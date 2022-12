Program Guide 03-31-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:20:45 Franz Joseph Haydn Sinfonia Concertante in B flat major

Orch of Age of Enlightenment Elizabeth Wallfisch Elizabeth Wallfisch, violin; David Watkin, cello; Anthony Robson, oboe; Felix Warnock, bassoon VirginClas 59266

00:25:00 00:25:15 Frédéric Chopin Piano Sonata No. 2 in B flat minor Op 35

Hélène Grimaud, piano DeutGram 4048

00:52:00 00:50:13 Richard Strauss An Alpine Symphony Op 64

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425112

01:44:00 00:23:04 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 16 in D major

Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Daniel Barenboim, piano Teldec 16827

02:09:00 01:02:23 Anton Bruckner Symphony No. 2 in C minor

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 21485

03:13:00 00:37:50 Franz Joseph Haydn Mass No. 11 in D minor

Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

03:54:00 00:32:23 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat major Op 38

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

04:28:00 00:26:07 Manuel de Falla El amor brujo

Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Victoria de los Angeles, sop. EMI 64746

04:56:00 00:23:30 Franz Joseph Haydn Symphony No.100 in G major

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

05:21:00 00:16:00 Carl Maria von Weber Konzertstück in F minor Op 79

Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis Gerhard Oppitz, piano RCA 68219

05:39:00 00:07:01 William Boyce Symphony No. 4 in F major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

05:54:00 00:03:58 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Preludio

David Russell, guitar Telarc 80584

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:25 Franz Joseph Haydn Affettuoso from String Quartet No. 28 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

06:15:00 00:04:30 Gabriel Fauré Impromptu No. 3 in A flat major Op 34

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

06:25:00 00:10:15 Francesco Durante Concerto No. 8 for Strings in A major

Claudio Scimone I Solisti Veneti Erato 88172

06:35:00 00:05:27 Sergei Prokofiev Gavotte & Finale from Symphony No. 1 Op 25

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

06:40:00 00:05:56 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 8 Op 7

Brandenburg Consort Roy Goodman Paul Nicholson, organ Hyperion 67291

06:50:00 00:03:25 Richard Rodgers Manhattan

Joshua Bell, violin; Marvin Hamlisch, piano Sony 52716

06:51:00 00:02:16 Kate Rusby Underneath the Stars

Voces8 Decca 4785703

06:55:00 00:04:03 John Philip Sousa March "The Free Lance"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:05:00 00:03:20 Luigi Boccherini Minuet from String Quintet in E major Op 13

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

07:10:00 00:09:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 103

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

07:20:00 00:02:05 Sergei Prokofiev Scherzo from Piano Sonata No. 2 Op 14

Burning River Brass BurnRiver 2013

07:25:00 00:02:09 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gigue

Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

07:30:00 00:04:36 Brian Dykstra Delphinium Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3161

07:40:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Caractacus: Triumphal March Op 35

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

07:51:00 00:03:53 Ignace Jan Paderewski Minuet in G major Op 14

Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300

07:55:00 00:02:15 Dmitri Shostakovich The Golden Age: Polka

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

07:58:00 00:02:13 Richard Rodgers Blue Moon

Jenny Lin, piano Steinway 30011

08:07:00 00:06:16 Franz Joseph Haydn Finale from Sinfonia Concertante

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Marieke Blankestijn, violin; William Conway, cello; Douglas Boyd, oboe; Matthew Wilkie, bassoon DeutGram 4778117

08:15:00 00:08:47 Felix Mendelssohn Finale from String Symphony No. 12

Concerto Cologne Teldec 98435

08:25:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Cantata No. 29: Sinfonia

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Jeanne Lamon, violin Tafelmusik 1001

08:30:00 00:06:59 Anton Reicha Finale from Wind Quintet No. 23 Op 100

Aulos Wind Quintet Schwann 310011

08:40:00 00:07:18 Igor Stravinsky Finale from Symphony Op 1

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

08:51:00 00:02:07 Leonard Bernstein Waltz from Divertimento for Orchestra

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

08:55:00 00:05:46 Hubert Bath Love Story: Cornish Rhapsody

Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Santiago Rodriguez, piano Elan 82268

09:05:00 00:16:32 Franz Joseph Haydn Piano Trio No. 45 in E flat major

Vienna Piano Trio Nimbus 5535

09:25:00 00:07:04 John Lunn Downton Abbey: Suite

Alastair King Chamber Orchestra of London Decca 16260

09:35:00 00:03:18 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Gavotte

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

09:38:00 00:03:33 Manuel de Falla La Vida breve: Spanish Dance No. 1

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

09:52:00 00:03:35 Astor Piazzolla Escualo Panorámicos

Lynne Ramsey, viola; Ralph Curry, cello; Thomas Sperl, bass; Randall Fusco, piano Panorámico 2009

09:56:00 00:01:46 George Gershwin Porgy and Bess: A Woman is a Sometime Thing

New York Philharmonic Zubin Mehta Gregg Baker, baritone; New York Choral Artists Teldec 46318

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:53 Patrick Hawes Prayer to a Guardian Angel

Voces8 Matthew Sharp, cello Decca 22601

10:04:00 00:03:34 Giacomo Puccini Suor Angelica: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

10:10:00 00:05:33 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 61 in D major

András Schiff, piano Teldec 17141

10:17:00 00:06:21 William Boyce Symphony No. 2 in A major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

10:25:00 00:04:10 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance

Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

10:31:00 00:12:17 Gunnar de Frumerie Pastoral Suite Op 13

Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Sarah Lindloff, flute Naxos 553715

