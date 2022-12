Program Guide 04-22-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:31:28 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 36 in C major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

00:35:00 00:31:20 Gabriel Fauré Piano Quartet No. 1 in C minor Op 15

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

01:08:00 00:38:16 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

01:48:00 00:41:35 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 29 in B flat major Op 106

Igor Levit, piano Sony 370387

02:32:00 00:22:11 Alan Hovhaness Sonata for Harp & Guitar

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

02:56:00 00:37:28 Ernest Bloch Violin Concerto Royal Philharmonic

José Serebrier Michael Guttman, violin ASV 785

03:35:00 00:38:45 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 21278

04:16:00 00:29:10 Florent Schmitt La tragédie de Salomé Op 50

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

04:47:00 00:32:02 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 18 in B flat major

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

05:21:00 00:17:06 Peter Tchaikovsky Variations on a Rococo Theme Op 33

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 4787779

05:40:00 00:05:11 Johannes Brahms FAE Sonata: Scherzo in C minor

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

05:53:00 00:04:37 Ralph Vaughan Williams The Running Set

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:08:30 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Clarinet Concerto

Seattle Symphony Gerard Schwarz Jon Manasse, clarinet Harm Mundi 907516

06:20:00 00:10:39 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

06:34:00 00:05:16 Felix Mendelssohn Scherzo from Cello Sonata No. 2 Op 58

Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

06:40:00 00:08:48 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

06:50:00 00:01:45 Peter Tchaikovsky The Seasons: July Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

06:51:00 00:02:24 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Aragonaise

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

06:55:00 00:02:16 John Philip Sousa March "Manhattan Beach"

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:04:18 Máximo Diego Pujol Suite mágica: Tango

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

07:13:00 00:07:34 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 9 Op 95

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80616

07:21:00 00:01:38 Giuseppe Torelli Allegro from Trumpet Concerto

Paramount Brass Centaur 2355

07:24:00 00:04:21 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Khadra's Dance Op 51

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

07:30:00 00:05:07 Leonard Bernstein On the Town: Times Square 1944

Arie Lipsky CIM Orchestra CIM 2003

07:40:00 00:02:43 Percy Grainger Handel in the Strand

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

07:45:00 00:06:12 Johann Sebastian Bach Finale from Concerto

Chamber Orchestra of Europe Douglas Boyd Douglas Boyd, oboe DeutGram 429225

07:55:00 00:03:28 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

07:58:00 00:01:19 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Scherzino Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

08:07:00 00:06:21 Franz von Suppé The Jolly Robbers: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

08:15:00 00:07:03 Ludwig van Beethoven Variations on the "Turkish March" Op 76

Emil Gilels, piano EMI 69509

08:25:00 00:07:22 Richard Strauss Waltzes from "Der Rosenkavalier"

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

08:35:00 00:05:20 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quintet No. 5

Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

08:43:00 00:09:29 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Overture

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

08:51:00 00:02:53 Frédéric Chopin Waltz No. 9 in A flat major Op 69

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 2908375

08:59:00 00:06:14 John Barry Dances With Wolves: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

09:11:00 00:15:31 Xavier Montsalvatge Fantasia for Guitar & Harp

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

09:30:00 00:05:34 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 4 Op 90

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

09:40:00 00:03:38 George Gershwin Nice Work If You Can Get It

London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

09:54:00 00:01:35 Arthur Benjamin Jamaican Rumba from "Six Caribbean

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

09:56:00 00:01:34 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Little

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:42 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Square Dance

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

10:02:00 00:02:36 Bernard Herrmann The Devil and Daniel Webster: Swing Your

James Sedares New Zealand Symphony Koch Intl 7224

10:05:00 00:06:46 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Scherzo Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

10:12:00 00:04:04 Antonín Dvorák Scherzo from Piano Quintet Op 81

Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

10:16:00 00:04:13 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2009

10:20:00 00:11:51 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 17 in G major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

10:43:00 00:04:39 Leonard Bernstein West Side Story: Tonight

Canadian Brass RCA 68633

10:51:00 00:28:04 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 1 in D major Op 17

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92509

11:23:00 00:08:38 Muzio Clementi Overture No. 2 in D major

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

11:35:00 00:08:32 Johann Stamitz Symphony for Strings in B flat major

Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

11:46:00 00:10:13 Gustav Holst Japanese Suite Op 33

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:07:32 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

12:20:00 00:06:22 Anatoly Liadov Polonaise No. 1 in C major Op 49

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

12:30:00 00:07:37 Emile Waldteufel Waltz "The Skaters" Op 183

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:39:00 00:07:19 Roger Quilter Three English Dances Op 11

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

12:48:00 00:10:04 George Gershwin Cuban Overture Lorin Maazel

Cleveland Orchestra Decca 4787779

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:30:09 Jean Sibelius Symphony No. 6 in D minor Op 104

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

13:33:00 00:25:00 Claude Debussy Fantaisie for Piano & Orchestra Orchestre

National de France Marek Janowski Barry Douglas, piano RCA 68127

14:00 WCLV MIDDAY

14:01:00 00:02:42 Aram Khachaturian Gayaneh: Lesghinka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

14:04:00 00:01:45 Kara Karayev Seven Beauties: Dance of Merriment

Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

14:10:00 00:07:54 Édouard Lalo Romance-Sérénade

Frankfurt State Orchestra Nikos Athinäos Juri Toschmakow, violin Signum 6600

14:19:00 00:09:10 Carl Maria von Weber Oberon: Overture

George Szell Cleveland Orchestra MAA 10603

14:39:00 00:22:11 Alan Hovhaness Sonata for Harp & Guitar

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS:

This week at Severance Hall: Human longings, consequential liaisons.

