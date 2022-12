Program Guide 01-28-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:30:27 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 8 in D minor

Bernard Haitink London Philharmonic Orchestra EMI 57086

00:34:00 00:35:23 Gabriel Fauré Piano Quartet No.2 in G minor Op 45

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

01:11:00 00:24:09 Franz Joseph Haydn Symphony No. 83 in G minor

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66295

01:37:00 00:33:59 Sergei Rachmaninoff Cello Sonata in G minor Op 19

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

02:14:00 00:38:52 Vasily Kalinnikov Symphony No. 1 in G minor

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553417

02:55:00 00:27:09 Arnold Schoenberg Transfigured Night Op 4 Emerson String Quartet

Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

03:24:00 00:34:10 Zdenek Fibich Symphony No. 1 in F major Op 17

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9230

04:00:00 00:43:14 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 15 in A minor Op 132

Cypress String Quartet Cypress 2012

04:45:00 00:34:03 Jean Sibelius Symphony No. 4 in A minor Op 63

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

05:21:00 00:18:13 Franz Joseph Haydn Violin Concerto No. 4 in G major

Orch of Age of Enlightenment Elizabeth Wallfisch Elizabeth Wallfisch, violin VirginClas 59266

05:41:00 00:05:01 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 3 Prelude "Ase's Death"

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

05:53:00 00:05:12 Frédéric Chopin Impromptu No. 3 in G flat major Op 51

Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

06:08:00 00:07:20 Georg Muffat Concerto Grosso in F major

Combattimento Consort Olympia 342

06:20:00 00:02:19 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 15 in B flat major

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

06:25:00 00:09:49 Daniel Auber Gustave III: Overture

Richard Bonynge English Chamber Orchestra Decca 440646

06:35:00 00:03:03 Sir Edward Elgar Agnus Dei

Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 3215

06:37:00 00:01:56 François Couperin Suite No. 26: Gavotte

Angela Hewitt, piano Hyperion 67480

06:40:00 00:09:40 Peter Tchaikovsky Finale from Violin Concerto Op 35

CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Dylana Jenson, violin CityMusic 2011

06:51:00 00:02:16 Leos Janácek Fanfare from Sinfonietta Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

06:58:00 00:04:05 Claudio Grafulla March "Washington Grays"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:05:00 00:05:01 Heitor Villa-Lobos Brazilian Suite: Gavotta-Choro

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

07:10:00 00:07:19 Trevor Pinnock Passacaille, Gigue & Minuet after

Trevor Pinnock English Concert Archiv 453451

07:30:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in C major

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

07:40:00 00:06:30 Ferdinand Hérold Le pré aux clercs: Overture

Wolf-Dieter Hauschild Swiss Italian Orch Dynamic 282

07:48:00 00:03:23 Frédéric Chopin Scherzo from Sonata No. 3 Op 58

Lang Lang, piano DeutGram 5827

07:51:00 00:03:05 Karl Jenkins The Armed Man Mass: Benedictus Voces8

Christian Forshaw, saxophone Decca 4785703

07:55:00 00:02:15 John Dowland Fine knacks for ladies

La Nef Atma 2650

08:10:00 00:06:17 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Ballet & Final Tableau

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

08:20:00 00:09:44 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 5 Op 73

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

08:30:00 00:02:32 Sir John Tavener Today the Virgin

Ralph Allwood Rodolfus Choir BBC 326

08:35:00 00:03:16 Edvard Grieg Peer Gynt: Wedding March

Esa-Pekka Salonen Oslo Philharmonic Orchestra CBS 44528

08:43:00 00:07:51 Giles Farnaby Suite of Six Dances

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

08:55:00 00:05:44 Maurice Jarre Dr. Zhivago: Lara's Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:10:00 00:16:43 George Frideric Handel Concerto Grosso in A major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

09:31:00 00:04:53 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 2 in E minor Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

09:39:00 00:03:04 Franz Joseph Haydn Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

10:00:00 00:03:25 Patrick Hawes Reflexionem

Voces8 Matthew Sharp, cello Decca 4785703

10:05:00 00:02:16 Kate Rusby Underneath the Stars

Voces8 Decca 4785703

10:09:00 00:07:17 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

10:16:00 00:04:01 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Dies Bildnis ist

