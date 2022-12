Program Guide 04-19-2015

SAN FRANCISCO SYMPHONY with Rik Malone: Michael Tilson Thomas, conductor; Emanuel Ax, piano

00:04:00 00:08:19 Gustav Mahler Blumine from Symphony No. 1 in D

00:15:00 00:34:51 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37

00:52:00 00:11:01 Aaron Copland Our Town: Suite

01:05:00 00:06:20 Claude Debussy La plus que lente

01:11:00 00:07:22 Frederick Delius On Hearing the First Cuckoo in Spring

01:18:00 00:05:24 Jean Sibelius Kuolema: Valse triste Op 44

01:26:00 00:05:25 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

01:31:00 00:05:39 Léo Delibes Sylvia: Cortège de Bacchus

01:41:00 00:15:50 Aaron Copland Symphony No. 2 "Short Symphony"

CLASSICAL WEEKEND



02:02:00 00:18:01 Franz Joseph Haydn Symphony No. 46 in B

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

02:22:00 00:25:16 Édouard Lalo Cello Concerto in D minor

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

02:49:00 01:06:19 Anton Bruckner Symphony No. 7 in E major

Daniel Barenboim Berlin State Orchestra DeutGram 4790320

03:55:00 00:03:09 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Sarabande

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

04:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild



Edward Miller: Seven Sides of a Crystal, for piano and stereo tape (1984) — Peter Takács, piano (Centaur 2938) 12:08

Jeffrey Rathbun: Phases (2007) — Marisela Sager, flute; Jeffrey Rathbun, oboe; Daniel McKelway, clarinet; Barrick Stees, bassoon; Richard King, horn (Kent/Blossom CD) 16:22

Frank Wiley: Chamber Concerto (1980) — Karel Paukert, harpsichord; Coventry Chamber Players (Truemedia 90121) 21:20

04:55:00 00:05:33 Sergei Rachmaninoff Prelude in D Op 23/4

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

05:00 MUSICAL PASSIONS with Eric Kisch: Passionate Personality – Zsolt Bognar “Pianists I wish I had known”



Sergei Rachmaninoff: Prelude in G Minor Op23/5 – Benno Moiseiwitsch, piano (Naxos 110675 CD) 3:43

Johannes Brahms: Variations & Fugue on Theme of Handel – Fugue - Benno Moiseiwitsch, piano (Naxos 110668 CD) 4:27

Dmitri Shostakovich: Piano Concerto No. 1: Moderato; Allegro con brio – William Kapell, piano; Philadelphia Orchestra/Eugene Ormandy (Arbiter 108 CD) 7:05

Franz Schubert/Franz Lizst: Serenade - Maryla Jonas, piano (Columbia 4624 LP) 4:38

Frederic Chopin: Mazurkas – in C-sharp Minor Op.63/3; in G-Minor Op.24/2 - Maryla Jonas, piano (Columbia 2004 LP) 2:12; 2:42

Eugene d’Albert: Scherzo Op.16/2 – Eileen Joyce, piano (Testament 1174 CD) 3:50

Paul De Schlözer: Etude in A-flat Op.1/2 - Eileen Joyce, piano (Testament 1174 CD) 3:14

06:00 MILLENNIUM OF MUSIC with Robert Aubry Davis: Shakespeare, Part 2 - The latest from the Pomerium ensemble (and a recording paid for by crowd sourcing!) very appropriately gives us Music for the Tudor Queens by Thomas Tallis, William Byrd and Robert White.



MUSICA SACRA



07:04:00 00:14:35 George Frideric Handel Chandos Anthem No. 4 "O sing unto the Lord"

The Sixteen Choir & Orch Harry Christophers Lynne Dawson, soprano; Ian Partridge, tenor Chandos 504

07:21:00 00:10:41 Thomas Tallis Videte miraculum

Stephen Cleobury Choir King's College Cambridge Argo 425199

07:33:00 00:21:38 William Byrd Mass for 4 Voices

Paul Hillier Pro Arte Singers Harm Mundi 2908304

08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois: Music of Creation - As we near Earth Day on April 22, join Peter DuBois and listen to choral and organ music that celebrates the earth, and all of creation



09:00 FROM THE TOP with Christopher O'Riley and America's finest young musicians - This week's it’s From the Top’s Annual Highlights show featuring some of the best music and stories from our archives ... including a fiery performance of the music of Alberto Ginastera performed by a teenage pianist from Florida ... and a young violist humorously lists the Top 10 Worst Things You Can Say After A Performance.

Charles Yang, violin (18) from Austin, TX performing Souvenir D'Amerique, "Yankee Doodle Variations" by Henri Vieuxtemps

Michelle Cann, piano (18) from Avon Park, FL performing Piano Concerto No. 1, Opus 22, Movement IV, "Ruvido ed Ostinado" by Alberto Ginastera

Gabriel Campos, clarinet (17) from Costa Rica and studying at the Interlochen Arts Academy performing Solo de Concours by Andre Messager

Marvin Brown, cello, (18) from Charlottesville, VA performing Salut D'Amour by Edward Elgar

The Newman String Quartet from the Philadelphia area featuring Robyn Bollinger, violin (15), Justine Lamb Budge, violin (15), Paul Laraia, viola (18), and Sarah Rommel, cello (18) performing String Quartet in G minor, Op. 10, Mvt. 1 by Claude Debussy

Sammy Thomas, accordion (18) from Cheney Washington performing Chopin's Nightmare by Joe Spano

