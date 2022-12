Program Guide 03-04-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:15:55 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in A

Europa Galante Fabio Biondi Fabio Biondi, violin; Enrico Casazza, violin VirginClas 45424

00:20:00 00:46:12 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 1 Op 20

Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

01:08:00 00:32:11 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 2

Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

01:42:00 00:52:05 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 3

Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

02:36:00 00:35:21 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

03:13:00 00:30:32 Franz Liszt Symphonic Poem No. 1 "Things Heard on

Bernard Haitink London Philharmonic Orchestra DeutGram 4779525

03:46:00 00:35:28 Sir Arnold Bax Symphony No. 6

Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

04:23:00 00:24:55 Antonio Vivaldi Dixit Dominus

Academy of Ancient Music Stephen Cleobury Sarah Fox, soprano; Deborah Norman, soprano

Michael Chance, countertenor; James Gilchrist, tenor; Choir King's College Cambridge EMI 57265

04:50:00 00:30:27 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 8 in D minor

Bernard Haitink London Philharmonic Orchestra EMI 57086

05:22:00 00:13:05 Hugo Alfvén Swedish Rhapsody No. 1 Op 19

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

05:37:00 00:08:03 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in E major

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

05:51:00 00:05:38 Aaron Copland The Tender Land: The Promise of Living

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 48224

05:58:00 00:01:15 Sir William Walton Façade: Polka

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM

06:07:00 00:11:57 Johannes Brahms Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83

Boston Symphony Orchestra Bernard Haitink Emanuel Ax, piano; Jules Eskin, cello Sony 63229

06:23:00 00:07:58 Johann David Heinichen Concerto Grosso in C

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

06:30:00 00:05:13 Ludwig van Beethoven Presto from String Quartet No. 14 Op 131

Cypress String Quartet Cypress 2012

06:40:00 00:05:59 Georges Bizet The Pearl Fishers: Au fond du temple

SWR Symphony Orch Marco Armiliato Ramón Vargas, tenor; Ludovic Tézier, baritone DeutGram 4777177

06:47:00 00:04:50 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata in G minor

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

06:55:00 00:04:01 Charles S. Belsterling March of the Steel Men

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:04:00 Maurice Ravel Finale from Piano Concerto in G major

MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Simone Dinnerstein, piano Sony 503245

07:10:00 00:03:55 Igor Stravinsky Scherzo à la russe

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra RCA 68865

07:15:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

07:23:00 00:03:12 Mason Bates Ford's Farm

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

07:28:00 00:06:07 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for String Trio

Albers Trio Tre Sorell 2010

07:40:00 00:07:17 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Allegro &

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

07:51:00 00:02:33 George Gershwin Porgy and Bess: I Got Plenty of Nothing

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Sir Willard White, baritone; Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

07:55:00 00:02:37 Chris Coletti Bach's Bells

Canadian Brass Steinway 30027

07:57:00 00:01:29 Heitor Villa-Lobos The Baby's Family Suite No. 1: Punch

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

08:07:00 00:06:07 Hans Gál Rondo from Symphony No. 1 Op 30

Thomas Zehetmair Northern Sinfonia Avie 2224

08:15:00 00:05:53 Anton Arensky Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 32

Yefim Bronfman, piano; Cho-Liang Lin, violin; Gary Hoffman, cello Sony 53269

08:23:00 00:04:23 Johann Sebastian Bach Cantata No. 78: Duet

Empire Brass Douglas Major, organ EMI 47395

08:30:00 00:05:51 Johann Christian Bach Zanaida: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

08:37:00 00:01:34 Frédéric Chopin Mazurka No. 3 in E major Op 6

Kotaro Fukuma, piano CIPC 2003

08:40:00 00:08:39 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in B minor Op 3

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390

08:52:00 00:02:42 Zequinha de Abreu Tico-Tico non Fubá

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

08:55:00 00:05:29 Miklós Rózsa Ivanhoe: Overture

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81269

09:05:00 00:17:40 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 4

Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

09:27:00 00:03:54 Frank W. Meacham The American Patrol

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

09:35:00 00:06:33 Philip Lasser Circles from Piano Concerto "The Circle

MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Simone Dinnerstein, piano Sony 503245

09:45:00 00:07:25 Jean-Féry Rebel Ulysses: Suite

Les Délices Délices 2012

09:55:00 00:03:26 Felix Arndt Nola "A Silhouette"

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:02:46 Antonio Vivaldi Giustino: La gloria del mio sangue

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 90916

10:05:00 00:04:01 Antonio Vivaldi Tieteberga: Sento in seno ch'in pioggia

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

10:11:00 00:07:16 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

10:19:00 00:02:41 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Hunters' Chorus "Was

Dresden State Orchestra Silvio Varviso Leipzig Radio Chorus Philips 422410

10:24:00 00:03:07 Jorge Morel Danza Brasileira

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

10:28:00 00:11:59 Alberto Ginastera Estancia: Suite Op 8

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

10:43:00 00:07:39 George W. Chadwick Symphonic Sketches: Jubilee

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9334

10:53:00 00:28:00 Antonio Vivaldi Gloria in D Bethlehem Bach Festival Orch

Greg Funfgeld Julia Doyle, soprano; Rosa Lamoreaux, soprano; Daniel Taylor, countertenor; Bach Choir of Bethlehem Analekta 9873

