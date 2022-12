Program Guide 04-09-2015

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:19:12 Georg Matthias Monn Cello Concerto in G minor

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

00:23:00 00:25:52 Zoltán Kodály Symphony in C

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

00:51:00 00:40:20 Léo Delibes Sylvia: Suite

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

01:33:00 00:29:20 Florence Price Symphony No. 3 in C minor

Apo Hsu Women's Philharmonic Koch Intl 7518

02:04:00 00:35:26 Richard Strauss Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60

Erich Leinsdorf Chamber Orchestra of Europe ASV 809

02:41:00 01:22:51 Gustav Mahler Symphony No. 2 in C minor

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Ruth Ziesak, soprano; Nancy Maultsby, mezzo-soprano; Cleveland Orchestra Chorus MAA 1032

04:06:00 00:22:12 Manuel de Falla Nights In the Gardens of Spain

BBC Philharmonic Juanjo Mena Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10694

04:30:00 00:28:01 César Franck Psyché

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

05:00:00 00:18:02 Antonio Rosetti Symphony in B flat

Concerto Cologne Teldec 98420

05:20:00 00:16:20 Antonín Dvorák Five Bagatelles Op 47

Takács Quartet Gábor Ormai, harmonium Decca 430077

05:38:00 00:06:02 Orlando Gibbons Pavan No. 16 in G minor

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

05:52:00 00:06:13 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Rose Adagio

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:05:28 Alexander Glazunov Scherzo from Symphony No. 4 Op 48

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

06:15:00 00:06:47 Sir Arthur Sullivan Ruddigore: Overture

Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

06:25:00 00:08:54 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

06:35:00 00:03:57 Johannes Brahms Romance in F major Op 118

Wu Han, piano ArtistLed 10501

06:43:00 00:09:52 Johannes Brahms Andante from String Sextet No. 1 Op 18

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

06:54:00 00:01:25 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Jigg

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

06:58:00 00:03:18 John Philip Sousa March "The Diplomat"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:03:20 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Navarraise

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

07:10:00 00:08:54 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 25 in G major Op 79

Peter Takács, piano Cambria 1175

07:20:00 00:02:52 Fernando Bustamante Misionera

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

07:25:00 00:02:51 Igor Stravinsky Pastorale

Boston Sym Chamber Players Joseph Silverstein, violin DeutGram 463667

07:30:00 00:04:49 Jean Roger-Ducasse Suite française: Ouverture

Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223641

07:40:00 00:10:13 Georg Matthias Monn Symphony in G

Michi Gaigg L'arpa festante CPO 999273

07:55:00 00:03:33 Sir Richard Rodney Bennett Murder on the Orient Express: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

07:58:00 00:01:21 Wolfgang Amadeus Mozart Les petits riens: Gavotte

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

08:07:00 00:06:01 Emil von Reznícek Donna Diana: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80116

08:18:00 00:10:00 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

08:30:00 00:08:39 Jacques Offenbach La belle Hélène: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

08:43:00 00:07:14 Edward Burlingame Hill Finale from Symphony No. 4 Op 47

Peter Bay Austin Symphony Bridge 9443

08:55:00 00:06:03 Frederick Loewe Gigi: Suite

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:06:00 00:14:28 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending

Royal Liverpool Philharmonic John Wilson James Clark, violin Avie 2194

09:25:00 00:02:20 Danny Elfman Pee Wee's Big Adventure: Breakfast

London Music Works Silva 1398

09:35:00 00:03:41 Giuseppe Martucci Giga Op 61

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

09:53:00 00:02:21 Traditional Appalachian Barn Dance

Jeannette Sorrell Apollo'sFireCountrysidePlayers Avie 2205

09:55:00 00:04:12 Astor Piazzolla Oblivion

European Film Philharmonic Christoph Israel Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

09:56:00 00:02:56 David Guion Turkey in the Straw

Michael Lewin, piano Dorian 92103

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:02:31 George Gershwin Rag "Rialto Ripples"

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80445

10:05:00 00:01:55 John Novacek Intoxication Rag

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

10:08:00 00:07:37 Alfredo Casella Introduction, Chorale & March Op 57

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

10:17:00 00:04:12 Sir William Walton Scherzo from Viola Concerto

London Symphony Orchestra André Previn Yuri Bashmet, viola RCA 63292

10:24:00 00:03:25 Antonio Salieri Tarare: Act 2 Overture

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

10:28:00 00:11:48 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 9 in C major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

10:42:00 00:05:53 Frederick Delius A Song Before Sunrise

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 65067

10:50:00 00:30:02 Camille Saint-Saëns Piano Quintet in A minor Op 14

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

11:23:00 00:09:38 George Frideric Handel Concerto Grosso in D minor Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

11:35:00 00:07:13 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Les

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

11:44:00 00:09:13 Leopold Mozart Symphony in D major

Georg Mais Lithuanian Chamber Orchestra ArteNova 897710

11:54:00 00:04:06 Duke Ellington Do Nothin' Till You Hear from Me

Center City Brass Quintet Chandos 4554

BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA

12:12:00 00:08:52 Aaron Copland An Outdoor Overture

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

12:22:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:31:00 00:07:44 Franz Waxman Sunset Boulevard: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