Zurich Opera House Orchestra Nikolaus Harnoncourt Hans-Peter Blochwitz, tenor Teldec 242716

10:23:00 00:13:44 George Frideric Handel Concerto Grosso in F major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

10:39:00 00:08:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

10:50:00 00:29:54 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 2 in B minor Op 7

German Radio Philharmonic Marcello Viotti Alexander Markov, violin Erato 45788

11:22:00 00:09:40 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 22 in F major Op 54

HJ Lim, piano EMI 64952

11:33:00 00:06:45 Anton Bruckner Scherzo from Symphony in D minor

Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421593

11:43:00 00:11:17 Friedrich Kuhlau Elisa: Overture Op 29

Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

11:55:00 00:03:01 Leroy Anderson A Trumpeter's Lullaby

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet Naxos 559357

12:12:00 00:07:57 Ferdinand Hérold Zampa: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:21:00 00:05:32 H. Balfour Gardiner Shepherd Fennel's Dance

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

12:28:00 00:07:06 Isaac Albéniz Suite Española: Leyenda "Asturias" Op 47

Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

12:37:00 00:07:46 Josef Strauss Waltz "My Life is Love and Laughter" Op 263

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:46:00 00:11:32 Gioacchino Rossini William Tell: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

13:00:00 00:48:54 Igor Stravinsky The Firebird

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 446715

13:51:00 00:07:19 Claude Debussy Images: Gigues

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

14:01:00 00:03:17 Thomas Tallis Te lucis ante terminum à 5

Voces8 Christian Forshaw, saxophone Decca 4785703

14:05:00 00:04:43 Anton Bruckner Motet "Os justi"

Voces8 Decca 4785703

14:13:00 00:11:28 Gustav Holst Second Suite for Military Band Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80038

14:27:00 00:19:46 Paul Dukas La Péri Jesús López-Cobos

Cincinnati Symphony Telarc 80515

14:49:00 00:09:12 Felix Mendelssohn Athalia: Overture Op 74

Klauspeter Seibel Nuremberg Symphony Orchestra Colosseum 9008

This week at Severance Hall: Hannu Lintu, conductor; Vadim Gluzman, violin

15:02:00 00:12:59 Jean Sibelius Pohjola's Daughter Op 49

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

15:12:00 00:06:00 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 5 Op 64

Pierre Monteux Boston Symphony Orchestra RCA 300350

15:26:00 00:26:33 Sergei Prokofiev Violin Concerto No. 2 in G minor Op 63

Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

15:55:00 00:02:01 Franz Schubert Moment Musical No. 3 in F minor

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

15:58:00 00:04:09 Anonymous Spiritual "Steal Away" Voces8

Matthew Sharp, cello Decca 4785703

16:06:00 00:02:49 Sir John Tavener The Lamb

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

16:12:00 00:12:12 Camille Saint-Saëns Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 55

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

16:28:00 00:04:35 Hans Zimmer Inception: Time

London Music Works Silva 1398

16:35:00 00:04:24 Franz Joseph Haydn Finale from Trumpet Concerto

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

16:41:00 00:07:32 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

16:52:00 00:03:22 Franz Biebl Ave Maria

Voces8 Decca 4785703

16:57:00 00:02:16 Volkmar Andreae Little Suite: Fun at the Carnival

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

17:05:00 00:04:35 Hector Berlioz Symphonie fantastique: March to the

Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

17:26:00 00:08:19 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 14331

17:40:00 00:04:13 Paul Mealor Locus iste

Voces8 Decca 4785703

17:46:00 00:03:57 Patrick Hawes Quanta qualia Voces8

Christian Forshaw, saxophone Decca 4785703

17:52:00 00:02:25 Sir William Walton Façade: Popular Song

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

17:56:00 00:02:53 Georg Philipp Telemann Finale from Concerto in e for Recorder

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Michael Lynn, recorder; Kathie Stewart, flute Koch Intl 7576

18:09:00 00:16:16 Aram Khachaturian Masquerade: Suite

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

18:28:00 00:04:40 John Williams Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen

Voces8 Decca 4785703

18:35:00 00:04:07 Emeli Sandé Where I Sleep

Voces8 Decca 4785703

18:42:00 00:12:47 George Frideric Handel Concerto Grosso in C major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415291