10:46:00 00:04:52 Frederick Delius Air and Dance for Strings

Northern Sinfonia Richard Hickox Bradley Creswick, violin EMI 65067

10:53:00 00:28:01 Franz Joseph Haydn Symphony No. 97 in C major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

11:24:00 00:08:12 Carl Maria von Weber Preziosa: Overture

Gustav Kuhn Dresden State Orchestra Capriccio 10052

11:34:00 00:08:18 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

11:44:00 00:08:33 Rodion Shchedrin Concerto No. 1 for Orchestra "Naughty Limericks"

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553038

11:54:00 00:03:37 Peter Tchaikovsky The Maid of Orleans: Gypsy Dance

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:08:56 George Gershwin Variations on "I Got Rhythm"

Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

12:18:00 00:06:04 Frédéric Chopin Grand Valse Brillante from "Les

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

12:25:00 00:06:22 Frank Loesser Hans Christian Andersen: Medley

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68131

12:31:00 00:11:39 Aaron Copland El Salón México

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:38:46 Sergei Prokofiev Symphony No. 5 in B flat major Op 100

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63124

13:38:00 00:17:34 Alexander Borodin Symphony No. 3 in A minor

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

14:00 WCLV MIDDAY

14:02:00 00:03:57 Franz Joseph Haydn Il mondo della luna: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

14:07:00 00:03:47 Otto Nicolai The Merry Wives of Windsor: Moon Chorus

Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Vienna Singverein DeutGram 4763793

14:14:00 00:09:00 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in D major

Moscow Virtuosi Vladimir Spivakov Evgeny Kissin, piano RCA 60400

14:27:00 00:14:04 Georges Bizet Variations chromatiques

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

14:44:00 00:12:14 Herbert Howells Pastoral Rhapsody

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9410

14:57:00 00:02:51 André Campra Idoménée: Rigaudon

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:04:00 00:05:11 Gaetano Donizetti L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima

Orch of Valencian Community Daniel Oren Juan Diego Flórez, tenor Decca 4780135

15:12:00 00:31:11 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 1 in E flat major Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

15:58:00 00:04:24 Franz Joseph Haydn Finale from Trumpet Concerto

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

16:05:00 00:03:04 Franz Joseph Haydn Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

16:11:00 00:09:48 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 100

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

16:24:00 00:05:28 Antonín Dvorák Rusalka: Song to the Moon

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Camilla Nylund, soprano Orfeo 792113

16:33:00 00:07:00 Gregorio Allegri Miserere

Voces8 Decca 22601

16:43:00 00:03:01 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37

Voces8 Decca 22601

16:47:00 00:03:33 Sergei Rachmaninoff Prelude in G major Op 32

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

16:53:00 00:05:10 Sir Edward Elgar Enigma Variations: Finale Op 36

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

17:05:00 00:05:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #24 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

17:14:00 00:08:14 Franz Joseph Haydn Te Deum in C major

Collegium Musicum 90 Richard Hickox Collegium Musicum 90 Chorus Chandos 633

17:25:00 00:11:56 Franz Joseph Haydn Symphony No. 1 in D major

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77309

17:41:00 00:02:53 Thomas Tallis O nata lux de lumine

Voces8 Christian Forshaw, saxophone Decca 22601

17:45:00 00:03:52 Anonymous Corde natus ex parentis

Voces8 Christian Forshaw, saxophone Decca 22601

17:51:00 00:03:07 Louis Moreau Gottschalk Pasquinade Op 59

Cecile Licad, piano Naxos 559145

17:55:00 00:03:57 Charles Tomlinson Griffes Bacchanale

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:24:28 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 66 in G major Op 77

Takács Quartet Decca 430199

18:36:00 00:03:26 Franz Joseph Haydn Mass No. 11: Gloria "Lord Nelson"

Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

18:42:00 00:04:09 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Sonata No. 58

András Schiff, piano Teldec 17141

18:49:00 00:06:25 Franz Joseph Haydn Finale from Cello Concerto No. 1

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:30 Franz Joseph Haydn Symphony No.100 in G major

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

19:28:00 00:28:23 Alexander Glazunov Ballet Scenes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:22:49 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

20:27:00 00:28:07 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

20:58:00 00:02:17 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Lyric Waltz

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Beyond the Score: the Symphonie fantastique by Berlioz; Stephane Denève, conductor; James Ehnes, violin

21:04:00 00:05:39 Carl Maria von Weber Overture to The Ruler of the Spirits

Gustav Kuhn Dresden State Orchestra Capriccio 10052

21:12:00 00:37:38 Dmitri Shostakovich Violin Concerto No. 1 in A minor Op 77

Gürzenich Orchestra Cologne James Conlon Vladimir Spivakov, violin Capriccio 10892

22:02:00 00:51:10 Hector Berlioz Symphonie fantastique Op 14

Semyon Bychkov Orchestra of Paris Philips 438939

22:58:00 00:00:59 Frédéric Chopin Etude No. 21 in G flat major Op 25

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:42 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 62 Op 76

Takács Quartet Decca 421360

23:09:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Andantino from Concerto for Flute & Harp

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

23:20:00 00:07:35 Ludwig van Beethoven Adagio from Serenade for String Trio Op 8

Leopold String Trio Hyperion 67253

23:27:00 00:14:25 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 45

Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80156

23:44:00 00:05:59 Sergei Rachmaninoff Andante from Cello Sonata Op 19

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

23:49:00 00:05:47 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 2

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:57:00 00:02:11 Claude Debussy Children's Corner: The Little Shepherd

Simon Trpceski, piano EMI 272

23:57:00 00:02:14 Peter Warlock Pieds-en-l'air from "Capriol Suite"

José Luis García English Chamber Orchestra Sony 82849