CLASSICAL WEEKEND with Jim Mehrling



10:04:00 00:24:11 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 15 in D Op 28

Murray Perahia, piano Sony 732646

10:31:00 00:14:16 Germaine Tailleferre Piano Trio

Clementi Trio Largo 56618

10:48:00 00:32:34 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67

Osmo Vänskä Minnesota Orchestra Bis 1416

11:23:00 00:13:57 Frédéric Chopin Grand Fantasy on Polish Airs Op 13

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 63371

11:40:00 00:14:54 Bedrich Smetana Má vlast: The High Castle

Sir Colin Davis London Symphony Orchestra LSO Live 516

BBC NEWS; CLASSICAL WEEKEND with Nancy Sinning



12:05:00 00:23:21 Aaron Copland Appalachian Spring: Suite

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80596

12:30:00 00:12:42 Robert Schumann Konzertstück in D minor Op 134

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Murray Perahia, piano Sony 64577

12:48:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet

Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

12:57:00 00:02:53 Johannes Brahms Hungarian Dance #17

Yaara Tal & Andreas Groethuysen, piano 4 hands Sony 53285

13:00 THE DENNIS LEWIN RADIO PROGRAM, turning you on to classical music; this week, The Evolution of the Piano Part 1

Felix Mendelssohn: Piano Trio No.1 in d Op 49 (1839)

Gryphon Trio (Analekta 295108 CD)

J.S. Bach: Brandenburg Concerto No.5 in D (1721)

Richard Kapp, harpsichord; Philharmonia Virtuosi/Richard Kapp (Sony 53525 CD)

Johann Christian Bach: Keyboard Sonata No.2 on c Op 17 (1777)

John van Buskirk, fortepiano (Lyrichord 8042 CD)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No.22 in E-Flat K.482 (1785)

Malcom Bilson, fortepiano; English Baroque Soloists/John Eliot Gardiner (Archiv 447283 CD)

WCLV CLASSICAL WEEKEND



15:05:00 00:26:45 Sergei Prokofiev Peter and the Wolf Op 67

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier David Attenborough, narrator BBC 94

15:35:00 00:16:37 Gabriel Fauré Dolly Suite Op 56

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416

15:56:00 00:03:16 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Robert Conrad - The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst, conductor – recorded live in Knight Concert Hall, Miami

16:13:00 01:12:32 Gustav Mahler Symphony No. 6 in A minor

17:35:00 00:24:13 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64

Cleveland Orchestra George Szell Zino Francescatti, violin Sony 78760

DINNER CLASSICS

18:02:00 00:15:34 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 6 in F

Academy St. Martin in Fields Murray Perahia Murray Perahia, piano Sony 89690

18:20:00 00:08:09 Felix Mendelssohn Prelude & Fugue No. 1 in E minor Op 35

Murray Perahia, piano CBS 42401

18:30 MUSIC AND THE SPOKEN WORD with Lloyd Newell & the Mormon Tabernacle Choir



SYMPHONY AT SEVEN with John Simna



20:57:00 00:02:04 Johannes Brahms Sapphische Ode Op 94

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

21:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild



21:55:00 00:04:24 Robert Casadesus Toccata Op 40

Marina Lomazov, piano Lomazov 100

22:00 PIPEDREAMS with Michael Barone: Americans Abroad - though relatively few in number, some significant instruments by organ builders from the U. S. A. have found themselves as musical ambassadors in foreign settings

W. A. MOZART (trans. Heywood): Don Giovanni Overture.

PETER TCHAIKOVSKY (trans. Heywood): Waltz from Serenade for Strings Op 48 --Thomas Heywood (1930 Skinner/Saalkirche, Ingelheim, Germany) Griola 1033

JEAN LANGLAIS: Dialogue sur les mixtures from Suite Breve.

JOHN STANLEY: Voluntary in a, Op. 6, no. 2.

MARCEL DUPRÉ: Cortege et Litanie –Benjamin Nicholas (2014 Dobson/Merton College Chapel, Oxford, England) Delphian 34142

PIERRE DuMAGE: Tierce en taille from Suite on the 1st Tone.

MAURICE DURUFLÉ: Prelude from Suite Op 5 –Jean-Claude Geisser (2003 Fisk/Notre Dame Cathedral, Lausanne, Switzerland) Organ 7210-2

LUDWIG van BEETHOVEN: Allegro con brio from Symphony No. 7 in A Op 92 --Thomas Heywood (1930 Skinner/Saalkirche, Ingelheim, Germany) Griola 1033

LATE PROGRAM



23:02:00 00:05:59 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Serenade No. 11 for Winds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

23:07:00 00:09:55 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from String Quintet No. 3

Tokyo String Quartet Pinchas Zukerman, viola RCA 60940

23:20:00 00:04:06 Maurice Ravel Miroirs: Oiseaux tristes

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

23:24:00 00:13:58 Gabriel Fauré Ballade in F sharp major Op 19

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Kathryn Stott, piano Chandos 9416

23:40:00 00:14:18 Franz Schubert Adagio from String Quintet

Miró Quartet Matt Haimovitz, cello Oxingale 2006

23:56:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach Largo from Keyboard Concerto No. 5 in F minor

Academy St. Martin in Fields Murray Perahia Murray Perahia, piano Sony 89690

23:58:00 00:01:30 Peteris Vasks Silent Songs: Sleep sleep

Sigvards Klava Latvian Radio Choir DeutGram 21327