18:54:00 00:04:07 Eric Whitacre The Seal Lullaby

Voces8 Lavinia Meijer, harp Decca 4785703

19:02:00 00:19:04 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

19:23:00 00:31:54 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 25 in C major

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

19:56:00 00:02:48 Antonín Dvorák Cypress No. 5

Cypress String Quartet Avie 2275

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Highlights from two Fall semester concerts at Case Western Reserve University - From “Musical and Theatrical Gesture in the 18th century”

November 2, 2014 - CWRU Baroque Orchestra, Julie Andrijeski, Director

William Croft: Overture to “With Noise of Cannon”

George Frideric Handel: Concerto Grosso Op 3/1

Johann Sebastian Bach: Concerto for 2 Violins in d--Karin Cuellar, Alice Culin-Ellison, violins

Georg Philipp Telemann: Excerpts from ‘Orpheus, oder Die wunderbare Beständigkeit der Liebe‘--Margaret Carpenter, soprano; Hannah DePriest, with Soprano Chorus

From “Through Strength and Strife: Music of the Netherlands” November 16, 2014 - Baroque Chamber Ensembles, Julie Andrijeski, Director; Collegium, Debra Nagy, Director

Philippe van Wichel (1614-1675): Sonata decima--Yeonsun Huh & Thomas Stuart, violins; Daniel Batchelder & Farrah O’Shea, violas; Sophie Benn and Jim Hopkins, continuo

Anon. (arr Andrijeski): Malle Symen; Anon: Frere Frapar; Cornelis Padbrué (1592-1670): Derde Kusjen à 5--Violin Band; Luke Conklin, recorder; René Schiffer & Julie Andrijeski, recitation

Nicolaus à Kempis: Symphonie 1 à due--Karin Cuellar Rendon, violin; Chen Chen, cello; Dominic Favia, organ

Constantijn Huygens (1596-1687): Pathodia sacra et profana; Sospiro della sua Donna; Aubade--Margaret Carpenter, soprano; Simon Martyn-Ellis (guest artist), lute

Carel Hacquart: Nunc Loquar--Hannah De Priest & Karin Weston, sopranos; Cynthia Black & Allison Monroe, violins; Eunsol Lee & Jim Hopkins - continuo

Nicolaus à Kempis: Symphonie 4 à tre--Cynthia Black & Allison Monroe, violins; Luke Conklin, recorder; David Esteban Escobar & Qin Ying Tan - continuo

Hendrick Anders (1657-1714): Sonata decima

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by soprano Sebronette Barnes

Florence Price: Out of the South Blew a Wind

Florence Price: An April Day

Florence Price: Song to the Dark Virgin

Julia Perry: How Beautiful are the Feet

Julia Perry: By the Sea

Margaret Bonds: Three Dream Portraits

Zenobia Powell-Perry: Kid's Stuff

Zenobia Powell-Perry: Drizzle

Betty Johnson King: Theology

Betty Johnson King: Lullaby for you

23:02:00 00:03:34 Giacomo Puccini Suor Angelica: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

23:05:00 00:04:54 Sir John Tavener Song of the Angel

Academy of Ancient Music Paul Goodwin Patricia Rozario, soprano; Andrew Manze, violin Harm Mundi 907231

23:10:00 00:04:28 Astor Piazzolla Introducción al angel

Anne Akiko Meyers, violin; Akira Eguchi, piano Koch Intl 7762

23:16:00 00:05:56 Ola Gjeilo Second Eve

Voces8 Decca 4785703

23:21:00 00:09:07 Bright Sheng Moonlight Shadows from "Never Far Away"

San Diego Symphony Jahja Ling Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80719

23:32:00 00:06:12 Sir John Tavener Song for Athene

Norman Mackenzie Atlanta Symphony Chorus Telarc 80654

23:38:00 00:09:03 Erik Satie Deux préludes posthumes et une

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 168

23:47:00 00:04:43 Richard Dubugnon Hypnos

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

23:53:00 00:03:10 Sergei Rachmaninoff Prelude in E flat major Op 23

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

23:55:00 00:03:09 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Adagietto

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305