12:41:00 00:07:12 Erich Wolfgang Korngold Straussiana

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

12:50:00 00:07:39 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:30:11 Ernö Dohnányi Suite in F sharp minor Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

13:33:00 00:25:52 Zoltán Kodály Symphony in C

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

MERIDIAN WITH MARK SATOLA

14:00:00 00:02:31 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97

Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

14:03:00 00:02:21 Reinhold Glière The Red Poppy: Waltz

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

14:07:00 00:10:40 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in D major

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

14:19:00 00:08:32 Franz Schubert Der Spiegelritter: Overture

Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

14:42:00 00:13:59 Louis Théodore Gouvy Symphonie brève in G minor Op 58

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

14:57:00 00:02:03 Henry Purcell Amphitrion: Hornpipe

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

15:01:00 00:02:59 Xavier Montsalvatge Fantasia for Guitar & Harp: Brasilado

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

15:08:00 00:26:52 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 12 in F major

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

15:38:00 00:16:56 Zdenek Fibich Othello Op 6

Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

15:58:00 00:05:09 Richard Strauss Rondo from Horn Concerto No. 2

IRIS Chamber Orchestra Michael Stern Eric Ruske, horn Albany 782

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O’CONNELL

16:07:00 00:01:48 Anonymous The Agincourt Song

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

16:12:00 00:12:36 Florence Price The Oak

Apo Hsu Women's Philharmonic Koch Intl 7518

16:28:00 00:04:55 James Horner The Amazing Spider-Man: Young Peter

London Music Works Silva 1398

16:35:00 00:04:30 Jan Dismas Zelenka Allemande from Capriccio No. 3

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

16:41:00 00:06:53 Edward Burlingame Hill Divertimento for Piano & Orchestra

Austin Symphony Peter Bay Anton Nel, piano Bridge 9443

16:52:00 00:03:35 Ola Gjeilo The Ground

Harrington String Quartet Charles Bruffy Phoenix Chorale; Ola Gjeilo, piano Chandos 5100

16:57:00 00:02:19 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Polka

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

17:05:00 00:05:16 Giuseppe Verdi Un giorno di regno: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 62373

17:13:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to "The School for Scandal" Op 5

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 8958

17:25:00 00:10:04 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 9

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

17:40:00 00:04:24 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Sous-bois

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

17:46:00 00:03:45 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Idylle

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

17:52:00 00:03:11 Leos Janácek Lachian Dances: Saw Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

17:56:00 00:03:19 Clarice Assad Impressions: Perpetual Motion

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O’CONNELL

18:09:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 22 in C major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

18:20:00 00:10:24 Edward Burlingame Hill Concertino No. 1 Op 36

Austin Symphony Peter Bay Anton Nel, piano Bridge 9443

18:33:00 00:04:57 Charles Gounod Concertino for Flute & Small Orchestra

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

18:41:00 00:13:35 Edward Burlingame Hill Concertino No. 2 Op 44

Austin Symphony Peter Bay Anton Nel, piano Bridge 9443

18:56:00 00:02:03 Arcangelo Corelli Allegro from Concerto Grosso Op 6

Joel Smirnoff CityMusic Cleveland CityMusic 2011

KEY BANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:19:12 Georg Matthias Monn Cello Concerto in G minor

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

19:23:00 00:32:32 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 2 Op 9

Dmitri Kitayenko Bergen Philharmonic Chandos 9178

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:04:00 00:49:24 Gustav Holst The Planets Op 32

BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Women of the; Manchester Chamber Choir Chandos 5086

20:54:00 00:04:48 Gustav Holst A Fugal Overture Op 40

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9420

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG

21:04:00 00:07:38 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan

Louis Langrée Cincinnati Symphony Orchestra

21:13:00 00:32:31 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 2 in F minor Op 21

Louis Langrée Cincinnati Symphony Orchestra Emanuel Ax, piano

21:45:00 00:10:12 Robert Schumann Three Fantasy Pieces Op 73

Emanuel Ax, piano

21:55:00 00:10:12 Felix Mendelssohn Hebrides Overture "Fingal's Cave" Op 26

Louis Langrée Cincinnati Symphony Orchestra

22:05:00 00:23:30 Claude Debussy La mer

Louis Langrée Cincinnati Symphony Orchestra

22:29:00 00:24:40 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 8

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Orchestra

LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:09:44 Gerald Finzi Eclogue for Piano & Strings Op 10

English String Orchestra William Boughton Martin Jones, piano Nimbus 5366

23:11:00 00:12:01 Sir Edward Elgar Andante from Violin Concerto Op 61

Chicago Symphony Orchestra David Zinman Gil Shaham, violin Canary 6

23:26:00 00:06:43 Michael Haydn Adagio from Notturno in F major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

23:32:00 00:07:54 Georg Matthias Monn Adagio from Cello Concerto in G minor

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

23:42:00 00:04:09 George Gershwin Prelude No. 2 "Blue Lullaby"

Burning River Brass BurnRiver 2013

23:46:00 00:07:02 Sergei Rachmaninoff Prelude in B minor Op 32

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

23:55:00 00:03:34 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1: In

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378