Program Guide 01-26-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:19:54 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Suite Op 59

Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 7890

00:24:00 00:43:29 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 29 in B flat major Op 106

Peter Takács, piano Cambria 1175

01:09:00 00:38:46 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 3

London Philharmonic Orchestra Bernard Haitink Amanda Roocroft, soprano EMI 56564

01:50:00 00:44:41 Joseph Joachim Violin Concerto No. 2 in D minor Op 11

London Philharmonic Orchestra Leon Botstein Elmar Oliveira, violin IMP 27

02:36:00 00:22:17 Joaquín Rodrigo Fantasía para un gentilhombre

London Philharmonic Orchestra Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

03:00:00 00:34:33 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61

Roy Goodman Hanover Band RCA 61931

03:37:00 00:42:14 Ludwig van Beethoven String Trio in E flat major Op 3

Leopold String Trio Hyperion 67253

04:21:00 00:22:12 Manuel de Falla Nights In the Gardens of Spain

BBC Philharmonic Juanjo Mena Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10694

04:45:00 00:32:19 Dmitri Shostakovich Symphony No. 6 in B minor Op 54

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186068

05:19:00 00:17:02 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 488

05:38:00 00:06:30 Felix Mendelssohn Rondo capriccioso in E major Op 14

Murray Perahia, piano CBS 42401

05:50:00 00:04:09 Anonymous Spiritual "Steal Away"

Voces8 Matthew Sharp, cello Decca 4785703

05:56:00 00:03:11 Leonard Bernstein West Side Story: I Feel Pretty

Canadian Brass RCA 68633

Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:08:09 Johannes Brahms Rondo from Piano Quartet No. 1 Op 25

Martha Argerich, piano; Gidon Kremer, violin; Yuri Bashmet, viola; Mischa Maisky, cello DeutGram 463700

06:15:00 00:02:30 Orlande de Lassus Matona mia cara

King's Singers EMI 63052

06:20:00 00:11:27 Jirí Antonín Benda Sinfonia No. 12 in A

Christian Benda Prague Chamber Orchestra Naxos 553409

06:32:00 00:03:52 Claude Debussy Pour le piano: Toccata

Barry Douglas, piano RCA 68127

06:40:00 00:07:22 Richard Strauss Waltzes from "Der Rosenkavalier"

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

06:50:00 00:04:19 Marcel Poot Cheerful Overture

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

06:55:00 00:03:12 Rudolph Ganz St. Louis Symphony March

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

07:05:00 00:04:48 Joaquín Rodrigo Canario from "Fantasía para un gentilhombre"

London Philharmonic Orchestra Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

07:10:00 00:09:24 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74

Arcadi Volodos, piano Sony 62691

07:25:00 00:01:29 Earl Wild Virtuoso Etude on "Fascinatin' Rhythm"

Jenny Lin, piano Steinway 30011

07:30:00 00:05:20 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quintet No. 5

Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

07:40:00 00:08:41 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in F major Op 6

Fabio Biondi Europa Galante Naïve 20012

07:51:00 00:03:21 Samuel Barber Finale from Violin Concerto Op 14

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

07:55:00 00:02:21 Camargo Guàrnieri Brazilian Dance

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

08:07:00 00:04:09 Johann Sebastian Bach Fugue from Violin Sonata No. 1

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

08:13:00 00:13:47 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 9 Op 125

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 9661

08:30:00 00:03:28 Ludwig van Beethoven Entrata from Serenade Op 25

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

08:36:00 00:03:32 Vladimir Horowitz Carmen Variations

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

08:40:00 00:06:13 Max Bruch Scherzo from Symphony No. 3 Op 51

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

08:51:00 00:02:16 Hans Leo Hassler Dixit Maria

John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

08:55:00 00:05:26 Hans Zimmer Gladiator: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:01:00 00:01:34 Michael Praetorius Terpsichore: Courante à 4

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

09:05:00 00:16:50 Charles Gounod Faust: Ballet Music

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 423698

09:25:00 00:06:01 Antonín Dvorák Allegretto from Symphony No. 8 Op 88

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

09:35:00 00:09:13 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Clarinet Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Franklin Cohen, clarinet Decca 443176

09:45:00 00:08:10 Johan Wagenaar Amphitrion Overture Op 45

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

09:55:00 00:03:12 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Gavottes

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:01:58 Joaquín Rodrigo Danza from "Fantasía para un

London Philharmonic Orchestra Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

10:05:00 00:02:52 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

10:09:00 00:07:39 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

10:18:00 00:03:24 Franz Schubert Gretchen am Spinnrade

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

10:24:00 00:06:33 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into Valhalla

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

10:31:00 00:14:32 César Franck Symphonic Variations

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano CBS 37812

10:50:00 00:27:47 Ottorino Respighi Church Windows

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80356

11:20:00 00:08:13 Ermanno Wolf-Ferrari La dama boba: Overture

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

11:30:00 00:08:17 Antonio Vivaldi Chamber Concerto in G minor

Geminiani Ensemble Christoph 74590

11:40:00 00:10:25 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Concerto for Flute & Harp

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

11:52:00 00:05:20 Hector Berlioz The Trojans: Trojan March

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80164

BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:11:00 00:05:31 Michael Easton Overture to an Italianate Comedy

Brett Kelly State Orchestra of Victoria Naxos 554368

12:18:00 00:06:17 Georges Bizet The Fair Maid of Perth: March & Gypsy

Daniel Barenboim Orchestra of Paris EMI 64869

12:27:00 00:07:19 Alfred Newman How the West Was Won: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

12:36:00 00:07:54 Richard Strauss Second Waltz Sequence from "Der

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

12:46:00 00:10:20 Morton Gould American Symphonette No. 2

David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

12:57:00 00:01:59 Percy Grainger Shepherd's Hey!

