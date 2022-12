Program Guide 03-11-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:34:06 Dmitri Shostakovich Symphony No. 1 in F minor Op 10

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186068

00:38:00 00:17:38 Ottorino Respighi The Fountains of Rome

Daniele Gatti St Cecilia Academy Orchestra Conifer 51292

00:57:00 00:34:39 Morton Gould Stephen Foster Gallery

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 559005

01:33:00 00:26:04 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires

Almeda Trio Albany 1386

02:01:00 00:38:41 Franz Joseph Haydn Mass No. 10 in C major

Collegium Musicum 90 Richard Hickox Nancy Argenta, soprano; Catherine Denley, mezzo;

Mark Padmore, tenor; Stephen Varcoe, baritone; Collegium Musicum 90 Chorus Chandos 633

02:42:00 00:37:34 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 3 in C major

Tokyo String Quartet Pinchas Zukerman, viola RCA 60940

03:21:00 00:55:42 Peter Tchaikovsky Manfred Symphony Op 58

Lorin Maazel Cleveland Orchestra MAA 75

04:19:00 00:23:09 Ermanno Wolf-Ferrari Serenade for String Orchestra in E flat major

I Solisti Italiani Denon 78838

04:44:00 00:35:43 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dances Op 45

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

05:22:00 00:15:07 Sir Arnold Bax Tintagel

Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

05:39:00 00:05:30 Sergei Rachmaninoff Barcarolle Op 11

Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

05:54:00 00:03:39 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Intermezzo

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda John Bradbury, clarinet Chandos 10511

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:09:10 Carl Maria von Weber Oberon: Overture

George Szell Cleveland Orchestra MAA 10603

06:20:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Trio in C major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

06:30:00 00:08:04 Ottorino Respighi Suite for Strings: Burlesca & Rigaudon

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

06:37:00 00:01:25 Thomas Morley My bonny lass she smileth

Canadian Brass CBS 45792

06:40:00 00:08:59 Aaron Copland Our Town: Suite

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 61699

06:52:00 00:01:41 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 10 in F major

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

06:55:00 00:03:27 John Philip Sousa March "The Pathfinder of Panama"

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:03:29 Philippe Gaubert Madrigal

Fenwick Smith, flute; Sally Pinkas, piano Naxos 557305

07:07:00 00:01:44 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Gigue Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

07:10:00 00:07:23 Ludwig van Beethoven Variations on "God Save the King"

Olli Mustonen, piano Decca 436834

07:20:00 00:03:19 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

07:25:00 00:01:52 Giuseppe Verdi Rigoletto: Conspirators' Chorus Atlanta Symphony Orchestra

Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

07:30:00 00:04:58 Ben Folds The Luckiest

Voces8 Decca 22601

07:40:00 00:08:35 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92

Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

07:51:00 00:03:10 Leonard Bernstein West Side Story: America

Canadian Brass RCA 68633

07:55:00 00:02:20 Jean-Philippe Rameau Platée: Rigaudons

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

08:07:00 00:04:01 Richard Rodgers Oklahoma: Main Title

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

08:13:00 00:02:19 Claude Debussy Preludes Book 1: Le vent dans la

Robert Cassidy, piano Albany 1348

08:17:00 00:09:12 Peter Warlock Capriol Suite

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

08:30:00 00:08:06 Antonio Vivaldi Violin Concerto in C major Op 8

Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Monica Huggett, violin VirginClas 61172

08:40:00 00:08:15 Greg Anderson Over the Rainbow

The Five Browns, pianos E1 Music 2041

08:51:00 00:02:17 Gilbert & Sullivan The Mikado: Chorus of Nobles "If you

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

08:55:00 00:02:49 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: I am the very

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

09:05:00 00:16:59 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 2 Op 55

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

09:27:00 00:05:43 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 39

Alan Gilbert CIM Orchestra CIM 2003

09:35:00 00:03:05 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Polonaise

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

09:40:00 00:17:27 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2 in B minor

