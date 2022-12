Program Guide 02-09-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:36:09 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23

Vienna Symphony Herbert von Karajan Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4793449

00:40:00 00:41:25 Max Reger Variations & Fugue on a Theme of Hiller Op 100

Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

01:23:00 00:38:46 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 3

London Philharmonic Orchestra Bernard Haitink Amanda Roocroft, soprano EMI 56564

02:04:00 00:21:38 William Byrd Mass for 4 Voices

Paul Hillier Pro Arte Singers Harm Mundi 2908304

02:28:00 00:26:33 Richard Strauss Oboe Concerto in D major

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Alex Klein, oboe Teldec 23913

02:56:00 00:48:34 Hector Berlioz Symphonie fantastique Op 14

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80076

03:46:00 00:41:19 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Mstislav Rostropovich, cello DeutGram 4793449

04:29:00 00:22:00 Ludwig van Beethoven Fifteen Variations & Fugue in E flat major Op 35

Olli Mustonen, piano Decca 436834

04:53:00 00:26:37 Howard Hanson Symphony No. 1 in E minor Op 21

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 432008

05:21:00 00:15:31 Anatoly Liadov Eight Russian Folk Songs Op 58

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

05:38:00 00:05:30 Jean-Baptiste Lully Psyché: Suite

Les Délices Délices 2013

05:56:00 00:03:09 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Sarabande

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:09:00 00:04:15 Ralph Vaughan Williams Fantasia on "Greensleeves"

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Decca 414595

06:21:00 00:07:53 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32

Sir Adrian Boult London Philharmonic Orchestra EMI 28379

06:41:00 00:04:20 Léo Delibes Sylvia: The Huntresses

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

06:59:00 00:01:54 John Philip Sousa March "Transit of Venus"

Keith Brion Razumovsky Symphony Naxos 559029

07:12:00 00:05:17 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

07:28:00 00:04:25 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

07:45:00 00:05:23 Maurice Ravel Jeux d'eau

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

08:14:00 00:07:47 Richard Rodgers Carousel: Waltz

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

08:32:00 00:06:41 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

08:46:00 00:02:12 Claude Debussy Beau soir

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

09:05:00 00:09:36 George Frideric Handel Water Music Suite No. 2 in D major

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

09:21:00 00:04:44 Jules Massenet Thaïs: Méditation

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Yuri Torchinsky, violin; Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

09:41:00 00:05:45 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Dance of the Comedians

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

09:52:00 00:02:24 Giuseppe Verdi Requiem: Sanctus

RIAS Symphony Orchestra Ferenc Fricsay RIAS Chamber Chorus DeutGram 4793449

09:57:00 00:01:23 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Bourrée

Jason Vieaux, guitar Azica 71250

09:58:00 00:01:24 Michael Praetorius Terpsichore: Ballet des Coqs

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

09:59:00 00:01:23 Francis Hopkinson My Days Have Been So Wondrous Free

Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:01:21 Maurice Ravel Waltz "in the style of Borodin"

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

10:04:00 00:13:09 Frédéric Chopin Polonaise No. 7 in A flat major Op 61

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

10:25:00 00:11:11 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in D major Op 6

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

10:45:00 00:02:51 Duke Ellington The River: Giggling Rapids

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9154

11:02:00 00:14:44 Antonín Dvorák Overture "In Nature's Realm" Op 91

Jun Märkl Indianapolis Symphony Telarc 32927

11:24:00 00:11:26 Ludwig van Beethoven Scene by the Brook from Symphony No. 6 Op 68

Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

11:44:00 00:08:57 Sergei Prokofiev Finale from Piano Concerto No. 3 Op 26

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:09:00 00:03:54 Morton Gould Pavanne from American Symphonette No. 2

David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

12:18:00 00:07:55 Joseph Lanner Waltz "Evening Stars" Op 180

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

12:40:00 00:06:07 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 1 in D major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

12:51:00 00:04:01 Charles S. Belsterling March of the Steel Men

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:05:00 00:22:35 Claude Debussy La mer

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

13:38:00 00:14:35 Jacques Ibert Escales "Ports of Call"

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

14:00 WCLV MIDDAY

14:03:00 00:14:30 Edvard Grieg Pictures of Country Life Op 19

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2726

14:25:00 00:11:23 Igor Stravinsky Scherzo fantastique Op 3

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 471197

14:47:00 00:03:01 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Gavotte

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

15:00 MONDAY MOZART

15:02:00 00:13:54 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 15 in G major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

15:24:00 00:11:42 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 22

Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

15:48:00 00:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11

Canadian Brass Steinway 30008

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

16:04:00 00:01:45 Georg Philipp Telemann Water Music: Bourrée

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

16:11:00 00:07:30 Johann Sebastian Bach Largo from Concerto for 2 Violins

Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens David Oistrakh, violin; Igor Oistrakh, violin DeutGram 4793449

16:28:00 00:05:40 John Williams Attack of the Clones: Across the Stars

Paul Bateman Royal Philharmonic Royal Phil 33

16:42:00 00:07:31 Paul Hindemith Turandot Scherzo from "Symphonic Metamorphosis on Themes of Carl Maria von Weber"

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

17:05:00 00:01:01 Pierre Passereau Il est bel et bon

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

17:11:00 00:07:42 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 20

Apollo's Fire Jeannette Sorrell John Gibbons, fortepiano Koch Intl 7575

17:26:00 00:08:57 Giuseppe Verdi I vespri siciliani: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

17:44:00 00:06:04 John Williams Hook: The Banquet

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:10:00 00:05:34 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 4 Op 90

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

18:22:00 00:03:40 Frédéric Chopin Etude No. 3 in E major Op 10

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

18:25:00 00:04:48 Frédéric Chopin Etude No. 19 in C sharp minor Op 25

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

18:41:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 13

CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Alexander Schimpf, piano CityMusic 2013

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:26:07 Vincent d'Indy Symphony on a French Mountain Air Op 25

National Symphony of Ireland Antonio de Almeida François-Joël Thiollier, piano Naxos 550754

19:30:00 00:25:12 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:13:49 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27

Wilhelm Kempff, piano DeutGram 4793449

20:18:00 00:38:24 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73

Berlin Philharmonic Ferdinand Leitner Wilhelm Kempff, piano DeutGram 4793449

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Rafael Frühbeck de Burgos, conductor

Erin Morley, soprano

Nicholas Phan, tenor

Jacques Imbrallo, baritone

Orfeón Pomplona, Igor Ijurra Fernández, director

Brooklyn Youth Chorus, Dianne Berkun, director

21:04:00 00:28:00 Manuel de Falla Selections from Atlántida

21:35:00 00:57:43 Carl Orff Carmina burana

22:33:00 00:22:59 Igor Stravinsky The Firebird: Suite (1919)

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:50 Dmitry Bortnyansky Choral Concerto No. 2 "Let my Prayer Arise"

Paul Hillier Estonian Phil. Chamber Choir Harm Mundi 2908304

23:08:00 00:11:32 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 18

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

23:22:00 00:09:43 John Cage In a Landscape

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

23:31:00 00:09:40 Sir Arnold Bax Elegiac Trio

Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395

23:44:00 00:10:50 William Alwyn Autumn Legend

Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Rachael Pankhurst, Eng. horn Naxos 570704

23:56:00 00:02:43 E. J. Moeran Serenade in G: Air

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034