11:18:00 00:08:08 Alexander Glazunov Mélodie Op 20 St Cecilia Academy Orchestra

Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

11:33:00 00:08:36 He Zhanhao & Chen Gang Falling in Love from "The Butterfly

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

11:44:00 00:08:06 Luigi Boccherini Symphony No. 12 in D major Op 21

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999174

11:53:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:19:00 00:05:26 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

12:28:00 00:05:50 Julius Fucik Florentine March Op 214

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

12:35:00 00:08:06 Johann Strauss Jr Waltz "Fairy Tales from the Orient" Op 444

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:44:00 00:13:06 Peter Tchaikovsky Festival Overture Op 15

Geoffrey Simon London Symphony Orchestra Chandos 9190

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:38:46 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 3

London Philharmonic Orchestra Bernard Haitink Amanda Roocroft, soprano EMI 56564

13:41:00 00:18:44 Sir Arnold Bax Russian Suite

Bryden Thomson London Philharmonic Orchestra Chandos 8669

14:00 WCLV MIDDAY

14:01:00 00:02:08 Robert Schumann Carnaval: Pierrot Op 9

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

14:03:00 00:02:31 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance

Semyon Bychkov Orchestra of Paris Philips 432145

14:09:00 00:10:27 Étienne Méhul Young Henry's Hunt: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5184

14:23:00 00:14:00 Antonio Vivaldi Oboe Concerto in C major

New Brandenburg Collegium Anthony Newman Alex Klein, oboe Cedille 7003

14:39:00 00:14:05 Anton Arensky Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

14:55:00 00:03:00 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA ARCHIVES

15:01:00 00:10:20 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:14:00 00:15:30 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:31:00 00:21:01 Ottorino Respighi The Pines of Rome

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:53:00 00:04:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Minuet

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:38 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in G major

Andrew Parrott Taverner Players EMI 54208

16:07:00 00:02:17 Antonio Vivaldi Gloria in excelsis Deo from Gloria

Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Bach Choir of Bethlehem Analekta 9873

16:13:00 00:06:54 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Pas de trois

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

16:19:00 00:03:10 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Goblet Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

16:23:00 00:04:56 Antonio Vivaldi Largo from Guitar Concerto Orchestra of St Luke's

Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

16:35:00 00:04:35 Ludwig van Beethoven Rondo from Sonata No. 8 Op 13

Peter Takács, piano Cambria 1175

16:41:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Concerto No. 27

Southbank Sinfonia Simon Over Alessio Bax, piano Signum 321

16:52:00 00:02:18 Antonio Vivaldi Largo from "Winter" Concerto in F minor

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

16:57:00 00:02:07 Leonard Bernstein Waltz from Divertimento for Orchestra

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

17:05:00 00:04:45 Isaac Albéniz Iberia: Eritaña

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

17:13:00 00:09:25 Johannes Brahms Finale from Piano Concerto No. 2 Op 83

Boston Symphony Orchestra Bernard Haitink Emanuel Ax, piano Sony 63229

17:25:00 00:09:44 Claude Debussy Sarabande & Danse

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

17:40:00 00:05:39 Alexander Glazunov Finale from Violin Concerto Op 82

Russian National Orchestra José Serebrier Rachel Barton Pine, violin Warner 67946

17:45:00 00:02:15 Franz Schubert Wiegenlied

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

17:52:00 00:03:01 Joaquín Rodrigo Soleriana: Passepied

Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

17:57:00 00:02:05 Edward MacDowell Suite No. 1: Summer Idyll Op 42

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:09:53 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Spring" Concerto in E major Op 8

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

18:21:00 00:10:35 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Summer" Concerto in G minor Op 8

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Eclectra 2059

18:34:00 00:10:51 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Autumn" Concerto in F major Op 8

Israel Philharmonic Orchestra Lorin Maazel Shlomo Mintz, violin DeutGram 469376

18:47:00 00:08:26 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Winter" Concerto in F minor Op 8

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

18:56:00 00:02:19 Antonio Vivaldi Laudamus te from Gloria Amsterdam Baroque Orchestra

Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello; Jonathan Manson, cello Sony 90916

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:26 Franz Joseph Haydn Symphony No. 53 in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439779

19:25:00 00:30:50 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Suite Op 20

Bolshoi Symphony Orchestra Alexander Lazarev Sergei Girshenko, violin Erato 45963

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live recorded March 13, 2013 -

Cavani Quartet, Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello

Franz Joseph Haydn: String Quartet No. 27 in D Op 20/4 (1772)

Béla Bartók: String Quartet No. 3 (1927)

Johannes Brahms: String Sextet No. 1 in B-Flat Op 18 (1860)

21:33:00 00:26:41 Antonín Dvorák String Quartet No. 12 in F major Op 96

Cavani String Quartet Azica 71203

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by soprano Roberta Alexander

23:00 THE LATE PROGRAM

23:02:00 00:04:56 Antonio Vivaldi Largo from Guitar Concerto

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

23:06:00 00:10:10 Ralph Vaughan Williams Molto moderato from Symphony No. 3

Bernard Haitink London Philharmonic Orchestra EMI 56564

23:19:00 00:07:05 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 3 Prelude

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

23:26:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: White Swan Pas de Deux

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Kirill Terentiev, violin; Zenon Zalitsailo, cello Decca 10104

23:37:00 00:07:55 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

23:44:00 00:09:47 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G minor

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

23:56:00 00:02:37 Franz Schubert Sanctus from German Mass

Richard Marlow Trinity College Choir Conifer 16851