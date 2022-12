Program Guide 01-30-2015

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:36:38 Aram Khachaturian Violin Concerto in D minor

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186059

00:41:00 00:37:06 Bohuslav Martinu Symphony No. 1

Claus Peter Flor Berlin Symphony Orchestra RCA 60154

01:20:00 00:28:15 Sir Edward Elgar Cello Concerto in E minor Op 85

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 4787779

01:50:00 00:24:18 Charles Martin Loeffler Two Rhapsodies for Oboe, Viola & Piano

Allan Vogel, oboe; Paul Neubauer, viola; Irma Vallecillo, piano Delos 3136

02:16:00 00:39:57 Artur Lemba Symphony in C sharp minor

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8656

02:58:00 00:44:16 Sergei Taneyev Piano Quintet in G minor Op 30

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Ilya Gringolts, violin; Nobuko Imai, viola; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

03:44:00 00:36:57 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

04:23:00 00:17:01 Nicola Porpora Cello Concerto in G major

I Solisti Veneti Claudio Scimone Susan Moses, cello Erato 88172

04:42:00 00:37:31 Antonín Dvorák String Quartet No. 13 in G major Op 106

Cypress String Quartet Avie 2275

05:21:00 00:17:05 Robert Schumann Overture, Scherzo and Finale Op 52

Thomas Dausgaard Swedish Chamber Orchestra Bis 1569

05:40:00 00:05:30 Johan Halvorsen Mascarade: Holberg Overture

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

05:52:00 00:04:13 Leos Janácek Idyll for Strings: Andante

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:08:26 Charles Gounod Finale from Symphony No. 2

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 462125

06:20:00 00:03:58 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Preludio

David Russell, guitar Telarc 80584

06:25:00 00:12:25 Johann Joachim Quantz Concerto for 2 Flutes in G major

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Jed Wentz, flute; Marion Moonen, flute Archiv 447644

06:40:00 00:10:59 Sir Charles Hubert H. Parry Finale from Symphony No. 3

Matthias Bamert London Philharmonic Orchestra Chandos 8896

06:55:00 00:02:08 Henry Fillmore March "His Excellency"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:04:09 Bruce Broughton Silverado: Themes

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

07:13:00 00:08:06 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

07:24:00 00:03:25 Richard Rodgers Manhattan

Joshua Bell, violin; Marvin Hamlisch, piano Sony 52716

07:30:00 00:05:07 Edvard Grieg Cow-Call & Peasant Dance from "Nordic

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

07:40:00 00:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 30

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

07:51:00 00:02:11 Thomas Tallis If Ye Love Me

John Rutter Cambridge Singers Collegium 107

07:55:00 00:02:58 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Main Title

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

08:07:00 00:06:10 Joaquín Rodrigo Finale from Concierto Andaluz

Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

08:16:00 00:01:28 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Gigue

Massimo La Rosa, trombone MLR 2013

08:19:00 00:08:49 Michael Torke Javelin

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

08:30:00 00:08:13 Franz von Suppé The Queen of Spades: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

08:40:00 00:07:55 Georg Philipp Telemann Suite from "Tafelmusik" Part 3

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

08:51:00 00:02:19 Ludwig van Beethoven March from Serenade for String Trio Op 8

Leopold String Trio Hyperion 67253

08:55:00 00:03:55 Erich Wolfgang Korngold The Adventures of Robin Hood: March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

09:05:00 00:17:06 Peter Tchaikovsky Variations on a Rococo Theme Op 33

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 4787779

09:27:00 00:03:54 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

09:35:00 00:03:14 Ari Pulkkinen Angry Birds: Main Theme

Andrew Skeet London Philharmonic Orchestra X5 Group 2011

09:55:00 00:03:05 Peter Tchaikovsky The Seasons: February Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:03:23 Manuel Ponce Mexican Serenade "Estrellita"

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

10:05:00 00:02:53 Richard Wagner Tannhäuser: Song to the Evening Star

Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 445866

10:09:00 00:07:48 Giovanni Battista Pergolesi Sinfonia in F major

Cleveland Orchestra Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, harpsichord; Members of MLR 2013

10:20:00 00:03:16 Girolamo Frescobaldi Toccata ottava di durezze e ligature

David Greilsammer, piano Sony 792969

10:25:00 00:02:17 Sir William Walton Henry V: Agincourt Song

James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

10:28:00 00:15:13 Sir William Walton Partita for Orchestra

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46732

10:45:00 00:02:55 George Frideric Handel Xerxes: Largo "Ombra mai fu"

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 6584

10:50:00 00:25:20 Franz Joseph Haydn Symphony No. 98 in B flat major

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

11:29:00 00:08:37 Frank Martin Ballade for Trombone & Piano

Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, piano MLR 2013

11:39:00 00:11:24 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Three Dances

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 215

11:52:00 00:05:04 Benjamin Britten Paul Bunyan: Overture

Steuart Bedford London Symphony Orchestra Naxos 557197

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:06:14 Franz von Suppé The Torments of Tantalus

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

12:17:00 00:08:28 Joaquín Turina The Bullfighter's Prayer Op 34

Brodsky Quartet Chandos 10761

12:28:00 00:08:51 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

12:39:00 00:09:10 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 2 Op 33

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

12:50:00 00:06:28 Mario Castelnuovo-Tedesco Fiesta from Guitar Concerto No. 2 Op 160

London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar RCA 60355

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:07 Carl Nielsen Symphony No. 2 in B minor Op 16

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

13:37:00 00:20:22 Ernö Dohnányi Serenade for Strings Op 10

Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:54 Ludwig Schwab Berceuse écossaise

