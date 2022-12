Program Guide 02-23-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:33:16 Carl Nielsen Symphony No. 1 in G minor Op 7

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

00:37:00 00:35:51 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1 in F major

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

01:15:00 00:59:31 Arnold Schoenberg Gurrelieder: Part 1

Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle Karita Mattila, soprano; Anne Sofie von Otter, mezzo; Thomas Moser, tenor EMI 57303

02:16:00 00:50:14 Arnold Schoenberg Gurrelieder: Parts 2 & 3

Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle Thomas Moser, tenor; Thomas Quasthoff, baritone; Philip Langridge, tenor; Berlin Radio Choir; Ernst Senff Choir EMI 57303

03:08:00 00:20:02 Saverio Mercadante Flute Concerto in E minor

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

03:30:00 00:33:55 Claude Debussy Images for Orchestra

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

04:06:00 00:16:05 Thomas Janson Oboe Machinations

Panorámicos Thomas C. Moore, oboe; Danna Sundet, English horn; Randall Fusco, piano Panorámico 2009

04:24:00 00:26:12 Manuel Ponce Concierto del sur

Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Pablo Sáinz Villegas, guitar Sony 75555

04:52:00 00:26:11 Franz Joseph Haydn Symphony No. 45 in F sharp minor

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

05:20:00 00:16:06 Karl Pilss Serenade for Wind Quintet

Berlin Philharmonic Wind Qnt Bis 612

05:38:00 00:06:00 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

05:53:00 00:04:07 Ernö Dohnányi Rondo from Serenade for Strings Op 10

Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

05:58:00 00:01:16 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: Elephant

Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano EMI 9065

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:07:16 Ludwig van Beethoven Finale from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

06:15:00 00:00:50 George Frideric Handel Almira: Rigaudon

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852

06:20:00 00:05:40 Johann Sebastian Bach Fugue from Prelude & Fugue in D major

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

06:25:00 00:05:43 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 39

Alan Gilbert CIM Orchestra CIM 2003

06:32:00 00:05:18 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 12 Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

06:40:00 00:08:04 Joaquín Rodrigo Bolero from Concierto Andaluz

Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

06:50:00 00:02:42 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite: Bourrée

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

06:55:00 00:04:22 W. Paris Chambers March "Chicago Tribune"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:03:27 John Lennon/Paul McCartney She's Leaving Home

Les Boréades de Montréal Atma 2218

07:12:00 00:03:47 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Bourrée

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

07:15:00 00:09:02 Paul Hindemith Concert of Angels from "Mathis der Maler"

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55230

07:27:00 00:02:42 Traditional The Devil's Reel

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

07:30:00 00:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart The Impresario: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

07:40:00 00:07:11 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 21

Camerata Salzburg Géza Anda Géza Anda, piano DeutGram 4793449

07:50:00 00:03:45 Camille Saint-Saëns La jota aragonese Op 64

Geoffrey Simon London Philharmonic Orchestra Cala 4031

07:56:00 00:01:45 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in E flat major Op 33

Rustem Hayroudinoff, piano Chandos 10391

08:07:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

08:15:00 00:01:47 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Aragonaise

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

08:20:00 00:04:31 Eric Coates London Suite: Knightsbridge March

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

08:25:00 00:07:33 Andrea Luchesi Piano Sonata in F [No. 5]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

08:33:00 00:04:32 Richard Hayman Kid Stuff

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68131

08:40:00 00:08:44 Carl Nielsen Finale from Symphony No. 1 Op 7

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

08:51:00 00:02:27 Henry Purcell Duet "Sound the Trumpet" from "Come Ye Sons of Art"

Monteverdi Orchestra Sir John Eliot Gardiner Charles Brett, counter-tenor; John Williams, counter-tenor Erato 45123

08:55:00 00:03:38 Harold Arlen The Sky's the Limit: One for My Baby

Richard Glazier, piano Centaur 3347

09:05:00 00:15:55 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80344

09:25:00 00:05:24 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures: The Birth of Venus

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

09:35:00 00:03:52 Johann Sebastian Bach Orch Suite No. 3: Bourrée & Gigue

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

09:55:00 00:03:27 George Frideric Handel Semele: Iris hence away

Paris Orchestral Ensemble John Nelson Stephanie Blythe, mezzo VirginClas 45475

09:58:00 00:01:22 Frédéric Chopin Mazurka No. 46 in C major Op 67

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:04:04 Sergei Prokofiev Toccata in D minor Op 11

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

10:06:00 00:04:13 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Little

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

10:12:00 00:07:16 George W. Chadwick Symphonic Sketches: A Vagrom Ballad

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9334

10:22:00 00:03:03 William Grant Still Afro-American Symphony: Humor

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9154

10:26:00 00:04:00 Gustav Mahler Songs of a Wayfarer: Ging heut Morgen

Bavarian Radio Symphony Rafael Kubelik Dietrich Fischer-Dieskau, bar. DeutGram 4793449

10:33:00 00:12:25 Antonín Dvorák Hussite Overture Op 67

Theodore Kuchar Janácek Philharmonic Brilliant 92297

10:47:00 00:02:37 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet in D major

András Schiff, piano Decca 421369

10:52:00 00:28:59 Franz Berwald Symphony No. 3 in C major

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553052

11:23:00 00:08:19 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in C

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

11:33:00 00:08:44 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

11:43:00 00:10:30 Fanny Mendelssohn-Hensel Concert Overture

JoAnn Falletta Women's Philharmonic Koch Intl 7169

11:56:00 00:02:03 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 82849

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:12:00 00:06:56 Richard Heuberger The Opera Ball: Overture

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:20:00 00:07:55 Riccardo Drigo Pas de deux for Adam's "Le Corsaire"

