Program Guide 04-07-2015

Aram Khachaturian: Violin Concerto in d (1940)--Julia Fischer, violin; Russian National Orchestra/Yakov Kreizberg (PentaTone 5186059 CD) 36:38

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat Op 55 "Eroica" (1804)--Minnesota Orchestra/Osmo Vänskä (Bis 1516 CD) 49:54

Richard Strauss: Sonatina No. 1 for 16 Winds in F "From an Invalid's Workshop" (1943)--Orpheus Chamber Orchestra (DeutGram 445849 CD) 34:44

Johannes Brahms: String Sextet No. 2 in G Op 36 (1865)--Academy Chamber Ensemble (Chandos 9151 CD) 40:03

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 24 in c K 491 (1786)--Robert Casadesus, piano; Cleveland Orchestra/George Szell (Sony 780837 CD) 29:33

Camille Saint-Saëns: Septet in E-Flat Op 65 (1881)--Ensemble Vivant (OpeningDay 9379 CD) 17:36

Edmund Rubbra: Symphony No. 2 Op 45 (1937)--New Philharmonia Orchestra/Vernon Handley (Lyrita 235 CD) 34:18

Franz Schubert: Piano Sonata in A D 959 (1828)--Leif Ove Andsnes, piano (EMI 16448 CD) 38:32

Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre (1954)--David Russell, guitar; Naples Philharmonic/Erich Kunzel (Telarc 80459 CD) 21:01

Sergei Prokofiev: Russian Overture Op 72 (1936)--Philharmonia Orchestra/Neeme Järvi (Chandos 10538 CD) 14:02

Franz Schubert: Overture in the Italian Style in C D 591 (1817)--CityMusic Cleveland/James Gaffigan (CityMusic 3 CD) 7:18

Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 in A-Flat Op 53 "Heroic" (1842)--Maurizio Pollini, piano (DeutGram 4793449 CD) 7:02

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

Johann Furchheim: Sonatella for Strings in A (c.1670)--Cologne Musica Antiqua/Reinhard Goebel (Challenge 72032 CD) 6:27

Peter Tchaikovsky: Marche slav Op 31 (1876)--Cincinnati Pops Orchestra/Erich Kunzel (Telarc 80541 CD) 9:32

Anthony Holborne: Almaine "The Honeysuckle" (1599)--Hespèrion XXI/Jordi Savall (AliaVox 9813 CD) 2:32

Johann Strauss Jr: Waltz "Wine, Women and Song" Op 333 (1869)--Cincinnati Pops Orchestra/Erich Kunzel (Telarc 80314 CD) 10:30

Claude Debussy: Clouds from "Three Nocturnes" (1897)--Cincinnati Symphony/Paavo Järvi (Telarc 80617 CD) 7:24

Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881)--Liverpool Philharmonic Choir; BBC Philharmonic/Yan Pascal Tortelier (Chandos 9765 CD) 3:16

John Philip Sousa: March "U.S. Field Artillery" (1917)--New Sousa Band/Keith Brion (Delos 3102 CD) 2:25

Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Nimrod Op 36 (1899)--Kansas City Symphony/Michael Stern (Reference 129 CD) 4:24

Felix Mendelssohn: St. Paul: Overture Op 36 (1836)--Orchestre des Champs-Élysées/Philippe Herreweghe (Harm Mundi 2908304 CD) 6:23

Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Piano Trio No. 3 Op 35 (1811)--Beaux Arts Trio (Philips 446077 CD) 3:26

Morton Gould: Boogie Woogie Etude (1943)--Benjamin Grosvenor, piano (Decca 4785334 CD) 2:00

Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Ballet & Final Tableau (1909)--Kansas City Symphony/Michael Stern (Reference 129 CD) 6:17

George Frideric Handel: Dixit Dominus: Gloria Patri et filio (1707)--Apollo's Singers; Apollo's Fire/Jeannette Sorrell (Avie 2270 CD) 6:19

Carl Nielsen: Maskarade: Overture (1906)--San Francisco Symphony/Herbert Blomstedt (Decca 425857 CD) 4:15

Claudio Monteverdi: L'Orfeo: Moresca (1607)--Tafelmusik Baroque Orchestra/Jeanne Lamon (Tafelmusik 1001 CD) 2:14

John Lennon/Paul McCartney (arr Eric Milnes): Good Day Sunshine (1966)--Les Boréades de Montréal (Atma 2218 CD) 1:58

Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 10 Op 51 (1879)--Emerson String Quartet (DeutGram 4778765 CD) 7:06

Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34/14 (1912)--San Francisco Symphony/Michael Tilson Thomas (SF Sym 60 CD) 5:25

Luca Marenzio: Tribus miraculis (c.1580)--St. John the Evangelist Choir; /Gregory Heislman (St. John 2008 CD) 3:07

Luigi Boccherini (arr Pepe Romero): Fandango from Guitar Quintet No. 4 G 448 (1799)--Los Romeros, guitars; Angelita Romero, percussion; Wilhelm Hellweg, percussion (Philips 442781 CD) 7:49

Zez Confrey: Kitten on the Keys (1921)--Richard Dowling, piano (Klavier 77035 CD) 3:24

Paul Hindemith: Turandot Scherzo from "Symphonic Metamorphosis on Weber Themes" (1943)--Cleveland Orchestra/Christoph von Dohnányi (MAA 1032 CD) 7:31

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 1: Norwegian Melody Op 12/6 (1867)--Leif Ove Andsnes, piano (EMI 57296 CD) 0:51

Richard Rodgers: South Pacific: Overture (1949)--Hollywood Bowl Orchestra/John Mauceri (Philips 434932 CD) 6:54

Gustav Holst: St. Paul's Suite Op 29/2 (1913)--City of London Sinfonia/Richard Hickox (Chandos 9270 CD) 12:54

Ermanno Wolf-Ferrari: School for Fathers: Intermezzo (1906)--BBC Philharmonic/Gianandrea Noseda (Chandos 10634 CD) 3:23

Camille Saint-Saëns (arr Paul Vidal): The Carnival of the Animals: The Swan (1886)--Mischa Maisky, cello; Orchestra of Paris/Semyon Bychkov (DeutGram 435781 CD) 3:51

Richard Strauss: Four Last Songs: Beim Schlafengehn (1948)--Elisabeth Schwarzkopf, soprano; Berlin Radio Symphony/George Szell (EMI 56241 CD) 5:19

David Ludwig: Seasons Lost: Spring (2012)--Jennifer Koh, violin; Jaime Laredo, violin; Curtis 20/21 Ensemble/Vinay Parameswaran (Cedille 146 CD) 3:11

Henry Purcell: The Fairy Queen: Rondeau (1692)--Les Arts Florissants/William Christie (Harm Mundi 901308 CD) 1:42

WCLV MIDDAY with Mark Satola

Ludwig van Beethoven: Turkish March from "The Ruins of Athens" Op 113 (1811)--St Louis Symphony/Leonard Slatkin (RCA 7716 CD) 1:35

Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Overture (1782)--Heidelberg Symphony/Thomas Fey (Hänssler 98269 CD) 5:13

Gabriel Fauré: Valse-Caprice No. 2 in D-Flat Op 38 (1884)--Kathryn Stott, piano (Hyperion 66911 CD) 7:43

Reynaldo Hahn (arr Chris Hazell): À Chloris (1916)--Albrecht Mayer, English horn; Academy St. Martin in Fields/Mathias Mönius (Decca 4782564 CD) 4:02

Giovanni Paisiello: Proserpine: Overture (1803)--Collegium Philarmonicum/Gennaro Cappabianca (Naxos 557031 CD) 5:47

Luigi Boccherini: Symphony No. 15 in D Op 35/1 (1782)--German Chamber Academy Neuss/Johannes Goritzki (CPO 999175 CD) 11:54

Morton Gould: Gavotte from "Interplay" (1943)--Findlay Cockrell, piano; Albany Symphony Orchestra/David Alan Miller (Albany 1174 CD) 2:35

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 in D Op 36 (1802)--Russian National Orchestra/Mikhail Pletnev (DeutGram 4776409 CD) 31:00

Franz Schubert: Fierrabras: Overture D 796 (1823)--Prague Sinfonia/Christian Benda (Naxos 570329 CD) 8:44

Carl Nielsen: Serenata in vano FS 68 (1914)--Lars Brynildsen, clarinet; Per Hannevold, bassoon; Vidar Olsen, horn; Sally Guenther, cello; Torbjorn Eide, double bass (Bis 428 CD) 7:19

George Frideric Handel: Organ Concerto No. 2 in B-Flat Op 4/2 (1738)--Paul Nicholson, organ; Brandenburg Consort/Roy Goodman (Hyperion 67291 CD) 9:20

