Program Guide 02-17-2015

00:02:00 00:27:36 Zoltán Kodály Peacock Variations

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra EMI 54858

00:32:00 01:13:39 Gustav Mahler Symphony No. 5 in C sharp minor

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

01:47:00 00:27:32 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 19

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano Sony 42445

02:17:00 00:25:35 Friedrich Witt Jena Symphony in C major

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572089

02:44:00 00:28:34 Johannes Brahms Horn Trio in E flat major Op 40

Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

03:15:00 00:41:27 César Franck Symphony in D minor

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

03:58:00 00:32:35 Antonín Dvorák String Quintet No. 3 in E flat major Op 97

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

04:33:00 00:26:41 Jack Gallagher Sinfonietta for String Orchestra

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

05:01:00 00:18:01 Franz Joseph Haydn Symphony No. 46 in B major

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

05:21:00 00:16:01 Samuel Coleridge-Taylor Petite Suite de Concert Op 77

Adrian Leaper RTÉ Concert Orchestra Dublin MarcoPolo 223516

05:39:00 00:06:45 Jacques Ibert Trois pièces brèves

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

05:52:00 00:05:25 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Polonaise Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

06:08:00 00:04:03 Jean-Philippe Rameau The Gathering of Birds

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

06:15:00 00:10:44 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

06:27:00 00:06:47 Antonio Vivaldi Cello Concerto in D major

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Anner Bylsma, cello Sony 62719

06:35:00 00:02:47 Erik Satie Gymnopédie No. 1

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

06:40:00 00:07:25 Sir Edward German Nell Gwyn: Overture

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

06:51:00 00:02:49 Jan Pieterszoon Sweelinck Laudate Dominum

La Nuova Musica John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

06:53:00 00:02:14 Leroy Anderson Goldilocks: Pirate Dance

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559382

06:55:00 00:03:14 Frank H. Losey March "Gloria"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:03:15 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Humming Chorus

Utah Symphony Joseph Silverstein Mormon Tabernacle Choir Decca 436284

07:10:00 00:08:05 Hans Gál Scherzo from Symphony No. 4 Op 105

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

07:20:00 00:02:44 Elmer Bernstein The Great Escape: March

Nic Raine Royal Philharmonic Royal Phil 33

07:26:00 00:01:39 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Gopak

Valéry Gergiev Vienna Philharmonic Philips 468526

07:30:00 00:05:12 Jean Sibelius Scherzo from Symphony No. 1 Op 39

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

07:40:00 00:07:01 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 8 Op 93

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

07:51:00 00:03:06 Arcangelo Corelli Finale from Concerto Grosso Op 6

Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 5186031

07:55:00 00:01:12 Elliott Carter The Rose Family

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

07:58:00 00:02:16 Leroy Anderson The Syncopated Clock

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

08:08:00 00:05:30 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 2

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

08:15:00 00:04:04 Sergei Prokofiev Toccata in D minor Op 11

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

08:20:00 00:05:07 Sir Arthur Sullivan The Sorcerer: Overture

Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

08:30:00 00:10:32 Maurice Ravel Sonatine

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811

08:40:00 00:07:55 Sergei Prokofiev Finale from Symphony No. 7 Op 131

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

08:53:00 00:03:35 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

08:58:00 00:03:53 Henry Mancini The Pink Panther: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:08:00 00:16:10 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Sir John Barbirolli Sinfonia of London EMI 67264

09:27:00 00:04:31 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

09:35:00 00:05:05 Nicolas Chédeville Saisons Amusantes: Allegro from "Autumn"

Les Délices Délices 2013

09:41:00 00:02:51 André Campra Idoménée: Rigaudon

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

09:55:00 00:03:03 George Gershwin Short Story

London Symphony Orchestra Eric Stern Richard Stoltzman, clarinet RCA 61790

10:01:00 00:03:11 John Philip Sousa March "Sabre and Spurs"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

10:05:00 00:03:00 Johann Strauss Jr Cavalry March Op 428

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

10:10:00 00:08:03 Frédéric Chopin Barcarolle in F sharp major Op 60

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

10:19:00 00:04:05 Franz Liszt Schubert Song "Auf dem Wasser zu singen"

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

10:25:00 00:01:43 Mario Castelnuovo-Tedesco Sea Murmurs Op 24

Julian Lloyd Webber, cello; John Lenehan, piano Philips 434917

10:27:00 00:12:57 Ernest Bloch Poems of the Sea

Sakari Oramo Malmö Symphony Orchestra Bis 639

10:41:00 00:07:27 Johann Friedrich Fasch Finale from Concerto in D major

Tempesta di Mare Chandos 783

10:51:00 00:29:35 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Byron Janis, piano RCA 300350

11:12:00 00:08:29 Michel Pignolet de Montéclair Cinquiéme Suite "La Guerre"

Les Délices Debra Nagy, oboe Délices 2012

11:33:00 00:08:52 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 24 in B flat major

