Program Guide 02-02-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:34:02 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 3 in C major Op 32

André Anichanov St Petersburg State Symphony Naxos 550812

00:38:00 00:47:34 Franz Schubert Piano Trio No. 2 in E flat major

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

01:27:00 00:46:23 Peter Tchaikovsky Symphony No. 3 in D major Op 29

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

02:15:00 00:21:06 Ottorino Respighi Violin Concerto in A major

Respighi Chamber Orchestra Salvatore Di Vittorio Laura Marzadori, violin Naxos 572332

02:38:00 00:21:23 Heinrich Ignaz Franz von Biber Vesperae à 32

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Els Bongers, soprano; Anne Grimm, soprano; Kai Wessel, countertenor; Simon Davies, tenor; Amsterdam Baroque Choir Erato 91725

03:01:00 00:28:04 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 1 in D major Op 17

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92509

03:31:00 00:25:00 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 6 in B flat major Op 18

Miró Quartet Vanguard 1655

03:58:00 00:57:26 Sir Edward Elgar The Crown of India Suite Op 66 BBC Philharmonic

Sir Andrew Davis Clare Shearer, mezzo-soprano; Gerald Finley, baritone; Sheffield Philharmonic Chorus Chandos 10570

04:57:00 00:21:00 Saverio Mercadante Flute Concerto in E major

I Solisti Veneti Claudio Scimone Sir James Galway, flute RCA 7703

05:20:00 00:17:06 Claude Debussy Suite bergamasque

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

05:39:00 00:05:12 Henry Purcell The Indian Queen: Symphony

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 49240

05:51:00 00:06:31 Ludwig van Beethoven Cavatina from String Quartet No. 13 Op 130

Cypress String Quartet Cypress 2012

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:05:41 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Flute Concerto

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

06:15:00 00:09:49 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 15 in C major

Daniel-Ben Pienaar, piano Avie 2209

06:30:00 00:06:56 Ludwig van Beethoven Romance No. 1 in G major Op 40

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

06:40:00 00:06:44 Antonín Dvorák Waltz from Serenade for Strings Op 22

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

06:51:00 00:03:28 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

06:55:00 00:02:34 John Philip Sousa March "La Flor di Sevilla"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:03:51 Victor Herbert Babes in Toyland: March of the Toys

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

07:13:00 00:08:23 Franz Joseph Haydn First movement from Symphony No.102

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

07:25:00 00:02:26 Sir Charles Hubert H. Parry Jerusalem

London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis Royal Choral Society EMI 28379

07:30:00 00:05:05 Sir Arthur Sullivan The Yeoman of the Guard: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

07:40:00 00:09:35 Hector Berlioz The Trojans: Royal Hunt and Storm

Berlin Philharmonic James Levine RIAS Chamber Chorus DeutGram 431624

07:51:00 00:01:53 Antonio Veracini Vivace from Violin Concerto Op 3

Paramount Brass Centaur 2355

07:55:00 00:02:33 Leroy Anderson Bugler's Holiday

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet; David McCallum, trumpet; John Blackshaw, trumpet Naxos 559313

07:59:00 00:01:06 George Gershwin Gershwin Song-book: That Certain Feeling

Peter Donohoe, piano EMI 54280

08:07:00 00:05:32 Ottorino Respighi The Pines of Rome

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

08:15:00 00:09:16 Hershy Kay Cakewalk: Three Dances

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80144

08:30:00 00:05:12 Jack Gallagher Intrada from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

08:34:00 00:02:32 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Donna non vidi mai

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Vittorio Grigolo, tenor Sony 775257

08:40:00 00:07:10 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

08:50:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

08:55:00 00:04:55 Cole Porter Anything Goes: Overture

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

09:05:00 00:16:05 Maurice Ravel Boléro

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

09:27:00 00:07:00 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53

Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

09:38:00 00:03:51 Anderson & Roe Papageno!

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

09:43:00 00:07:51 Josef Strauss Waltz "Water Colors" Op 258

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

09:55:00 00:03:59 Antonín Dvorák Furiant from String Sextet Op 48

Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:03:27 Fritz Kreisler Variations on a Theme of Corelli

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

10:05:00 00:03:33 Fritz Kreisler La Précieuse

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

10:11:00 00:07:04 Gustav Holst The Planets: Mars Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

10:19:00 00:04:31 Constant Lambert Bacchanale from "Horoscope" Suite

Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

10:26:00 00:03:43 William Grant Still Summerland from "Three Visions"

Denver Oldham, piano Koch Intl 7084

10:32:00 00:13:46 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

10:46:00 00:02:25 George Frideric Handel Bourrée from Organ Concerto No. 7 Op 7

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

10:51:00 00:28:52 Bedrich Smetana String Quartet No. 1 in E minor

Cleveland Quartet Telarc 80178

11:20:00 00:08:44 Ludwig van Beethoven Romance No. 2 in F major Op 50 Royal Philharmonic

Sir Eugene Goossens David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

11:32:00 00:08:32 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

11:42:00 00:09:57 Charles Tomlinson Griffes Poem for Flute & Orchestra

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:11:00 00:04:26 Sir Edward Elgar Imperial March Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