Stravinsky’s lively ballet score for Pétrouchka portrays the celebration of

a winter town fair in which a puppet tries desperately to find true love . . .

with tragic consequences. Stravinsky draws a riveting portrait of human longings,

created in brilliant rhythms and memorable melodies.

The concert also features Bartók's brilliantly riveting Third Piano Concerto.

The Cleveland Orchestra, Susanna Mälkki, conductor; Jeremy Denk, piano

15:06:00 00:09:50 Jean Sibelius The Oceanides Op 73

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

15:19:00 00:25:38 Béla Bartók Piano Concerto No. 3

London Symphony Orchestra Pierre Boulez Hélène Grimaud, piano DeutGram 3885

15:49:00 00:05:39 Igor Stravinsky Pétrouchka: The Shrovetide Fair

Pierre Boulez New York Philharmonic Sony 64109

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:21 Paul Halley Appalachian Morning

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 48224

16:07:00 00:02:10 Jean Sibelius King Christian II: Musette Op 27

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

16:13:00 00:12:59 Jean Sibelius Pohjola's Daughter Op 49

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

16:29:00 00:06:38 Elmer Bernstein The Buccaneer: Prelude & Out to Sea

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80682

16:38:00 00:01:02 Francis Poulenc Improvisation No. 11 in G minor

Paul Crossley, piano CBS 44921

16:41:00 00:07:48 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 7 Op 70

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 21278

16:52:00 00:02:59 Xavier Montsalvatge Fantasia for Guitar & Harp: Brasilado

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

16:57:00 00:01:03 Thomas Morley Galliard "Can She Excuse"

Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132

17:05:00 00:05:01 Bill Douglas Earth Prayer Chamber Ensemble

Richard Stoltzman, clarinet; Bill Douglas, keyboard RCA 68416

17:26:00 00:07:18 Giuseppe Torelli Sinfonia for 4 Trumpets in C major

Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Wallace Collection Nimbus 5017

17:40:00 00:06:34 Eric Fenby Overture "Rossini on Ilkla Moor"

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

17:48:00 00:02:37 Frederick Delius Hassan: Serenade

Cleveland Sinfonietta Louis Lane Rafael Druian, violin; Martha Dalton, harp Sony 48260

17:53:00 00:03:21 Dame Ethel Smyth The March of the Women

Plymouth Festival Orchestra Philip Brunelle Eiddwen Harrhy, soprano; Plymouth Festival Chorus VirginClas 91188

17:57:00 00:01:29 Frédéric Chopin Prelude No. 20 in C minor Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:24:31 Jean Sibelius King Christian II Suite Op 27

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

18:36:00 00:02:34 Gary Schocker Hypnotized: Together

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

18:41:00 00:05:27 Orlando Gibbons O clap your hands together

Stile Antico Harm Mundi 807572

18:49:00 00:05:52 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Final Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

18:55:00 00:02:26 Stephen Sondheim Into the Woods: Agony

Symphony Orchestra Paul Gemignani Chuck Wagner, baritone; Robert Westenberg, baritone RCA 6796

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:12:40 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 2 in E flat major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

19:17:00 00:38:45 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 21278

19:57:00 00:01:55 Robert Schumann Forest Scenes: Wayside Inn Op 82

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live –

recorded in Mixon Hall 2/4/15; CIM Faculty Recital:

Joshua Smith, flute; Christina Dahl, piano, guest artist

Franz Schubert: Sonatina in a D 385

Thomas Adès: Mazurkas for Piano Op 27: Second Mazurka (2009)

William Bolcom: Graceful Ghost Rag (1971)

Béla Bartók: Hungarian Peasant Suite Sz 71 (arr. P. Arma)

C.P.E. Bach: Sonata in a for Solo Flute Wq 132

György Kurtág: Games and Messages for Solo Flute

Pierre Boulez: Sonatine for Flute & Piano (1946)

21:35:00 00:25:31 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 2 in D major

Cleveland Orchestra George Szell Maurice Sharp, flute; Marc Lifschey, oboe; George Goslee, bassoon; Myron Bloom, horn Sony 86793

recordings by pianist Cecil Lythe



23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:04:45 Frederick Delius Two Aquarelles

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

23:06:00 00:10:07 Guillaume Lekeu Adagio for Orchestral Quartet

Ensemble Musique Oblique Harm Mundi 901455

23:19:00 00:22:11 Alan Hovhaness Sonata for Harp & Guitar

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

23:43:00 00:10:45 Frederick Delius Late Swallows

Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

23:55:00 00:03:07 Felix Mendelssohn Song without Words No. 12 in F sharp minor Op 30

Sergei Babayan, piano Discover 920155