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

11:45:00 00:09:10 Gabriel Pierné Ramuntcho: Rapsodie Basque

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

11:56:00 00:02:59 Leroy Anderson Chicken Reel

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

12:12:00 00:06:15 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

12:19:00 00:04:56 Ferde Grofé Mississippi Suite: Mardi Gras

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Bridge 9212

12:25:00 00:06:58 Johan Svendsen Norwegian Artists' Carnival Op 14

Ole Kristian Ruud Trondheim Symphony Orchestra VirginClas 45128

12:35:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Teldec 90201

12:46:00 00:11:06 Roger Quilter A Children's Overture Op 17

Adrian Leaper Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223444

12:58:00 00:01:19 Irving Berlin Blue Skies

Jenny Lin, piano Steinway 30011

13:02:00 00:35:01 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Michel Schwalbé, violin DeutGram 4793449

13:35:00 00:21:05 Maurice Ravel Piano Concerto in G major

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

14:00:00 00:03:44 Manuel de Falla Homenaje "Le tombeau de Claude Debussy"

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

14:03:00 00:05:56 Johann Jacob Froberger Tombeau de Monsieur Blancrocher

David Greilsammer, piano Sony 792969

14:09:00 00:10:23 Luigi Cherubini Concert Overture in G major

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

14:20:00 00:15:42 Gustav Holst Indra Op 13

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

14:46:00 00:10:46 Carl Maria von Weber Scherzo & Finale from Symphony No. 1 Op 19

John Georgiadis Queensland Symphony Naxos 550928

15:03:00 00:06:41 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

15:12:00 00:06:57 Dmitri Shostakovich Finale from Piano Concerto No. 1 Op 35

London Mozart Players Matthias Bamert Alain Lefèvre, piano; Paul Archibald, trumpet Analekta 9283

15:22:00 00:13:44 Robert Schumann mvts 1-2 String Quartet #3 in A Op 41 #3

Emerson String Quartet DG 431 650

15:58:00 00:05:55 Antonín Kraft Cossack Rondo from Cello Concerto in C major Op 4

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Anner Bylsma, cello DHM 7757

16:08:00 00:01:21 Joaquin Nin-Culmell Tonadas Volume 2: Seguidilla

Edmund Battersby, piano Koch Intl 7062

16:12:00 00:13:45 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in G minor Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390

16:29:00 00:04:49 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Un bel dì vedremo

London Philharmonic Orchestra Sir Charles Mackerras Renée Fleming, soprano Decca 467049

16:36:00 00:03:15 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Humming Chorus

Utah Symphony Joseph Silverstein Mormon Tabernacle Choir Decca 436284

16:41:00 00:08:20 Sir Edward German Henry VIII: Three Dances

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

16:52:00 00:03:05 Ernö Dohnányi Fugue from Variations on a Nursery Song Op 25

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

16:58:00 00:01:39 José Serrano L'alegría del batallón: Gypsy Song

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

17:05:00 00:05:22 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

17:13:00 00:11:17 César Franck Finale from Symphony in d

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

17:27:00 00:07:50 Gaspar Sanz Selections from Suite española

Christopher Parkening, guitar EMI 49404

17:40:00 00:04:09 Isaac Albéniz Suite Española: Sevilla Op 47

Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

17:45:00 00:02:57 Isaac Albéniz Suite Española: Castilla Op 47

Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

17:51:00 00:03:23 Giuseppe Verdi Un ballo in maschera: Di tu se fedele

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor; Teatro Municipale di Piacenza Sony 549204

17:56:00 00:03:10 Maurice Ravel Mother Goose: The Fairy Garden

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

18:09:00 00:20:11 Antonín Kraft Cello Concerto in C major Op 4

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Anner Bylsma, cello DHM 7757

18:32:00 00:04:52 Henri Vieuxtemps Souvenir d'Amérique "Yankee Doodle

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

18:39:00 00:03:40 Frédéric Chopin Etude No. 3 in E major Op 10

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

18:45:00 00:08:41 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in F major Op 6

Fabio Biondi Europa Galante Naïve 20012

18:54:00 00:04:21 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 6: Homesickness Op 57

Emil Gilels, piano DeutGram 4793449

19:02:00 00:20:56 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 2 in D major

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

19:25:00 00:30:50 Charles Gounod Symphony No. 2 in E flat major

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 462125

19:57:00 00:02:22 Manuel Ponce Prelude in the Baroque style

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

20:02:00 00:45:36 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

Karl Böhm Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

20:49:00 00:06:36 Ludwig van Beethoven King Stephan: Overture Op 117

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

20:56:00 00:02:50 Franz Liszt Schubert Song "Wohin?"

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

21:04:00 01:19:24 Dmitri Shostakovich Symphony No. 7 in C major Op 60

22:26:00 00:27:36 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 3 in C major Op 26

Yuja Wang, piano; Sakari Oramo, conductor

23:02:00 00:11:10 César Franck Allegretto from Symphony in D minor

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:15:00 00:06:58 Ottorino Respighi The Pines of Rome: The Pines of the Janiculum

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

23:21:00 00:03:15 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Humming Chorus

Utah Symphony Joseph Silverstein Mormon Tabernacle Choir Decca 436284

23:25:00 00:12:06 Amilcare Ponchielli Elegia

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

23:39:00 00:04:55 Joseph Canteloube La delaïssádo from "Songs of the

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

23:43:00 00:09:38 Sir William Walton Lento from Sonata for Strings

Guildhall Strings RCA 7846

23:55:00 00:03:05 Mikis Theodorakis Epitáphios No. 3 "A Day in May"

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

23:56:00 00:03:38 Robert Schumann Schlummerlied Op 124

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139