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

14:05:00 00:03:13 Amy Beach Scottish Legend Op 54

Alan Feinberg, piano Argo 436121

14:11:00 00:10:08 Siegfried Wagner Scherzo

Werner Andreas Albert Hamburg Philharmonic CPO 999366

14:25:00 00:18:29 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 1 in G minor Op 25

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

14:45:00 00:10:00 Luigi Cherubini Minuet & Finale from Symphony in D major

Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

14:56:00 00:02:38 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Minuet

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

JANUARY CHOICE CD’S: Favorites from 2014

15:01:00 00:05:07 Francisco Tárrega Capricho árabe

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

15:09:00 00:16:24 Ferdinand David Trombone Concertino in E flat major Op 4

Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, piano MLR 2013

15:28:00 00:17:37 George Gershwin An American in Paris

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:47:00 00:06:30 Lars-Erik Larsson Scherzo from Symphony No. 1 Op 2

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

15:55:00 00:02:00 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies: Rondeau

English Chamber Orchestra Anthony Newman Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

15:58:00 00:04:16 John Williams 1941: March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:06:00 00:02:52 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Prelude

Massimo La Rosa, trombone MLR 2013

16:12:00 00:12:19 George Gershwin Second Rhapsody

Harmonie Ensemble New York Steven Richman Lincoln Mayorga, piano Bridge 9212

16:28:00 00:06:31 John Ottman Superman Returns: Suite

Nic Raine Royal Philharmonic Royal Phil 33

16:37:00 00:02:21 Richard Rodgers The King and I: Hello, Young Lovers

Jenny Lin, piano Steinway 30011

16:41:00 00:07:36 Peter Tchaikovsky Pezzo capriccioso Op 62

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 4787779

16:52:00 00:04:18 Luther Henderson The Saints' Hallelujah

Canadian Brass Steinway 30008

16:58:00 00:01:23 Jacques Offenbach `Orpheus in the Underworld: Can-Can

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

17:05:00 00:05:08 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Bergamasca

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

17:25:00 00:08:49 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga &

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 244920

17:40:00 00:04:26 Johann Joachim Quantz Finale from Flute Concerto in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

17:46:00 00:03:17 Domenico Scarlatti Sonata in C major

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

17:52:00 00:03:06 Frank Loesser How to Succeed in Business Without

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

17:56:00 00:03:11 Jorge Ben Mas que nada Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:00 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 1 in A minor Op 33

Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Lynn Harrell, cello Decca 410019

18:31:00 00:03:43 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in G major

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62719

18:37:00 00:02:46 Antonio Vivaldi Giustino: La gloria del mio sangue

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 90916

18:42:00 00:12:17 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 2

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

18:53:00 00:04:56 Antonio Vivaldi Largo from Guitar Concerto

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:26:37 Franz Joseph Haydn Symphony No. 82 in C major

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98265

19:31:00 00:25:26 Robert Schumann Cello Concerto in A minor Op 129

Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Lynn Harrell, cello Decca 410019

19:57:00 00:02:17 Giovanni Gabrieli Canzona Prima à 5

Canadian Brass Steinway 30008

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

20:14:00 00:38:19 Franz Schubert String Quartet No. 14 in D minor

Jasper Quartet Sono Lumin 92152

20:54:00 00:04:08 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Waltz Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

20:56:00 00:02:32 Frédéric Chopin Prelude No. 4 in E minor Op 28

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

21:00 MAD ABOUT MUSIC with Gilbert Kaplan: Jeweler NICOLA BULGARI on Horowitz and emeralds - “When you are in an early stage of listening and learning about classical music, you are absolutely taken by Tchaikovsky No. 1 Piano Concerto or Rachmaninoff No. 2. But then I went forward, and I listened to Rachmaninoff No. 3, which is great. It was the pièce de résistance of Horowitz, right? I’m talking about someone that I met. I met Horowitz, and it was quite an experience, believe it or not. He came to buy an emerald. I didn’t talk about him, but now he’s dead. I couldn’t believe it. He came to buy an emerald, poor guy, I guess for himself.”

Marais: La Rêveuse --Sophie Watillon, viola da gamba

Schubert: Piano Sonata in E D 459 - Allegro patetico [excerpt] –Walter Klein, piano Vox 5175 Mendelssohn: Piano Sonata Op 6 - First movement --Murray Perahia, piano

Johnny Mercer: “How Do You Say Auf Wiedersehen?” --George Shearing and Mel Tormé

Bruckner: Symphony No. 9 in d - Second movement [excerpt] –Berlin Philharmonic/Günter Wand

Shostakovich: Piano Quintet in g Op 57 [first movement] --Juilliard String Quartet; Yefim Bronfman, piano

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, From Science to Cancer Cures: How the Case Comprehensive Cancer Center makes the city of Cleveland better

LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:13 Ralph Vaughan Williams Two Hymn-Tune Preludes

Bryden Thomson London Symphony Orchestra Chandos 9262

23:10:00 00:08:59 Richard Wagner Tannhäuser: Act 3 Prelude

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

23:21:00 00:04:41 Alec Wilder Slow Dance

Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85570

23:25:00 00:03:16 Claude Debussy Preludes Book 1: Danseuses de Delphes

Robert Cassidy, piano Albany 1348

23:28:00 00:07:54 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 16 in A flat major Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

23:38:00 00:09:02 Felix Mendelssohn Adagio from String Quartet No. 6 Op 80

Miró Quartet Oxingale 2006

23:47:00 00:05:55 Franz Schubert Andante from Symphony No. 1

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

23:54:00 00:03:01 Jules Massenet Impromptu "Eau dormant"

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277

23:55:00 00:03:35 Clara Schumann Romance Op 22

Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312