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433862

12:33:00 00:06:32 Percy Fletcher Bal masqué

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:39:00 00:07:47 Johann Strauss Jr Waltz "Farewell to America"

Johannes Wildner Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223247

12:49:00 00:08:35 Stephen Sondheim Into the Woods: Suite

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:31:22 Sir Alexander Mackenzie Violin Concerto in C sharp minor Op 32

Royal Scottish Nat'l Orch Vernon Handley Malcolm Stewart, violin Hyperion 66975

13:35:00 00:24:21 Edvard Grieg Old Norwegian Romance with Variations Op 51

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

14:00 WCLV MIDDAY

14:01:00 00:02:23 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Tambourins

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

14:03:00 00:02:26 François Couperin Suite No. 25: The Victorious Muse

Angela Hewitt, piano Hyperion 67480

14:09:00 00:14:53 Henri Rabaud Dances from "Marouf, Cobbler of Cairo"

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

14:40:00 00:10:00 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Suite

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Harm Mundi 907110

14:52:00 00:05:04 Max von Schillings Dance of the Flowers

Jan Stulen WDR Symphony Cologne CPO 999233

15:00 MONDAY MOZART

15:01:00 00:08:48 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in E major

English Chamber Orchestra Peter Maag Joshua Bell, violin Decca 436376

15:12:00 00:12:48 Johann Samuel Schröter Piano Concerto in C major Op 3

English Chamber Orchestra Murray Perahia Murray Perahia, piano CBS 39222

15:28:00 00:17:46 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D major

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

15:48:00 00:09:32 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 27

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 15498

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:04:00 George Frideric Handel Israel in Egypt: But as for his people

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

16:06:00 00:02:52 George Frideric Handel Israel in Egypt: The Lord shall reign

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2270

16:13:00 00:11:17 Carl Nielsen Allegro espansivo from Symphony No. 3 Op 27

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

16:28:00 00:05:57 George Frideric Handel Coronation Anthem "Zadok the Priest"

London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis London Chorus EMI 28379

16:41:00 00:08:19 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74

Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4793449

16:52:00 00:02:55 George Frideric Handel The Triumph of Time and Truth: Sonata in D major

RCO Chamber Orchestra Joshua Rifkin Peter Hurford, organ Decca 414604

16:57:00 00:01:53 Frédéric Chopin Mazurka No. 41 in C sharp minor Op 63

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

17:05:00 00:04:56 Fromental Hálevy La Juive: Sérénade

Verdi Symphony Milan Carlo Rizzi Juan Diego Flórez, tenor Decca 3136

17:12:00 00:08:03 George Frideric Handel Concerto Grosso in G major Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

17:19:00 00:12:17 Carl Nielsen Andante malincolico from Symphony No. 2 Op 16

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

17:32:00 00:01:51 Carl Nielsen The Mother: The Fog is Lifting

Judith Hall, flute; Elinor Bennett, harp Nimbus 5247

17:40:00 00:03:52 George Frideric Handel Messiah: For unto us a Child is born

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

17:46:00 00:03:43 George Frideric Handel Messiah: Hallelujah

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

17:52:00 00:03:03 Johannes Brahms Intermezzo in E major Op 116

Emil Gilels, piano DeutGram 4793449

17:56:00 00:03:10 Thomas Tallis Salvator mundi

Stile Antico Harm Mundi 807572

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:06 George Frideric Handel Il pastor fido: Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 68257

18:35:00 00:03:27 George Frideric Handel Harmonious Blacksmith from Keyboard

Murray Perahia, piano Sony 62785

18:41:00 00:01:53 George Frideric Handel Samson: Awake the Trumpet's Lofty Sound

Sym of Harmony & Invention Harry Christophers The Sixteen Collins 70382

18:45:00 00:09:24 George Frideric Handel Water Music Suite No. 3 in G major

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

18:55:00 00:03:48 George Frideric Handel Berenice: Minuet

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47027

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:16 Édouard Lalo Cello Concerto in D minor

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

19:29:00 00:26:25 Franz Joseph Haydn Symphony No.101 in D major

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

19:57:00 00:01:14 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 1: Arietta Op 12

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:56:10 Carl Orff Carmina burana

Berlin German Opera Orchestra Eugen Jochum Gundula Janowitz, soprano; Gerhard Stolze, tenor; Dietrich Fischer-Dieskau, bar.; Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4793449

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Kurt Masur, conductor

21:04:00 00:37:27 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90

21:41:00 00:46:20 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98

22:27:00 00:27:42 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:10 George Walker Lyric for Strings

Edwin London Cleveland Chamber Symphony Albany 270

23:08:00 00:10:16 Arvo Pärt Spiegel im Spiegel

Lisa Batiashvili, violin; Hélène Grimaud, piano DeutGram 15203

23:20:00 00:05:49 Domenico Scarlatti Sonata in G minor

Ivo Pogorelich, piano DeutGram 435855

23:25:00 00:05:24 Johann Sebastian Bach Cantata No. 156: Sinfonia "Arioso"

Gary Schocker, flute; Jason Vieaux, guitar Azica 71230

23:31:00 00:04:06 George Frideric Handel Aria from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

23:37:00 00:04:48 Felix Mendelssohn Adagio from Sextet Op 110

Bartholdy Piano Quartet Andra Darzins, viola; Wolfgang Wagner, double bass Naxos 550966

23:41:00 00:11:45 Richard Strauss Sextet for Strings from "Capriccio" Op 85

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

23:55:00 00:03:02 Gabriel Fauré Chanson de Mélisande

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Lorraine Hunt Lieberson, sop DeutGram 423089

23:57:00 00:02:04 Johannes Brahms Sapphische Ode Op 94

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664