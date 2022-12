Program Guide 04-08-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:30:16 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante in E flat major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Daniel Majeske, violin; Robert Vernon, viola Decca 443175

00:34:00 00:36:41 Johannes Brahms Piano Trio No. 1 in B major Op 8

André Previn, piano; Viktoria Mullova, violin; Heinrich Schiff, cello Philips 442123

01:13:00 00:29:12 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in A minor

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

01:44:00 00:26:26 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 32 in C minor Op 111

Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

02:13:00 01:13:57 Anton Bruckner Symphony No. 5 in B flat major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 433318

03:29:00 00:30:19 Leonard Bernstein Serenade after Plato's Symposium

Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

04:01:00 00:26:43 Muzio Clementi Symphony No. 1 in C

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

04:30:00 00:25:00 Claude Debussy String Quartet in G minor Op 10

Cleveland Quartet Telarc 80111

04:57:00 00:24:04 Georg Philipp Telemann Orchestral Suite in C "Water Music"

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

05:23:00 00:13:05 Giacomo Puccini Capriccio sinfonico

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

05:38:00 00:07:10 Tylman Susato The Danserye: Renaissance Dances

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

05:52:00 00:05:00 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 2 in E minor Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

05:58:00 00:01:05 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:07:25 Joseph Eybler Minuet & Finale from Symphony No. 1

Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

06:15:00 00:03:06 Giuseppe Tartini Finale from Trumpet Concerto in D major

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Ole Edvard Antonsen, trumpet EMI 54897

06:20:00 00:08:47 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 41

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

06:30:00 00:07:51 Frédéric Chopin Ballade No. 3 in A flat Op 47

Evgeny Kissin, piano RCA 63259

06:43:00 00:06:41 Charles Avison Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti in D major

Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

06:55:00 00:03:16 Alfredo Javaloyes Pasodoble "El Abanico"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:03:23 Pietro Mascagni Cavalleria rusticana: Intermezzo

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 2

07:10:00 00:07:38 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

07:20:00 00:04:12 Johann Sebastian Bach Partita for solo flute: Sarabande

Joshua Smith, flute Delos 3402

07:25:00 00:01:31 Adriano Banchieri Concerto No. 1 for Brass "La Battaglia"

Empire Brass Telarc 80204

07:29:00 00:07:04 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in F

Cyprien Katsaris, piano Sony 66272

07:40:00 00:06:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #27 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

07:45:00 00:05:20 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 8 Op 59

Cleveland Quartet Telarc 80268

07:54:00 00:01:30 George Gershwin Impromptu in Two Keys

Fazil Say, piano Teldec 26202

07:57:00 00:02:01 Agustín Barrios Las Abejas

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

08:07:00 00:05:53 Paul Gilson Sailors' Dances

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

08:15:00 00:09:43 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 9

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425405

08:28:00 00:05:02 Giacomo Puccini La bohème: Che gelida manina

Prague Philharmonic Orchestra Marco Armiliato Jonas Kaufmann, tenor Decca 10837

08:34:00 00:07:21 Luigi Cherubini Eliza: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

08:44:00 00:07:03 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 46

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

08:53:00 00:05:24 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

09:00:00 00:03:32 Vangelis Chariots of Fire: Theme

Boston Pops Orchestra John Williams Randy Kerber, synthesizer Sony 62592

09:10:00 00:16:08 Antonio Rosetti Symphony in G minor

Concerto Cologne Teldec 98420

09:35:00 00:03:04 Marguerite Monnot Hymne à l'amour

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

09:56:00 00:03:09 Frédéric Chopin Tarantelle in A flat major Op 43

Vladimir Ziva Moscow Symphony Orchestra Naxos 555048

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:03:00 00:03:04 J. S. Bach & Silvius L. Weiss Bourrée BWV 996 & Gigue

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

10:07:00 00:01:57 Lou Harrison Gigue & Musette

Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465

10:10:00 00:07:34 Henryk Wieniawski Légende in G minor Op 17

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

10:19:00 00:04:07 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 2 "Habanera" Op 21

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

10:25:00 00:04:06 George Frideric Handel Aria from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

10:31:00 00:12:18 Charles Avison Concerto Grosso No. 9 after Scarlatti in C major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

10:45:00 00:03:30 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 1 in C major Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

10:50:00 00:26:26 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 32 in C minor Op 111

Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

11:20:00 00:08:29 Wolfgang Amadeus Mozart Lucio Silla: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47014

11:31:00 00:07:13 Frédéric Chopin Boléro Op 19

Olga Kern, piano Harm Mundi 907402

11:40:00 00:12:18 Hector Berlioz Overture to "Les Francs Juges" Op 3

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

11:54:00 00:04:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Mazurka Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:11:00 00:04:04 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63052

12:17:00 00:08:06 Charles Wildman Gypsy Fury: Swedish Rhapsody

Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Santiago Rodriguez, piano Elan 82268