Boston Baroque Martin Pearlman Christopher Krueger, flute Telarc 80619

09:55:00 00:03:09 Ludwig van Beethoven Minuet from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:03:01 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37

Voces8 Decca 22601

10:05:00 00:02:45 Sir John Tavener Mother of God, here I stand

Voces8 Decca 22601

10:11:00 00:06:51 Antonín Dvorák Rondo in G minor Op 94

Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Decca 19765

10:19:00 00:04:01 Carl Maria von Weber Rondo from Piano Sonata No. 1 Op 24

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

10:27:00 00:02:55 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

10:31:00 00:13:44 Johann Christian Bach Symphony for Double Orchestra in E flat major Op 18

Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

10:48:00 00:01:33 Maurice Ravel Prelude in A minor

Sean Chen, piano Steinway 30029

10:51:00 00:26:38 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 4 in C minor Op 44

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92509

11:22:00 00:09:35 Sir Charles Hubert H. Parry Overture to an Unwritten Tragedy

Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

11:34:00 00:07:43 Johann Adolph Hasse Sinfonia in D major Op 3

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

11:44:00 00:09:16 Dmitri Shostakovich Overture on Russian & Kirghiz Folk

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

11:54:00 00:02:43 Manuel Ponce Scherzino mexicano

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:11:00 00:05:29 Hugo Alfvén Festival Overture Op 25

Niklas Willén Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553962

12:17:00 00:06:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Scherzo-valse

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:27:00 00:08:44 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 15 in A minor

Willi Boskovsky Philharmonia Hungarica EMI 64627

12:37:00 00:08:48 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

12:48:00 00:11:05 Johann Strauss Jr Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music

Johannes Wildner Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223247

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:34:53 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421718

13:38:00 00:22:17 Franz Joseph Haydn Symphony No. 93 in D

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

14:00 WCLV MIDDAY

14:02:00 00:02:53 Thomas Tallis O nata lux de lumine

Voces8 Christian Forshaw, saxophone Decca 22601

14:06:00 00:02:53 Patrick Hawes Prayer to a Guardian Angel

Voces8 Matthew Sharp, cello Decca 22601

14:12:00 00:09:48 Leopold Mozart Symphony in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

14:25:00 00:17:54 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1 Op 25

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

14:45:00 00:11:53 Johann Sebastian Bach Oboe Concerto in D minor

Chamber Orchestra of Europe Douglas Boyd Douglas Boyd, oboe DeutGram 429225

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS:

This week at Severance Hall, Fabio Luisi leads The Cleveland Orchestra with pianist Jean-Yves Thibaudet

15:02:00 00:19:53 Franz Liszt Piano Concerto No. 2 in A major

Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano DeutGram 4763793

15:25:00 15:45:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A - mvmts 1 and 2

Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 484

15:48:00 00:07:23 Sir Arnold Bax Symphonic Scherzo

Vernon Handley Royal Philharmonic Chandos 8464

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:52 Anonymous Corde natus ex parentis Voces8

Christian Forshaw, saxophone Decca 22601

16:06:00 00:03:46 Sir Edward Elgar Lux aeterna ["Nimrod"]

Voces8 Decca 22601

16:13:00 00:09:06 Darius Milhaud Suite for 2 Pianos "Scaramouche"

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

16:27:00 00:06:59 Hans Zimmer King Arthur: Woad to Ruin

London Music Works Silva 1398

16:36:00 00:03:19 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Overture Op 112

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449186

16:41:00 00:07:13 Ignacio Cervantes Danzas Cubanas

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

16:51:00 00:04:00 Antonio Vivaldi Andante from Concerto for 2 Mandolins in D minor

Yo-Yo Ma, cello; Bobby McFerrin, voice Sony 48177

16:57:00 00:02:06 Huang Zi Plum Blossoms in the Snow

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

17:05:00 00:05:31 Giuseppe Verdi Rigoletto: Quartet "Bella figlia dell'

SWR Symphony Orch Marco Armiliato Anna Netrebko, soprano; Elina Garanca, mezzo; Ramón Vargas, tenor; Ludovic Tézier, baritone DeutGram 4777177

