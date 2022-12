Program Guide 04-01-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:23:02 Wolfgang Amadeus Mozart A Musical Joke

Andrew Manze English Concert Harm Mundi 907280

00:27:00 00:38:26 Sergei Rachmaninoff The Bells Op 35 Atlanta Symphony Orchestra

Robert Shaw Renée Fleming, soprano; Karl Dent, tenor; Victor Ledbetter, baritone; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80365

01:07:00 00:20:40 Aaron Copland The Tender Land: Suite

Aaron Copland Boston Symphony Orchestra RCA 300350

01:30:00 01:11:39 Ferruccio Busoni Concerto for Piano with Male Chorus in C major Op 39

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Garrick Ohlsson, piano; Men of; Cleveland Orchestra Chorus Telarc 80207

02:44:00 00:37:31 Antonín Dvorák String Quartet No. 13 in G major Op 106

Cypress String Quartet Avie 2275

03:23:00 00:24:16 Ferruccio Busoni Turandot Suite Op 41

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

03:49:00 00:28:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concertone for 2 Violins in C major

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin; Hagai Shaham, violin Avie 2058

04:19:00 00:20:35 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1 in C major

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

04:42:00 00:38:17 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton Stephen Hough, piano Hyperion 67501

05:22:00 00:14:49 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Theme & Variations Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

05:39:00 00:07:06 George Frideric Handel Water Music Suite No. 2 in D major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

05:51:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "Wachet auf"

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

05:57:00 00:02:23 John Philip Sousa March "The Washington Post"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:09 Erik Satie Gymnopédies Nos. 1 & 3 Louis Lane

Cleveland Orchestra Sony 63056

06:15:00 00:08:08 Camille Saint-Saëns Finale from Piano Concerto No. 3 Op 29

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

06:25:00 00:04:21 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Romance Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

06:30:00 00:08:28 Johann Friedrich Fasch Allegro from Concerto in D major

Tempesta di Mare Chandos 783

06:40:00 00:07:53 Franz Schubert String Trio Movement in B flat major

Kodály Quartet Members of Naxos 557126

06:51:00 00:02:11 Paul Desmond Take Five

Richard Galler, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Milan Turkovic, bassoon; Peter Sadlo, percussion Koch Intl 1374

06:54:00 00:01:21 Maurice Ravel Waltz "in the style of Borodin"

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

06:55:00 00:02:23 John Philip Sousa March "The Washington Post"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:03:55 Franz Anton Hoffmeister Rondo Allegro from Viola Concerto in B flat major

Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

07:10:00 00:08:01 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Sonata No. 3 Op 2

HJ Lim, piano EMI 64952

07:20:00 00:02:18 Carl Nielsen Look About One Summer Day

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

07:25:00 00:02:13 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: In My Homeland Op 43

Per Tengstrand, piano Azica 71207

07:30:00 00:04:16 Andrew York Sunburst

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

07:40:00 00:08:22 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 32 in G major

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

07:51:00 00:03:11 Leos Janácek Idyll for Strings: Scherzo & Trio

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

07:54:00 00:01:25 Sergei Rachmaninoff Polka italienne

Pierce & Jonas, piano 4 hands MSR 1260

07:57:00 00:02:23 John Philip Sousa March "The Washington Post"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

08:07:00 00:05:27 Isaac Albéniz Suite Española: Aragón Op 47

Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

08:15:00 00:08:30 Thomas Arne Symphony No. 1 in C major

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

08:25:00 00:04:05 Robert Schumann Novelette No. 6 in A major Op 21

Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668

08:30:00 00:07:03 Jacques Offenbach Monsieur et Madame Denis: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

08:40:00 00:09:32 Herbert Howells Paradise Rondel

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9410

08:51:00 00:02:16 Carl Nielsen Wherefore Do Our Eyes Feel Pleasure

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

08:55:00 00:04:23 John Williams Star Wars: Princess Leia's Theme

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

09:05:00 00:16:29 Johann Joachim Quantz Flute Concerto in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

09:26:00 00:04:13 Thomas Arne Rule Britannia!

BBC Symphony Orchestra Sir Andrew Davis Bryn Terfel, baritone; BBC Singers; BBC Symphony Chorus; Audience Teldec 97868

09:35:00 00:04:07 Alexander Glazunov Etude in E major Op 31

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

09:40:00 00:08:00 Irvin L. Wagner Variations on "Happy Birthday"

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

09:52:00 00:05:10 Alec Wilder Theme and Variations

Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85570

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:02:15 Carl Nielsen Now the Day is Full of Song

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

10:05:00 00:04:40 Carl Nielsen There Sat a Fisherman Deep in Thought

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

10:11:00 00:07:49 Sergei Rachmaninoff Suite from Bach's Violin Partita No. 3

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

10:20:00 00:04:09 Sergei Rachmaninoff Aleko: Women's Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

10:25:00 00:05:57 Friedrich Witt Rondo from Flute Concerto Op 8 Sinfonia Finlandia

Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 572089

10:33:00 00:11:27 Jirí Antonín Benda Sinfonia No. 12 in A

Christian Benda Prague Chamber Orchestra Naxos 553409

10:49:00 00:31:04 Frédéric Chopin Piano Sonata No. 3 in B minor Op 58

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

11:22:00 00:09:14 Sir William Herschel Oboe Concerto in E flat major

Mozart Orchestra Davis Jerome Richard Woodhams, oboe Newport 85612

11:33:00 00:08:44 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

11:45:00 00:09:15 Sir John Barbirolli Oboe Concerto after Corelli in A major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

11:55:00 00:02:48 Arcangelo Corelli Sarabande & Gigue from Concerto Grosso Op 6

Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 5186031

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:11:00 00:06:07 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 1 in D major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

12:19:00 00:04:29 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Festa

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

12:26:00 00:06:48 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Dance of the Persian

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

12:35:00 00:12:21 Aram Khachaturian Gayaneh: Suite Neeme Järvi

Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

12:50:00 00:04:32 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein:

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:56:00 00:04:12 John Williams Liberty Fanfare

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:57:18 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 2 in E minor Op 27

Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

14:00 WCLV MIDDAY

14:01:00 00:04:18 Carl Nielsen We, Sons of the Plains, Carry Dreams

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

14:06:00 00:03:53 Carl Nielsen Freedom is the Purest Gold

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

14:12:00 00:11:57 Frederick S. Converse Flivver Ten Million

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559116

14:28:00 00:16:38 Luigi Boccherini Symphony No. 17 in A major Op 35

Chiara Banchini Ensemble 415 Harm Mundi 901291

14:47:00 00:10:48 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko Op 5

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

CLEVELAND ORCHESTRA ARCHIVES

15:00:00 00:08:28 Bedrich Smetana Libuse: Overture

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

15:11:00 00:12:09 Maurice Ravel La valse

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44945

15:25:00 00:21:26 Wolfgang Amadeus Mozart Oboe Concerto in C major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi John Mack, oboe Decca 443176

15:48:00 00:05:44 Frederick Delius Irmelin Prelude

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:32 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: Overture Waltz

André Kostelanetz André Kostelanetz Orchestra Sony 62642

16:05:00 00:02:05 Pietro Lappi Canzon "La Seraphina"

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

16:10:00 00:08:55 Ludwig van Beethoven Minuet & Finale from Symphony No. 1 Op 21

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

16:20:00 00:05:38 Sergei Prokofiev War and Peace: New Year's Eve Waltz

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

16:30:00 16:45:00 Miklos Rozsa Sodom and Gomorrah Overture

Kennth Alwyn City of Prague Philharmonia Silva 1036

16:40:00 00:02:22 Carl Nielsen Jubilation, Shouts of Glee

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

16:42:00 00:02:26 Carl Nielsen The Greenwood Leaves Are Light Now

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

16:45:00 00:02:22 Carl Nielsen The Danish Song is a Fair Young Maiden

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

16:51:00 00:03:54 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Caroso Dances

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

16:56:00 00:01:59 Vincenzo Galilei Saltarello

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

17:03:00 00:02:22 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Tango

Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80581

17:08:00 00:06:57 Carl Maria von Weber Romanza from Clarinet Concerto No. 2 Op 74

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

17:16:00 00:04:43 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

17:23:00 00:06:54 Ferruccio Busoni Duettino Concertante after Mozart

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

17:32:00 00:03:42 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

17:42:00 00:07:03 Artur Lemba Scherzo from Symphony in C sharp minor

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8656

17:51:00 00:06:10 Joaquín Rodrigo Finale from Concierto Andaluz Delaware Symphony

David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

17:57:00 00:01:24 Sven Einar Englund The Reindeer Race from "The White

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:09 Zoltán Kodály Theater Overture

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

18:25:00 00:03:49 Ferruccio Busoni Giga, Bolero and Variations after Mozart

Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

18:31:00 00:03:19 George Frideric Handel Judas Maccabaeus: Arm, arm ye brave

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

18:36:00 00:14:02 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 3 Op 45

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:00:00 00:23:02 Wolfgang Amadeus Mozart A Musical Joke

Andrew Manze English Concert Harm Mundi 907280

19:25:00 00:26:11 Franz Joseph Haydn Symphony No. 45 in F sharp minor

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

20:00:00 CLEVELAND OVATIONS - CIM Live from Severance Hall

CIM Orchestra/Jamie Laredo; Shen Lu, piano

John Corigliano Voyage for String ORchestra

Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in Eb, Emperor

Pyotr Ilyich Tchaikovsky Symphony No. 6 in b, Op. 74, Pathetique

22:00:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims

Music of pioneer composer Florence Price

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:52 Sergei Rachmaninoff Moment Musical No. 1 in B flat minor Op 16

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4200

23:09:00 00:07:16 Aaron Copland Music for a Great City: Night Thoughts

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60149

23:19:00 00:12:23 Sergei Rachmaninoff Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 18

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Lang Lang, piano DeutGram 3902

23:31:00 00:08:15 Sergei Prokofiev Andante for Strings Op 50

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

23:41:00 00:06:35 George I. Gurdjieff Night Procession

Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

23:47:00 00:06:06 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Blessed is the Man Op 37

Sigvards Klava Latvian Radio Choir Ondine 1206

23:55:00 00:02:34 Sergei Rachmaninoff Daisies Op 38

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

23:56:00 00:03:12 Alexander Scriabin Etude in C sharp minor Op 2

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