12:27:00 00:07:14 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

12:36:00 00:08:51 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

12:47:00 00:09:49 Josef Strauss Waltz "Music of the Spheres" Op 235

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:09:42 Felix Mendelssohn Overture for Wind Instruments Op 24

Claudio Abbado London Symphony Orchestra DeutGram 423104

13:23:00 00:19:44 Alexander Glazunov Violin Concerto in A minor Op 82

Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

13:44:00 00:15:29 Victor Herbert Five Pieces for Cello & Strings

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Lynn Harrell, cello Decca 417672

14:00 WCLV MIDDAY

14:01:00 00:01:29 Johannes Brahms Intermezzo in C major Op 119

Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

14:03:00 00:03:16 Johannes Brahms Intermezzo in B minor Op 119

Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

14:09:00 00:09:20 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

14:21:00 00:15:36 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 430413

14:40:00 00:12:57 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 2: Chaconne

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

14:54:00 00:04:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Minuet

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS

15:00:00 00:15:34 Richard Wagner Tannhäuser: Overture

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

15:21:00 00:06:34 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Concerto No. 26

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

15:28:00 00:09:45 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 26

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

15:41:00 00:05:31 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 34

Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

15:48:00 00:09:24 Miklós Rózsa Overture to a Symphony Concert Op 26

Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:17 William Hawley Io son la primavera

Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

16:05:00 00:04:14 Libby Larsen Collage: Boogie

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

16:12:00 00:11:18 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Mariinsky Theater Chorus Philips 442011

16:27:00 00:04:42 Hugo Friedhofer The Sun Also Rises: Prologue & The

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 912

16:35:00 00:04:32 Anton Arensky Finale from String Quartet No. 1 Op 11

Ying Quartet Sono Lumin 92143

16:41:00 00:05:42 Claude Debussy Images, Book 2: Et la lune descend sur

Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

16:46:00 00:03:31 Claude Debussy Images, Book 2: Poissons d'or

Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

16:53:00 00:03:27 Ruggiero Leoncavallo Pagliacci: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

16:58:00 00:01:14 Johann David Heinichen Allegro from Concerto Grosso in F major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 447644

17:05:00 00:05:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Danse générale & Coda

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:26:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: White Swan Pas de Deux

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Kirill Terentiev, violin; Zenon Zalitsailo, cello Decca 10104

17:40:00 00:04:20 Johannes Brahms Rhapsody in E flat major Op 119

Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

17:45:00 00:03:57 Claude Debussy Images, Book 2: Cloches a travers les

Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

17:52:00 00:03:15 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Serenade No. 11 for Winds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

17:57:00 00:02:16 Leos Janácek Lachian Dances: Blessing Dance Antoni Wit

Warsaw Philharmonic Naxos 572695

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:50 Zoltán Kodály Dances of Galánta Iván Fischer

Budapest Festival Orchestra Philips 462824

18:27:00 00:05:42 Vasily Kalinnikov Intermezzo No. 1 in F sharp minor

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8614

18:36:00 00:04:19 Vasily Kalinnikov Intermezzo No. 2 in G major

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8614

18:42:00 00:13:19 Claude Debussy Images, Book 2

Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

18:56:00 00:01:56 Johannes Brahms Intermezzo in A minor Op 118

Wu Han, piano ArtistLed 10501

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:40 Franz Joseph Haydn Symphony No. 73 in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439779

19:26:00 00:29:54 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 2 in B minor Op 7

German Radio Philharmonic Marcello Viotti Alexander Markov, violin Erato 45788

19:57:00 00:01:44 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Gavotte

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

20:00 CLEVELAND OVATIONS:

Ars Futura Ensemble - Recorded at Cleveland State University February 16, 2015

Joan Tower: Petroushkates

Sean Ellis Hussey: Final Process

Robert Paterson: Sextet

Margaret Brouwer: Shattered Glass

Buck McDaniel: Put It All In

Mario Davidovsky: Flashbacks

21:15:00 00:43:03 Sir George Dyson

Violin Concerto City of London Sinfonia Richard Hickox Lydia Mordkovitch, violin Chandos 9369

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by bass Paul Robeson

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:10:51 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 40

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 6506

23:12:00 00:04:56 Domenico Cimarosa Larghetto from Serenade for Flute &

Sir James Galway, flute; Kazuhito Yamashita, guitar RCA 5679

23:20:00 00:04:10 John Rutter Suite Antique: Prelude West Side Chamber Orchestra

Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

23:24:00 00:12:17 Ernö Dohnányi Adagio pastorale from Symphony No. 2 Op 40

Matthias Bamert BBC Philharmonic Chandos 9455

23:38:00 00:04:13 Gabriel Fauré Dolly Suite: Tendresse Op 56

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416

23:42:00 00:11:39 Antonín Dvorák Andante from Symphony No. 4 Op 13

Libor Pesek Czech Philharmonic Orchestra VirginClas 91144

23:56:00 00:02:48 Matteo Carcassi Etude mélodique in A major Op 60

Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

23:57:00 00:01:57 Zoltán Kodály Háry János: The Flute-playing Hussar

Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Erika Sebök, flute Philips 462824