17:26:00 00:08:31 Johann Sebastian Bach Motet "Fürchte dich nicht"

Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Soli Deo 716

17:33:00 00:01:59 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Air des Esclaves

Les Délices Délices 2013

17:40:00 00:04:45 Astor Piazzolla Adiós Nonino

Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981

17:46:00 00:03:34 Astor Piazzolla Milonga en re

Anne Akiko Meyers, violin; Akira Eguchi, piano Koch Intl 7762

17:52:00 00:02:53 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 15 in C major Op 72

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

17:56:00 00:02:40 George Gershwin Oh, Kay!: Clap Yo' Hands

Alan Feinberg, piano Argo 436121

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:25:44 Franz Joseph Haydn Symphony No. 92 in G major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

18:37:00 00:03:37 Peter Tchaikovsky Romance Op 6

Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835

18:43:00 00:02:56 Anonymous Romance English Chamber Orchestra

Paul Watkins Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

18:48:00 00:06:26 Igor Stravinsky The Firebird: Lullaby & Finale

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

18:58:00 00:00:43 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 8 in F

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:38 Ottorino Respighi The Fountains of Rome

Daniele Gatti St Cecilia Academy Orchestra Conifer 51292

19:19:00 00:35:05 Johan Svendsen Symphony No. 1 in D major Op 4

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Highlights from Recent Recitals at Baldwin Wallace Conservatory

Rachmaninoff: Waltz Op 11/4 and Slava (Glory) Op 11/6 (11:30)

Sungeun Kim and Mary Dobrea-Grindahl, piano

“A Set of Early Music” (7:18)

Leonin (c.1150-1201) arr. by Jack Sutte: Viderunt omnes

Hans Sachs (1494-1576) arr. by Jack Sutte: Meistersinger Melody, Gesangweise

Giovanni da Firenze (1270-1351) arr. by Jack Sutte: Caccia, Con brachi assai

Factory Seconds Brass Trio: Jack Sutte, trumpet, Jesse McCormick, horn, Rick Stout, trombone

Franz Joseph Haydn: Adagio and Finale: Presto from Sonata in E-Flat Hob. XVI/52 (12:31)

Robert Mayerovitch, piano

Victor Ewald (1860-1935): Quintet No. 1 (c.1890)

I. Moderato, II. Adagio non troppo lento, III. Allegro Moderato (12:45)

BW Brass Faculty Quintet: Jack Brndiar and Jack Sutte, trumpets; Jesse McCormick, horn; Rick Stout, trombone; Yasu Sugiyama, tuba

Giles Farnaby (c.1563-1640) ed. and arr. Elgar Howarth: Fancies, Toys and Dreams

[The Old Spagnoletta, His Rest, Tell mee Daphne, A Toye, His Dreame, The New Sa-hoo] (7:18)

BW Brass Faculty Quintet: Jack Sutte and Jack Brndiar, trumpets; Jesse McCormick, horn; Rick Stout, trombone; Yasu Sugiyama, tuba

Maurice Ravel: Gaspard de la nuit (23:08)

Encore: Robert Schumann: Andantino (Getragen) from Sonata in G Minor, Op. 22 (4:16)

Robert Mayerovitch, piano

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims

recordings by Moses Hogan

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:04:22 Morten Lauridsen Lux Aeterna: O nata lux

Voces8 Decca 22601

23:06:00 00:13:37 Anton Webern Langsamer Satz

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

23:22:00 00:02:44 Xavier Montsalvatge Canción de cuna para dormir a un negrito

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

23:24:00 00:07:07 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Winter

Almeda Trio Albany 1386

23:31:00 00:07:49 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 4: Prelúdio

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

23:42:00 00:03:38 Rihards Dubra Ave Maria I

Voces8 Decca 22601

23:45:00 00:09:18 Henry Cowell Hymn and Fuguing Tune No. 10

Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Bert Lucarelli, oboe Koch Intl 7282

23:56:00 00:02:34 Ole Bull Solitude on the Mountain

Andrew Penny Orchestra of the Mill Lydian 18132