Hellmesberger Sr Ball Scene

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:38:00 00:12:23 Christopher Palmer Fantasy on Puccini's "La Bohème"

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Christopher Warren-Green, vn EMI 49552

12:52:00 00:03:01 Leroy Anderson A Trumpeter's Lullaby

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet Naxos 559357

THE BIG WORK AT ONE



13:02:00 00:39:32 Peter Tchaikovsky Suite No. 3 in G major Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186061

13:43:00 00:14:53 Dmitri Kabalevsky The Comedians Suite Op 26

Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

14:00 FIRST FRIDAYS: A KeyBank Studio session with Les Délices, performing selections from their recent concert “The Angel and the Devil”, with virtuoso pieces by Couperin, Marais and Charpentier; Josh Lee & Emily Walhout], viola da gamba; Ingrid Matthews & Scott Metcalfe, violin; Debra Nagy & Kathryn Montoya, oboes; Michael Sponseller, harpsichord

François Couperin: La Sultanne

Antoine Forqueray: Pièces de viole

Marin Marais: Les Folies d’Espagne

Marc-Antoine Charpentier: Sonate

MAY CHOICE CDs



15:04:00 00:08:32 Peter Cornelius The Barber of Bagdad: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

15:15:00 00:18:59 Isaac Albéniz España Op 165

Duo Amaral DuoAmaral 2013

15:36:00 00:11:45 Joseph Fiala English Horn Concerto in C

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.



15:58:00 00:04:40 Michael Jackson Billy Jean

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

16:06:00 00:02:53 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Voi che sapete

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Isabel Leonard, mezzo-soprano MAA 2009

16:13:00 00:12:42 Hugo Alfvén Swedish Rhapsody No. 1 Op 19

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 469376

16:29:00 00:04:24 Claude-Michel Schönberg Les Misérables: I Dreamed a Dream

City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:32:00 00:02:31 Leroy Anderson China Doll

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

16:36:00 00:02:38 Juan Tizol Caravan

Center City Brass Quintet Chandos 4554

16:41:00 00:08:20 Ferdinand Hérold Zampa: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

16:52:00 00:02:39 Richard Rodgers The King and I: Shall We Dance?

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

16:57:00 00:02:24 Zez Confrey Coaxing the Piano

Richard Dowling, piano Klavier 77035

17:05:00 00:05:58 Emil von Reznícek Donna Diana: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

17:24:00 00:08:24 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & Great Gate

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67018

17:40:00 00:03:42 Leonard Bernstein West Side Story: Gee, Officer Krupke

Canadian Brass RCA 68633

17:45:00 00:04:23 Leonard Bernstein West Side Story: Somewhere

Canadian Brass RCA 68633

17:52:00 00:02:45 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Non so più

Orch of Age of Enlightenment Harry Bicket Susan Graham, mezzo-soprano Erato 85768

17:57:00 00:02:42 Richard Rodgers My Heart Stood Still

Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

BBC NEWS; DINNER CLASSICS



18:09:00 00:20:03 Leo Sowerby Theme in Yellow

Paul Freeman Czech National Symphony Cedille 33

18:32:00 00:05:59 Albert Lortzing Zar und Zimmermann: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

18:41:00 00:03:03 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

18:46:00 00:08:19 Ambroise Thomas Mignon: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

18:54:00 00:04:19 Marcel Poot Cheerful Overture

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna



19:02:00 00:18:18 Robert Schumann Konzertstück Op 86

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

19:22:00 00:32:25 Luigi Cherubini Symphony in D

Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

19:57:00 00:02:35 Antonín Dvorák Humoresque No. 2 Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355

WCLV ESSENTIAL CLASSICS



20:02:00 00:24:32 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

20:29:00 00:26:22 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor

George Szell Cleveland Orchestra MAA 10603

20:57:00 00:02:36 Claude Debussy Preludes Book 2: "General Lavine" - Eccentric

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Shostakovich & Beethoven

21:03:00 00:11:00 Dmitri Shostakovich: Two Pieces for String Octet Op 11 (1925)--Alexander Sitkovetsky, violin; Soovin Kim, violin; Areta Zhulla, violin; Bella Hristova, violin; Yura Lee, viola; Paul Neubauer, viola; Dmitri Atapine, cello; Nicholas Canellakis, cello

21:14:00 00:42:31 Ludwig van Beethoven: Septet in E-Flat Op 20 (1800)--Romie de Guise-Langlois, clarinet; Peter Kolkay, bassoon; Radovan Vlatkovic, horn; Elmar Oliveira, violin; Cynthia Phelps, viola; Nicholas Canellakis, cello; Kurt Muroki, double bass



22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Professional Fulfillment and Pro Bono Work. Thomas A. Mesereau, Jr., Principal at Mesereau Law Group



LATE PROGRAM



23:02:00 00:04:43 John Williams Schindler's List: Remembrances

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

23:06:00 00:10:09 Franz Liszt Transcendental Etude No. 9 in A flat

Alice Sara Ott, piano DeutGram 4778362

23:19:00 00:06:56 Antonín Dvorák Silent Woods Op 68

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Han-Na Chang, cello EMI 57052

23:25:00 00:09:57 Robert Farnon Lake of the Woods

Douglas Gamley Royal Philharmonic Reference 47

23:38:00 00:06:31 Ludwig van Beethoven Cavatina from String Quartet No. 13 Op 130

Cypress String Quartet Cypress 2012

23:44:00 00:09:46 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Flute Concerto No. 1

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

23:56:00 00:03:02 George Frideric Handel Air for Oboe & Orchestra

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553430