12:17:00 00:08:05 Louis Moreau Gottschalk Grand Fantasia Triumfal Op 69

Royal Philharmonic Moshe Atzmon Cristina Ortiz, piano Decca 414348

12:27:00 00:05:13 Fritz Kreisler Gypsy Caprice

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

12:35:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

12:45:00 00:11:05 Johann Strauss Jr Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music

Johannes Wildner Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223247

12:57:00 00:02:05 Anatoly Liadov The Musical Snuff Box Op 32

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:36:54 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

13:39:00 00:10:42 Felix Mendelssohn Hebrides Overture "Fingal's Cave" Op 26

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

13:50:00 00:07:34 Max Bruch Finale from Violin Concerto No. 1 Op 26

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:03 Fritz Kreisler Liebesfreud Orpheus Chamber Orchestra

Gil Shaham, violin DeutGram 449923

14:04:00 00:03:37 Fritz Kreisler Liebesleid Orpheus Chamber Orchestra

Gil Shaham, violin DeutGram 449923

14:09:00 00:09:56 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Summer" Concerto in G minor Op 8

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

14:23:00 00:16:21 Gustav Mahler Songs of a Wayfarer

Bavarian Radio Symphony Rafael Kubelik Dietrich Fischer-Dieskau, bar. DeutGram 4793449

14:42:00 00:04:08 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Ivo Pogorelich, piano DeutGram 435855

14:50:00 00:06:27 Kenneth Jennings The Lord is an Everlasting God

Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 2396

15:00 MONDAY MOZART

15:08:00 00:19:21 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 25 in G minor

Jane Glover London Mozart Players ASV 717

15:29:00 00:09:45 Domenico Cimarosa Gaius Marius: Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

15:42:00 00:14:48 Johann Christian Bach Piano Quintet in D major Op 22

Aulos Ensemble Centaur 3068

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:03:39 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 1 in C major Op 46

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

16:06:00 00:03:37 Fritz Kreisler Tambourin chinois Op 3

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

16:12:00 00:11:51 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

16:28:00 00:07:11 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 21

Camerata Salzburg Géza Anda Géza Anda, piano DeutGram 4793449

16:41:00 00:08:21 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

16:52:00 00:03:00 Fritz Kreisler La Gitana

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

16:58:00 00:01:13 Gilbert & Sullivan The Mikado: Here's a how-de-do

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Marie McLaughlin, soprano; Anthony Rolfe Johnson, tenor; Richard Suart, baritone Telarc 80284

17:05:00 00:05:06 Sir Edward Elgar The Crown of India: March Op 66

BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Sheffield Philharmonic Chorus Chandos 10570

17:25:00 00:10:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 102

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

17:40:00 00:03:40 Frédéric Chopin Etude No. 3 in E major Op 10

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

17:46:00 00:03:30 Frédéric Chopin Etude No. 23 in A minor Op 25

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

17:52:00 00:03:15 Fritz Kreisler Miniature Viennese March

Gidon Kremer, violin; Oleg Maisenberg, piano DeutGram 453440

17:56:00 00:03:11 William Schuman New England Triptych: Chester

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:24:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 36 in C major

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

18:36:00 00:03:32 Johannes Brahms Intermezzo in A minor Op 116

Emil Gilels, piano DeutGram 4793449

18:42:00 00:03:03 Johannes Brahms Intermezzo in E major Op 116

Emil Gilels, piano DeutGram 4793449

18:48:00 00:07:34 Max Bruch Finale from Violin Concerto No. 1 Op 26

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

18:56:00 00:02:11 Frédéric Chopin Etude No. 13 in A flat major Op 25

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:55 Carl Philipp Emanuel Bach Cello Concerto in A major

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

19:24:00 00:31:54 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D major Op 36

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:49:24 Gustav Holst The Planets Op 32

BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Women of the; Manchester Chamber Choir Chandos 5086

20:53:00 00:04:48 Gustav Holst A Fugal Overture Op 40

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9420

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Leonard Bernstein & Kurt Masur, conductors; Gidon Kremer, violin; Derek Lee Ragin, counter-tenor

21:04:00 00:05:35 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Prelude "Dawn on the Moscow River"

21:11:00 00:20:00 Giya Kancheli And Farewell Goes Out Sighing

21:32:00 00:07:23 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia

21:41:00 01:15:03 Dmitri Shostakovich Symphony No. 7 in C major Op 60

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:11 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 102

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

23:02:00 00:05:12 John Field Nocturne No. 16 in F major

London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9534

23:07:00 00:10:11 Jean Sibelius The Swan of Tuonela Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

23:19:00 00:04:04 Fritz Kreisler Berceuse Romantique Op 9

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

23:23:00 00:11:23 Johan Svendsen Andante from Octet for Strings Op 3

Kontra Quartet Lars Bjornkjaer, violin; Per Lund Madsen, violin; Bjarne Boie Rasmussen, viola; Lars Holm Johansen, cello Bis 753

23:36:00 00:08:02 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 1

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

23:44:00 00:09:17 Johannes Brahms Adagio from Piano Trio No. 1 Op 8

André Previn, piano; Viktoria Mullova, violin; Heinrich Schiff, cello Philips 442123

23:53:00 00:04:29 Arthur Foote Suite for Strings: Finale Op 63

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

23:55:00 00:03:15 William Grant Still Song for the Lonely

Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

23:56:00 00:03:27 Augusta Gross Reflections on Air

Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148