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:34:08 Franz Schubert Symphony No. 2 in B flat major

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

13:36:00 00:25:57 Ludwig Spohr Clarinet Concerto No. 2 in E flat Op 57

Seattle Symphony Gerard Schwarz Jon Manasse, clarinet Harm Mundi 907516

14:00 WCLV MIDDAY

14:03:00 00:03:44 Manuel de Falla Homenaje "Le tombeau de Claude Debussy"

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

14:07:00 00:03:16 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Fugue

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

14:12:00 00:10:31 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Four Seasons Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

14:37:00 00:18:11 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande Suite Op 80

Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 5186058

14:57:00 00:01:51 Peter Tchaikovsky The Seasons: March Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

15:00 MONDAY MOZART

15:00:00 00:11:57 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 4 in A major

Boston Sym Chamber Players BSO Clas 601

15:11:00 00:17:12 Carl Philipp Emanuel Bach Concerto for Harpsichord & Fortepiano in E flat

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Léon Berben, harpsichord; Robert Hill, fortepiano Archiv 471579

15:29:00 00:14:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 8 in D major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

15:52:00 00:04:22 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Divertimento No. 11

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell - Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:04:38 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Act 2 Finale

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

16:06:00 00:03:41 Alberto Ginastera Estancia: Wheat Dance

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

16:13:00 00:09:38 Arturo Márquez Danzon No. 2

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

16:27:00 00:04:23 Sir Malcolm Arnold Trapeze: Prelude & Finale

Rumon Gamba BBC Philharmonic Chandos 9851

16:36:00 00:02:45 Franz Liszt Years of Pilgrimage, Italy: Canzonetta

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

16:41:00 00:08:59 Carl Maria von Weber Euryanthe: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

16:52:00 00:03:21 Alberto Ginastera Estancia: Malambo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

16:55:00 00:03:49 Maria Schneider Walking by Flashlight

Australian Chamber Orchestra Dawn Upshaw, soprano; Frank Kimbrough, piano; Jay Anderson, double bass; Scott Robinson, clarinet; Members of ArtistShar 121

17:05:00 00:04:23 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

17:12:00 00:10:48 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto de Aranjuez

London Philharmonic Orchestra Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

17:25:00 00:08:35 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 3 Op 56

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

17:40:00 00:04:45 Arturo Márquez Conga del Fuego

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

17:46:00 00:02:48 Alberto Ginastera Estancia: The Farm Workers

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

17:52:00 00:02:47 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Mazurka

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:55:00 00:03:22 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Gavotte

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:29 Peter Tchaikovsky Hamlet Fantasy Overture Op 67

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 15296

18:30:00 00:04:59 Silvestre Revueltas La Noche de los Mayas: Noche de Jaranas

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

18:38:00 00:05:25 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

18:46:00 00:13:20 Inocente Carreño Margariteña

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:04 Michael Haydn Symphony No. 30 in D major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

19:19:00 00:36:14 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

19:57:00 00:01:46 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Halling Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:17 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

20:23:00 00:34:53 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30

Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

20:57:00 00:02:15 Johann Friedrich Fasch Bourrée from Suite in A minor

Tempesta di Mare Chandos 783

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Jeffrey Kahane, conductor / pianist; Sheryl Staples, violin; Liang Wang, oboe

21:04:00 00:13:27 Johann Sebastian Bach Concerto for Oboe & Violin in C minor

21:20:00 00:22:08 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 33 in B flat major

21:42:00 00:34:45 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15

22:17:00 00:11:11 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in B minor Op 3

22:28:00 00:10:54 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

22:39:00 00:15:58 Maurice Ravel Boléro Yakov Kreizberg

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:03:06 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Soave sia il vento

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

23:05:00 00:10:44 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

23:18:00 00:06:43 Percy Grainger Ramble on the Last Love Duet in Strauss

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

23:24:00 00:10:10 Ralph Vaughan Williams Molto moderato from Symphony No. 3

Bernard Haitink London Philharmonic Orchestra EMI 56564

23:36:00 00:07:52 Antonio Estévez Mediodía en el Llano

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

23:43:00 00:09:44 Gerald Finzi Eclogue for Piano & Strings Op 10

English String Orchestra William Boughton Martin Jones, piano Nimbus 5366

23:54:00 00:02:37 Frederick Delius Hassan: Serenade

Cleveland Sinfonietta Louis Lane Rafael Druian, violin; Martha Dalton, harp Sony 48260

23:58:00 00:02:09 Gabriel Fauré Nell Op 18

Alan Feinberg, piano Argo 436121