Joaquín Rodrigo (arr Patrick Russ): I come from the poplars, Mother (1947)--Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar (EMI 49406 CD) 2:01

BBC NEWS; MERIDIAN

Michael Easton: Overture to an Italianate Comedy (1995)--State Orchestra of Victoria/Brett Kelly (Naxos 554368 CD) 5:31

Alexander Glazunov: Wedding March Op 21 (1889)--Moscow Symphony Orchestra/Igor Golovschin (Naxos 553839 CD) 6:15

Dimitri Tiomkin: The Great Waltz: Suite (1938)--Hollywood Bowl Orchestra/John Mauceri (Philips 438685 CD) 8:43

Johan Svendsen: Norwegian Artists' Carnival Op 14 (1874)--Trondheim Symphony Orchestra/Ole Kristian Ruud (VirginClas 45128 CD) 6:58

Claude-Michel Schönberg: Les Misérables: Suite (1980)--Cincinnati Pops Orchestra/Erich Kunzel (Telarc 80498 CD) 11:35

THE BIG WORK AT ONE

Joseph Joachim: Violin Concerto No. 2 in d Op 11 "Hungarian" (1861)--Elmar Oliveira, violin; London Philharmonic Orchestra/Leon Botstein (IMP 27 CD) 44:41

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra "Carnival at Pest" (1848)--Budapest Festival Orchestra/Iván Fischer (DeutGram 4779525 CD) 10:53

WCLV MIDDAY

Benjamin Britten: Pizzicato from "A Simple Symphony" Op 4 (1934)--Orpheus Chamber Orchestra (DeutGram 423624 CD) 3:10

Leroy Anderson: Jazz Pizzicato (1938)--BBC Concert Orchestra/Leonard Slatkin (Naxos 559356 CD) 1:53

Anton Bruckner: Overture in g (1863)--Deutsches Symphonie Berlin/Riccardo Chailly (Decca 421593 CD) 11:35

Michael Haydn: Symphony No. 30 in D (1785)--German Chamber Academy Neuss/Johannes Goritzki (CPO 999179 CD) 15:04

Sergei Rachmaninoff: The Rock Op 7 (1893)--Philadelphia Orchestra/Charles Dutoit (Decca 440604 CD) 14:17

WCLV ARTS PARTNERS: Akron Symphony Orchestra's "A New Birth of Freedom"…Oberlin College presents violinist Jennifer Koh…Summit Choral Society with the Haydn 'Lord Nelson Mass'

Aaron Copland: A Lincoln Portrait (1942)

Franz Joseph Haydn: Mass No. 11: Gloria "Lord Nelson" (1798)

Franz Joseph Haydn: Mass No. 11: Sanctus "Lord Nelson" (1798)

Franz Joseph Haydn: Mass No. 11: Agnus Dei & Dona nobis pacem "Lord Nelson" (1798)

WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

Franz Joseph Haydn: Rondo from Piano Concerto No. 11 (1782)

Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 3 Op 55 "Eroica" (1804)

Johann Sebastian Bach: St. John Passion: Chorus "Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine" (1723)

Claude Debussy (arr Henri Büsser): Petite Suite: Ballet (1889)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Waltz (1889)

E. J. Moeran: Rondo from Cello Concerto (1945)

Antonín Dvorák: Prague Waltzes (1879)

Carl Nielsen: Humoresque-Bagatelles Op 11 (1897)

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 (1895)

Robert Casadesus: Toccata Op 40 (1946)

Jules Massenet: Suite No. 4 "Picturesque Scenes" (1874)

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Emil von Reznícek: Serenade for Strings in G (1924)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 24 in c K 491 (1786)

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 13 in G K 525 "Eine kleine Nachtmusik" (1787)

Richard Strauss: Also sprach Zarathustra Op 30 (1896)

CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Donald Runnicles, conductor; Robert Chen, violin

Felix Mendelssohn: Violin Concerto in e Op 64 (1844)

Gustav Mahler: Symphony No. 5 in c-Sharp (1902)

Bonus: Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op 62 (1807)--Fritz Reiner, conductor

LATE PROGRAM

Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Clarinet Quintet K 581 (1789)

Georges Bizet: Adagio from Symphony No. 1 in C (1855)

Franz Liszt: Die Zelle in Nonnenwerth S 534 (1880)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 17 K 453 (1784)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 5 (1816)